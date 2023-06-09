Генпродюсер ТНТ: мы экспериментируем с мелодрамами и снимаем кино в Индии

Российский продюсер и сценарист Аркадий Водахов стал генеральным продюсером ТНТ в январе 2022 года. За прошедшие полтора года канал обновил команду, пережил период спада интереса к развлекательному контенту, а также запустил большое количество новых форматов. О том, почему сегодня ТНТ уже не только про юмор, с какими странами канал развивает сотрудничество и чем планирует удивить зрителя под Новый год, корреспондент ТАСС обсудил с Аркадием Водаховым.
— Прошло полтора года с момента вашего вступления в должность генпродюсера ТНТ. Можно ли подвести какие-то итоги этого года? Чем он вам запомнится в рабочем плане?
— За это время команда ТНТ обновилась, выросла и дала прекрасные результаты; в эфире стартовали новые проекты и продолжения франшиз, которые стали лидерами телесмотрения в развлекательном сегменте. Скажем, восемь из десяти самых популярных у нашей целевой телеаудитории сериалов в этом году — проекты ТНТ "СашаТаня", "Кафе "Куба", "Друг на час" и другие, как показывают данные Mediascope. Второе: ТНТ, несмотря ни на что, остается крупнейшим на рынке производителем комедийного контента и по объему, и по качеству. Мы производим около 1 тыс. часов сериалов и шоу ежегодно. При этом, много инвестируя в оригинальные проекты, мы остаемся прибыльным каналом даже в условиях турбулентности на рекламном рынке.
— Но ТНТ — это по-прежнему про юмор? Или что-то изменилось?
— Мы развлекательный канал: зритель включает ТНТ в поисках юмора, отдыха и развлечений, и именно такой контент у нас находит. Это особенно актуально сейчас, когда у аудитории есть повышенный запрос на эскапизм и позитивные эмоции. Но мы не только про юмор: "Битва экстрасенсов", например, не юмор, тем не менее это сейчас продукт номер один среди всех развлекательных проектов у телеаудитории, в которую целится ТНТ.
— Снижались ли показатели смотрения в прошлом году на фоне обострения внимания к новостям? ТНТ один из немногих каналов, кто не пытался перестроиться вслед за этим трендом.
— Несколько проектов пришлось перенести с весны на осень, потому что мы понимали, что они были неуместны, да и бесполезны, ведь людям в моменте нужно было совершенно иное. Но уже к осени мы увидели обратный тренд: люди не могут находиться в постоянном стрессе. Поэтому интерес к развлекательному контенту восстанавливается, цифры стабилизируются.
— А что сегодня смотрит зритель ТНТ?
— С точки зрения программной политики на канале есть несколько "китов". В первую очередь сериалы — наш зритель привык включать телевизор вечером, понимая, что увидит качественную комедию про себя и людей вокруг. Второй "кит" — комедийные шоу, восемь из десяти самых популярных юмористических передач на ТВ — программы "Галустян+", Comedy Club, "Однажды в России" и другие. Третье направление — большие развлекательные шоу, которые мы будем развивать круглый год вне зависимости от телесезона. Это не только "Битва экстрасенсов", но и "Новые звезды в Африке", а в июне стартует новый проект "Выжить в Дубае", его будет вести семейный дуэт Павла Воли и Ляйсан Утяшевой.
Мы также выделили в отдельное направление музыкальные шоу, которые выходят вечером в субботу. В этом году вышла "Конфетка", в которой мы почти не сомневались, но рейтинги превзошли ожидания, и сейчас в разработке второй сезон. Осенью запустим вокальное шоу "Ярче звезд", которое станет самым масштабным пародийным шоу в стране. С очень хорошими цифрами идет третий сезон "Музыкальной интуиции". Это турецкий формат, и мы только что договорились с его владельцем, турецкой Global Agency, о покупке следующих сезонов.
— Удивлять зрителей чем-то планируете в ближайшем будущем?
— Будем экспериментировать с мелодрамами и готовим адаптацию сериала "Постучись в мою дверь". Он выйдет в начале следующего года. Кроме того, планируем еще один русско-турецкий сериал от создателей "Физрука" и "Мир! Дружба! Жвачка!", студии Good Story Media. Также мы сейчас делаем сериал под рабочим названием "Бедные смеются, богатые плачут" — это тоже мелодраматическая история.
— В этом году у вас также был эксперимент с новогодним фильмом "Самоирония судьбы", к следующему Новому году что-то планируете?
— Делаем еще одну фантазию на тему великого советского кино, а именно на фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Важно понимать, что это не ремейки, а пародии. Мы просто предлагаем альтернативу "Голубым огонькам" и хотим, чтобы зрители привыкли включать ТНТ на Новый год.
