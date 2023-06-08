Глава Росприроднадзора Светлана Радионова: российским пляжам нужны новые нормативы чистоты

Новые очистные сооружения нужно построить в ближайшие годы на российских реках и побережьях, чтобы Сочи не выглядел хуже Турции. Росприроднадзор уже приступил к повсеместным замерам и поискам загрязнителей, с помощью десятка новых подводных беспилотников впервые начали брать даже пробы донных отложений. В интервью ТАСС глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, помимо этих вопросов, высказалась за повсеместное чипирование и учет домашних животных, а также изъятие из квартир удавов и медведей без длительного суда.

— В 2023 году правительство продлило введенный в 2022 году мораторий на плановые проверки предприятий, но надзорная деятельность продолжается. Какие у вас есть поводы для проверок в этом году?

— Мы уже три года живем в мораториях различного вида, начиная с пандемии. В этом году плановые проверки сокращены, у нас есть ряд регионов, семь или восемь территориальных управлений, где нам прокуратура вообще не согласовала проверки ни в каком виде. Сейчас мы делаем акцент на профилактических мероприятиях, их в сотни раз больше, чем контрольно-надзорных. Мы консультируем предприятия, как себя вести, и объясняем, что делать, чтобы не нарушить законодательство.

Кроме того, мы в прошлом году наработали очень большую базу по земельному надзору, загрязнению почвы. По ней мы рассчитываем ущерб точно так же. В этом году более жестко реагируют следственные органы, очень много дел по тем статьям [УК РФ], которые никогда не возбуждались, например, по 246-й (нарушение экологического законодательства) и 251-й (загрязнение атмосферного воздуха). В этом году есть громкие процессы с крупными предприятиями, в частности "Сибагро" в Новосибирске.

Мы проводим огромное количество аналитической работы, переоснащаем лаборатории, начинаем проверять на большее количество веществ, создаем подробную карту территорий по загрязнениям. Также мы сопровождаем федеральный проект "Генуборка" — это колоссальный проект с большим объемом работы.

— Да, это большое дело — в стране идет генеральная уборка свалок. Когда будет убрана последняя промышленная свалка времен СССР?

— Объекты накопленного вреда бывают двух видов: техногенные и общехозяйственные. Ликвидировать их сложно, в этом и следующем году мы проводим инвентаризацию по "Генуборке". В дальнейшем эти все объекты последовательно встанут на рекультивацию. Но в этом году изменилось финансирование:​​​​ все до единого платежи экологической направленности — штрафы, оплата ущерба, расширенная ответственность производителя — идут на экологические мероприятия. По большому счету, все это будет вложено в очистку. В этом году средства собираются, а со следующего, думаю, будут уже тратиться. Таким образом, экология впервые за все время существования после СССР получила стабильный источник финансирования. И государство будет еще добавлять, председатель правительства смотрит на это положительно. Мы не остановили ни одно мероприятие в нацпроекте "Экология". К 2030 году дела должны положительно измениться, и изменения будут значительными.

Конечно, мне хочется сказать, что после 2030 года мы будем только отдельные очаги убирать. Например, я очень хочу, чтобы на Горном Алтае убрали территорию Акташского горно-металлургического предприятия. И очень важно сейчас не плодить новых свалок и загрязнений

— Росприроднадзор занялся изучением чистоты главных российских рек и определением их загрязнителей. Что дальше? Зимой подготовите отчет, а весной придете к загрязнителям с проверками?

— На данном этапе мы выделили Иртыш, Дон, Волгу, Обь, Ангару, Селенгу, а также побережья Цемесской бухты Черного моря и Каспийского моря в Дагестане. На Волге мы определили все источники сброса, то есть предприятия, которые имеют разрешения на сброс. И взяли пробы выше и ниже точки сброса. Нанесли на карту все предприятия, определили 14 приоритетных загрязняющих веществ, которые есть почти у всех загрязнителей, и теперь видим, как выглядит река от истока до устья, взяв 3,5 тыс. проб. Конечно, есть места, которые вызывают у нас опасение, там в десятки раз превышение нормы.

Такую же карту мы сделали по Дону, взяв 2 тыс. проб по 11 веществам. По остальным рекам еще работаем. Общую картину мы уже видим, сейчас идет масштабный анализ — загрязнителям потом будет сложно отвертеться, потому что картинка очень целостная и подробная.

Мы впервые начинаем брать на пробы донные отложения, поскольку у нас идет переоснащение оборудования, и у нас теперь даже есть подводные беспилотники. Если раньше был один самодельный, то теперь у нас почти десяток профессиональных подводных дронов.

