Руководитель Погранслужбы: новые задачи требуют усилить нашу военную подготовку

Владимир Кулишов — о вызовах, с которыми столкнулась служба в 2022 году

О том, как складывается ситуация на российско-украинской границе с началом проведения специальной военной операции (СВО), какие задачи встали перед Пограничной службой ФСБ, что происходит на других участках государственной границы и как осуществляется техническое перевооружение пограничников, в интервью ТАСС перед профессиональным праздником — Днем пограничника рассказал первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

— Владимир Григорьевич, основные события, к которым в настоящее время приковано внимание общественности, происходят на Украине и в приграничных с ней субъектах Российской Федерации. Как в условиях проводимой специальной военной операции складывается ситуация на российско-украинском участке государственной границы? Какие задачи, стоящие перед Пограничной службой, вышли на первый план и как удается их решать?

— С началом проведения специальной военной операции России на Украине на российско-украинском участке государственной границы обострились угрозы военного характера, преимущественно связанные с попытками совершения украинской стороной провокаций на границе, заброски на российскую территорию диверсионно-разведывательных групп.

Как известно, последний факт имел место 22 мая, когда группировкой сил и средств Пограничной службы, Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии пресечено вооруженное вторжение на территорию Грайворонского района Белгородской области украинского диверсионно-разведывательного формирования на бронетехнике.

Увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (барражирующих боеприпасов и других). С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше 2 тыс. таких случаев.

Выявлялись и пресекались попытки проникнуть в Россию членов украинских националистических и экстремистских организаций и их сторонников, используемых спецслужбами и организациями Украины для ведения разведывательной и иной деятельности.

В этих условиях в соответствии с решением президента Российской Федерации осуществлено наращивание оперативного, боевого и технического потенциалов пограничных органов, приняты дополнительные меры по инженерно-техническому прикрытию государственной границы, включая создание системы оборонительных фортификационных сооружений.

Активизирована работа по пресечению противоправных действий преступных групп, специализирующихся на организации каналов контрабанды в Россию оружия, боеприпасов, военного имущества и наркотиков.

Совместно с территориальными органами безопасности усилен контрразведывательный режим на приграничной территории в пределах Брянской, Курской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областей, а также в Республике Крым.

Во взаимодействии с силами ВМФ совершенствуется система охраны транспортного перехода через Керченский пролив, морской транспортной и энергетической инфраструктуры, а также обеспечение безопасности плавания судов в акваториях Азовского и Черного морей.

В связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий организован въезд лиц, вынужденно покинувших свои места проживания. С начала специальной военной операции на российскую территорию пропущено свыше 3,5 млн украинских граждан.

Работа по укреплению пограничной безопасности на западном участке государственной границы продолжается.

— В последнее время появляются сообщения о распространении на территории Украины технологий производства синтетических наркотиков. Действительно ли произведенные на Украине наркотики стали чаще выявляться на границе?

— Действительно, с прошлого года возросли риски организации каналов контрабанды на территорию Российской Федерации наркотических средств. Они в основном связаны с налаженным на Украине промышленным производством синтетических наркотиков, преимущественно предназначенных для незаконной реализации на российской территории.

В прошлом году попытки контрабанды наркотиков пресекались на курском, брянском и белгородском участках границы. Крупные партии синтетических наркотиков, перемещаемых в автомобилях с украинскими регистрационными знаками, выявлялись на псковском направлении. Всего на западном участке государственной границы сотрудниками пограничных и территориальных органов безопасности изъято свыше 530 кг синтетических наркотиков.

— Как характеризуется обстановка на других участках государственной границы? Много ли нарушений пресекают пограничники? Насколько часты случаи контрабанды и что именно пытаются нелегально переместить через границу?

— Обстановка на остальных участках государственной границы Российской Федерации остается динамичной. На ее развитие преимущественное влияние оказывает деятельность США и их союзников по международной изоляции Российской Федерации, сопровождаемая наращиванием боевого потенциала НАТО вблизи российских границ, беспрецедентными санкционными мерами и негативным информационным воздействием на российское общество.

В связи с этим наблюдается рост активности иностранных спецслужб на западном и северо-западном направлениях, возросли риски провокаций на польском и прибалтийском участках государственной границы, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

Не снижается количество попыток незаконного пересечения государственной границы иностранными гражданами, следующими в Российскую Федерацию с миграционными целями, в том числе использующими территорию России в качестве транзитной для убытия в страны Западной и Северной Европы. В прошлом году пограничными органами выявлено более 650 мигрантов, пресечена противоправная деятельность 25 организаторов каналов незаконной миграции и их пособников.

