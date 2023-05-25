Глава МЧС России Александр Куренков: безопасность должна стать модной

25 мая 2022 года указом президента России на должность главы МЧС был назначен Александр Куренков. Он стал четвертым министром по чрезвычайным ситуациям в истории ведомства. В интервью ТАСС министр рассказал о результатах работы в должности за год, о болевых точках в обеспечении безопасности, необходимости развития подразделений МЧС в Арктике, их формировании на новых территориях, а также о разговорах "без галстуков" с личным составом.

— Александр Вячеславович, какое из ваших достижений вы могли бы назвать основным за год работы в должности главы МЧС?

— Все достижения связаны с эффективностью работы коллектива МЧС. Год для министерства выдался непростым, хотя у спасателей и пожарных иначе быть не может. Основное — в 2022 году нам удалось добиться снижения числа чрезвычайных ситуаций почти на 40% по сравнению с 2021 годом, гибель людей на них уменьшилась более чем на 500 человек. За год нам удалось на 10% сократить количество техногенных пожаров и на 3% — количество происшествий на водных объектах. Снизилась и гибель. Это обязывает не только удержать такие позитивные результаты, но и повысить их.

Конечно же, первостепенной задачей было оказание помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В 2022 году более 1 тыс. гуманитарных колонн МЧС доставили для жителей этих регионов свыше 100 тыс. т грузов. Пиротехники МЧС России продолжают работы по разминированию освобожденных территорий. Всего с апреля прошлого года они обследовали почти 330 га территорий, обезвредили более 45 тыс. взрывоопасных предметов. Наши специалисты все это время участвуют и в аварийно-восстановительных работах на освобожденных территориях.

Кроме того, в начале этого года мы помогали ликвидировать последствия землетрясений в Турции и Сирии. Оказание помощи этим странам не закончилось проведением поисково-спасательных работ. По поручению президента России авиация МЧС доставила в Турцию более 140 т гуманитарных грузов, в Сирию — свыше 670 т.

— МЧС всегда отличалось командным духом. Вам уже удалось сформировать свою команду единомышленников? По каким критериям вы подбираете людей?

— Спасатели и пожарные — люди уникальные. Для этих профессий требуется физическая выносливость, психологическая стойкость наряду с профессиональными знаниями, умениями и навыками. Командный дух, взаимовыручка в их работе имеет важное значение.

— Что для вас было самым сложным в первый год работы?

— Начинать любое дело всегда непросто, но интересно. Много времени требуется, чтобы вникнуть в суть всех вопросов. Любой руководитель должен знать дело изнутри. Для этого я каждый раз беседую с личным составом в рабочих поездках, разговариваю с населением, чтобы узнать, что мы сделали хорошо, а чего оказалось недостаточно. Очень важно, чтобы ожидания и реальность от нашей работы совпадали.

— Вы часто летаете в командировки и, как только что заметили, встречаетесь с рядовыми пожарными и спасателями. А почему вы проводите эти встречи за закрытыми дверьми, без их руководителей? О каких проблемах они чаще всего говорят? Как решать их будете?

— Личный состав МЧС — люди в погонах. Погоны ко многому обязывают, дисциплинируют и возлагают ответственность. Встречаясь с личным составом, хочу пообщаться доверительно, как говорится, "без галстуков". За последний год я лично посетил десять поисково-спасательных отрядов МЧС. Каждую встречу я начинаю словами: "Я поставил себе задачу дать надежду, вернуть гордость". Это действительно моя основная цель.

В первую очередь личный состав интересуют перспективы развития службы в целом и подразделений, в которых они трудятся. Основные вопросы связаны с уровнем заработной платы и материально-техническим обеспечением специалистов. Каждый вопрос рассматриваем и ищем пути решения.

— За год вы достаточно часто были в арктических регионах. Экспедиция, учения… Почему такое пристальное внимание именно к Арктике и именно сейчас?

— Пристальное внимание к Арктике — на уровне государства. Наша задача — обеспечить безопасность ее жителей и территории, снизить потенциальные риски и минимизировать последствия. За последние пять лет в Арктической зоне произошло порядка 40 чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в акватории и по судоходным рекам Арктики увеличивается грузооборот, создаются новые транспортно-логистические маршруты, функционируют предприятия углеводородной отрасли и объекты нефтегазового комплекса. А еще Арктика привлекательна для экстремального туризма. Все это требует комплексного подхода к обеспечению безопасности. При этом суровый климат и труднодоступная местность диктуют свои условия к проведению аварийно-спасательных работ. И мы должны быть готовы ко всему.

