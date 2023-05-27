27 мая, 03:00
Интервью

Руководитель Погранслужбы: новые задачи требуют усилить нашу военную подготовку

Алексей Никольский/ ТАСС
Владимир Кулишов
© Алексей Никольский/ ТАСС

Владимир Кулишов — о вызовах, с которыми столкнулась служба в 2022 году

О том, как складывается ситуация на российско-украинской границе с началом проведения специальной военной операции (СВО), какие задачи встали перед Пограничной службой ФСБ, что происходит на других участках государственной границы и как осуществляется техническое перевооружение пограничников, в интервью ТАСС перед профессиональным праздником — Днем пограничника рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

— Владимир Григорьевич, основные события, к которым в настоящее время приковано внимание общественности, происходят на Украине и в приграничных с ней субъектах Российской Федерации. Как в условиях проводимой специальной военной операции складывается ситуация на российско-украинском участке государственной границы? Какие задачи, стоящие перед Пограничной службой, вышли на первый план и как удается их решать?

— С началом проведения специальной военной операции России на Украине на российско-украинском участке государственной границы обострились угрозы военного характера, преимущественно связанные с попытками совершения украинской стороной провокаций на границе, заброски на российскую территорию диверсионно-разведывательных групп.

Как известно, последний факт имел место 22 мая, когда группировкой сил и средств Пограничной службы, Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии пресечено вооруженное вторжение на территорию Грайворонского района Белгородской области украинского диверсионно-разведывательного формирования на бронетехнике.

Увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (барражирующих боеприпасов и других). С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше 2 тыс. таких случаев.

Выявлялись и пресекались попытки проникнуть в Россию членов украинских националистических и экстремистских организаций и их сторонников, используемых спецслужбами и организациями Украины для ведения разведывательной и иной деятельности.

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В этих условиях в соответствии с решением президента Российской Федерации осуществлено наращивание оперативного, боевого и технического потенциалов пограничных органов, приняты дополнительные меры по инженерно-техническому прикрытию государственной границы, включая создание системы оборонительных фортификационных сооружений.

Активизирована работа по пресечению противоправных действий преступных групп, специализирующихся на организации каналов контрабанды в Россию оружия, боеприпасов, военного имущества и наркотиков.

Совместно с территориальными органами безопасности усилен контрразведывательный режим на приграничной территории в пределах Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Республике Крым.

Во взаимодействии с силами ВМФ совершенствуется система охраны транспортного перехода через Керченский пролив, морской транспортной и энергетической инфраструктуры, а также обеспечение безопасности плавания судов в акваториях Азовского и Черного морей.

В связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий организован въезд лиц, вынужденно покинувших свои места проживания. С начала специальной военной операции на российскую территорию пропущено свыше 3,5 млн украинских граждан.

Работа по укреплению пограничной безопасности на западном участке государственной границы продолжается.

— В последнее время появляются сообщения о распространении на территории Украины технологий производства синтетических наркотиков. Действительно ли произведенные на Украине наркотики стали чаще выявляться на границе?

— Действительно, с прошлого года возросли риски организации каналов контрабанды на территорию Российской Федерации наркотических средств. Они в основном связаны с налаженным на Украине промышленным производством синтетических наркотиков, преимущественно предназначенных для незаконной реализации на российской территории.

В прошлом году попытки контрабанды наркотиков пресекались на курском, брянском и белгородском участках границы. Крупные партии синтетических наркотиков, перемещаемых в автомобилях с украинскими регистрационными знаками, выявлялись на псковском направлении. Всего на западном участке государственной границы сотрудниками пограничных и территориальных органов безопасности изъято свыше 530 кг синтетических наркотиков.

— Как характеризуется обстановка на других участках государственной границы? Много ли нарушений пресекают пограничники? Насколько часты случаи контрабанды и что именно пытаются нелегально переместить через границу?

— Обстановка на остальных участках государственной границы Российской Федерации остается динамичной. На ее развитие преимущественное влияние оказывает деятельность США и их союзников по международной изоляции Российской Федерации, сопровождаемая наращиванием боевого потенциала НАТО вблизи российских границ, беспрецедентными санкционными мерами и негативным информационным воздействием на российское общество.

В связи с этим наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Не снижается количество попыток незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, следующими в Российскую Федерацию с миграционными целями, в том числе использующими территорию России в качестве транзитной для убытия в страны Западной и Северной Европы. В прошлом году пограничными органами выявлено более 650 мигрантов, пресечена противоправная деятельность 25 организаторов каналов незаконной миграции и их пособников.