Остается актуальной угроза контрабандного ввоза в Российскую Федерацию наркотических и сильнодействующих веществ. Наряду с украинским направлением в прошлом году выявлены и пресечены каналы трансграничных и межрегиональных поставок героина, гашиша и синтетических наркотиков в Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, где изъято свыше 370 кг наркотических веществ.

Предпринимаются попытки незаконного перемещения через государственную границу товаров, грузов и стратегического сырья: на прибалтийском направлении — табачных изделий, на юго-западном — горюче-смазочных материалов, спиртосодержащей продукции и лекарственных препаратов, на восточном — леса, минералов и драгоценных металлов, а также дериватов диких животных и растений. В прошлом году на указанных направлениях изъято стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 550 млн рублей.

Сохраняется противоправная деятельность в сфере рыболовства, преимущественно связанная с незаконной добычей особо ценных и ценных видов морских биологических ресурсов (крабы, осетровые, лососевые виды рыб). В 2022 году пограничными органами выявлено свыше 6 тыс. нарушений законодательства Российской Федерации в области рыболовства и сохранения окружающей среды, за незаконный промысел задержано 20 судов и 369 маломерных плавающих средств, конфисковано свыше 130 т и выпущено в естественную среду более 187 тыс. экземпляров ценных видов морских биоресурсов.

Динамичной остается обстановка в пунктах пропуска, что преимущественно связано с ростом объема международных грузовых и пассажирских перевозок, обусловленным снятием ранее установленных ограничительных мер на пересечение границы. Количество пропущенных через государственную границу лиц и транспортных средств в прошедшем году увеличилось на 22% и 31% соответственно. В ходе пограничного контроля в пассажиропотоке выявлено более 33 тыс. иностранных граждан, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен, а также свыше 3 тыс. лиц, находившихся в международном и федеральном розыске.

В сложных условиях обстановки осуществляется пограничная деятельность пограничных органов, дислоцированных в Республике Абхазия, Республике Южная Осетия и Республике Армения, которыми в 2022 году пресечено порядка 1,5 тыс. нарушений границы и ее режима, из незаконного оборота изъято более 5 тыс. боеприпасов, 29 кг взрывчатых веществ.

— Как часто фиксировались попытки проникновения в Россию лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, а также факты выявления лиц, которым ранее въезд на территорию Российской Федерации не был разрешен?

— Угроза проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций сохраняется. Особую опасность в настоящее время представляют сторонники украинских националистических организаций, используемые спецслужбами Украины для осуществления диверсионно-террористических актов на территории России. В прошедшем году пограничными органами выявлено более 1,5 тыс. лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. Только в декабре прошлого года пресечены две попытки проникновения в нашу страну украинских диверсионно-разведывательных групп.

— С учетом недружественных отношений со стороны ряда стран, в первую очередь европейских, сократилось ли в минувшем году количество пересечений государственной границы?

— В связи со свертыванием сотрудничества между Российской Федерацией и странами Евросоюза, занявшими откровенно антироссийскую позицию в российско-украинском конфликте, количество граждан европейских стран, в первую очередь Франции, Германии, Италии и Польши, посещавших Россию, снизилось на треть. При этом число поездок в нашу страну граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Ирана и Китая значительно возросло.

— Какие передовые технологии планируется внедрить в среднесрочной перспективе для организации пропуска лиц и транспортных средств на путях международного сообщения?

— В настоящее время ведется работа по внедрению в практику пограничной деятельности технических систем пограничного контроля, позволяющих в автоматизированном режиме осуществлять пропуск через границу лиц на основе их биометрических данных. Первая такая система введена в эксплуатацию в новом терминале С международного аэропорта Шереметьево.

Совместно с Минтрансом России в рамках планируемой реконструкции предусмотрена установка аналогичных комплексов в пунктах пропуска Адлер, Благовещенск, Внуково, Екатеринбург, Краснодар, Минеральные Воды, Новокузнецк, Торфяновка и Южно-Сахалинск. Кроме того, в целях повышения пропускной способности автомобильные пункты пропуска продолжают оснащаться современными инспекционно-досмотровыми комплексами.

— Одна из основных задач Пограничной службы связана с защитой экономических и иных законных интересов Российской Федерации в морском пространстве. Как складывается ситуация с пресечением браконьерского промысла на Дальнем Востоке, Каспии и в других акваториях? Какие флаги чаще попадают в поле зрения подразделений береговой охраны? Велики ли масштабы пресеченной незаконной добычи биоресурсов?

