Генпродюсер ТНТ: мы экспериментируем с мелодрамами и снимаем кино в Индии

Аркадий Водахов — о работе канала с момента своего вступления в должность генпродюсера

Российский продюсер и сценарист Аркадий Водахов стал генеральным продюсером ТНТ в январе 2022 года. За прошедшие полтора года канал обновил команду, пережил период спада интереса к развлекательному контенту, а также запустил большое количество новых форматов. О том, почему сегодня ТНТ уже не только про юмор, с какими странами канал развивает сотрудничество и чем планирует удивить зрителя под Новый год, корреспондент ТАСС обсудил с Аркадием Водаховым.

— Прошло полтора года с момента вашего вступления в должность генпродюсера ТНТ. Можно ли подвести какие-то итоги этого года? Чем он вам запомнится в рабочем плане?

— За это время команда ТНТ обновилась, выросла и дала прекрасные результаты; в эфире стартовали новые проекты и продолжения франшиз, которые стали лидерами телесмотрения в развлекательном сегменте. Скажем, восемь из десяти самых популярных у нашей целевой телеаудитории сериалов в этом году — проекты ТНТ "СашаТаня", "Кафе "Куба", "Друг на час" и другие, как показывают данные Mediascope. Второе: ТНТ, несмотря ни на что, остается крупнейшим на рынке производителем комедийного контента и по объему, и по качеству. Мы производим около 1 тыс. часов сериалов и шоу ежегодно. При этом, много инвестируя в оригинальные проекты, мы остаемся прибыльным каналом даже в условиях турбулентности на рекламном рынке.

— Но ТНТ — это по-прежнему про юмор? Или что-то изменилось?

— Мы развлекательный канал: зритель включает ТНТ в поисках юмора, отдыха и развлечений, и именно такой контент у нас находит. Это особенно актуально сейчас, когда у аудитории есть повышенный запрос на эскапизм и позитивные эмоции. Но мы не только про юмор: "Битва экстрасенсов", например, не юмор, тем не менее это сейчас продукт номер один среди всех развлекательных проектов у телеаудитории, в которую целится ТНТ.

— Снижались ли показатели смотрения в прошлом году на фоне обострения внимания к новостям? ТНТ один из немногих каналов, кто не пытался перестроиться вслед за этим трендом.

— Несколько проектов пришлось перенести с весны на осень, потому что мы понимали, что они были неуместны, да и бесполезны, ведь людям в моменте нужно было совершенно иное. Но уже к осени мы увидели обратный тренд: люди не могут находиться в постоянном стрессе. Поэтому интерес к развлекательному контенту восстанавливается, цифры стабилизируются.

— А что сегодня смотрит зритель ТНТ?

— С точки зрения программной политики на канале есть несколько "китов". В первую очередь сериалы — наш зритель привык включать телевизор вечером, понимая, что увидит качественную комедию про себя и людей вокруг. Второй "кит" — комедийные шоу, восемь из десяти самых популярных юмористических передач на ТВ — программы "Галустян+", Comedy Club, "Однажды в России" и другие. Третье направление — большие развлекательные шоу, которые мы будем развивать круглый год вне зависимости от телесезона. Это не только "Битва экстрасенсов", но и "Новые звезды в Африке", а в июне стартует новый проект "Выжить в Дубае", его будет вести семейный дуэт Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.

Мы также выделили в отдельное направление музыкальные шоу, которые выходят вечером в субботу. В этом году вышла "Конфетка", в которой мы почти не сомневались, но рейтинги превзошли ожидания, и сейчас в разработке второй сезон. Осенью запустим вокальное шоу "Ярче звезд", которое станет самым масштабным пародийным шоу в стране. С очень хорошими цифрами идет третий сезон "Музыкальной интуиции". Это турецкий формат, и мы только что договорились с его владельцем, турецкой Global Agency, о покупке следующих сезонов.

— Удивлять зрителей чем-то планируете в ближайшем будущем?

— Будем экспериментировать с мелодрамами и готовим адаптацию сериала "Постучись в мою дверь". Он выйдет в начале следующего года. Кроме того, планируем еще один русско-турецкий сериал от создателей "Физрука" и "Мир! Дружба! Жвачка!", студии Good Story Media. Также мы сейчас делаем сериал под рабочим названием "Бедные смеются, богатые плачут" — это тоже мелодраматическая история.

— В этом году у вас также был эксперимент с новогодним фильмом "Самоирония судьбы", к следующему Новому году что-то планируете?

— Делаем еще одну фантазию на тему великого советского кино, а именно на фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Важно понимать, что это не ремейки, а пародии. Мы просто предлагаем альтернативу "Голубым огонькам" и хотим, чтобы зрители привыкли включать ТНТ на Новый год.

— Тяжело ли сохранять оптимизм в наше турбулентное время?

Оптимизм помогает людям не сойти с ума, и сохранять его нужно в любое время, потому что тогда твой ум чист и способен мыслить критически

— Вам не кажется, что сейчас на телевидении шутки стали немного злее?

