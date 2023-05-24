Замглавы Роскачества: проверка выявила антибиотики и жиры в эскимо некоторых брендов

Елена Саратцева — о качестве некоторых продуктов и сервисов на российском рынке

Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала ТАСС для рубрики "Три вопроса о главном", какие нарушения допустили некоторые производители мороженого, когда дешевле покупать авиабилеты и как уберечься от онлайн-мошенничества в период проведения ЕГЭ.

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— Елена Александровна, каковы основные результаты исследования российских сервисов по бронированию авиабилетов?

— Роскачество исследовало восемь популярных сервисов по бронированию авиабилетов. Лучшими признаны Aviasales, "Яндекс" и Ozon. Что касается безопасности персональных данных и полноты информации, один из сервисов — "Купи билет" — не предоставлял потребителю информацию об условиях возврата денежных средств при покупке авиабилетов, что отмечено как недостаток. В целом исследование проходило более чем по 140 показателям, причем большая часть касалась именно функциональности приложений.

В ходе исследования были развенчаны некоторые мифы. Например, что покупка билетов в разное время, в разные дни недели может отличаться. Также оценивалось, какие скидки предоставляются при приобретении билетов в ночное и дневное время. Этот "миф" был подтвержден: покупка билетов в ночное время в общем может стоить покупателю дешевле, чем покупка авиабилетов днем.

— Каковы результаты исследования мороженого?

— Роскачество исследовало 22 образца мороженого, при этом часть образцов была специально отобрана как в обычных местах розничной реализации, так и в торговых точках непосредственно около мест производства, в так называемых магазинах при заводе. Мороженое было произведено в десяти субъектах РФ, исследование проходило более чем по 100 показателям.

По результатам исследования три торговые марки отмечены как несоответствующие и вводящие потребителя в заблуждение, поскольку мороженое содержало растительные жиры. Также в одном образце был обнаружен антибиотик тетрациклиновой группы. Но в целом необходимо сказать, что все мороженое безопасно и не представляет никакого потенциального риска для здоровья потребителя.

Мороженое исследовалось в категории "Эскимо" в пяти разных вариантах исполнения глазури. По качественным характеристикам исследование мороженого 2023 года превосходит результаты исследования мороженого "Пломбир" 2022 года по количеству потенциальных претендентов на российский знак качества.

— Появлялись ли в последнее время новые схемы онлайн-мошенничества, связанного с использованием сервисов и приложений на смартфонах?

— Нет, новых схем мошенничества в приложениях для смартфонов не выявлялось. По-прежнему действуют две основные схемы — это попытки получения персональных данных потребителя, основных кодов банковской карты, а также предоставление фишинговых ссылок.

В настоящее время в связи с близостью ЕГЭ Роскачество обращает внимание на необходимость проверки поступающих звонков, которые могут приходить как из органов безопасности банков, а также рассылок и СМС, которые продают результаты ЕГЭ с соответствующими ссылками и даже примерами. В прошлом году был выявлен как раз такой случай, но эти данные оказались несоответствующими. То есть это были не результаты ЕГЭ текущего года, а один из результатов ЕГЭ прошлых лет. Поэтому нужно очень внимательно проверять поступающие звонки и информацию.