— Предпосылки роста противоправной деятельности в морском пространстве Российской Федерации, в том числе в сфере незаконного промысла морских биологических ресурсов, сохраняются. Они преимущественно обусловлены высокой доходностью от незаконного оборота ценных и особо ценных видов морских биоресурсов.

В 2022 году в Тихоокеанском регионе выявлено порядка 900 нарушений природоохранного законодательства, связанных с незаконным промыслом ценных и особо ценных видов морских биоресурсов, что составляет около 65% от общего количества нарушений, пресеченных пограничными органами на морских направлениях. Задержаны 17 судов, 226 маломерных плавсредств и 123 автотранспортных средства. Изъято 88 т ценных видов морских биоресурсов, около 2 т осетровой икры. В естественную среду обитания выпущено более 27 тыс. экземпляров ценных видов морских биоресурсов.

Для сравнения, в Арктике выявлено 325 нарушений (23%), на Балтике — 28 (2%), в Азово-Черноморском регионе — 78 (6%).

В Каспийском регионе, в том числе совместно с казахстанскими и азербайджанскими партнерами, задержано более 1,8 тыс. нарушителей природоохранного законодательства, изъято 69 маломерных плавсредств и свыше 560 км сетей, в естественную среду обитания выпущено более 1,9 тыс. экземпляров осетровых и свыше 54 тыс. экземпляров частиковых видов рыб.

В то же время следует признать, что в результате принятых пограничными органами мер по пресечению трансграничной преступности с 2018 года суда под "удобными" флагами в поле зрения береговой охраны не попадали, попытки их захода в территориальное море и исключительную экономическую зону Российской Федерации нами не фиксировались.

— С учетом протяженности границ России, особенно морских, планирует ли Пограничная служба развивать применение беспилотных летательных аппаратов, в том числе для поиска судов-браконьеров и документирования противоправной деятельности? И наоборот — беспилотники могут применяться и нарушителями. Появятся ли у пограничников возможности противодействовать применению беспилотников нарушителями границы?

— Оснащение пограничных органов беспилотными летательными аппаратами осуществляется с 2017 года. В настоящее время в пограничной деятельности используются авиационные системы малого класса, а также привязные мобильные аэростатные комплексы, с помощью которых ведется воздушная разведка, осуществляется контроль удаленных и труднодоступных участков государственной границы.

С 2021 года беспилотники на регулярной основе применяются для выявления противоправной деятельности в сфере охраны морских биологических ресурсов. Возросла роль беспилотных авиационных средств в охране украинского участка границы, включая получение упреждающей информации о противнике.

В связи с этим мы продолжаем наращивать группировку беспилотных авиационных средств, развиваем тактику их применения в охране государственной границы, а также ведем работу по совершенствованию их тактико-технических характеристик.

В настоящее время уделяем большое внимание вопросам противодействия БПЛА противника, включая разработку эффективных средств борьбы с ними и организацию их применения личным составом подразделений.

— Насколько на сегодняшний день оснащены современной техникой и кораблями подразделения береговой охраны?

— Оснащение береговой охраны современными образцами вооружения и техники является одним из приоритетных направлений технической политики Пограничной службы ФСБ России.

Ежегодно от предприятий промышленности на вооружение пограничных органов принимаются 3–4 корабля и до 20 катеров разных проектов.

В прошлом году от промышленности принято 22 единицы современного корабельного состава. В частности, для использования в арктических широтах спущен на воду головной пограничный сторожевой корабль ледового класса "Ермак". Решается вопрос о закладке второго корабля этого же класса. Продолжается строительство кораблей проектов 10410 "Светляк" и 22120 "Пурга", катеров проектов КС-701 "Тунец", А25ПС "Парус" и А8 "Хивус-10".

— Завершено ли формирование в Арктической зоне Российской Федерации пограничной инфраструктуры, технического оснащения подразделений Пограничной службы?

— Развитие пограничной инфраструктуры и техническое оснащение подразделений пограничных органов определяется перспективами экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. В рамках указанной работы продолжается строительство отделения (пограничной заставы) на острове Средний в Карском море, возведение радиотехнических постов на мысе Челюскин полуострова Таймыр и на острове Ратманова в Беринговом проливе, пункта базирования кораблей в Петропавловске-Камчатском, а также административного здания в месте дислокации аппарата Пограничного управления ФСБ России по Мурманской области.

— Как развивается сотрудничество Пограничной службы ФСБ России с зарубежными партнерами?

— Несмотря на беспрецедентные усилия коллективного Запада по международной изоляции Российской Федерации, российская сторона продолжает выступать за укрепление добрососедских отношений с дружественными странами, развивая сотрудничество с ними в пограничной сфере.

