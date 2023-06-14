Посол РФ в Египте Георгий Борисенко: что нужно знать российским туристам

Дипломат о том, как избежать трудностей при посещении африканского государства

Посол России в Египте Георгий Борисенко в специальном интервью ТАСС рассказал, как Каир справляется с обеспечением безопасного отдыха, работает над увеличением числа авиарейсов с РФ и присматривается к возможностям уйти от доллара во взаимных расчетах.

— Важная тема для российских туристов. Справились ли египетские власти с обещаниями обеспечить безопасность полетов?

— Египетские власти предприняли значительные усилия для того, чтобы ликвидировать те проблемы, которые существовали на период c 2015 года, когда произошел террористический акт против российского самолета, вылетевшего из Шарм-эш-Шейха курсом на Санкт-Петербург. С тех пор была проведена большая работа по линии ФСБ России и Росавиации, которые на протяжении нескольких лет в тесной координации с египетскими правоохранительными органами и специальными службами отработали новую систему контроля за безопасностью на рейсах, вылетающих из Египта в Россию. Иногда, возможно, российским гражданам, которые летят из Египта в Россию, некоторые меры кажутся избыточными, но на самом деле это все делается в интересах безопасности самих же российских пассажиров, чтобы не допустить повторения того трагического случая, который произошел в 2015 году. И надо сказать, что египетские власти со всей серьезностью подходят к вопросу обеспечения безопасности и очень внимательно учитывают рекомендации и требования российских специальных служб по обеспечению безопасности полетов.

— А идут ли переговоры по увеличению количества рейсов?

— Что касается количества рейсов, то после восстановления прямого авиасообщения между Россией и египетскими курортами Красного моря в августе 2021 года в Египет осенью-зимой 2021 года прилетало по 10 тыс. российских граждан в день. Сейчас около 4 тыс. Около 20 рейсов в день прилетают из РФ в Египет в разные места: Хургада, Шарм-эш-Шейх и Каир. Раньше, в начале 2022 года, было 50 рейсов. В 2021 году были разрешены полеты в Египет из 55 российских аэропортов. Тогда действительно летали отовсюду, в том числе из Петропавловска-Камчатского, Владивостока. Сейчас летают из следующих аэропортов: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Минеральные Воды, Сочи, Новосибирск, Екатеринбург. Новосибирск — самый дальний. Основная проблема — это самолеты. После 24 февраля 2022 года Запад предпринял максимальные усилия, чтобы помешать потоку российских туристов в любые страны мира, в том числе на египетские курорты. Имею в виду различные санкции, которые были введены как против российских авиакомпаний, так и против самолетов, которые они используют. Естественно, это является проблемой и для полетов в Египет. Стараемся эту проблему преодолеть и увеличить количество рейсов.

— Не могли бы вы рассказать про обстановку на курортах Египта? Фиксируются ли какие-то столкновения между россиянами и украинцами? Как к этому вопросу относится египетская сторона?

— На данный момент каких-либо проблем между российскими и украинскими отдыхающими на египетских курортах не фиксируется. Весной прошлого года были некоторые моменты, но больше со стороны украинцев, постоянно проживающих в Хургаде или в Шарм-эш-Шейхе. Однако египетские власти, в том числе по просьбе российского посольства, незамедлительно принимали меры по наведению порядка и недопущению каких-либо эксцессов. Если власти замечали агрессивные высказывания в социальных сетях со стороны украинских граждан, находящихся в Египте, то проводили профилактические беседы, то же самое в отношении постояльцев отелей. Так что египетские власти подошли с максимальной серьезностью к этому вопросу и стараются не допускать проявлений агрессии, сделать так, чтобы отдых был приятным для всех приезжающих в Египет иностранцев, в том числе для российских граждан, на увеличение потока которых они очень надеются. Более того, египетские власти неоднократно говорили нам, что готовы принимать до 5 млн российских граждан на отдых. В том году было около миллиона.

