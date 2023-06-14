Александр Беглов: все алгоритмы проведения ПМЭФ отработаны с большим запасом прочности

Губернатор Санкт-Петербурга — о подготовке к ПМЭФ

Санкт-Петербург принимает Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) уже в 26-й раз, но каждый год в подготовке такого крупного международного события есть новшества и нюансы, которые необходимо учитывать с изменением экономической, политической, эпидемической обстановки и с появлением новых вызовов, например в сфере безопасности. Какие моменты пришлось брать в расчет городским властям при подготовке ПМЭФ-2023 и какие с ним связаны ожидания, рассказал в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

— В последние несколько лет при подготовке к ПМЭФ город сталкивается с различными внешними вызовами, каждый раз новыми: сначала пандемия, затем санкции, теперь на первый план вышли вопросы безопасности, связанные с возможными провокациями. Помимо запрета на беспилотники, пришлось ли вводить в городе какие-то дополнительные меры безопасности?

— Наш город в 26-й раз принимает ПМЭФ. Все алгоритмы отработаны тщательно, с большим запасом прочности, учитываются любые ситуации экстренного характера. Напомню также, что Петербургом накоплен богатый опыт проведения других мероприятий на высшем уровне.

20 лет назад наш президент превратил празднование 300-летия Санкт-Петербурга в событие мирового масштаба. Он возродил Константиновский дворец, сделал его своей морской резиденцией, проводит там саммиты глав государств, двусторонние встречи с руководителями стран и международных организаций. При подготовке таких мероприятий всегда принимаются исчерпывающие меры безопасности.

Безусловно, новые вызовы учтены при подготовке нынешнего форума. Прошлый ПМЭФ уже проводился в условиях специальной военной операции (СВО). Но год назад киевский режим не позволял себе таких террористических вылазок, как в этом году. Комплекс мероприятий по защите города, гостей и участников ПМЭФ был существенно дополнен.

За месяц до начала форума, 15 мая, региональный оперативный штаб запретил до 31 июля использование беспилотных воздушных судов в небе над Санкт-Петербургом. На тот же период под особый контроль взята акватория Северной столицы. Запрещено передвижение водных мотоциклов (гидроциклов) на Неве — от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста; на Малой Неве — от моста Бетанкура до Невы, на Большой Невке — от Ушаковского моста до Невы, на Малой Невке — от Большого Петровского моста до Большой Невки, а также на всем протяжении Кронверкского пролива.

В период работы ПМЭФ-2023 водные пространства Невы в границах Санкт-Петербурга будут полностью закрыты для движения гидроциклов. Передвижение других типов маломерных судов ограничивается с 21:00 до 01:30 на период развода мостов. Следить за выполнением запрета в эти часы будут патрульные катера между Дворцовым, Биржевым и Троицким мостами.

— Можно ли сказать, что в этом году подготовка к форуму шла в более спокойном режиме, когда все постепенно начали адаптироваться к новым экономическим условиям и вызовам? Или были сложности? Какие именно?

— В этом году для нас не было никаких неожиданностей. Происходит смещение акцентов общей повестки и тематики форума. Меняется состав участников и география стран. Относимся к этому очень позитивно. Новые гости, новые делегации — это всегда новые перспективы, новые совместные проекты, новый опыт.

Подготовка самого города проходила традиционно. Мы ответственно относимся к одному из самых масштабных событий деловой жизни Петербурга. Весь объем работ по ремонту дорог, благоустройству, уборке, решению вопросов размещения, транспортного обеспечения участников решен в срок и с надлежащим качеством.

Площадка проведения — КВЦ "Эспофорум" — осталась прежней. Никаких новых организационных сложностей в процессе ее подготовки не возникло. Меры противодействия новой коронавирусной инфекции принимались на ПМЭФ в прошлом и позапрошлом годах. Они привычны и никого не отпугивают.

В городе действует региональная межведомственная рабочая группа. Она ведет подготовку инфраструктурных и обеспечивающих мероприятий по утвержденному плану. Санкт-Петербург полностью готов к встрече гостей.

— В связи с изменением географии участников ПМЭФ в этом году по сравнению с привычным составом гостей учитывает ли город в подготовке к ПМЭФ этот фактор? Например, делается ли упор на знание восточных языков в индустрии гостеприимства?