Приоритетным направлением нашей деятельности в 2022 году оставалось совершенствование взаимодействия с пограничными ведомствами иностранных государств и международными организациями. В рамках международного пограничного сотрудничества проведено 75 мероприятий, принято участие в 10 официальных контактах с зарубежными партнерами в режиме видеоконференции.

В центре внимания по-прежнему оставались вопросы, связанные с реализацией согласованной пограничной политики Союзного государства и обеспечением его пограничной безопасности.

Совершенствовалось сотрудничество с нашими партнерами на площадках СНГ, ОДКБ, ШОС, в ходе которого проведены рабочие встречи по согласованию подходов к противодействию правонарушениям на государственных границах.

В частности, в рамках Программы сотрудничества государств — членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму и поддержанию административно-правовых режимов на государственной границе Российской Федерации с Китаем и Казахстаном осенью прошлого года проведена совместная пограничная операция "Граница дружбы — 2022".

Продолжается работа экспертов в пятистороннем формате (Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Иран) по согласованию Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом морских биоресурсов на Каспии.

Развиваются двусторонние контакты в пограничной сфере с Китаем и Монголией. В прошлом году проведены встреча с начальником Главного управления Пограничной охраны Монголии, совещание пограничных представителей Российской Федерации и Монголии.

Подписан Меморандум о взаимопонимании между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Береговой охраной Китайской Народной Республики по вопросам развития сотрудничества в правоохранительной сфере на море.

В целях предотвращения возникновения очагов напряженности в зоне нагорнокарабахского конфликта велась совместная с руководством пограничных ведомств Азербайджана и Армении плановая работа.

— Удается ли в нынешних условиях сохранять оперативное взаимодействие по линии пограничных ведомств в Арктической зоне Российской Федерации и на Тихом океане?

— В апреле прошлого года Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия, Исландия, Канада, США приостановили свое участие в мероприятиях Арктического совета, включая совместную работу в рамках Арктического форума береговых охран.

Несмотря на это, мы продолжаем конструктивное пограничное взаимодействие со странами — наблюдателями в Арктическом совете из числа дружественных государств. В частности, 24–26 апреля 2023 года в акватории Баренцева моря нами проведено морское учение по противодействию угрозам в сфере морской безопасности "Арктический патруль — 2023" с участием представителей береговой охраны Китайской Народной Республики.

Сохраняются контакты по линии пограничных ведомств / береговых охран в Тихоокеанском регионе. В частности, оказано содействие японской стороне в организации делового захода в порт Корсаков патрульного корабля береговой охраны Японии "Цугару" с целью передачи останков тел японских граждан, погибших в апреле 2022 года в результате крушения круизного судна "КА21М" у берегов Хоккайдо.

В августе 2022 года поддержана инициатива американцев отработать тактическое взаимодействие между кораблями береговых охран при выполнении задач пограничной деятельности в Беринговом проливе.

Остается востребованной практика обмена информацией о морской обстановке с Китайской Народной Республикой, США и Японией с применением автоматизированной системы обмена информацией, разработанной российскими специалистами.

Продолжается совместная работа с филиппинскими партнерами над проектом Соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Береговой охраной Республики Филиппины.

— Расскажите, как организована подготовка пограничников к службе в условиях изменившейся обстановки на границе?

— Появление новых задач, прежде всего связанных с защитой и охраной российско-украинского участка государственной границы, потребовало внести коррективы в систему подготовки личного состава пограничных органов.

С 2022 года программами подготовки различных категорий военнослужащих предусмотрено увеличение часов на изучение военно-специальных дисциплин, обеспечивающих формирование у обучаемых знаний и практических навыков, необходимых для организации и осуществления пограничной деятельности в особых условиях, включая участие в отражении вооруженных вторжений вероятного противника, пресечении провокаций на границе, поиске и ликвидации диверсионно-разведывательных групп. Уделено внимание вопросам индивидуальной огневой и тактической подготовки сотрудников, обучению навыкам применения современных образцов вооружения и техники, средств маскировки и связи, приемам оказания первой медицинской помощи, а также психологической устойчивости пограничников к стрессовым ситуациям.

— Происходят ли изменения в вопросах социального обеспечения сотрудников Пограничной службы, прежде всего тех, кто несет службу в условиях боевой обстановки на границе с Украиной? Продолжает ли Пограничная служба ФСБ России работу с молодежными и ветеранскими организациями?

— Вопросы социального обеспечения сотрудников всегда в приоритете у руководства службы.

Летом прошлого года Пограничная служба ФСБ России вышла с законодательной инициативой наделить пограничников, участвующих в обеспечении специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий. Инициатива поддержана депутатами нижней палаты парламента, одобрена Советом Федерации.

