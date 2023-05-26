Леонид Слуцкий: Западу мы нужнее, чем он нам, но сначала Россия должна победить

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР — о том, как партия прошла через минувший год и каким он видит успешный итог СВО

Год назад председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возглавил Либерально-демократическую партию России, став ее вторым председателем после ухода из жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского. В интервью ТАСС политик рассказал о том, как партия прошла через этот год, о борьбе за губернаторские посты, планах на президентские выборы, а также о перспективах специальной военной операции (СВО), Украины и отношений России и Запада.

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— Леонид Эдуардович, год назад состоялся исторический съезд ЛДПР, первый съезд без Владимира Вольфовича, на котором вы были избраны председателем партии. Многие говорили, что ЛДПР — партия вождистского типа, что без Жириновского партии не продержаться. Как считаете, злые языки ошиблись?

— Злые языки однозначно ошиблись. ЛДПР действительно неразрывно связана с именем великого российского политика Владимира Вольфовича Жириновского, основателя партии. Но после него мы не могли партию потерять, утратить. Партия стала еще более знаковой в политической архитектуре России, нежели была. Нас более 350 тыс. человек. В партию вступают новые люди разных возрастов, конфессий, живущие в разных уголках России.

Как я отметил в своей программной статье, ЛДПР никогда не действовала в интересах олигархического капитала и никогда не служила призракам прошлого.

Партия развивается, крепнет. Сейчас, когда Россия переживает своего рода очередной момент истины в своей новейшей истории, ЛДПР нужна людям, потому что ЛДПР по заветам Жириновского действительно доходит до каждого человека, до каждой семьи в решении их проблем. ЛДПР — это партия, на которую можно положиться. ЛДПР — это партия, которая знает, как решать проблемы. И мы действительно укрепляемся. Нелинейные, нестандартные, неравнодушные к судьбе Отечества люди вступают в партию. Мы ими гордимся. Партия сохранилась, партия укрепилась, и партия растет.

— Как идет работа в новых регионах?

— Непросто. Но мы понимаем, что все, что будет знаковым в ближайшие годы, все это будет происходить там. Там необходимо работать, там нужно помогать людям, там нужно действительно содействовать скорейшему вхождению регионов в правовое поле России. Различные программы — экономические, социальные, гуманитарные — все это архиважно, поэтому мы создали четыре сильных отделения и ими гордимся. У нас большой волонтерский корпус постоянно работает на новых территориях. Это люди, которые нуждаются в нашей защите, в нашей поддержке, поэтому отныне и навсегда — не только на политической карте мира, но в простом человеческом общении — мы вместе с ними. Это суть работы ЛДПР в новых регионах.

— Программа ЛДПР отзывается в сердцах жителей новых регионов? Как вы считаете?

— Это надо спросить у них. Судя по тому, что количество членов ЛДПР достаточно серьезно возрастает, уверен, что да. И нас слышат. Мы не были бы парламентской политической партией, если бы не делали тех вещей, которые действительно необходимы людям. Мы партия, которая доказала свою эффективность, а сейчас своего рода проверка для всех нас, кто говорит по-русски и считает себя частицей русского мира, и думаю, что мы это испытание пройдем.

— А о Жириновском вообще помнят в новых регионах?

— О Жириновском помнят везде. Жириновский вошел в историю. Его память, его объемное наследие — и литературное, и видеоролики, и многое другое, — его пророческие мысли и умение силой интеллекта заглядывать в будущее уже обессмертили и золотыми буквами вписали имя Жириновского в историю современной России.

— Вы сказали, что партии у нас сегодня проходят проверку. В сентябре все партии пройдут экзамен в единый день голосования. В условиях проведения СВО, в условиях колоссального давления на нашу страну, где грань между сплочением политических сил и конкуренцией между ними?

— Одно другое дополняет. Сплачиваясь по призыву ЛДПР плечом к плечу, мы устраняем из своей практики навешивание ярлыков, пустопорожние пикировки, возможности каким-то образом просто друг друга клеймить на публике. Это не в духе сегодняшнего дня. Мы должны встать действительно все вместе, плечом к плечу, в поддержку здравых идей президента, в поддержку страны, каждой семьи, нашего будущего и нашей победы. Что касается ситуации с конкуренцией — конкуренция между политическими партиями всегда была, есть и будет, и в результате ее люди делают для себя единственно возможный выбор и голосуют за ту или иную политическую силу. Поэтому плечом к плечу, за Россию, за победу. Конечно, некоторые пикировки по субстантивным, содержательным вопросам — без этого никуда не денешься, но должен сказать, что сейчас это значительно более приглушено. Здравый смысл один. И с теми, у кого есть здравый смысл, независимо от партбилета в кармане, нам делить нечего. Нам нужно объединиться, нам нужно консолидироваться для того, чтобы действительно предотвратить какие-то страшные сценарии, которые нам готовит коллективный Запад.