— Наша индустрия приема туристов достаточно диверсифицирована, чтобы удовлетворить запросы гостей из разных государств. Но Петербург, безусловно, откликается на происходящие изменения. С учетом новой географии участников ПМЭФ проработаны варианты коллективного размещения, организации питания. В отелях подготовлены дополнительные инструкции на иностранных, в том числе восточных, языках.

Отмечу, что в этом направлении у нас есть хороший задел. Мы начинаем не на пустом месте. В прошлом году в Санкт-Петербурге открылся Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. Он создан по инициативе президента России. Работа ведется совместно с правительством РФ в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Центр сотрудничает с лучшими профильными вузами и представителями туристского бизнес-сообщества, прежде всего — из дружественных стран. Это позволило нам одним из первых запустить новую модель подготовки и переподготовки кадров.

Так, на базе центра реализуется программа повышения квалификации "Петербургское гостеприимство". В ее составе модули "Индия Френдли", "Китай Френдли" и "Халяль Френдли". Они помогают профильным специалистам — сотрудникам турфирм, отелей, музеев, гидам-переводчикам, экскурсоводам — перестроиться на менталитет восточных гостей. Учитывать их культурные особенности, гастрономические предпочтения и другую специфику. И сделать их пребывание на берегах Невы максимально комфортным. Хочу подчеркнуть, что эта программа ориентирована не только на участников ПМЭФ и деловые визиты. Она намного шире. Охватывает и другие направления — культурно-познавательный, медицинский, событийный, экологический, промышленный, образовательный туризм.

Мы действуем на перспективу. Дальнейшее развитие туристической отрасли Петербурга будет во многом зависеть от зарубежных гостей. Наиболее интересны для нас Индия, Китай, Большой Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. Их население совокупно превышает 3,4 млрд человек. Минэкономразвития не случайно включило эти страны в перечень приоритетных для развития въездного туризма в Россию.

Потенциал увеличения турпотока оттуда очень серьезный. За последние десятилетия там сформировался мощный средний класс. Для нас очень важно, чтобы первые же туристы увозили в Азию и на Ближний Восток самые благоприятные впечатления о Петербурге, качестве обслуживания, нашем дружелюбии и гостеприимстве. Это решаемая задача. Внутри России 86% посетивших Северную столицу оценивают уровень петербургского гостеприимства как "высокий" и "очень высокий".

— Учитывались ли вкусы гостей из Китая, Африки, арабских стран при составлении культурной программы ПМЭФ и туристических предложений в целом?

— Петербургская культура, как часть великой русской культуры, известна и интересна миру прежде всего своими успехами и достижениями в классическом искусстве. Туристы из-за рубежа, помимо знаменитых музеев, всегда стремятся посетить в нашем городе оперу и балет. Культурная программа ПМЭФ традиционно предоставляет такую возможность участникам и гостям. 15 июня в Михайловском театре их ждет гала-концерт с участием ведущих солистов театра и приглашенных звезд мирового уровня. Мариинский театр приурочил к ПМЭФ-2023 выход очередной премьеры — оперы Моцарта "Похищение из сераля". Она состоится 18 июня.

Визит большого числа зарубежных гостей — хорошая возможность донести до мирового сообщества правдивую информацию о позиции России в украинском конфликте. Объяснить, почему наш президент принял решение начать специальную военную операцию. 14 июня в БДТ откроется выставка известного итальянского художника и режиссера-документалиста Джорджио Бьянки. За последние годы он много раз бывал в Донбассе, собрал много интересных фото- и видеоматериалов.

Всего в культурной программе форума — более 50 мероприятий. Акцент сделан на двух темах. Это 320 лет основания нашего города и Петербург как культурная столица СНГ. Выбор большой, каждый участник форума сможет найти для себя что-то интересное. Любителей современного искусства ждет выставка в Манеже. В Кронштадте состоится ставший уже традиционным фестиваль "Паруса Кронштадта". На 16 июня назначен губернаторский прием во дворах Капеллы, вечером того же дня — концерт на Дворцовой площади для участников форума и всех петербуржцев.

— Удалось ли сохранить туризм как приоритетную отрасль экономики Петербурга? Каков прогноз на международный туризм в этом году? Каких гостей ждем?