Основу аварийно-спасательной инфраструктуры МЧС России в Арктической зоне составляют арктические комплексные аварийно-спасательные центры. На сегодняшний день их шесть: в Нарьян-Маре, Архангельске, Мурманске, Воркуте, Дудинке, Якутске. Общая численность — почти 330 человек и 167 единиц техники. В основном они прикрывают западную часть Арктики.

Мы приступили к созданию таких центров в узловых точках Арктического региона. Это позволит обеспечить постоянную готовность и сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации в труднодоступных районах Арктики. На оснащение уже стали поступать новейшие вертолеты Ми-8АМТШ в арктическом исполнении.

— По итогам апрельской арктической экспедиции и учений какие решения будут приняты?

— Уникальность учений и экспедиции заключалась в научной составляющей и большом количестве практической работы. Решено 110 опытно-исследовательских задач, мы отработали 16 вводных в 9 субъектах российской Арктики. В рамках учений прошли испытания новых образцов техники и технологий — это беспилотные летательные аппараты различных модификаций, водолазная, надводная, подводная техника, мобильный роботизированный комплекс, экзоскелет.

На практике удалось выявить как их достоинства, так и недостатки. Производителям потребуется доработать отдельные образцы и усовершенствовать их с учетом требований Крайнего Севера.

В арктических учениях для нас важен был результат: проверка техники и оборудования в реальных условиях. Важно было узнать, насколько совпадают наши ожидания и обещания производителей

Личный состав получил уникальные знания и навыки при отработке вводных. В настоящее время научно-образовательные учреждения анализируют полученный опыт. По итогу работы будут сформированы методические рекомендации по тактике проведения аварийно- и поисково-спасательных работ в Арктике.

Итоги учений и экспедиции станут основой для определения направлений развития спасательных формирований и корректировки программ подготовки специалистов, позволят применять обоснованный подход к оснащению подразделений, дислоцированных в арктических регионах. Это мощный стимул для выработки новых подходов к решению вопросов комплексной безопасности в Арктическом регионе, в том числе в области тактики применения сил и средств и технологий спасательных операций.

Следующие учения мы будем проводить в условиях полярной ночи в 2025 году.

— В феврале этого года президент России поставил задачу активизировать работы по формированию территориальных органов МЧС в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Когда будет завершена эта работа? Достаточно ли там техники, сил с учетом проведения СВО? Началось ли переоснащение подразделений на новых территориях?

— С 1 января текущего года указом президента России предельная штатная численность МЧС увеличена почти на 15 тыс. специалистов и составляет 303 107 человек. За счет этого ведется комплектование территориальных подразделений на новых территориях. В настоящее время на новых территориях мы проводим инвентаризацию, уточняем потребность в технике и имуществе, необходимом для выполнения задач. В итоге будем решать вопрос поставки пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники, плавсредств и т.д.

По распоряжению правительства РФ в апреле этого года созданы военизированные горноспасательные части Луганской и Донецкой народных республик. Общая численность двух частей — 3 тыс. человек.

— Если говорить в целом об оснащении МЧС, как вы оцениваете техническую оснащенность пожарных, спасателей, горноспасателей, ГИМС? Что в планах? Российская промышленность готова закрыть потребности в технике и экипировке?

— Переоснащение техникой и снаряжением наших подразделений осуществляется постоянно. Выбывает старая техника, ее место занимает новая. Оснащенность пожарно-спасательных подразделений МЧС России пожарной техникой составляет порядка 80%. Укомплектованность профессиональных аварийно-спасательных формирований составляет 85%. Учитывая, что часть техники имеет предельный срок службы, министерство реализует программы технического переоснащения наших подразделений необходимой пожарной, спасательной, специальной и авиационной техникой до 2030 года.

С 2022 года в подразделения Государственной инспекции по маломерным судам уже поступило более 60 маломерных судов, еще столько же будет поставлено до конца этого года. В спасательные формирования в прошлом году поставлено более 900 единиц пожарной и спецтехники.

Наше ведомство работает с российскими заводами-изготовителями по импортозамещению запчастей и комплектующих иностранного производства на российские аналоги. Считаю, что нерешаемых вопросов нет.