— Безусловно. Но у каждой партии есть такой актив, как посты губернаторов, на данный момент у ЛДПР остался, по сути, один Хабаровский край, который возглавляет Михаил Дегтярев. Какие планы у партии в этом направлении, намерены ли вы бороться за губернаторские посты и какова судьба Алексея Островского?

— Алексей Островский в ближайшее время получит прекрасную работу, к нему нет никаких претензий. Это человек, который 11 лет безаварийно отработал на тяжелейшем посту губернатора Смоленской области. Просто всему бывает некий предел, он не может быть губернатором 20 или 30 лет, хотя такие примеры, возможно, есть, но это, наверное, несколько нестандартно. Что касается губернаторов в целом — мы будем участвовать активно в губернаторских выборах. И давайте не будем забегать вперед, я думаю, что в ближайшее время у нас будет еще один, может быть, два губернатора. Будем над этим работать, это решают люди.

— ЛДПР всегда была богата на яркие личности, одной из них недавно стал Виктор Бут. Какие планы у партии на Виктора Бута?

— Бут пока не стал депутатом, но действительно Виктор Анатольевич Бут — уникальный человек, надежный сын Отечества, человек, который пользуется безграничным уважением далеко за пределами партии ЛДПР, в которую он вступил практически сразу, ступив на российскую землю. И то, что с нами такие, как Виктор Бут, как Эмиль Фисталь, многие-многие другие — интеллигенция, представители нашей действительно политической, деловой, культурной элиты, — то, что они с нами, закономерно. И это вселяет уверенность в себе, по крайней мере для меня как для командного игрока.

— Еще одно проблемное направление для ЛДПР — это Москва, Мосгордума. У партии, насколько я помню, не было там полноценной фракции, как-то идет работа в этом направлении?

— Идет. Борис Александрович Чернышов у нас будет кандидатом на выборах мэра Москвы, будем работать, будем активно присутствовать в народе, и давайте говорить так: все познается в сравнении. Наша эффективность в цифрах измеряется не только количеством мандатов в избирательном округе. И, конечно, будем продолжать учиться, в том числе у тех людей — наших однопартийцев "на земле", они многому могут нас научить, нам только надо уметь прислушиваться. Уверен, что в Москве, в том числе уже в недалеком будущем, у нас будет правильный результат, возможно, раньше, чем кто-либо мог бы об этом подумать.

— Говоря про выборы, мы не можем не говорить про март 2024 года, президентские выборы. Прямой вопрос — вы будете баллотироваться от партии на выборах президента?

— Прямой ответ — решение будет принято осенью

— Вы готовы к этому, если такое решение будет принято партией?

— Я готов реализовать любое решение, которое примет партия.

— Возможен ли вариант, при котором партия примет решение поддержать на выборах Владимира Путина, как это уже сделали справороссы?

— Не будем забегать вперед. Мы безмерно уважаем президента, мы разделяем значительную часть его подходов к ключевым вопросам нашей актуальной политики, а что касается конструкции выборов 2024 года — осталось недолго, мы об этом расскажем, как только все решения будут приняты.

— Ваш прогноз по ситуации с СВО. Как она будет развиваться и возможен ли переговорный процесс при нынешней риторике Киева?

— При нынешней риторике не Киева. Киев — это марионеточный режим внешнего управления тех, кто за ним стоит. Им не нужны переговоры, им нужна война. Ну что ж, нужна война — повоюем. Но мы должны понимать, что это решающая геополитическая схватка с нацизмом и ее необходимо выиграть, ее необходимо пройти с правильным результатом, в противном случае получается, что вся наша работа ни к чему.

— Каким вы видите успешный итог СВО? Украина в какой-то форме должна сохраниться?

— Думаю, что да, и те фокусы, которые происходят сейчас с марионеточным киевским режимом, не значат, что Украина должна быть как-то поделена. Уверен, что все это будет предметом серьезного обсуждения. Но вначале давайте мы победим, и вся наша деятельность сегодня, деятельность ЛДПР, каждого нашего партийца рассчитана и заточена на это.

— Мы вышли из ряда международных организаций, мы денонсируем многие соглашения. Как вы считаете, возможно ли после нашего успеха в СВО, что мы вернемся в какие-то организации с более сильных позиций?

— Непростой вопрос. Давайте подождем. Думаю, что в ближайшие годы об этом вряд ли можно будет говорить всерьез. Это организации, которые следуют в направлении антироссийских позиций, поэтому мы из них вышли. А в дальнейшем — Европа и весь мир нуждаются в нас никак не меньше, а на самом деле значительно больше, чем мы в них. Поэтому уверен, что все эти проекты получатся.