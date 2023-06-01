Посол РФ в Турции: что нужно знать российским туристам этим летом

Посол России в Турции Алексей Ерхов в специальном интервью ТАСС рассказал, почему турецкий бизнес отказался от "сегрегации" российских и украинских туристов в отелях перед началом туристического сезона, и напомнил о рекомендациях при посещении республики

— Какие общие рекомендации вы могли бы дать российским туристам в Турции этим летом?

— Такие же, как и всегда. Главное — убедительная просьба к нашим туристам не забывать приобретать медицинские страховки. Это поможет избежать очень многих проблем. Еще одна рекомендация — соразмеряйте пребывание на курортах с общим состоянием своего здоровья. В этом году весна выдалась прохладной, но обычно на турецком юге в июле и августе очень жарко. Это может спровоцировать обострение хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, которые традиционно держат первое место в числе причин происходящих с туристами летальных случаев. За первые месяцы текущего года их примерно полсотни уже есть. Следует вести себя осторожно на воде, как в море, так и в бассейне, приглядывать за детьми. И на улице повнимательнее — уже есть десять ДТП, из них два — со смертельным исходом.

— Есть еще один момент. Время от времени то там, то здесь в социальных сетях встречаешь упоминания о неких конфликтных ситуациях, которые у наших туристов возникают с отдыхающими из Польши, с Украины и других стран. Здесь важно понять одно: сотрясение воздуха в интернете, пусть даже с большим количеством лайков, защитить ваши права не поможет. Если произошло что-то противоправное в отношении вас, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы и генеральное консульство по телефону, который у вас должен быть. И только так. А досужие разговоры к делу не пришьешь. При этом, конечно, нужно вести себя достойно, не поддаваться на провокации, не опускаться до хулиганства.

По некоторым сведениям, перед началом нынешнего сезона турецким бизнесом взвешивалась целесообразность ввести некую "сегрегацию" по отелям, но такую опцию было решено не вводить в практику. Во-первых, за прошлый сезон было зафиксировано не так уж и много инцидентов, во-вторых, расчет идет на сознательность туристов, которые приезжают сюда все же отдыхать, а не дебоширить.

— Насколько снизился турпоток из России после землетрясений?

— По имеющимся в нашем распоряжении данным, прошлый сезон был более чем успешным для нашего сотрудничества в туристической сфере. В 2022 году число российских туристов составило 5,2 млн. Это второе место в общем турпотоке. Первое место заняла Германия с 5,67 млн туристов. Однако необходимо принимать во внимание, что прибывающие из ФРГ далеко не всегда являются туристами в полном смысле этого слова. Значительную часть из них составляют те турки, которые постоянно проживают в Германии и приезжают сюда в отпуск повидаться с родственниками и друзьями. Соответственно, далеко не всегда им необходимы гостиницы и вся туристическая инфраструктура. Впрочем, это для уточнения, что называется, заметки на полях.

Что касается наших туристов, из них более 3 млн посетили Анталью, 1,5 млн — Стамбул. Это достаточно высокие показатели, хотя они, конечно, несколько меньше, чем в 2021 году и тем более в рекордном 2019 допандемийном году.

По текущему году имеются данные за первые четыре месяца. Из общего количества в 11 млн из России прибыло 1 млн 153 тыс. туристов, т.е. 10,5% от общего числа. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это на 135% больше. Таким образом, едва ли приходится говорить о том, что турпоток из России после землетрясения снизился. Может быть, по предварительным данным, чуть просела статистика в мае, но это уже не из-за стихийного бедствия.

— Есть ли свежие рекомендации россиянам избегать посещения каких-то определенных районов Турции сейчас?

— Свежих рекомендаций, в сущности, нет. Конечно, нашим туристам, как обычно, будет разумным вести себя осмотрительно, соблюдать законы и обычаи страны пребывания, избегать ссор и конфликтов, особенно в тех местах, где употребляют спиртные напитки. Надо понимать и то, что в районах, которые постигло стихийное бедствие и где ведутся работы и отстраивается инфраструктура, туристам находиться не столь необходимо.

— Ожидается ли высокий туристический сезон и будет ли увеличено количество рейсов в Турцию?

— Туризм — это индустрия, она работает. Исходя из складывающейся конъюнктуры, бизнес принимает решения, подстраивается под потребителя. Если появится спрос на дополнительные рейсы, то предприниматели найдут возможность увеличить их количество. Здесь правила рынка работают неплохо.