Замглавы МИД РФ Галузин: Запад подталкивает Украину к "контрнаступлению"

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС ответил на вопросы о роли Запада в атаке украинских беспилотников на Кремль, указал на неотъемлемые условия для мирного урегулирования на Украине и проинформировал о текущем положении дел вокруг Приднестровья.

— 3 мая киевский режим совершил попытку террористических атак с использованием беспилотников против московского Кремля. Как данный инцидент повлиял на подходы России по урегулированию украинского кризиса, возможен ли вообще диалог с нынешними киевскими властями? Какова была на это реакция других стран, которые понимают первопричины происходящего на Украине и предлагают посреднические усилия?

— Действительно, 3 мая мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России. Кроме того, московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Своими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для него ничего не значат. Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта. Однако публично никто из них эту диверсию не осудил. Отмолчались и профильные международные организации.

А вот Китай, который пытается вернуть Киев за стол переговоров, фактически осудил террористическую атаку режима Зеленского на Кремль. Немало и тех, кто опасаются публично выступать вразрез с западными подходами, но в доверительных контактах дают нам понять, что были потрясены этим преступлением Киева, его безответственным и опасным поведением.

Что касается подходов России к урегулированию конфликта вокруг Украины, то они неизменны. Это защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России.

При этом мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения.

Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС. Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение

Важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. На законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка. Необходимо добиться соблюдения на Украине основных прав человека, в том числе права на свободу вероисповедания.

— В информпространстве активно спекулируют на тему "контрнаступления" Украины, в том числе громкие заявления звучат от представителей киевского руководства и западных оппонентов. Как это повлияет на политический фон вокруг украинского конфликта, почему именно сейчас противникам России нужно подобное нагнетание обстановки?

— Громкие заявления первых лиц Украины и регулярные комментарии западных политиков о предстоящем "контрнаступлении" являются отражением проводимой англосаксами линии на нанесение России стратегического поражения. Показательно, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы заметно расширили номенклатуру поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия. Сейчас ведутся разговоры о предоставлении Киеву самолетов F-16. Налицо стремление Вашингтона и Лондона повысить ставки в конфликте, максимально его затянуть, сделать еще более кровопролитным.

Тот факт, что Запад активно подталкивает Украину к началу этого "контрнаступления", невзирая на все риски катастрофических последствий для страны и ее жителей, еще раз наглядно демонстрирует, что их судьба абсолютно безразлична хозяевам киевского режима и самому Зеленскому и что они твердо намерены продолжать конфликт с Россией "до последнего украинца".

— Как сейчас обстоят дела с прихожанами УПЦ на Украине после ситуации с Киево-Печерской лаврой? Ожидает ли Москва дальнейшую эскалацию религиозного конфликта на Украине и какие меры планирует принимать, чтобы повлиять на данную ситуацию и защитить православных христиан, подвергающихся гонениям?

— Ситуация с гонениями на каноническую Украинскую православную церковь продолжает деградировать. Ее духовенство обвиняют в "госизмене" и "коллаборационизме". Против некоторых епископов введены санкции. Ряд иерархов был лишен украинского гражданства. Регулярно фиксируются многочисленные случаи поджогов и вандализма в храмах, актов угроз и запугивания в адрес священнослужителей. Не прекращаются рейдерские захваты обителей и объектов недвижимости УПЦ. Ставится вопрос о ее изгнании из другой святыни — Почаевской лавры. Всеми этими процессами при попустительстве, а порой и с ведома властей заправляют сторонники раскольнической Православной церкви Украины и боевики националистических организаций. В украинских СМИ развернута масштабная клеветническая кампания против УПЦ, что привело к всплеску насилия в отношении клириков и мирян. Фактически киевская хунта взяла курс на уничтожение канонического православия на Украине.

Режиму Зеленского нет никакого дела до интересов миллионов жителей Украины, чьи права на свободу вероисповедания он продолжает грубо нарушать. Приведенные к власти Западом неонацисты своими антицерковными действиями способствуют еще более глубокому расколу в украинском обществе.

Верхом безумия, цинизма и вакханалии стало решение, принятое 24 мая участниками заседания Архиерейского собора ПЦУ о переходе на новоюлианский календарь. Теперь украинские раскольники будут отмечать Рождество не 7 января, а 25 декабря вместе с католиками и протестантами. Изменятся даты и других церковных праздников. Через два месяца, 27 июля, это решение должны утвердить на Поместном соборе ПЦУ.

К сожалению, профильные международные организации, включая ЮНЕСКО и ОБСЕ, а также члены мирового сообщества никак не реагируют на эти чудовищные нарушения прав человека либо ограничиваются сухими формальными призывами "ко всем сторонам".

МИД России со своей стороны прилагает все усилия для того, чтобы побудить международные структуры вынудить Киев прекратить этот правовой и антигуманный беспредел. Продолжим делать это и дальше.

— В СМИ сообщалось, что в период с 9 по 15 мая несколько украинских группировок планировали выдвинуться в направлении Приднестровья для осуществления провокаций и захвата территорий. Насколько реальна эскалация в Приднестровье уже в ближайшее время и готова ли российская сторона к такому развитию событий?

— Да, информация о концентрации украинских вооруженных формирований вблизи Приднестровья есть. Ситуация вокруг этого региона действительно сложная, мы ориентируемся на соответствующие оценки его руководства. Пока, как следует из заявлений главы Приднестровья Вадима Красносельского, прямой опасности военной эскалации нет. Киевский режим не раз демонстрировал готовность прибегать к самым грязным и жестоким формам ведения боевых действий для достижения своих целей. В его послужном списке размещение военной техники в жилых домах и объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы и детские сады, использование мирных жителей в качестве живого щита, осуществление террористических актов на территории России.