— Из года в год Россия сталкивается с проблемой природных пожаров, от которых сгорают жилые дома. В этом году уже произошли серьезные пожары в населенных пунктах, люди остались без жилья. Что стало причиной большинства из них? Каков ущерб? И каким вы видите решение этой проблемы? Оно вообще существует?

— Предупреждение таких случаев — это совместная работа. В основном распространение огня на населенные пункты происходит в местах, где не проведена опашка, не убран мусор и сухая растительность. То есть не выполнены требования пожарной безопасности. В этом я лично убедился в ходе облетов пострадавших от огня населенных пунктов. Выполнение требований пожарной безопасности и комплекса превентивных мероприятий — задача и ответственность муниципальных властей.

Но без сознательности самих граждан такая работа будет неэффективной. Зачастую причиной пожаров являются неосторожное обращение с огнем при проведении различных работ и детская шалость, реже — природные явления.

Я хочу подчеркнуть, что в первую очередь гражданам необходимо проявлять ответственность и соблюдать правила пожарной безопасности. Они элементарны, но жизненно необходимы

По данным космического мониторинга, с начала этого года на территории Российской Федерации зафиксировано более 70 тыс. термических точек. Более 50 тыс. из них подтвердились как природный пожар.

В первом квартале дознавателями Государственного пожарного надзора уже рассмотрено почти 300 материалов о природных пожарах. За нарушение требований пожарной безопасности по фактам пала сухой травы составлено почти 4 тыс. протоколов об административном правонарушении. С начала этого года они уже провели 65 тыс. выездных обследований, выявили и пресекли свыше 30 тыс. неконтролируемых палов сухой растительности. За допущенные правонарушения к административной ответственности привлечено свыше 780 органов местного самоуправления, почти 900 должностных и 300 юридических лиц.

— Как правило, подобные пожары происходят в населенных пунктах, где либо нет подразделений пожарных, либо они расположены на удалении. Будете ли пересматривать планы создания дополнительных подразделений.

— В настоящее время в систему реагирования на пожары заложен гибкий механизм, предусматривающий возможность привлечения к тушению пожара подразделений различных видов пожарной охраны вне зависимости от их ведомственной принадлежности и форм собственности. При этом основную нагрузку по тушению пожаров несут территориальные подразделения Государственной противопожарной службы, включающей в себя федеральную и противопожарную службы субъектов РФ.

Кроме того, в регионах дислоцируются подразделения муниципальной и добровольной пожарной охраны. Общими усилиями пожарными подразделениями прикрыто более 90% населенных пунктов в нашей стране. В прошлом году правительством утвержден перечень населенных пунктов, в которых размещаются территориальные подразделения ФПС. Сейчас в нем почти 2,3 тыс. населенных пунктов.

— Проблема пожарной безопасности удаленных населенных пунктов может быть решена развитием добровольной пожарной охраны. Планирует ли МЧС какие-то инициативы по дополнительной поддержке добровольчества?

— Хочу отметить необходимость усиления роли добровольной пожарной охраны в обеспечении пожарной безопасности на территории Российской Федерации. Помощь добровольцев особенно важна в отдаленных населенных пунктах. Ведь важно не дать огню распространиться на начальном этапе. Притом пожарные-добровольцы — это прежде всего местные жители, а они и территорию знают лучше, и ориентируются на знакомой местности быстрее.

Мы всячески способствуем развитию пожарного добровольчества, в том числе и путем передачи техники. В мае на заседании Госдумы принят в первом чтении подготовленный МЧС законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О добровольной пожарной охране". Он направлен на повышение эффективности системы пожарной безопасности в организациях и развитие волонтерской деятельности в России в целом, а также защиту от пожаров имущества граждан и организаций. Мы хотим упростить порядок создания и деятельности объектовых добровольных пожарных подразделений.

— МЧС не отвечает за тушение лесных пожаров, это функции региональных властей, МПР и Рослесхоза…

— Начну с того, что вопросы противопожарной безопасности в лесах находятся в компетенции Минприроды, в частности Авиалесоохраны и Рослесхоза. Наша же задача заключается в содействии органам исполнительной власти субъектов РФ в ликвидации лесных пожаров. Мы ежегодно помогаем тушить лесные пожары и делаем все возможное для борьбы с огнем. В частности, задействуем и свою авиацию.