Кроме того, главами субъектов Российской Федерации приняты решения о дополнительных мерах социальной поддержки пограничников наравне с военнослужащими других силовых структур.

В интересах формирования патриотизма у приграничного населения и повышения престижа пограничной службы мы продолжаем совершенствовать работу с ветеранами и молодежью приграничья. Во всех приграничных субъектах Российской Федерации созданы региональные отделения Российского совета ветеранов пограничной службы, общая численность которых в настоящее время составляет более 44 тыс. человек, включая 148 участников Великой Отечественной войны. Все они окружены вниманием и заботой со стороны сотрудников пограничных органов.

В рамках подготовки к празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы посетили ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в праздничных мероприятиях. Личное общение позволяет нам своевременно реагировать на имеющиеся проблемы.

При участии пограничных органов на территории приграничных субъектов Российской Федерации создано более 700 отрядов "Юных друзей пограничников", насчитывающих свыше 25 тыс. воспитанников.

Развивается шефство над образовательными организациями, детскими домами и школами-интернатами. В прошлом году представителями службы и пограничных органов с привлечением патриотических объединений проведено более 8 тыс. мероприятий с их воспитанниками.

Большой интерес у общественности вызвали: II Региональный слет отрядов "Юных друзей пограничников" в Сестрорецке, турнир по вольной борьбе, посвященный памяти Героя России пограничника Сергея Борина, в Ижевске и Всероссийский конкурс на лучшее военно-патриотическое объединение пограничной направленности.

Проводимая службой информационно-пропагандистская акция "Беречь Отчизну — долг и честь!" — самое масштабное по охвату населения мероприятие — оказывает культурно-просветительское и пропагандистское воздействие на молодежь и жителей не только административных центров регионов, но и самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов приграничья. За последний год акция прошла в Забайкальском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

Проводимая работа положительно влияет на формирование активной гражданской позиции и патриотизма у населения приграничья. Показателем ее результативности является высокое количество жителей приграничных регионов, участвующих на добровольных началах в охране государственной границы, поступающих на военную службу в пограничные органы, а также в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля.

В 2022 году в качестве кандидатов на поступление в ведомственные образовательные организации рассматривались более 400 членов движения "Юные друзья пограничников".

— Наряду с зелеными околышами на фуражках одним из непременных атрибутов пограничной службы остаются служебные собаки. В следующем году исполнится 130 лет пограничной кинологии. Сколько таких верных помощников помогают нести службу на границе, какие породы собак считаются лучшими и где их готовят? Будет ли будущее у службы кинологов в соревновании со все более сложными техническими средствами?

— Несмотря на постоянное совершенствование технических средств охраны границы, служебная собака остается незаменимым помощником пограничника.

В штате пограничных органов в настоящее время состоит несколько тысяч служебных собак. Основные породы — немецкая, восточноевропейская и бельгийская (малинуа) овчарки, русский охотничий спаниель, лабрадор-ретривер, но наиболее востребованной, конечно же, остается немецкая овчарка.

Подготовка специалистов-кинологов и служебных собак осуществляется в пограничных кинологических центрах и занимает от одного года до полутора лет. В этот период служебные собаки проходят специальный курс дрессировки, а кинологи приобретают необходимые навыки обращения с питомцами.

Обладая возможностью различить более 2,5 тыс. запахов, натренированная собака способна отыскать укрытые наркотические средства, оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества, другие предметы, запрещенные к перемещению через государственную границу, длительно вести преследование нарушителя по запаховому следу, обнаружить и предупредить пограничный наряд о приближении неизвестных лиц, оказывать психологическое воздействие на нарушителей. В связи с этим вопросам организации подготовки и применения служебных собак в охране государственной границы мы продолжим уделять особое внимание.

— Поскольку наше интервью проходит накануне профессионального праздника, вы уже десять лет возглавляете Пограничную службу ФСБ России, хотел бы искренне поздравить вас с Днем пограничника. А что бы вы пожелали своим подчиненным?

— От имени руководства службы поздравляю сотрудников, ветеранов Пограничной службы и членов их семей с Днем пограничника! Служба на границе всегда была и остается делом мужественных и преданных Родине людей. К ним в первую очередь относятся ветераны-пограничники, отдавшие лучшие годы своей жизни делу охраны и защиты рубежей Отечества. Выражаю им за это особую признательность. Нынешние защитники границы, продолжая традиции старшего поколения, с честью выполняют свой патриотический долг перед Родиной.

Искренне желаю уважаемым коллегам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе по защите и охране государственной границы Российской Федерации.