— Туристическая отрасль в Петербурге восстанавливается хорошими темпами. Забота о ней была особым направлением для правительства Петербурга в условиях пандемии COVID-19 и беспрецедентных западных санкций. Поддержка города помогла нашей индустрии гостеприимства сохранить свои мощности и уровень сервиса, соответствующий высоким мировым стандартам.

Въездной турпоток в наш город в 2022 году превысил 8 млн человек. По сравнению с 2019 годом по численности он восстановился на 77%. Подавляющее большинство гостей — 96,7% — наши сограждане. Они обеспечили Петербургу рост числа занятых в туриндустрии, включая сегменты гостиничной и санаторно-курортной деятельности — от 5 до 15% за прошлый год.

В этом году позитивный тренд продолжается. В первом квартале Петербург принял на 37% больше гостей, чем год назад. Мы многое делаем для привлечения российских туристов. Расширяем линейку предложений, создаем новые маршруты, помогаем развивать объекты так называемой новой туристской географии Санкт-Петербурга как важное дополнение к классическим экскурсиям. Целенаправленно наполняем календарь зрелищными общедоступными событиями. Все это позволило за последние годы увеличить число возвратных туристов, продлить время их пребывания на берегах Невы, заинтересовать молодежь, привлечь в город любителей семейного отдыха.

Для превращения туризма в один из драйверов городской экономики Петербурга важно сделать следующий шаг — увеличить число зарубежных гостей. В этом году возлагаем определенные надежды на программу "Санкт-Петербург — культурная столица СНГ 2023", чтобы нарастить турпоток из ближнего зарубежья. Для освоения новых рынков — Азиатско-Тихоокеанского и Большого Ближнего Востока — прежде всего, необходимо ускорить решение организационных вопросов, ввести упрощенный визовый режим, сделать безвизовыми поездки для граждан дружественных стран. Петербург сформировал соответствующий пакет предложений и передал его на федеральный уровень.

Также очень важны прямые авиаперелеты. Вместе с аэропортом Пулково мы прорабатываем развитие регулярных воздушных пассажирских перевозок между Северной столицей и городами Китая. Ведем переговоры с индийскими авиакомпаниями по открытию прямых рейсов с крупнейшими городами Индии — Дели и Мумбаем. В ближайшее время прямые рейсы свяжут Петербург со столицей Ирана Тегераном.

Мы видим, что за два последних года растет число поездок в Петербург не только из Ирана, но и других арабских стран — ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана, Турции. Это наш резерв на перспективу. Ближайшие планы увеличения зарубежного турпотока связаны с Китаем. Ожидаем возобновления безвизового обмена для групповых поездок в рамках межправительственного соглашения. Первая после пандемии группа организованных туристов из Китая побывала в Петербурге в феврале. Мы готовим городскую сферу гостеприимства к возобновлению китайского турпотока.

— В рамках ПМЭФ "Автоваз" с партнером запускают линию по сборке автомобилей в Петербурге на бывшем заводе Nissan. Планирует ли правительство Петербурга закупать эти автомобили для нужд города?

— Это очень важное для нас событие, подтверждающее мощный промышленный потенциал Петербурга. Возобновление работы автокластера — показатель того, насколько важны в современном мире навыки и компетенции. Наш город обеспечивал значительный объем производства автомобилей в России. Потребность в них сегодня очень высока.

Первой моделью станет кроссовер Lada Х-cross 5, которая не выпускается на других производствах "Автоваза". Производство стартует с крупноузловой сборки, но без примитивного постового сценария. Сборка сразу будет конвейерной.

В 2024 году запланирован переход к мелкоузловой сборке с максимальным привлечением петербургских поставщиков автокомпонентов. Стратегия развития площадки также связана с запуском двух дополнительных моделей.

Правительство города совместно с концерном "Автоваз" планирует привлекать петербургские малые и средние производственные предприятия для импортозамещения компонентной базы. А также развивать исследования и разработки в автопроме.

— Известны ли подробности по условиям сделки по продаже бывшего завода Toyota в Петербурге? Будет ли легковой автомобиль Е-Neva иметь какие-то "петербургские" особенности?