Мы внимательно следим за обстановкой на Днестре и предупреждаем о тщетности попыток дестабилизации обстановки. Учитывая авантюристический курс украинских властей на эскалацию конфликта в угоду деструктивным планам своих западных хозяев, нельзя исключать любых вариантов развития событий. Для того, чтобы их предотвратить, там находится российский миротворческий контингент в составе Совместных миротворческих сил.

При этом ни у кого не должно быть сомнений в том, что Вооруженные силы России адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих ОГРВ и военных складов в населенном пункте Колбасна в Приднестровье

Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию.

— В марте сообщалось, что после трехмесячного перерыва Молдавия вернулась к закупкам российского газа. Урегулирована ли ситуация с оплатой российского топлива Кишиневом? Как данные закупки соотносятся с откровенно антироссийской линией Молдавии и, как вы говорили, "отсутствием готовности с их стороны вернуться к конструктивному диалогу"?

— Неоднократно подчеркивали, что вопросы поставок российского газа в Молдавию лежат сугубо в коммерческой плоскости и относятся к ведению ПАО "Газпром", куда и следовало бы переадресовать данный вопрос.

Предпринимаемые официальным Кишиневом попытки поиска альтернативных источников поставок энергоносителей — это внутреннее дело Республики Молдова. Отмечу лишь, что Россия является надежным и ответственным поставщиком энергоресурсов и полностью выполняет свои обязательства по газовому контракту, заключенному в октябре 2021 года. Ожидаем аналогичного неполитизированного подхода и от молдавской стороны.

— Каково положение граждан Российской Федерации и русскоязычного населения в Республике Молдова? Фиксируются ли случаи дискриминации в их отношении?

— На фоне общей деградации российско-молдавских отношений явно прослеживается усиление дискриминационной политики молдавских властей в отношении русскоговорящего населения республики и российских граждан.

Особую тревогу вызывает вопрос о статусе русского языка в Молдавии. По экспертным оценкам, из 2,6 млн ее жителей около 80% в той или иной степени владеют русским языком и около 1 млн человек используют его в общении. Еще в январе 2021 года Конституционный суд Молдавии по запросу депутатов правящей прозападной партии "Действие и солидарность" лишил русский язык статуса языка межнационального общения, что подстегнуло процесс дерусификации страны, в том числе сферы образования. Последовало сокращение числа учащихся в школах с преподаванием на русском.

Отдельного внимания заслуживает вопрос соблюдения прав русскоязычного населения на свободу слова, поиска, получения и распространения информации как базовых политических и личных прав человека. В Молдавии продолжается зачистка медиапространства от российских и русскоязычных СМИ. С марта 2022 года действует запрет на трансляцию российских новостных и общественно-политических телепрограмм, в декабре прошлого года были закрыты шесть русскоязычных телеканалов, постоянно блокируется доступ к популярным российским интернет-сайтам. При этом в республике беспрепятственно вещают СМИ, занимающиеся прозападной и проукраинской пропагандой. О какой объективной подаче информации в таких условиях может идти речь?

Русскоязычное население страны продолжает сталкиваться с дискриминацией со стороны государственных органов. Зачастую молдавские чиновники отказываются общаться на русском языке или принимать составленные на нем документы. В посольство России в Кишиневе регулярно поступают жалобы от российских граждан, которые сообщают о языковых трудностях при обращении в суды, муниципальные и медицинские учреждения.

Участились случаи дискриминационного отношения молдавских властей к россиянам, въезжающим в Республику Молдова. По прилете в аэропорт Кишинева обладатели российских паспортов часто подвергаются унизительной многочасовой процедуре дополнительного досмотра, после чего им, как правило, отказывают во въезде в страну под надуманными предлогами. В этой связи МИД России рекомендовал российским гражданам учитывать упомянутые риски при планировании поездок в Республику Молдова. Регулярно обращаем внимание молдавских властей на системную дискриминацию в стране русскоязычного населения. Добиваемся от Кишинева выполнения его международных обязательств в правочеловеческой сфере.

— Еще одной горячей темой остаются переговоры по мирному договору между Баку и Ереваном. Возможен ли на сегодняшний день мир между Азербайджаном и Арменией?

— 19 мая в Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел переговоры со своими коллегами из Азербайджана и Армении в двустороннем и трехстороннем форматах. На полях этих мероприятий состоялась и отдельная армяно-азербайджанская встреча по мирному договору. Предоставление нашей площадки для таких обсуждений является одним из элементов содействия России в достижении конкретных результатов в мирном процессе между Баку и Ереваном.

Ведем такую работу в соответствии с трехсторонними договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении, которые составляют фундамент армяно-азербайджанской нормализации. Помимо мирного договора, она [работа] включает такие направления, как разблокирование транспортных и экономических связей, делимитацию армяно-азербайджанской границы и укрепление доверия путем развития общественных контактов. Выход на мирный договор во многом зависит от продвижения всех треков нормализации.

Именно на это и направлено наше содействие, в том числе в поиске сбалансированных, устраивающих как Баку, так и Ереван компромиссных развязок по спорным моментам

Переговоры в Москве по этой теме позволили улучшить понимание между сторонами, сблизить позиции по ряду вопросов. Будем и далее оказывать в этих целях всяческое содействие Баку и Еревану. Надеемся, что такие регулярные контакты позволят выйти на итоговые мирные договоренности.