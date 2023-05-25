Замглавы Минэкономразвития: поддержка МСП сейчас построена как качественный ретейл

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС ко Дню предпринимателя в России рассказала о том, как малый и средний бизнес пережил период пандемии и санкционных ограничений, о том, как устроена государственная поддержка этого сегмента, а также как предпринимателю пройти "долину смерти".

— Татьяна Александровна, мы преодолели несколько кризисов за последние годы. Все они разные. Так, в начале 2021 года говорили, что особенность ковидного периода в том, что это кризис МСП (малого и среднего предпринимательства), самозанятых, по большей части сферы услуг, а в 2022 году наступил кризис именно крупных корпораций, а для МСП шанс. Вы согласны?

— Давайте посмотрим на цифры. С 2016 года в России действует Единый реестр МСП, и если по итогам 2019 года в реестре насчитывалось 5,92 млн субъектов малого и среднего бизнеса, то уже в 2022 году их количество увеличилось на 75 тыс., до 5,99 млн субъектов, а сейчас их уже 6,25 млн. То есть количество МСП выросло на 6% по сравнению с докризисным уровнем.

Во многом коронавирусный кризис и кризис в период ограничения рынков поставок и сбыта продукции, а также в период мобилизации мы смогли преодолеть благодаря системным мерам, которые были построены на поддержке именно тех выпадающих возможностей и тех отраслей, которые этого особенно требовали. В каких-то случаях это была поддержка выпадающих из-за кризиса элементов — финансовая поддержка для сохранения бизнеса и занятости в секторе, оперативное открытие логистических программ, помощь с выходом на новые рынки.

Поддержкой сектора так или иначе государство занимается постоянно, а с 2019 года, с начала нацпроекта, кратно выросли и объемы финансирования, и привлекаемые инструменты. Каждый год направлялось от 60 млрд до 80 млрд рублей, а в пандемию объем антикризисных государственных мер составил почти 1 трлн рублей.

— Как за последние четыре года изменилась структура сектора МСП в условиях ковида и вызовов санкционного давления?

— В последние годы отраслевая структура и в период ковида, и в период санкций оставалась достаточно устойчивой. Есть сферы, в которых почти или совсем нет крупных игроков, и там работает малый бизнес.

Если говорить по видам деятельности, 35% МСП работают в сфере торговли, в транспортировке и хранении — 10%, чуть меньше приходится на отрасли, связанные с недвижимостью: строительство — 9%, операции с недвижимым имуществом — 7%. В пятерку лидеров по численности также входит профессиональная, научная и техническая деятельность, которая составляет 8%. И чуть меньше 7% приходится на обрабатывающие производства.

Если сегментировать по организационно-правовой форме, предприятия в сфере торговли, сельского хозяйства, транспортировки, а также гостиницы и предприятия общественного питания чаще создают ИП (индивидуальный предприниматель). Юрлица превалируют в строительстве, деятельности в области здравоохранения и социальных услуг, обрабатывающем производстве.

Говоря о занятости, мы видим, что есть отрасли, которые вносят значительный вклад в создание рабочих мест. Так, примерно треть всех рабочих мест создается предприятиями в обрабатывающем производстве, ИТ, научной и технической деятельности, гостиничном бизнесе. При этом доля этих отраслей в общем количестве МСП составляет всего 22%. В то же время в самом распространенном виде деятельности — сфере торговли (35% от всех МСП) — создается примерно 26% рабочих мест.

Да, сектор МСП во многом — это торговля, ремонт, услуги, но это не значит, что он состоит только из них. С точки зрения среднего дохода за 2021 год, приходящегося на субъект МСП, самые высокие доходы вне зависимости от организационно-правовой формы наблюдаются в обрабатывающем производстве и торговле. Вместе с тем среди ИП самыми доходными направлениями стали деятельность по операциям с недвижимым имуществом и сельское хозяйство. Среди юридических лиц — ЖКХ, обрабатывающее производство и добыча полезных ископаемых.

Однако доходы отрасли не всегда коррелируют с производительностью труда и заработными платами сотрудников. Так, лидирующая по среднему доходу среди ИП деятельность по операциям с недвижимым имуществом является шестой по уровню заработных плат, а приносящая [относительно] не самый высокий доход деятельность в области ИТ обеспечивает сотрудников зарплатой выше всех остальных отраслей.

Четкое отраслевое сегментирование и анализ запросов бизнеса позволяют нам настраивать инструменты поддержки с учетом приоритетов и вызовов. Именно так мы донастраивали программу льготного кредитования 1764, а во втором полугодии 2022 года запустили программу инвестиционного кредитования с суперльготными ставками до 4% для трех приоритетных отраслей. Это обрабатывающее производство, туризм, логистика. Было понятно, что в условиях растущего внутреннего спроса на их продукцию и услуги важно было поддержать потенциал их роста.