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Остается актуальной угроза контрабандного ввоза в Российскую Федерацию наркотических и сильнодействующих веществ. Наряду с украинским направлением в прошлом году выявлены и пресечены каналы трансграничных и межрегиональных поставок героина, гашиша и синтетических наркотиков в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, где изъято свыше 370 кг наркотических веществ.

Предпринимаются попытки незаконного перемещения через государственную границу товаров, грузов и стратегического сырья: на прибалтийском направлении — табачных изделий, на юго-западном — горюче-смазочных материалов, спиртосодержащей продукции и лекарственных препаратов, на восточном — леса, минералов и драгоценных металлов, а также дериватов диких животных и растений. В прошлом году на указанных направлениях изъято стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 550 млн рублей.

Сохраняется противоправная деятельность в сфере рыболовства, преимущественно связанная с незаконной добычей особо ценных и ценных видов морских биологических ресурсов (крабы, осетровые, лососевые виды рыб). В 2022 году пограничными органами выявлено свыше 6 тыс. нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения окружающей среды, за незаконный промысел задержано 20 судов и 369 маломерных плавающих средств, конфисковано свыше 130 т и выпущено в естественную среду более 187 тыс. экземпляров ценных видов морских биоресурсов.

Динамичной остается обстановка в пунктах пропуска, что преимущественно связано с ростом объема международных грузовых и пассажирских перевозок, обусловленным снятием ранее установленных ограничительных мер на пересечение границы. Количество пропущенных через государственную границу лиц и транспортных средств в прошедшем году увеличилось на 22% и 31% соответственно. В ходе пограничного контроля в пассажиропотоке выявлено более 33 тыс. иностранных граждан, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен, а также свыше 3 тыс. лиц, находившихся в международном и федеральном розыске.

В сложных условиях обстановки осуществляется пограничная деятельность пограничных органов, дислоцированных в Республике Абхазия, Республике Южная Осетия и Республике Армения, которыми в 2022 году пресечено порядка 1,5 тыс. нарушений границы и ее режима, из незаконного оборота изъято более 5 тыс. боеприпасов, 29 кг взрывчатых веществ.

— Как часто фиксировались попытки проникновения в Россию лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, а также факты выявления лиц, которым ранее въезд на территорию Российской Федерации не был разрешен?

— Угроза проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций сохраняется. Особую опасность в настоящее время представляют сторонники украинских националистических организаций, используемые спецслужбами Украины для осуществления диверсионно-террористических актов на территории России. В прошедшем году пограничными органами выявлено более 1,5 тыс. лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Только в декабре прошлого года пресечены две попытки проникновения в нашу страну украинских диверсионно-разведывательных групп.

— С учетом недружественных отношений со стороны ряда стран, в первую очередь европейских, сократилось ли в минувшем году количество пересечений государственной границы?

— В связи со свертыванием сотрудничества между Российской Федерацией и странами Евросоюза, занявшими откровенно антироссийскую позицию в российско-украинском конфликте, количество граждан европейских стран, в первую очередь Франции, Германии, Италии и Польши, посещавших Россию, снизилось на треть. При этом число поездок в нашу страну граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Китая значительно возросло.

— Какие передовые технологии планируется внедрить в среднесрочной перспективе для организации пропуска лиц и транспортных средств на путях международного сообщения?

— В настоящее время ведется работа по внедрению в практику пограничной деятельности технических систем пограничного контроля, позволяющих в автоматизированном режиме осуществлять пропуск через границу лиц на основе их биометрических данных. Первая такая система введена в эксплуатацию в новом терминале С международного аэропорта Шереметьево.

Совместно с Минтрансом России в рамках планируемой реконструкции предусмотрена установка аналогичных комплексов в пунктах пропуска Адлер, Благовещенск, Внуково, Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды, Новокузнецк, Торфяновка и Южно-Сахалинск. Кроме того, в целях повышения пропускной способности автомобильные пункты пропуска продолжают оснащаться современными инспекционно-досмотровыми комплексами.

— Одна из основных задач Пограничной службы связана с защитой экономических и иных законных интересов Российской Федерации в морском пространстве. Как складывается ситуация с пресечением браконьерского промысла на Дальнем Востоке, Каспии и в других акваториях? Какие флаги чаще попадают в поле зрения подразделений береговой охраны? Велики ли масштабы пресеченной незаконной добычи биоресурсов?

— Предпосылки роста противоправной деятельности в морском пространстве Российской Федерации, в том числе в сфере незаконного промысла морских биологических ресурсов, сохраняются. Они преимущественно обусловлены высокой доходностью от незаконного оборота ценных и особо ценных видов морских биоресурсов.