— Правительство Санкт-Петербурга не являлось стороной сделки по передаче активов, мы не комментируем ее условия. Процесс оформления имущества бывшего завода Toyota еще не завершен. Необходимую поддержку и содействие новому владельцу, концерну "Алмаз-Антей" в лице Обуховского завода, город обеспечил. Ждем выхода постановления правительства России.

Напомню, что автомобиль E-Neva — полностью петербургская разработка. В январе она была представлена президенту. Шасси — продукт самого Обуховского завода, кузов разработан нашим Политехническим университетом. Обуховскому заводу принадлежит патент на промышленный образец электромобиля класса "внедорожник".

Кроссовер — только один из нескольких вариантов широкого модельного ряда, которые предполагается создать на единой платформе. В планах концерна — городской электромобиль класса B+, легкий коммерческий электромобиль, а также гибриды, использующие газ или водород.

— Появилась ли конкретика по поводу завода Hyundai в Петербурге? Уже приняты какие-то решения?

— Окончательно его судьба еще не решена. Завод остается в простое с марта 2022 года. Оплата труда сотрудников осуществляется по Трудовому кодексу Российской Федерации — в размере двух третей средней заработной платы. Мы следим за положением дел на предприятии. Высказываем свои предпочтения Минпромторгу по дальнейшей судьбе площадки. У корейского концерна была самая высокая степень локализации среди всех автопредприятий Петербурга.

— Когда можно ожидать восстановления объемов производства автомобилей в Санкт-Петербурге на уровне, который был достигнут в наиболее благоприятный для автопрома период?

— На пике мощности петербургские автозаводы нередко работали в две-три смены. Обеспечивали до 28% всего производства легковых автомобилей в стране. Это тот масштаб, к которому необходимо стремиться.

"Автоваз" планирует начать с 10 тыс. автомобилей в год и выйти на уровень 30–50 тыс. Площадка Обуховского завода планирует приступить к серийному выпуску грузовиков в 2024 году, электромобилей — в 2026 году.

Важно, что мы начали возрождать автокластер. И не просто начали, а, как уже сказал, сразу ставим перед собой конкретные цели по объемам и срокам локализации. Хочу подчеркнуть — это намного более жесткие требования, чем выдвигались к закрывшимся заводам. Локализация в автопроме, как и в других отраслях, сегодня первоочередная задача. Она двинет вперед смежников, отечественные технологии, НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), позволит Петербургу укрепить лидерские позиции в импортозамещении, инжиниринге, перспективных прикладных разработках. Нам важны не просто объемы, а локализованные объемы.

— В Петербурге с прошлого года идет транспортная реформа, и, помимо сложностей с переходом на новую систему, добавилось еще закрытие нескольких ключевых станций метро. Подготовлена ли соответствующая пассажиропотоку закрытых станций наземная транспортная система?

— Особенность петербургского метрополитена заключается в том, что большинство станций у нас вводились партиями, примерно в одни и те же сроки. "Чернышевская", "Горьковская", "Гостиный двор" — на рубеже 1960-х. "Политехническая", "Пионерская", "Ладожская" — в интервале с 1975 по 1985 год. Станции крепких советских времен — пилонного типа, как "Чернышевская" или "Горьковская", — прослужили больше полувека. Станции открытого типа, построенные в позднесоветские времена, как "Ладожская", — проработали меньше 40 лет. Сроки их надежной эксплуатации тоже истекают одновременно. Откладывать ремонт на потом нельзя, это связано с безопасностью пассажиров.

Решение о закрытии каждой станции принимается исходя из ее фактического технического состояния. Компенсирующие меры для наземного транспорта начинают разрабатываться сразу после принятия такого решения — как правило, за несколько месяцев до непосредственного закрытия.

Хочу отметить, что и в отношении "Чернышевской", и в отношении "Ладожской" эта работа проделана достаточно эффективно. Изменения схем движения, добавление новых маршрутов помогли быстро перераспределить потоки пассажиров. Мы видим это по обратной связи от горожан. Как только люди привыкли и подобрали для себя новые траектории, количество жалоб и обращений уменьшилось в разы.

Транспортная реформа здесь не помеха, а скорее подспорье. После масштабных закупок современной вместительной техники на газомоторном топливе в прошлом году сегодня мы без труда усиливаем востребованные старые маршруты. А также обеспечиваем новые линии комфортным подвижным составом.

