Алексей Жамнов: хочется вернуть "Спартаку" победные традиции

О задачах на следующий сезон и работе с молодыми хоккеистами — в интервью ТАСС

Главный тренер "Спартака" и сборной России по хоккею Алексей Жамнов в интервью ТАСС рассказал, что по-прежнему заинтересован в работе в национальной команде, как проходили переговоры о его назначении, а также о том, возможен ли приход олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука в московский клуб.

— В интервью ТАСС осенью вы сказали, что, если будут предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги, вы их рассмотрите. Как давно вы стали вести переговоры с руководством "Спартака"?

— Переговоры начал вести где-то месяц назад.

— Долго ли думали над этим предложением?

— Шел диалог. Я говорил, что мне интересно, мне надо было понять специфику развития клуба и что нужно, чтобы команда играла намного лучше. Просто обсуждали все нюансы — это нормальные вещи. Ни для кого не секрет, что "Спартак" рассматривал другие кандидатуры, все шло параллельно. Это нормальная практика — интервью с разными тренерами.

— Вас не задевало то, что вы были не единственным кандидатом?

— Нет. Мы обсуждали все нюансы, кандидатов было немало.

— По ходу сезона были ли у вас варианты с приходом в клубы КХЛ с учетом отставок?

— Да, были. Но сейчас зачем об этом говорить?

— Какие от вас были пожелания во время общения перед назначением?

— Это внутренняя кухня. По всем тем вопросам, которые стали на поверхности, мне дали понять, что они будут решены. Поэтому я и дал согласие. У каждого тренера есть свои пожелания, свое видение происходящей ситуации. Мы с руководством пообщались, сошлись на общем знаменателе и ударили по рукам.

— На какой срок рассчитан ваш контракт?

— На два года.

— Как развивать молодежь в основной команде, какие спортивные задачи перед вами поставлены?

— Выступить достойно, показать хороший хоккей.

— А если говорить о том, чтобы выйти в плей-офф, пройти первый раунд и так далее?

— Вы бежите впереди паровоза. Давайте сначала мы займемся селекцией, а потом уже будем ставить определенные задачи?

— Возможно ли, что вы пойдете по такой модели работы, когда будете совмещать функции не только главного тренера, но и генерального менеджера?

— У меня есть приоритет, который подразумевает, что я имею право голоса в плане игрока, нужен ли он клубу или нет. Это уже дает больше возможностей в плане ротации хоккеистов.

— То есть в вопросе выбора игрока последнее слово остается за вами?

— Да. У нас есть руководство, в частности, спортивный директор. Мы будем принимать решение сообща, и это нормальная практика. Единственное, последнее слово за главным тренером — нужен ли этот игрок или нет.

У нас в клубе есть ребята, которые нормально работают в плане селекции. Есть большая вертикаль, которая включает в себя "молодежку" (Молодежный хоккейный клуб "Спартак" — прим. ТАСС), "вышку" (выступающий в Высшей хоккейной лиге "Химик", являющийся фарм-клубом "Спартака" — прим. ТАСС) в Воскресенске. Много игроков задействованы в тех командах, и нужно иметь большой штаб, чтобы за всем следить и иметь полную информацию. Я и сам буду следить и за "молодежкой", и за "вышкой".

Плюс у нас есть еще академия "Спартака", где работает хороший тренерский штаб во главе с главным тренером Сергеем Суярковым. И я думаю, что в дальнейшем также будут курировать академию, будем сотрудничать, контактировать с ним. Ну и по возможности я буду туда же приезжать, смотреть. Потому что это тоже одна из основных задач, чтобы воспитанники академии выходили под первую команду.

— Стоит ли ожидать прихода в спартаковский менеджмент Ильи Ковальчука?

— Руководство "Спартака" всегда контактирует с Ильей, а он сам должен определиться, и это к нему разговор. Он человек очень авторитетный в мировом хоккее, и когда он уже поймет, что хочет делать, тогда и будет какой-то диалог. А так, мы все время общаемся, контактируем.

— Вы сами видите ему какое-то место в клубе, что он может делать?

— Поймите, это надо разговаривать с Ильей, чем он хочет заниматься. Зачем сейчас гадать на кофейной гуще?

— Когда вы определитесь с тренерским штабом, останется ли кто-то из тех, кто работал раньше, например имевший опыт работы с вами Игорь Уланов?

— У меня есть кандидаты, я хочу с каждым переговорить и понять. После этого мы все объявим. Сейчас пока есть тренерский штаб, у которого контракты, и ребята работают. Зачем сейчас что-то озвучивать? Это ведь будет неправильно, неэтично. Назвали главного тренера на следующие два сезона, а дальше моя задача — набрать тренерский штаб.

— Возможно ли, что вы будете работать с Александром Барковым, который сейчас в тренерском штабе молодежной команды "Спартака"?

— Пока я на эту тему не думал.

— Во время работы в "Атланте" и "Спартаке" ранее вам приходилось выправлять турнирную ситуацию по ходу сезона. В новинку для вас будет ситуация, когда вам придется готовить команду к сезону с лета, без какого-то давления?

— Наоборот, это будет легче. Во-первых, есть подготовительный процесс, и ты готовишь команду, знаешь уже свою кухню, атмосферу команды, знаешь, что ждать от каждого игрока.

— Ну все-таки вам впервые придется составлять такой подробный план подготовки.

— Здесь ничего сложного нет. Мы занимались таким подготовительным процессом и к Олимпийским играм. Я не вижу тут каких-то проблем.

— Можно ли назвать ваше назначение в "Спартаке" вызовом для вас?

— Любое назначение для любого тренера — это вызов что-то доказать, что-то сделать. У каждого тренера свое видение, хочется просто помочь вернуть спартаковские победные традиции. Но это будет зависеть от всех нас.

— Означает ли ваше назначение, что вы не будете продлевать контракт с Федерацией хоккея России?

— Мы на эту тему не разговаривали с федерацией. Как контракт закончится, мы сядем и поговорим. Можно ведь все совмещать, такая практика была и раньше. Тем более график у сборной не такой плотный, его практически нет. Когда время подойдет, вы все узнаете по поводу сборной. У меня есть контракт, я бы хотел остаться работать в сборной.

— Какой вы видите концепцию селекции клуба в межсезонье? Можно ли говорить, к примеру, что "Спартаку" не хватает двух-трех хороших защитников?

— Надо усиливаться во всех линиях — и среди вратарей, и в обороне, и в атаке. Это не значит, что нужно поголовно менять всех, — нужно точечное усиление.

— Допускаете ли вы ситуацию, как в прошлом году, когда "Спартак" получил за игрока уровня Александра Никишина (серебряный призер Олимпиады-2022 — прим. ТАСС) ряд молодых хоккеистов, надежды в отношении которых не оправдались до конца?

— Сейчас я пока об этом не готов сказать.

— Вы и руководство "Спартака" уже говорили о векторе в сторону молодежи. Надеетесь ли вы, что с вашим авторитетом удастся, к примеру, уговорить Никиту Чибрикова и Федора Свечкова, которые потихоньку раскрываются в "Спартаке", не уезжать за океан?

— Посмотрим. Я буду с ними встречаться, разговаривать. После чего станет ясна картина.