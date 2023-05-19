Анатолий Аксаков: закон о самозапрете на выдачу кредитов может быть принят Госдумой в июне

​Глава комитета Госдумы по финансовому рынку — о планах по законотворческой работе

​Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал ТАСС для новой рубрики "Три вопроса о главном", зачем в России хотят ввести самозапрет на выдачу кредитов, а также когда будет принят соответствующий закон. Кроме того, парламентарий поделился дальнейшими планами по законотворческой деятельности в области финрынка.

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— Анатолий Геннадьевич, проект закона о праве граждан самостоятельно вводить запрет на выдачу кредитов — когда он будет принят в Госдуме и успеют ли до конца сессии?

— Мы рассчитываем в весеннюю сессию принять этот закон. Он позволит гражданам оперативно реагировать на текущую ситуацию. У некоторых есть родственники, они снимают деньги, используя карточку, например, мамы или папы. Естественно, мама и папа не пойдут в правоохранительные органы, для того чтобы своего ребенка привлечь к ответственности. Вот для них такая возможность — они устанавливают самозапрет, соответственно, ребенок уже не сможет снимать деньги с их счетов. Действительно есть случаи, когда мошенники тоже против вас действуют, поэтому такой самозапрет. Он может устанавливаться либо через многофункциональные центры, которые есть во всех городах, даже небольших, либо через портал Госуслуг.

Я думаю, что до конца мая вряд ли, но в июне точно [закон будет принят].

— Еще один законопроект о вкладах граждан с низкими доходами. Когда его внесут на рассмотрение в Госдуму и когда он будет принят?

— Законопроект о вкладах граждан с низкими доходами находится, скажем так, в стадии согласования, он фактически вносится на рассмотрение уже в Госдуму, поскольку процедуры мы почти прошли. Соответственно, по этому законопроекту люди, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, смогут иметь вклады более льготные, чем остальные категории граждан, — они смогут иметь вклад по ставке ключевая +1%. Сегодня это 8,5%, таких вкладов банки мало предлагают, благодаря этому законопроекту такая льгота у низкооплачиваемых слоев населения будет.

— Какие интересные законопроекты нас ждут впереди, что еще успеете внести на рассмотрение, что планируете принять?

— У нас цифровая тематика на повестке. Мы внесли законопроект и уже даже приняли в первом чтении по цифровому рублю, он будет постепенно входить в жизнь, опосредовать оборот цифровых финансовых активов. Нам осталось подкорректировать некоторые нормы, и он начнет работать уже со второй половины текущего года, я рассчитываю. Понятно, что в пилотном варианте, но он начнет работать.

И тема негосударственных пенсионных фондов опять активизировалась. Мы хотим простимулировать людей использовать этот канал инвестирования, причем долгосрочного инвестирования. Государство будет софинансировать инвестиции граждан, то есть люди, вкладывающие деньги через НПФ в разные проекты, будут дополнительно получать от государства на рубль вложения рубль государственных денег. До 36 тыс. рублей в год, то есть 3 тыс. рублей в месяц, получается. Вы вложили 1 тыс. рублей, государство дало вам еще 1 тыс. рублей. Соответственно, на 2 тыс. рублей набегают доходы, которые вы инвестируете в тот или иной проект. Вот такая инициатива существует. И мы надеемся, что многие граждане воспользуются этим инструментом, смогут заработать себе на старость, на период жизни в пенсионном возрасте, ну и при этом доходы будут вполне приличными.