В 2022 году в Тихоокеанском регионе выявлено порядка 900 нарушений природоохранного законодательства, связанных с незаконным промыслом ценных и особо ценных видов морских биоресурсов, что составляет около 65% от общего количества нарушений, пресеченных пограничными органами на морских направлениях. Задержаны 17 судов, 226 маломерных плавсредств и 123 автотранспортных средства. Изъято 88 т ценных видов морских биоресурсов, около 2 т осетровой икры. В естественную среду обитания выпущено более 27 тыс. экземпляров ценных видов морских биоресурсов.

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Для сравнения, в Арктике выявлено 325 нарушений (23%), на Балтике — 28 (2%), в Азово-Черноморском регионе — 78 (6%).

В Каспийском регионе, в том числе совместно с казахстанскими и азербайджанскими партнерами, задержано более 1,8 тыс. нарушителей природоохранного законодательства, изъято 69 маломерных плавсредств и свыше 560 км сетей, в естественную среду обитания выпущено более 1,9 тыс. экземпляров осетровых и свыше 54 тыс. экземпляров частиковых видов рыб.

В то же время следует признать, что в результате принятых пограничными органами мер по пресечению трансграничной преступности с 2018 года суда под "удобными" флагами в поле зрения береговой охраны не попадали, попытки их захода в территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации нами не фиксировались.

— С учетом протяженности границ России, особенно морских, планирует ли Пограничная служба развивать применение беспилотных летательных аппаратов, в том числе для поиска судов-браконьеров и документирования противоправной деятельности? И наоборот — беспилотники могут применяться и нарушителями. Появятся ли у пограничников возможности противодействовать применению беспилотников нарушителями границы?

— Оснащение пограничных органов беспилотными летательными аппаратами осуществляется с 2017 года. В настоящее время в пограничной деятельности используются авиационные системы малого класса, а также привязные мобильные аэростатные комплексы, с помощью которых ведется воздушная разведка, осуществляется контроль удаленных и труднодоступных участков государственной границы.

С 2021 года беспилотники на регулярной основе применяются для выявления противоправной деятельности в сфере охраны морских биологических ресурсов. Возросла роль беспилотных авиационных средств в охране украинского участка границы, включая получение упреждающей информации о противнике.

В связи с этим мы продолжаем наращивать группировку беспилотных авиационных средств, развиваем тактику их применения в охране государственной границы, а также ведем работу по совершенствованию их тактико-технических характеристик.

В настоящее время уделяем большое внимание вопросам противодействия БПЛА противника, включая разработку эффективных средств борьбы с ними и организацию их применения личным составом подразделений.

— Насколько на сегодняшний день оснащены современной техникой и кораблями подразделения береговой охраны?

— Оснащение береговой охраны современными образцами вооружения и техники является одним из приоритетных направлений технической политики Пограничной службы ФСБ России.

Ежегодно от предприятий промышленности на вооружение пограничных органов принимаются 3–4 корабля и до 20 катеров разных проектов.

В прошлом году от промышленности принято 22 единицы современного корабельного состава. В частности, для использования в арктических широтах спущен на воду головной пограничный сторожевой корабль ледового класса "Ермак". Решается вопрос о закладке второго корабля этого же класса. Продолжается строительство кораблей проектов 10410 "Светляк" и 22120 "Пурга", катеров проектов КС-701 "Тунец", А25ПС "Парус" и А8 "Хивус-10".

— Завершено ли формирование в Арктической зоне Российской Федерации пограничной инфраструктуры, технического оснащения подразделений Пограничной службы?

— Развитие пограничной инфраструктуры и техническое оснащение подразделений пограничных органов определяется перспективами экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. В рамках указанной работы продолжается строительство отделения (пограничной заставы) на острове Средний в Карском море, возведение радиотехнических постов на мысе Челюскин полуострова Таймыр и на острове Ратманова в Беринговом проливе, пункта базирования кораблей в Петропавловске-Камчатском, а также административного здания в месте дислокации аппарата Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области.

— Как развивается сотрудничество Пограничной службы ФСБ России с зарубежными партнерами?

— Несмотря на беспрецедентные усилия коллективного Запада по международной изоляции Российской Федерации, российская сторона продолжает выступать за укрепление добрососедских отношений с дружественными странами, развивая сотрудничество с ними в пограничной сфере.