— Какие вы могли бы дать общие рекомендации российским туристам, которые сейчас планируют свой отдых в Египте? Что нужно знать российскому туристу при планировании поездки?

— Такие же, как в ситуации с нападением акулы. Выезжая в любую страну, естественно, важно помнить, что вы едете в другое культурное пространство. И поэтому необходимо соблюдать нормы, которые приняты в этой стране. Например, можно без всяких проблем фотографировать любые достопримечательности, море или пирамиды. Но в то же время в Египте не принято фотографировать частную жизнь египетских граждан, особенно где-то в местах, далеких от туристических объектов.

Надо соблюдать правила, абсолютно стандартные, которые продиктованы традициями страны пребывания, в том числе религиозными, следовать рекомендациям, которые дают местные власти. Это касается и купания, и поездок по стране, в том числе выезда за пределы курортных зон для осмотра достопримечательностей в глубине страны — пирамид или других объектов Древнего Египта.

— А что с дресс-кодом для женщин?

— В отелях никаких особенностей, при поездках в туристических группах тоже. В местах, где живут обычные египтяне, принято, чтобы женщины прикрывали руки до кистей и ноги целиком. Кстати, мужчинам тоже не стоит пытаться войти в мечеть в шортах.

— Еще один очень насущный вопрос для российских туристов — про карточки "Мир". Идут ли обсуждения, есть ли шансы на прогресс в этом вопросе?

— С российской стороны активно предлагается нашим египетским друзьям разрешить хождение в Египте российских платежных карт "Мир". Это будет выгодно для самого Египта, поскольку он очень заинтересован в притоке иностранных туристов, а россияне как раз составляют наиболее перспективную часть туристического потока. И поэтому, безусловно, использование карт "Мир" помогло бы стране повысить количество российских граждан, приезжающих в Египет на отдых и для осмотра достопримечательностей. Египетские партнеры пока работают над этим вопросом.

— Демонстрирует ли Египет желание отказаться от доллара во взаимных расчетах, в том числе с Россией?

— Египет с большим интересом присматривается к возможностям перехода в расчетах во взаимной торговле на национальные валюты или другие альтернативные валюты, отличные от доллара, евро и других валют западных стран, поскольку наши египетские партнеры прекрасно видят, что западные валюты стали реально небезопасными и их использование чревато тем, что платежи могут быть заблокированы в американских или европейских банках. В том числе поэтому Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты: будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует.

В целом Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Россией. Сейчас идет процесс выстраивания новых механизмов взаимных расчетов в этих торговых операциях. Египетские эксперты признают, что использование национальных валют во взаимной торговле было бы выгодно самому Египту, поскольку он сейчас испытывает заметный дефицит твердой валюты, поэтому переход в оплате на национальные валюты при нашей торговле зерном был бы более адекватен для обеих сторон.

Проблема в основном психологическая, поскольку весь мир слишком привык к использованию доллара в качестве основной резервной валюты и основной валюты внешней торговли. Есть представление, что раз это существовало в течение 80 лет после Второй мировой войны, то так и должно быть навсегда. В то же время не раз напоминал египетским партнерам, что ни в Библии, ни в Коране про доллар США ничего не написано, а потому он не является некой моральной константой существования человечества, которая дана раз и навсегда.

— Как продвигаются переговоры с Египтом о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС? Насколько близки стороны к заключению соглашения? Есть ли понимание, в какие сроки такое соглашение может быть заключено?

— Переговоры по поводу создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом продолжаются с 2019 года. Естественно, пандемия коронавируса на некоторое время несколько затормозила этот процесс, однако с прошлого года активно возобновились консультации. В октябре прошлого года состоялся пятый раунд, и в июле этого года может состояться шестой раунд переговоров. Наши переговорщики в Евразийской экономической комиссии надеются, что в следующем году мы сможем выйти на подписание соглашения.