В ковидный 2020 год, по данным реестра МСП, количество вновь созданных субъектов МСП сократилось на 23% по сравнению с 2019 годом (1,062 млн субъектов) и составило 823 тыс. При этом уже в 2021 году количество вновь созданных МСП выросло на 24% по отношению к 2020 году и составило 1 025 тыс. субъектов. К настоящему моменту 2023 года вновь созданных МСП уже 1,4 млн нарастающим итогом за отчетный период. Несмотря на все вызовы, нам удалось сохранить положительный предпринимательский климат — в 2022 году количество таких МСП остается примерно на прежнем уровне и составляет более 1 млн.

Также самый быстрорастущий сейчас институт — это самозанятые. Если в 2019 году их было чуть больше 337 тыс., то сейчас их более 7,5 млн. Более половины из них не указывают вид деятельности. Из тех же, кто указал свое направление, превалируют следующие специальности: строитель, водитель, продавец продукции собственного производства, маркетолог, работник индустрии красоты. Также самозанятые занимаются арендой квартир, перевозкой грузов и пассажиров, доставкой и репетиторством. Топ-15 замыкает работник IT-сферы. По-прежнему среди самозанятых больше мужчин, чем женщин: 56% и 44% соответственно.

Возрастает производство отдельных импортозамещающих товаров. В целом в обрабатывающем производстве рост составил 17 тыс. предприятий. В сегменте "текстиль, одежда, кожаные изделия" сектор прирос на 8% с марта 2022 года. Происходят изменения в структуре логистических компаний. Существенно выросло число компаний в сфере интернет-торговли: с 49 тыс. в 2019 году до 291 тыс. Согласно опросам, выросло число удаленки и гибрида.

— В чем особенность российского сектора МСП, что он дает экономике и как вы оцениваете его вклад в общую занятость?

— На текущий момент Россия является лидером по количеству субъектов МСП среди сопоставимых зарубежных стран: 41 предприятие на тысячу человек населения. При этом участие МСП в ВВП страны в 2018–2021 годах составило 25%, что является адекватным показателем для российской структуры экономики с высокой составляющей нефтегазового сектора. Вклад в общую занятость без учета самозанятых в России — 150 человек на тысячу населения. Поэтому в этой точке мы видим резерв для роста производительности и числа рабочих мест.

Если продолжать тему занятости, то одной из особенностей сектора МСП в России является наличие института самозанятых. На текущий момент их численность превышает 7 млн человек. Их деятельность обусловлена наличием специфического суперльготного вида налогового режима, действующего с 2020 года. Формально самозанятые не относятся к субъектам МСП, и, несмотря на их незначительный вклад в части экономических показателей, они решают социальные задачи и обеспечивают собственную занятость, а также ведут предпринимательскую деятельность законно.

Кстати, наибольшая часть самозанятых — молодежь, более половины участников еще не достигли 35 лет. При этом гендерная структура достаточно однородна, но все же мужчины превалируют, разрыв составляет около 10%

Значительная часть самозанятых работает в таких сферах, в которых они могут наращивать профессионализм и маржинальность своей деятельности, но вот развивать дело и нанимать сотрудников уже не могут. Это, например, репетиторство, транспортные услуги, ремонтные работы, сдача квартир. В данной категории непостоянная интенсивность ведения деятельности — 25–30% не проводят ни одной транзакции в течение года. Институт самозанятых относительно молодой, и мы еще накапливаем статистику и продолжаем работать с ними в режиме эксперимента, поэтому изменений в подходах и критериях в ближайшее время нами не предлагается.

Если рассматривать сам сектор МСП, то наибольшая его часть представлена субъектами индивидуального предпринимательства — около 60%. При этом ИП обеспечивают только 18% рабочих мест. Это связано с тем, что в среднем четыре из пяти индивидуальных предпринимателей работают без наемных сотрудников, а 40% таких предприятий создают и ведут люди старше 45 лет. Они по аналогии с самозанятыми используют данную форму для собственного трудоустройства, поскольку она не требует серьезных финансовых вложений и соблюдения объемных бюрократических процедур. При найме сотрудников предприниматель сталкивается с более строгими правилами ведения учета и отчетности, такой бизнес также предполагает и более интенсивную предпринимательскую деятельность.

Вместе с тем масштаб деятельности ИП в целом остается небольшим, средний доход на ИП в пять раз меньше среднего дохода юридического лица. С юрлицами все намного интереснее. Они вносят определяющий вклад в ключевые экономические показатели сектора.

— Понятно, что эти две категории — ИП и самозанятые — скорее несут социальную функцию: обеспечивают легальную занятость в секторе индивидуального производства и услуг. А где сосредоточены основные доходы и трудовые ресурсы?

