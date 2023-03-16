Глава "Севмаша": строим сразу две группировки атомоходов проектов "Борей-А" и "Ясень-М"

Накануне Дня моряка-подводника, отмечаемого в России 19 марта, генеральный директор предприятия "Севмаш" — единственной судоверфи, которая выполняет весь цикл строительства и испытаний подводных лодок с атомными энергетическими установками для Военно-морского флота (ВМФ) России, — Михаил Будниченко рассказал в интервью ТАСС о планах строительства и сдачи новых стратегических и многоцелевых атомоходов в 2023 году, а также ресурсах 30-тысячной судоверфи для продолжения строительства серии подлодок.

— Каков основной сдаточный план предприятия в 2023 году, сколько планируется закладок новых заказов?

— Основная задача "Севмаша" в 2023 году предельно четкая — выполнение программы государственного оборонного заказа (ГОЗ). В этом году она будет еще более напряженной. "Севмаш" строит две группировки атомных подводных лодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М". Работы выполняются в соответствии с графиками. 29 декабря 2022 года выведен из эллинга третий серийный атомный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр III". Он пройдет заводские и государственные испытания. Их будут обеспечивать экипаж корабля и сдаточная команда "Севмаша".

Продолжаем строительство других атомных подлодок (АПЛ) этого проекта. В соответствии с графиками ведутся работы в цехе на подводных крейсерах "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской", "Князь Потемкин".

Атомная подводная лодка "Красноярск" ("Ясень-М") © Олег Кулешов/ ТАСС

Четкая перспектива по кораблям проекта "Ясень-М". Летом 2021 года мы вывели из эллинга АПЛ "Красноярск", продолжаем цикл испытаний. Другие корабли проекта — на стапельных нитках. Работа идет. "Севмаш" приложит все силы, чтобы выполнить ГОЗ качественно и в срок.

Что касается задач 2022 года, то они выполнены в полном объеме: два корабля переданы в состав ВМФ. 8 июля Андреевский флаг был поднят на исследовательской подводной лодке "Белгород", 29 декабря в состав флота передали АПЛ проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов" (проектант — Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"). Как отметил президент РФ Владимир Путин на торжественной церемонии по видео-конференц-связи, в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены еще четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперед.

АПК "Генералиссимус Суворов" в середине января этого года совершил переход из Белого в Баренцево море, прибыл в главную базу Северного флота — Североморск. Отработав задачи, он перейдет к месту постоянного базирования на Тихоокеанский флот (ТОФ). Таким образом, на ТОФ будут нести службу уже четыре современных атомных подводных крейсера проектов "Борей" и "Борей-А", построенных на "Севмаше": "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов". Два головных корабля проектов "Борей" и "Борей-А" — "Юрий Долгорукий" и "Князь Владимир" — базируются на Северном флоте.

Атомная подводная лодка "Князь Владимир" ("Борей-А") © Лев Федосеев/ ТАСС

— Есть ли у предприятия ресурсы для продолжения строительства серии атомоходов проекта "Борей-А" после сдачи 12-й по счету единицы?

— В последние десять лет мы ставили в приоритет задачу по набору кадров и модернизации мощностей предприятия для дальнейшей реализации программы ГОЗ. Сегодня на "Севмаше" работает более 30 тыс. человек, переоснащаются все производственные цеха предприятия. Поэтому с полной ответственностью могу сказать, что задачи, которые будут поставлены перед предприятием, обязательно выполним.

— Есть ли на "Императоре Александре III" какие-то новшества по сравнению с предыдущими подлодками этого проекта?

— Атомный подводный крейсер "Император Александр III", как я уже отмечал, серийный корабль. Он строится по проекту, разработанному конструкторами ЦКБ МТ "Рубин". Изменений в проекте этого корабля нет.

— Как идет ход строительства подлодки "Князь Пожарский"? Когда может состояться ее спуск на воду?

— Работы по кораблю выполняются в соответствии с графиком, согласованным с Минобороны. Сейчас АПЛ "Князь Пожарский" строится на стапеле: выполняется погрузка крупногабаритного оборудования, стыковка помещений, будут проведены электромонтажные работы. Вывод из эллинга состоится после завершения всех стапельных работ.

— Когда планируется приступить к ходовым испытаниям АПЛ К-564 "Архангельск"?

— АПЛ "Архангельск" проекта "Ясень-М" проходит стапельный период. Завершив все работы, приступим к следующему циклу — проведению заводских ходовых и государственных испытаний.

— Состоится ли в 2023 году спуск на воду атомохода проекта 885М "Ясень-М" "Ульяновск"?

— АПЛ "Ульяновск" была заложена в июле 2017 года. Работы на корабле ведутся в соответствии с графиком. "Севмаш" выполнит сроковые обязательства по строительству пятого корпуса АПЛ проекта "Ясень-М". Отмечу, что в составе ВМФ несут службу два корабля этого проекта — головная АПЛ "Казань" (передана флоту 7 мая 2021 года) и первый серийный атомный подводный крейсер "Новосибирск" (передан 21 декабря 2021 года).

— В СМИ сообщалось, именно подлодка "Пермь" среди АПЛ проекта 885М станет первым штатным носителем ракет "Циркон", и в связи с принятием их на вооружение эта подлодка конструктивно будет немного отличаться от предшественниц, которые являются носителями ракет "Оникс"/"Калибр-ПЛ". Не могли бы вы рассказать, действительно ли это так? Действительно ли в эту АПЛ закладывались такие конструктивные новшества? И когда ждать завершения строительства этой подлодки?

— Вопрос о конструктивных особенностях атомных подводных лодок четвертого поколения в компетенции разработчиков проекта — Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения "Малахит". Как и другие корабли этой серии, АПЛ "Пермь" сейчас проходит стапельный период.