Конечно, существует еще немало сложностей. Каждая из сторон имеет определенные требования и отстаивает свои позиции. Например, для стороны ЕАЭС важно, чтобы был создан максимально преференциальный режим для промышленных товаров. Одновременно наши египетские друзья просят, чтобы был такой же максимально свободный режим для сельскохозяйственных товаров. Со стороны ЕАЭС это надо согласовывать в рамках пяти государств.

— Есть ли подвижки в работе над проектом российской промышленной зоны в Египте? Когда может заработать такая зона?

— Этот проект развивается. В марте этого года, когда в Египте проходило очередное заседание российско-египетской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, был подписан протокол о внесении изменений в соглашение от 2018 года "О создании российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала". Его ключевые изменения предполагают, что зона будет состоять из двух частей. Одна часть — на севере Суэцкого канала, около Порт-Саида, на восточном берегу Суэцкого канала. Другая часть зоны — на южной оконечности Суэцкого канала, в районе города Айн-Сохна. Таким образом, российские производители смогут выбирать, где им удобнее разместить свое производство — около Средиземного моря или на Красном море, в зависимости от того, что они хотят делать со своей продукцией, куда ее везти.

Кроме того, ключевое добавление в этом протоколе — возможность для производителей выводить до 100% своей продукции на местный египетский рынок. Необязательно все 100%, это будет решаться всякий раз в каждом отдельном случае по любой отдельной категории товара, однако теперь такая опция появилась.

Ведь РПЗ создается в свободной экономической зоне Суэцкого канала, которая ориентирована именно на экспорт. Но тем не менее, поскольку многие наши компании заявляют, что им интересен емкий египетский рынок и что они хотели бы иметь возможность продавать хотя бы часть своей продукции здесь, Египет пошел на достаточно существенные изменения условий функционирования зоны, имея в виду, что часть продукции наши производители смогут продавать в самом Египте.

На данный момент этот протокол, который подписан в марте, проходит процедуру ратификации в парламенте Египта. С российской стороны такая процедура не требуется. Как только она будет завершена в Египте, можно будет приступить к конкретным работам по освоению участков, которые отводятся под российскую промышленную зону, то есть конкретно к строительству цехов и подъездных путей.

— Насколько важна для Египта зерновая сделка и каковы могут быть последствия в случае ее прекращения? Как Египет обеспечивает свою продовольственную безопасность?

— В прошлом году ситуация, когда случился так называемый зерновой кризис, сильно ударила по Египту, поскольку страна является крупнейшим в мире импортером пшеницы. Египет ежегодно закупает за рубежом примерно 12 млн т пшеницы, поскольку страна пустынная, плодородных земель мало, а население большое, более 105 млн человек. Поэтому, естественно, прошлогодняя ситуация сильно сказалась на Египте. Со своей стороны, активно объясняем нашим египетским друзьям, что причиной так называемого продовольственного кризиса стала вовсе не специальная военная операция, просто потому что она никоим образом не сказалась ни на работе российских зерновых портов, ни на рекордном урожае зерна в России, который в прошлом году составил 150 млн т. Причиной продовольственного кризиса стали исключительно западные санкции против России.

Хотя Запад говорит, что не вводил санкции против российского зерна, он ввел санкции против всей логистики, которая сопровождает его экспорт. Он запретил западным судам перевозить российское зерно, а раньше основной объем зерна перевозился на крупных западных сухогрузах. Запад запретил своим агентствам страховать всю российскую торговлю, а западные страховые агентства традиционно были крупнейшими страховщиками всей мировой торговли. И Запад нарушил всю систему платежей по сельскохозяйственной торговле, когда отключил российские банки от системы SWIFT и стал блокировать все переводы, которые шли через западные банки-корреспонденты в адрес России. Поэтому мы, естественно, объясняем египетским друзьям, что причиной сложностей, которые у них возникли, являются исключительно западные санкции.