Приоритетным направлением нашей деятельности в 2022 году оставалось совершенствование взаимодействия с пограничными ведомствами иностранных государств и международными организациями. В рамках международного пограничного сотрудничества проведено 75 мероприятий, принято участие в 10 официальных контактах с зарубежными партнерами в режиме видеоконференции.

В центре внимания по-прежнему оставались вопросы, связанные с реализацией согласованной пограничной политики Союзного государства и обеспечением его пограничной безопасности.

Совершенствовалось сотрудничество с нашими партнерами на площадках СНГ, ОДКБ, ШОС, в ходе которого проведены рабочие встречи по согласованию подходов к противодействию правонарушениям на государственных границах.

В частности, в рамках Программы сотрудничества государств — членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму и поддержанию административно-правовых режимов на государственной границе Российской Федерации с Китаем и Казахстаном осенью прошлого года проведена совместная пограничная операция "Граница дружбы — 2022".

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Продолжается работа экспертов в пятистороннем формате (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Иран) по согласованию Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом морских биоресурсов на Каспии.

Развиваются двусторонние контакты в пограничной сфере с Китаем и Монголией. В прошлом году проведены встреча с начальником Главного управления Пограничной охраны Монголии, совещание пограничных представителей Российской Федерации и Монголии.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Береговой охраной Китайской Народной Республики по вопросам развития сотрудничества в правоохранительной сфере на море.

В целях предотвращения возникновения очагов напряженности в зоне нагорнокарабахского конфликта велась совместная с руководством пограничных ведомств Азербайджана и Армении плановая работа.

— Удается ли в нынешних условиях сохранять оперативное взаимодействие по линии пограничных ведомств в Арктической зоне Российской Федерации и на Тихом океане?

— В апреле прошлого года Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Канада, США приостановили свое участие в мероприятиях Арктического совета, включая совместную работу в рамках Арктического форума береговых охран.

Несмотря на это, мы продолжаем конструктивное пограничное взаимодействие со странами — наблюдателями в Арктическом совете из числа дружественных государств. В частности, 24–26 апреля 2023 года в акватории Баренцева моря нами проведено морское учение по противодействию угрозам в сфере морской безопасности "Арктический патруль — 2023" с участием представителей береговой охраны Китайской Народной Республики.

Сохраняются контакты по линии пограничных ведомств / береговых охран в Тихоокеанском регионе. В частности, оказано содействие японской стороне в организации делового захода в порт Корсаков патрульного корабля береговой охраны Японии "Цугару" с целью передачи останков тел японских граждан, погибших в апреле 2022 года в результате крушения круизного судна "КА21М" у берегов Хоккайдо.

В августе 2022 года поддержана инициатива американцев отработать тактическое взаимодействие между кораблями береговых охран при выполнении задач пограничной деятельности в Беринговом проливе.

Остается востребованной практика обмена информацией о морской обстановке с Китайской Народной Республикой, США и Японией с применением автоматизированной системы обмена информацией, разработанной российскими специалистами.

Продолжается совместная работа с филиппинскими партнерами над проектом Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Береговой охраной Республики Филиппины.

— Расскажите, как организована подготовка пограничников к службе в условиях изменившейся обстановки на границе?

— Появление новых задач, прежде всего связанных с защитой и охраной российско-украинского участка государственной границы, потребовало внести коррективы в систему подготовки личного состава пограничных органов.

С 2022 года программами подготовки различных категорий военнослужащих предусмотрено увеличение часов на изучение военно-специальных дисциплин, обеспечивающих формирование у обучаемых знаний и практических навыков, необходимых для организации и осуществления пограничной деятельности в особых условиях, включая участие в отражении вооруженных вторжений вероятного противника, пресечении провокаций на границе, поиске и ликвидации диверсионно-разведывательных групп. Уделено внимание вопросам индивидуальной огневой и тактической подготовки сотрудников, обучению навыкам применения современных образцов вооружения и техники, средств маскировки и связи, приемам оказания первой медицинской помощи, а также психологической устойчивости пограничников к стрессовым ситуациям.

— Происходят ли изменения в вопросах социального обеспечения сотрудников Пограничной службы, прежде всего тех, кто несет службу в условиях боевой обстановки на границе с Украиной? Продолжает ли Пограничная служба ФСБ России работу с молодежными и ветеранскими организациями?

— Вопросы социального обеспечения сотрудников всегда в приоритете у руководства службы.

Летом прошлого года Пограничная служба ФСБ России вышла с законодательной инициативой наделить пограничников, участвующих в обеспечении специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий. Инициатива поддержана депутатами нижней палаты парламента, одобрена Советом Федерации.