— Юридические лица дают 83% общего дохода и 82% от всех наемных сотрудников. При этом, несмотря на то, что доля юридических лиц снижается в общем числе [субъектов] МСП (с 43% в 2019-м до 38% в 2023-м), доля их работников в общем числе работников МСП сохраняется. Данная категория составляет 98% от всех средних и 87% малых предприятий страны. Наше основное ядро — это средние предприятия, заработная плата их работников в среднем достигает 63 тыс. рублей. Это сопоставимо со средней зарплатой по экономике и кратно отличается от заработной платы работников ИП и малых предприятий (19–20 тыс. рублей). Мы видим, что укрупнение организаций связано с увеличением их общего вклада в экономику, включая доход, количество наемных сотрудников и размер их заработных плат. Поэтому первой важной задачей донастройки мер в среднесрочной перспективе выступает помощь предприятиям в масштабировании бизнеса. Нужно помогать им преодолевать болезни роста.

Качественный и количественный анализ структуры сектора МСП России показывает, что он является неоднородным с точки зрения вклада разных категорий субъектов и отраслей в экономику. При этом каждый сегмент имеет особенности и потенциал развития, работа с которыми должна быть направлена на стимулирование субъектов к масштабированию или переходу к более сложным формам ведения деятельности, где это возможно.

Таким образом, прицельная работа с каждой категорией субъектов МСП, учитывающая их основные особенности и барьеры масштабирования, позволит изменить структуру сектора, повысив долю продуктивных отраслей в нем, увеличив его общую эффективность и вклад в экономику. Это вторая задача на среднесрочную перспективу.

— Очень много говорят о выживаемости МСП. Как начать в текущих условиях свое дело, не закрыть его при первых трудностях, а, наоборот, начать расти? Какие меры поддержки можно предложить предпринимателям в том числе для гарантированного сбыта своей продукции на рынке? Например, человек планирует зарегистрировать юридическое лицо, купить землю, завести хозяйство, и возникает резонный вопрос: где я буду продавать произведенные мной продукты? В России достаточно большое количество торговых сетей, работать с которыми начинающему предпринимателю довольно сложно, а других площадок, как рынки и ярмарки, не так много.

— Сначала о "долине смерти" МСП. Самая большая доля от закрывающихся каждый год предпринимателей приходится на субъекты МСП, находящиеся в возрасте до двух лет, а срок жизни субъектов значительно коррелирует с интенсивностью ведения бизнеса. И здесь в том числе мы видим большой потенциал для развития сектора — повысить выживаемость новых предприятий, повысить шансы масштабировать бизнес по выручке, кратно увеличить число работников. И это третья ключевая задача среднесрочной перспективы развития МСП.

Вот, например, несмотря на массовость создаваемых субъектов ИП, которые составляют 75% всех вновь создаваемых МСП, в следующем году закроется уже 35%, через три года — 51%. Ввиду простоты создания ИП субъекты без работников реже ведут регулярную деятельность. Среди ИП с работниками доля не ведущих деятельность не превышает 1%, что делает их более устойчивой категорией. Вместе с тем с точки зрения всего срока жизни ИП их вклад в экономические показатели остается примерно на одном уровне, и лишь малая часть из них в дальнейшем переходит в категорию юридических лиц, что говорит об ограниченном потенциале их развития и масштабирования. Немаловажно, что при превышении пороговых значений по налоговым спецрежимам и достигая потолка критериев МСП предприниматели сталкиваются со сложными "шоками" роста: повышенной налоговой нагрузкой, более жесткой правовой и бухгалтерской отчетностью, попадают под особое внимание контрольно-надзорных ведомств. Это еще одна зона роста для МСП, успеха в которой мы можем добиться инструментами поддержки или регуляторными решениями.

Напротив, юридические лица по прошествии времени демонстрируют рост среднего дохода и числа наемных сотрудников, показатели которых достигают наибольших своих значений уже к пятому году деятельности. Данная категория также является самой устойчивой: выживаемость юридических лиц в течение трех лет с момента создания составляет 78% против 49% у ИП.

Таким образом, ключевой задачей новоиспеченного ИП или юрлица является обеспечение выживания на протяжении первых двух лет, включая получение опыта и компетенций осуществления предпринимательской деятельности, а также поиск финансовых ресурсов для развития бизнеса

Теперь о сбыте продукции: большой спектр мер поддержки малого и среднего бизнеса оказывают центры "Мой бизнес" и Корпорация МСП. Прежде всего это организация выставочно-ярмарочных мероприятий. Также центры помогают в выходе на маркетплейсы (Оzon, Wildberries и другие), с ними у нас регулярно проходят совместные программы. Если брать сельхозпродукцию, то недавно, например, мы запустили совместную с Россельхозбанком программу поддержки на крупных аграрных маркетплейсах — "Свое родное" и "Свое фермерство". Так реализуется проект Корпорации МСП, который дает возможность сельхозпроизводителям и производителям пищевой продукции разместиться в специальных "островках", расположенных как в торговых сетях, так и в отдельно стоящих торговых объектах. Есть и программы, которые учат, как найти новых клиентов, выделиться среди конкурентов. Мы делаем их с VK и привлекаем других партнеров. Совместно с ГУУ (Государственный университет управления — прим. ТАСС) и ПСБ популяризируем социальное предпринимательство на конкурсе "Мой добрый бизнес".