— В условиях СВО украинские вооруженные формирования атакуют приграничные российские территории. МЧС, со своей стороны, разрабатывает дополнительные меры по защите людей, проживающих там, а также по обеспечению безопасности важных и стратегических объектов?

— Безусловно, принимаются все дополнительные меры. Для первоочередного жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях в 89 регионах готовы к приему населения более 22 тыс. пунктов временного размещения общей вместимостью до 5 млн человек.

Совместно с властями Республики Крым, Запорожской и Херсонской областей мы организовали работу по отправке жителей Херсонской и Запорожской областей в санаторно-курортные учреждения в рамках оздоровительной кампании.

Большое внимание уделяется выполнению мероприятий по гражданской обороне на территории всей страны, а особенно на приграничных территориях.

Опыт проведения специальной военной операции подтвердил, что эвакуация является наиболее эффективным способом защиты населения при военных опасностях. Особого внимания требует организация экстренной эвакуации, а также решение вопросов жизнеобеспечения эвакуируемого населения. В связи с этим МЧС совместно с федеральными органами исполнительной власти и субъектами РФ подготовлена новая редакция Порядка проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.

При координации МЧС России в приграничных субъектах были приняты срочные меры и организована работа по привидению в готовность заглубленных помещений к укрытию населения. И мы прорабатываем нормативные правовые механизмы использования любых сооружений подземного пространства для укрытия населения при военных конфликтах.

— В России снижается и число пожаров, и количество погибших в них. В прошлом году удалось добиться минимального уровня гибели детей за последние 30 лет. Но, как правило, в основном пожары происходят в жилье. И люди гибнут в жилье. На ваш взгляд, что еще необходимо сделать для повышения уровня пожарной безопасности жилого сектора, куда, кстати, инспекторы МЧС не имеют права войти?

— Знаете, с чего я хочу начать ответ на ваш вопрос? С воспитания культуры безопасности! Нам надо ее насаждать, как бы неблагозвучно это ни звучало. Мы должны создать моду на безопасность. И начинать надо с детей — это самая податливая, искренняя и впитывающая аудитория. Если ребенку донести важность соблюдения основ безопасности, если его научить правильно себя вести в критических ситуациях, то он и родителям расскажет, и со сверстниками поделится.

МЧС проводит уроки безопасности в школах, мы показываем детям и технику, и оборудование. Я считаю, что результат будет, если мы объединим для достижения общей цели все социальные институты, все органы власти

Безопасно жить должно быть модно, и тогда это будет потребностью целых поколений.

Если говорить о жилье, действительно, на жилой сектор приходится подавляющее число пожаров. И чаще всего люди гибнут ночью и под утро, когда сон наиболее крепок. Гибнут не от огня, а задыхаются. Ведь достаточно пяти вдохов, обоняние отключено во сне, сознание отключается, не просыпаясь. Проснуться практически невозможно. Поэтому и советуем устанавливать пожарные извещатели. Датчик стоит недорого, в среднем 600 рублей, зато способен разбудить. Прибор реагирует на дым и подает громкий, довольно неприятный звук. Только в прошлом году срабатывание данных систем способствовало спасению 515 детей, и в этом году есть уже такие случаи. На законодательном уровне мы добились обязательной установки автономных дымовых пожарных извещателей не только в строящихся жилых домах, но и в жилье отдельных категорий граждан, в первую очередь многодетных. В рамках целевых региональных и муниципальных программ при участии министерства уже установлено свыше 790 тыс. подобных датчиков.

Но еще раз подчеркну, безопасность граждан — это прежде всего ответственность каждого. Если каждый человек будет бдителен и предусмотрителен, то пожаров будет меньше, а главное, мы сбережем жизни. Я хочу, чтобы мы стали дарить пожарные извещатели тем, кто нам дорог.

— По вашей оценке, какие основные проблемы в МЧС надо решать в первую очередь? Какие болевые точки вы определили, без преодоления которых движения вперед не будет?

— Первое — поднять престиж профессии пожарного и спасателя. Здесь не обойтись без обеспечения социальной защищенности личного состава. Очень важно, чтобы у человека, рискующего жизнью, было спокойно на душе за семейный очаг, детей, близких и родных.

Второе — постоянное обновление и совершенствование техники и экипировки, которые должны отвечать требованиям времени и современным угрозам.