Кроме того, главами субъектов Российской Федерации приняты решения о дополнительных мерах социальной поддержки пограничников наравне с военнослужащими других силовых структур.

В интересах формирования патриотизма у приграничного населения и повышения престижа пограничной службы мы продолжаем совершенствовать работу с ветеранами и молодежью приграничья. Во всех приграничных субъектах Российской Федерации созданы региональные отделения Российского совета ветеранов пограничной службы, общая численность которых в настоящее время составляет более 44 тыс. человек, включая 148 участников Великой Отечественной войны. Все они окружены вниманием и заботой со стороны сотрудников пограничных органов.

В рамках подготовки к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы посетили ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в праздничных мероприятиях. Личное общение позволяет нам своевременно реагировать на имеющиеся проблемы.

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При участии пограничных органов на территории приграничных субъектов Российской Федерации создано более 700 отрядов "Юных друзей пограничников", насчитывающих свыше 25 тыс. воспитанников.

Развивается шефство над образовательными организациями, детскими домами и школами-интернатами. В прошлом году представителями службы и пограничных органов с привлечением патриотических объединений проведено более 8 тыс. мероприятий с их воспитанниками.

Большой интерес у общественности вызвали: II Региональный слет отрядов "Юных друзей пограничников" в Сестрорецке, турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Героя России пограничника Сергея Борина, в Ижевске и Всероссийский конкурс на лучшее военно-патриотическое объединение пограничной направленности.

Проводимая службой информационно-пропагандистская акция "Беречь Отчизну — долг и честь!" — самое масштабное по охвату населения мероприятие — оказывает культурно-просветительское и пропагандистское воздействие на молодежь и жителей не только административных центров регионов, но и самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов приграничья. За последний год акция прошла в Забайкальском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Проводимая работа положительно влияет на формирование активной гражданской позиции и патриотизма у населения приграничья. Показателем ее результативности является высокое количество жителей приграничных регионов, участвующих на добровольных началах в охране государственной границы, поступающих на военную службу в пограничные органы, а также в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля.

В 2022 году в качестве кандидатов на поступление в ведомственные образовательные организации рассматривались более 400 членов движения "Юные друзья пограничников".

— Наряду с зелеными околышами на фуражках одним из непременных атрибутов пограничной службы остаются служебные собаки. В следующем году исполнится 130 лет пограничной кинологии. Сколько таких верных помощников помогают нести службу на границе, какие породы собак считаются лучшими и где их готовят? Будет ли будущее у службы кинологов в соревновании со все более сложными техническими средствами?

— Несмотря на постоянное совершенствование технических средств охраны границы, служебная собака остается незаменимым помощником пограничника.

В штате пограничных органов в настоящее время состоит несколько тысяч служебных собак. Основные породы — немецкая, восточноевропейская и бельгийская (малинуа) овчарки, русский охотничий спаниель, лабрадор-ретривер, но наиболее востребованной, конечно же, остается немецкая овчарка.

Подготовка специалистов-кинологов и служебных собак осуществляется в пограничных кинологических центрах и занимает от одного года до полутора лет. В этот период служебные собаки проходят специальный курс дрессировки, а кинологи приобретают необходимые навыки обращения с питомцами.

Обладая возможностью различить более 2,5 тыс. запахов, натренированная собака способна отыскать укрытые наркотические средства, оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, другие предметы, запрещенные к перемещению через государственную границу, длительно вести преследование нарушителя по запаховому следу, обнаружить и предупредить пограничный наряд о приближении неизвестных лиц, оказывать психологическое воздействие на нарушителей. В связи с этим вопросам организации подготовки и применения служебных собак в охране государственной границы мы продолжим уделять особое внимание.

— Поскольку наше интервью проходит накануне профессионального праздника, вы уже десять лет возглавляете Пограничную службу ФСБ России, хотел бы искренне поздравить вас с Днем пограничника. А что бы вы пожелали своим подчиненным?

— От имени руководства службы поздравляю сотрудников, ветеранов Пограничной службы и членов их семей с Днем пограничника! Служба на границе всегда была и остается делом мужественных и преданных Родине людей. К ним в первую очередь относятся ветераны-пограничники, отдавшие лучшие годы своей жизни делу охраны и защиты рубежей Отечества. Выражаю им за это особую признательность. Нынешние защитники границы, продолжая традиции старшего поколения, с честью выполняют свой патриотический долг перед Родиной.

Искренне желаю уважаемым коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе по защите и охране государственной границы Российской Федерации. 

© Информационное агентство ТАСС
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