Подчеркну, что реконструкция "Чернышевской" и капремонт "Ладожской" — плановые. "Пионерскую" потребовалось привести в порядок вне графика. Устранить выявленные там дефекты можно только в отсутствие пассажиров. Станция закроется 24 июня на два месяца с небольшим. Это тот период, когда она загружена меньше всего. Ремонтники будут работать в режиме 24/7, чтобы к 1 сентября вестибюль "Пионерской" функционировал в полном объеме, без имеющихся сейчас ограничений на вход.

— Оправдало ли себя кардинальное изменение схемы автобусных маршрутов в городе в результате реформы? Насколько изменился пассажиропоток на городском транспорте?

— Цели реформы достигнуты. Общественный транспорт Петербурга стал полностью социальным, доступным для инвалидов, комфортным и предсказуемым, экологичным и безопасным. Мы провели самое масштабное за полвека обновление подвижного состава. Вывели на линии более 3 тыс. новых автобусов — низкопольных, удобных для маломобильных пассажиров и работающих на газомоторном топливе. Это сократило вредные выбросы в атмосферу за год сразу на 15 т.

Маршрутная сеть была переформатирована по итогам обследования пассажирских потоков и экспертизы НИУ "Высшая школа экономики". Учтены предложения районных администраций и муниципальных образований, фактические объемы перевозок по конкретным маршрутам. Охвачено максимальное количество улиц, на которых расположены социально значимые объекты — прежде всего, районные поликлиники. Упразднены многие дублирующие маршруты, а также те, где спрос на поездки от начального до конечного пункта был крайне низок.

Введены почти 100 новых маршрутов. Еще у 120 изменены трассы следования. Общее количество автобусных маршрутов увеличилось с 441 до 464. Количество рейсов, выполняемых в "социальном" режиме, увеличилось на 42%. Пассажиропоток на наземном транспорте после перехода на новую модель транспортного обслуживания вырос на 14%. Введенный нами пересадочный тариф "60 минут" с десятирублевой второй поездкой и бесплатной третьей и последующими приобрел большую популярность. С 1 апреля 2022 года он сэкономил пассажирам более 2 млрд рублей.

Важное достоинство новой модели — возможность отслеживать в онлайн-режиме движение техники и места совершения платежей, видеть реальную загрузку в каждый момент времени. Это позволяет при необходимости менять параметры транспортного обслуживания в зависимости от складывающегося пассажиропотока и управлять общественным транспортом в интересах всего города, а не отдельных его частей.

— Развитие каких видов наземного транспорта Петербурга будет в приоритете в дальнейшем?

— При поддержке президента России мы начали большую программу обновления электротранспорта. Уже законтрактованы более 200 "умных" трамваев, 83 из них прибыли в город. Петербург получит 429 новых троллейбусов, из них 147 — с увеличенным автономным ходом. Всего парк петербургского электротранспорта пополнят почти 1,2 тыс. новых трамваев и троллейбусов.

Планируем открыть троллейбусные линии в новых кварталах Приморского, Выборгского и Калининского районов, где машины будут проходить часть маршрута без контактной сети. В центре города начиная с этого года запустим более 70 трамвайных вагонов в ретростиле. Составлены дорожные карты для ускорения 15 магистральных трамвайных маршрутов. Планируем вернуть трамвай на Пискаревский проспект и проложить рельсы в микрорайонах Цветной Город и Балтийская Жемчужина.

Организовали тактовое движение электричек в направлении Павловск и Ораниенбаум.

На полях ПМЭФ заложим первый камень в будущее депо скоростного трамвая "Купчино — Шушары — Славянка", а также подпишем договор займа на реализацию этого проекта с корпорацией "ДОМ.РФ".

Поддержку города получит и такой вид наземного транспорта, как электробусы. Они абсолютно независимы от контактной сети, бесшумны, экологичны, просты в обслуживании, обладают маневренностью и мобильностью обычного автобуса. На маршруте №128 от Наличной ул. до Аптекарской набережной у нас четыре года работает первая партия из десяти электробусов. Нареканий нет. В 2023 году за счет средств Фонда национального благосостояния планируем приобрести еще 25 таких машин. В 2024 году в производственной зоне "Ржевка" построим парк электробусов с ночной зарядкой.

