Глава концерна "Калашников": винтовка "Биатлон" конкурентоспособна на любых турнирах

Винтовки производства ижевских оружейников на протяжении многих десятилетий с успехом применяются на Олимпийских играх. За годы производства они постоянно модернизировались. До старта нового сезона в биатлоне остается около месяца. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях, но не теряют надежды выступить на Олимпиаде-2026 в Италии. Под санкциями находится и главный производитель спортивного оружия для биатлона в России — АО "Концерн "Калашников".

В интервью ТАСС президент компании Алан Лушников раскрыл секрет популярности отечественной биатлонной винтовки, рассказал о работе над комплексом "оружие — патрон", а также поделился планами по наращиванию производства легендарных патронов "Олимп".

— Алан Валерьевич, многие отечественные биатлонисты до сих пор отдают предпочтение немецким винтовкам фирмы Anschutz. Однако после введения санкций в отношении России их стоимость возросла вдвое, а обслуживание еще более затруднилось. Повлияла ли сложившаяся ситуация на всплеск интереса со стороны наших биатлонистов к продукции концерна "Калашников"?

— До начала 1990-х годов советские, а позже российские биатлонисты выступали с ижевскими винтовками "Биатлон". В дальнейшем ситуация начала меняться не в нашу пользу исключительно из-за неумения ижевских оружейников использовать современные методы продвижения выпускаемой продукции и деградации системы сервиса отечественных винтовок на соревнованиях за рубежом.

При этом отечественная винтовка "Биатлон" по функциональности, точности и надежности, поверьте мне, была и остается конкурентоспособной на соревнованиях любого уровня. Подтверждением этому служит, например, то, что в разные годы ведущие биатлонисты Германии (а фирма Anschutz — немецкая), в том числе члены ее сборной команды Франк Люк, Петер Зендель, Марк Кирхнер, Александр Вольф, Кати Вильхельм, Даниэль Граф, выступали с нашими винтовками "Биатлон-7-3А" и "Биатлон-7-4А".

Винтовка "Биатлон" © Концерн "Калашников"

К сожалению, пока введенные санкции мало повлияли на спрос внутри страны на винтовки "Биатлон", притом что прекратился их экспорт в европейские страны, Канаду и США. Полагаю, что возрождение интереса к винтовкам серии "БИ-7" — это лишь вопрос времени, а концерн "Калашников", в свою очередь, не прекращает работы по биатлонной тематике для того, чтобы не просто быть готовым к изменению ситуации, а управлять ей.

— Ряд биатлонистов, в их числе призер Олимпиады-2006 Николай Круглов, не раз сетовали, что основная проблема ижевских винтовок заключается в качестве стволов: мол, "Ижмашу" не хватало оборудования, чтобы выпускать высокоточные спортивные стволы, поскольку в приоритете у оборонного предприятия всегда было производство боевого оружия. Планирует ли концерн "Калашников" повысить качество стволов ижевских винтовок, чтобы наши биатлонисты более не нуждались в немецких аналогах?

— Серийные стволы "Ижмаша" для биатлонных винтовок ничем не хуже серийных стволов нашего немецкого конкурента (Anschutz). Подчеркиваю — ничем. И винтовки с высокоточными стволами для ведущих спортсменов отбираются в концерне "Калашников" точно так же, как и в Anschutz. Другое дело, что на протяжении некоторого времени в прошлом внимание к проблемам "сборников" было явно недостаточным, что и спровоцировало полемику о качестве стволов.

Более того, можно вспомнить, что в 2000-х и 2010-х годах на "Ижмаше" проводились результативные работы по повышению характеристик именно биатлонных стволов.

— В июне 2022 года сообщалось, что специалисты "Калашникова" и ЦНИИТОЧМАШ проводят работу по комплексу "оружие — патрон", который позволит отечественным биатлонистам использовать винтовки БИ-7-4 с патронами "Олимп-БИ" от ЦНИИТОЧМАШ. Это должно будет помочь российскому биатлону преодолеть многолетнюю зависимость от иностранных аналогов. Когда планируете завершить работу над комплексом?

— Действительно, еще в 2019 году на совещании представителей АО "Концерн "Калашников", АО "ЦНИИТОЧМАШ" и Союза биатлонистов России обсуждались проблемы существующего комплекса "патрон — оружие" калибра .22LR (5,6 мм) на базе винтовки БИ-7-4 и патрона "Олимп-БИ".

Патроны "Олимп" © Концерн "Калашников"

Два года спустя, после подписания соглашения о сотрудничестве, в его рамках "Калашников" изготовил три модернизированные баллистические винтовки БК-БИ-7-4 для аттестации условно-контрольной партии патронов "Олимп-БИ" по кучности стрельбы с целью установления норматива комплекса "патрон — оружие". По итогам приемо-сдаточных испытаний был определен наибольший поперечник рассеивания для комплекса — не более 10 мм. В сериях из четырех групп, по пять выстрелов каждая, в 54% групп выстрелов поперечник не превышал 7 мм.

Это, безусловно, отличный результат, а в целом работу по комплексу планируем завершить в 2023 году.

— В июне генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Олег Морозов заявил, что в настоящее время идет модернизация станочного парка и в ближайшее время выпуск спортивных патронов "Олимп" возможно будет нарастить в два раза, а в перспективе и больше. О каких сроках идет речь?

— Да, концерном "Калашников" одобрено проектное предложение "Модернизация и техническое перевооружение производства патронов 5,6 мм кольцевого воспламенения серии "Олимп", которое планируем реализовать в 2023–2025 годах. В частности, нами предусмотрены как закупка современного высокотехнологичного оборудования, так и модернизация действующего, что обеспечит существенное увеличение производственных мощностей по выпуску патронов серии "Олимп" для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка в условиях санкций, который оценивается примерно в 8 млн патронов.

— По словам президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова, мощностей ЦНИИТОЧМАШ пока недостаточно для того, чтобы полностью удовлетворить потребность отечественного биатлона в боеприпасах. К какому году планируете решить эту проблему?

— Биатлонная тематика учтена в программе, о которой я упомянул в предыдущем вопросе. Если все пойдет по плану, то в 2026 году малокалиберными патронами высшего качества будут обеспечены все отечественные стрелки-спортсмены. Биатлонисты — не исключение.

— Сообщалось, что в 2022 году были выполнены рекордные поставки спортивных патронов "Олимп" в Белоруссию. О каком количестве идет речь? Обращались ли в ЦНИИТОЧМАШ с аналогичными запросами представители биатлонных команд из других стран?

— Пока основным потребителем патронов 5,6 мм кольцевого воспламенения серии "Олимп" является внутренний рынок. Здесь спрос формируют Союз биатлонистов России, а также спортивные школы и организации страны, развивающие пулевую стрельбу.

В то же время в 2021–2022 годах Белорусскому клубу биатлона было поставлено свыше 300 тыс. патронов "Олимп", и взаимовыгодное сотрудничество с белорусскими партнерами, безусловно, продолжится. Что касается заявок от других стран, то сейчас мы работаем с заявками от спортивных организаций Казахстана, Узбекистана, Киргизии, где традиционно крепка репутация нашего патрона "Олимп".



Беседовала Екатерина Адамова