— Тяжело ли сохранять оптимизм в наше турбулентное время?
— Вам не кажется, что сейчас на телевидении шутки стали немного злее?
— На мой взгляд, это мнимое ощущение, потому что в нашу жизнь пришел стендап, который всегда был дерзкий и злободневный. Что поменялось, так это уровень открытости и искренности комиков, которые готовы делиться своими очень личными переживаниями и проблемами с миллионной аудиторией в шутливом формате. Мы не спекулируем на низком жанре, а скорее демонстрируем, что мы на ТНТ такие же, как наш зритель, что ТНТ — это друг. Обижаем ли мы кого-то? Тех, у кого есть самоирония, невозможно обидеть. А те, у кого ее нет, нас, наверное, не смотрят. В то же время телеаудитория довольно консервативная, поэтому многие могут воспринять это как пошлость или злость.
— Вы правы, что телевидение остается довольно консервативным. Как думаете, чего в целом ему сейчас не хватает?
— Мне кажется, ему иногда не хватает скорости: быстрее реагировать на происходящее, быстрее менять стиль подачи информации и ведения диалога. Пока есть ощущение, что по обе стороны экрана сидят очень консервативные люди. Хочется, чтобы мы менялись быстрее, потому что мы все-таки влияем на формирование мыслей нашей аудитории, ее вкуса и стиля. Зрители тянутся к тем, кто говорит на том же языке, поэтому аудитория часто уходит в интернет.
— Как относитесь к новому формату взаимодействия с аудиторией — через онлайн-кинотеатры? Там ведь тоже сегодня активно выходит телеконтент, вы вот сотрудничаете с Premier и Rutube.
— Мы не боимся параллельных премьер и практикуем их совместно с онлайн-кинотеатром Premier и Rutube. Хит онлайн-кинотеатра далеко не всегда произведет фурор на ТВ. Но если проект стал хитом в эфире, он точно будет успешен и в интернете. Кроме того, параллельная маркетинговая кампания в онлайн- и офлайн-среде позволяет привлечь к проекту больше внимания и получить кумулятивный охват для бренда ТНТ. Например, каждый четвертый подписчик Premier посмотрел "Просто Михалыч" и "Кафе "Куба".
— То есть интернет сейчас телевидению не враг, а в какой-то степени еще и друг?
— Если бы мы научились считать наши контакты со зрителем в интернете в дополнение к стандартным телеизмерениям, которые есть сейчас, телеканал ТНТ от этого бы только выиграл.
— А для борьбы с пиратством что делаете?
— В первую очередь мы выкладываем контент на легальные площадки, где он доступен по подписке или без, как на Rutube, — он, к слову, часто становится соинвестором наших проектов. Эти платформы удобны и безопасны для пользователей, поэтому к пиратам идти просто нет смысла. При этом мы все равно мониторим пиратский контент, и с начала 2023 года заблокировано более 1 млн ссылок с пиратскими копиями сериалов и шоу ТНТ, столько же ссылок удалено из поисковиков. Самый востребованный у пиратов проект ТНТ — Comedy Club, так как каждый выпуск нарезается на фрагменты, соответственно, по количеству пиратских ссылок он лидирует. Этого, правда, недостаточно, потому что пираты пока работают быстрее, чем антипираты.
— Почему так?
— Потому что это вечная борьба: ты делаешь одну степень защиты, но сразу появляется другая точка уязвимости. Вирусы всегда будут быстрее, чем антивирусы. Но я рад тому обстоятельству, что люди привыкают к нормальным сервисам, привыкают платить за контент.
— Тем не менее с официальных наших платформ сейчас исчезает постепенно большое количество зарубежного контента.
Потому что ни одна западная, восточная, северная или южная страна не сделает для России такой контент, который сделают люди, живущие здесь.
— Но людям все-таки нужен и зарубежный контент тоже.
— Смотреть на то, что происходит в мире, абсолютно точно нужно, потому что только в этот момент ты понимаешь, в какой точке находишься. Но думаю, что что-нибудь произойдет в правовой форме, мы как-нибудь договоримся в итоге.
— А у ТНТ какие зарубежные контракты сейчас сохраняются?
— С Турцией сотрудничаем, собираемся снимать кино в Индии, у нас прекрасные отношения с ЮАР, мы уже сделали там несколько проектов. Арабские Эмираты, опять же, наши прекрасные друзья. Сейчас начинаем работать с Узбекистаном очень плотно, они заинтересованы в том, чтобы делать совместные проекты. Мы съездили туда в экспедицию — просто фантастическая страна, фантастические места. Также сейчас разрабатываем шоу в Китае. Вариантов большое количество, работаем во всех направлениях.