Заметный сегмент поддержки — это специальные ярмарки и фестивали традиционных кухонь, организуемые региональными центрами "Мой бизнес": от луховицких огурцов до сызранских помидоров. В каждом регионе есть свои гастробренды. Видим здесь емкость и для общефедеральных социокультурных программ поддержки локальных фермеров и традиционных кухонь.

— Если говорить о региональном разрезе, какая у нас карта МСП по стране? Можно ли говорить, что сектор развивается в крупных городах?

— Территориальная структура МСП ожидаемо отражает общее распределение экономической активности по регионам страны, которая преобладает в крупных густонаселенных федеральных и региональных центрах и существенно снижается в удаленных, малонаселенных районах.

Самое большое количество субъектов МСП на текущий момент 2023 года приходится на Центральный федеральной округ — 32%, при этом подавляющая часть субъектов осуществляет свою деятельность в Москве и Московской области. Сектор также достаточно хорошо развит в Приволжском федеральном округе — 17%, где наибольшее количество субъектов практически равномерно распределено в Татарстане, Башкортостане, Самарской и Нижегородской областях. По 11% в Южном и Северо-Западном федеральных округах, 10% — в Сибирском федеральном округе.

Частота выбора организационно-правовой формы среди федеральных округов колеблется на уровне средних значений по стране. Отдельно можно выделить Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, где наблюдается тенденция на ведение малого и микробизнеса: здесь относительно большое количество самозанятых, а доля ИП в структуре достигает 74–75%. Большое число МСП в крупных городах обусловлено высокой плотностью и наличием платежеспособного населения. Именно поэтому важно заниматься развитием бизнеса в малых городах и на сельских территориях. Там бизнес несет не только экономическую, но и социальную функцию.

— Портрет МСП был бы неполным, если бы мы не поговорили с вами о развитии предпринимательства на новых территориях. Что можете сказать о развитии сектора там?

— На 10 мая в Единый реестр субъектов МСП уже включены сведения о 67,5 тыс. субъектов МСП. Сейчас ведется работа над изменениями в закон об МСП, которые позволят присваивать статус субъекта МСП юрлицам, действовавшим на новых территориях на день их принятия в состав Российской Федерации. Уже сейчас малый бизнес на новых территориях может применять пониженные страховые взносы на часть заработной платы работников, которая превышает МРОТ, снижен тариф по страховым взносам с 30 до 15%.

Коллеги в новых регионах ведут работу над законодательством, далее стартует программа льготного кредитования с пониженной процентной ставкой и гарантийным покрытием, станет доступна программа льготного лизинга имущества, оператором которой определена ДНР, которая предоставит предпринимателям всех четырех регионов новое имущество в льготный лизинг.

Потом планируется открытие центров "Мой бизнес", которые обеспечат предоставление консультационных и образовательных услуг по основам российского законодательства, налогового, финансового и бизнес-планирования, а также гарантийную и микрофинансовую поддержку.

— Как вы видите развитие сектора?

— Нужно помогать регионам с невысоким социально-экономическим положением наращивать компетенции по развитию услуг и инструментов поддержки МСП, распространять в регионы цифровые сервисы, обеспечивающие равный доступ к мерам поддержки для всех участников сектора, создавать там площадки для роста МСП реального сектора.

Есть регионы с собственными программами поддержки и развития МСП, и их меры должны структурно интегрироваться в федеральные программы развития.

Глубокая аналитика и понимание сектора позволяют нам четко планировать и оперативно перенастраивать любые системные и таргетные меры поддержки МСП.

Если еще несколько лет назад государственная поддержка МСП была построена по принципу советского универмага — "бери, что выкинули на прилавок" и меры были укрупненные и одинаковые, то сейчас она построена как качественный ретейл, где есть как бутиковые нишевые, так и массовые продукты, построена филиальная сеть, маркетинговая поддержка и коллаборационные программы

В целом национальный проект заканчивается, и с учетом опыта его реализации, инструментов и их оперативной донастройки, которые мы разработали в ковид и период санкций, важно сохранить поддержку сектора МСП в фокусе внимания — и не только по числу занятых в секторе, но и в целях качественного изменения его структуры.