— На мой взгляд, это мнимое ощущение, потому что в нашу жизнь пришел стендап, который всегда был дерзкий и злободневный. Что поменялось, так это уровень открытости и искренности комиков, которые готовы делиться своими очень личными переживаниями и проблемами с миллионной аудиторией в шутливом формате. Мы не спекулируем на низком жанре, а скорее демонстрируем, что мы на ТНТ такие же, как наш зритель, что ТНТ — это друг. Обижаем ли мы кого-то? Тех, у кого есть самоирония, невозможно обидеть. А те, у кого ее нет, нас, наверное, не смотрят. В то же время телеаудитория довольно консервативная, поэтому многие могут воспринять это как пошлость или злость.

— Вы правы, что телевидение остается довольно консервативным. Как думаете, чего в целом ему сейчас не хватает?

— Мне кажется, ему иногда не хватает скорости: быстрее реагировать на происходящее, быстрее менять стиль подачи информации и ведения диалога. Пока есть ощущение, что по обе стороны экрана сидят очень консервативные люди. Хочется, чтобы мы менялись быстрее, потому что мы все-таки влияем на формирование мыслей нашей аудитории, ее вкуса и стиля. Зрители тянутся к тем, кто говорит на том же языке, поэтому аудитория часто уходит в интернет.

— Как относитесь к новому формату взаимодействия с аудиторией — через онлайн-кинотеатры? Там ведь тоже сегодня активно выходит телеконтент, вы вот сотрудничаете с Premier и Rutube.

— Мы не боимся параллельных премьер и практикуем их совместно с онлайн-кинотеатром Premier и Rutube. Хит онлайн-кинотеатра далеко не всегда произведет фурор на ТВ. Но если проект стал хитом в эфире, он точно будет успешен и в интернете. Кроме того, параллельная маркетинговая кампания в онлайн- и офлайн-среде позволяет привлечь к проекту больше внимания и получить кумулятивный охват для бренда ТНТ. Например, каждый четвертый подписчик Premier посмотрел "Просто Михалыч" и "Кафе "Куба".

— То есть интернет сейчас телевидению не враг, а в какой-то степени еще и друг?

— Если бы мы научились считать наши контакты со зрителем в интернете в дополнение к стандартным телеизмерениям, которые есть сейчас, телеканал ТНТ от этого бы только выиграл.

— А для борьбы с пиратством что делаете?

— В первую очередь мы выкладываем контент на легальные площадки, где он доступен по подписке или без, как на Rutube, — он, к слову, часто становится соинвестором наших проектов. Эти платформы удобны и безопасны для пользователей, поэтому к пиратам идти просто нет смысла. При этом мы все равно мониторим пиратский контент, и с начала 2023 года заблокировано более 1 млн ссылок с пиратскими копиями сериалов и шоу ТНТ, столько же ссылок удалено из поисковиков. Самый востребованный у пиратов проект ТНТ — Comedy Club, так как каждый выпуск нарезается на фрагменты, соответственно, по количеству пиратских ссылок он лидирует. Этого, правда, недостаточно, потому что пираты пока работают быстрее, чем антипираты.

— Почему так?

— Потому что это вечная борьба: ты делаешь одну степень защиты, но сразу появляется другая точка уязвимости. Вирусы всегда будут быстрее, чем антивирусы. Но я рад тому обстоятельству, что люди привыкают к нормальным сервисам, привыкают платить за контент.

— Тем не менее с официальных наших платформ сейчас исчезает постепенно большое количество зарубежного контента.

В нашей стране огромное количество талантливых и очень работоспособных людей, которые могут делать контент не хуже, а зачастую и лучше зарубежного. Я стою за то, чтобы развивать наше внутреннее производство, выращивать команды и вдохновлять их на создание самого яркого, самого сочного и самого понятного контента для наших сограждан

Потому что ни одна западная, восточная, северная или южная страна не сделает для России такой контент, который сделают люди, живущие здесь.

— Но людям все-таки нужен и зарубежный контент тоже.

— Смотреть на то, что происходит в мире, абсолютно точно нужно, потому что только в этот момент ты понимаешь, в какой точке находишься. Но думаю, что что-нибудь произойдет в правовой форме, мы как-нибудь договоримся в итоге.

— А у ТНТ какие зарубежные контракты сейчас сохраняются?

— С Турцией сотрудничаем, собираемся снимать кино в Индии, у нас прекрасные отношения с ЮАР, мы уже сделали там несколько проектов. Арабские Эмираты, опять же, наши прекрасные друзья. Сейчас начинаем работать с Узбекистаном очень плотно, они заинтересованы в том, чтобы делать совместные проекты. Мы съездили туда в экспедицию — просто фантастическая страна, фантастические места. Также сейчас разрабатываем шоу в Китае. Вариантов большое количество, работаем во всех направлениях.