И конечно, если мы находим превышения в сбросах в ходе наших добровольных мероприятий, то сразу же штрафуем нарушителей. Для этого не обязательно приходить на плановую проверку.

— Вы занимаетесь чистотой воды и воздуха, от которых зависит здоровье людей. Где больше загрязнение у нас в стране, в воде или в воздухе?

— Вода — новая нефть. Вопросы чистоты водных объектов будут, конечно, в приоритете. Это очень серьезная история. Воду всем видно. Но воздух для части регионов остается болезненным вопросом.

— В следующем году заканчивается нацпроект "Экология". Можете ли назвать отстающие регионы, которые в зоне риска неисполнения отдельных направлений?

— В принципе все идет очень ровно, я не могу сказать, что что-то провалили. Наоборот, наверное, будут новые проекты, я не вижу невыполнения или отставания. Что касается регионов, то есть скорее недобросовестные компании. У нас была большая шумная история с Волгоградом, где возбудили много дел, есть история с Ингушетией.

— Что дальше? Какие изменения могли бы предложить в текущие программы по чистоте воды и воздуха при их продлении до 2030 года?

— По рекам это абсолютно четко — строительство очистных сооружений, их модернизация. Мы должны иметь чистые побережья. Непонятно, почему мы приезжаем в Сочи и не видим того, что есть на турецких пляжах. То есть нужны новые нормативы. Также это газоочистка у всех новых предприятий.

Еще хотелось бы вернуться к комплексному развитию территорий. Нельзя увеличивать бесконечно нагрузку на одну и ту же территорию, реку. Нужно соблюдать балансы во всем, иначе нам придется иметь только зоны промышленности и рекреационные зоны. Это неправильно.



О животных и детях

— Теперь позвольте поговорить о животных. Можно ли обязать все электросетевые компании оборудовать птицезащитными устройствами свои опоры, чтобы прекратилась гибель пернатых? Многие компании уже делают это добровольно.

— Не могу сказать, что именно это является причиной массовой гибели краснокнижных птиц. Любые формы защиты, которые помогают сберечь живое существо, не только нужно, но и должно ставить. Поговорим с сетями, посмотрим. Думаю, что компании в рамках своей экологичности готовы на это пойти.

— После череды нападений бродячих собак на людей сегодня идет горячее обсуждение поправок в закон, которые наведут порядок в части содержания собак. Ваше мнение, какие поправки и какая политика тут необходимы?

— У меня две собаки, одна из них взята из приюта. Я прекрасно понимаю сложность вопроса. Мы должны сформировать такое общество, где этот вопрос не нужно будет обсуждать.

— Нужна ли обязательная регистрация всех домашних животных для принуждения к ответственности их хозяев?

— Тут я могу четко сказать, что чипирование и учет нужны обязательно.

Люди должны нести ответственность за своего питомца. Выгул змей в центре Питера, фотографирование львят, медвежата на заправках, прикормка белых медведей, содержание хищников — это не баловство

Любое животное, от хомячка до крупного зверя, должно быть защищено вашей ответственностью. Нельзя взять котенка и потом выбросить его. Ответственность за это должна быть.

— Ваше ведомство часто изымает диких животных из квартир. Что нужно сделать, чтобы это безответственное по отношению к животным и соседям поведение прекратилось?

— Ужесточать ответственность, как мне кажется, смысла нет. Нужно добиться того, чтобы в обществе такое поведение считалось неприемлемым. Нужно только более четко определить границы, когда мы приходим, потому что зачастую мы не можем забрать такое дикое животное у владельца без длительного судебного процесса. Может быть, нужно предусмотреть быструю конфискацию, если мы видим угрозу жизни и здоровью. Нельзя заводить удава, чтобы он ползал к соседям. Правила содержания животных надо соблюдать и быть готовым нести ответственность за их нарушение.

— Росприроднадзор третий год проводит конкурс "Экология — дело каждого", на который дети могут прислать свое творчество в самом широком смысле. Присылали ли вам настоящие изобретения, которые стоит воплотить?

— Мы стараемся формировать поколение, которое любит свою страну и ей дорожит. И если в первый год нам пришло 10 тыс. работ, а во второй — 45 тыс., то в этом году точно будет в два раза больше. Дети уже идут с конкретными проектами, с техническими идеями, например по очистке воздуха в помещениях. Очистка идет за счет планктона, специальных бактерий. Мы в этом году помогаем мальчику из Петербурга получить патент, уже даже есть интерес от ряда компаний. И важнейший момент, мне кажется, что очень многие дети не рассказывают, как все плохо, а пишут, что надо сделать для улучшения.