К его открытию закупим дополнительно 100 электробусов. Они помогут повысить качество транспортного обслуживания в Красногвардейском, Выборгском и других районах.

— Остаются ли в силе планы по строительству новых станций метро? Нет ли очередных сдвигов с 2024 года? Удалось ли наладить работу проходческих щитов для строительства метро?

— Сейчас идет активное строительство Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий. Работы на станциях "Горный институт", "Юго-Западная" и "Путиловская" ведутся в плановом режиме. Их строительство планируется завершить в 2024 году.

10 июня мы запустили в тестовом режиме двухпутный щит "Надежда" диаметром 10,69 м и весом 1,6 тыс. т в сторону станций "Богатырская" и "Каменка". Работники "Метростроя Северной столицы" ведут установку стартовых колец будущего двухпутного тоннеля. Это новый участок Невско-Василеостровской линии длиной 4,6 тыс. м. Отмечу, что городские метростроители успешно справились с нестандартной задачей по восстановлению работоспособности щита "Надежда". Несмотря на санкции и сложности с доставкой необходимых иностранных комплектующих, ремонт комплекса завершен.

Для строительства участка Красносельско-Калининской линии от "Каретной" до "Путиловской" будут использованы два щита диаметром 5,63 м. Они готовы и также начнут проходку в этом году.

Президент России поставил четкие задачи по развитию метрополитена Санкт-Петербурга. До 2032 года нам предстоит построить 20 новых и реконструировать 12 существующих станций метро. Для выполнения этой амбициозной цели "Метрострой Северной столицы" заключил крупный контракт на производство спецоборудования с Обуховским заводом. Его мастера изготовят еще два тоннелепроходческих щита диаметром 5,63 м, два щита для строительства наклонных ходов, семь тоннельных станционных блокоукладчиков и другую технику.

— Уже не первый год решается вопрос об улучшении транспортного сообщения городских районов с аэропортом Пулково, однако все проекты пока остаются проектами. Когда можно ожидать решения этой проблемы и каким способом?

— Транспортная доступность Пулково будет обеспечиваться всеми доступными городу способами. Отмечу, что заявленные ранее в прессе проекты не отменяют, а дополняют друг друга. Электрички до аэропорта, скоростной трамвай, метро интересны разным пассажирам. И могут выполнять разные функции в составе транспортного каркаса.

Строительство метро до Пулково предусмотрено отраслевой схемой развития нашей подземки как продление Кировско-Выборгской линии от станции "Проспект Ветеранов", с промежуточными станциями "Ульянка" и "Авиагородок". Сейчас ведется разработка документации по планировке территории.

— Петербург включился в нацпроект по разработке и производству отечественных беспилотников. Какого назначения беспилотники будут разрабатывать и выпускать в Петербурге? ​​​​​​

— Президентский нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем должен быть утвержден до 1 сентября 2023 года. До 1 июня необходимо определить параметры финансирования, включая государственный гражданский заказ, а также меры поддержки производителей, создание научно-производственных центров и оснащение аэропортов. В Петербурге полным ходом идет подготовка к созданию Научно-производственного центра компетенций по развитию беспилотных систем. Разрабатывается его концепция и структура.

Петербургские производители беспилотных систем — на передовых позициях. Не только на уровне образцов, но и коммерческих запусков. У нас более 20 компаний занимаются разработкой и производством БПЛА, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в этой сфере.

— Насколько успешной, по вашим прогнозам, будет эта работа на фоне ужесточения правил применения беспилотников в городах России? Будет обеспечен спрос на эту продукцию в таких условиях?

— Сейчас экспериментальная сеть маршрутов движения беспилотников и правовые режимы их использования тестируются в малонаселенных районах и на участках Северного морского пути.

Одна из целей реализации нацпроекта — создание инфраструктуры использования беспилотных авиационных систем, единой системы управления БПЛА в воздушном пространстве и их идентификации. Система позволит совместить интересы коммерческих структур, использующих БПЛА, с решением задач обеспечения безопасности. Интегрированные в систему БПЛА смогут спокойно выполнять свои задачи в городах России.

Спрос на БПЛА обеспечивают малонаселенные регионы России. По расчетам экспертов, применение беспилотников для сообщения между труднодоступными районами позволит увеличить объемы грузоперевозок более чем в десять раз при снижении затрат на логистику до 50%.