При этом за полгода, прошедшие после того, как эти сложности возникли, благодаря усилиям двух сторон, включая регулярные видеоконференции между министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым и министром снабжения и внутренней торговли Египта Али аль-Мосельхи, была отработана система доставки российской пшеницы в Египет, которая происходит вне зависимости от западных санкций. В результате если раньше, в предыдущие годы, Египет традиционно покупал в России примерно 6 млн т пшеницы в год — то есть половину того объема, который ему нужно закупить на внешнем рынке, то в этом сельскохозяйственном году (он начался 1 июля и завершится 30 июня) эта цифра может значительно превысить 8 млн т. То есть Египет стал покупать в России гораздо больше пшеницы. И не только пшеницы, но также подсолнечного и соевого масла, которое тоже является важным продуктом и в натуральном виде, и используется в качестве ингредиента в разных других продуктах. Поэтому Россия не только была, но и остается ведущим поставщиком аграрной продукции в Египет.

— Готовят ли Россия и Египет какие-то новые проекты в образовательной сфере, ведь со многими арабскими странами просматривается целая тенденция?

— Что касается нашего образовательного сотрудничества, то оно за последние годы значительно выросло. По данным нашего Министерства науки и высшего образования, на данный момент в России обучается около 16 тыс. египетских студентов. Это половина всех студентов из Африки, которые учатся в России сейчас.

Интерес к нашей системе высшего образования за последние годы вырос в разы. Это показывает ее высокий уровень качества, притом что стоимость обучения достаточно приемлемая для египетских граждан. По государственным стипендиям, то есть бесплатно, с этого года будут учиться 250 человек, до этого было в районе 100 человек, а все остальные учатся за собственный счет.

Специальности самые разные: это и разные отрасли медицины, инженерное дело, IT-технологии. В последние годы едут активно учиться разным специальностям в области атомной физики, с учетом того, что Росатом строит первую египетскую атомную электростанцию "Эд-Дабаа". Учатся египтяне по всей нашей стране: и в центральных городах — в Москве, Петербурге, и в Сибири, на Урале и на Северном Кавказе — повсюду. Так что география распределения египетских студентов широкая, что, естественно, очень полезно для будущего наших отношений, поскольку египетские студенты, проведя лет пять-шесть в России, возвращаются обратно, и в основном с самыми добрыми впечатлениями.

В Египте существует Ассоциация выпускников советских и российских вузов, членами которой являются тысячи бывших студентов. Большинство из них вспоминают о годах учебы самым лучшим образом, а Россию называют второй родиной.

При этом наши вузы на данный момент разрабатывают планы открытия в Египте своих филиалов. Уже буквально в этом году могут открыться филиалы Санкт-Петербургского государственного и Казанского федерального университетов в Каире, в основном сейчас на первом этапе будет делаться упор на обучение медицинским специальностям. У Уральского федерального университета уже тут функционирует подготовительный факультет, где египтяне могут изучать русский язык. Некоторые другие российские вузы также активно прорабатывают такую возможность или активно рекламируют свой потенциал для египтян, с тем чтобы они ехали на учебу в Россию.

В самом Египте есть Египетско-российский университет. Он функционирует недалеко от Каира, в городе Бадр, в 40 км к востоку, и был в свое время создан египетскими выпускниками российских и советских вузов и тоже имеет целый ряд факультетов — и инженерный, и зубоврачебный, и другие. Сейчас там также открылась лингвистическая кафедра, чтобы готовить специалистов по русскому языку, переводчиков русского языка, но при этом все студенты могут изучать русский язык. И, кроме того, существуют программы двойного диплома с рядом российских вузов, в частности с Ижевским государственным техническим университетом имени М.Т. Калашникова и РУДН.

По этим программам студенты из Египта ездят на один-два семестра в Россию, а наши студенты приезжают сюда. Тем самым происходит взаимное проникновение культур и взаимное обогащение студентов знаниями, которые можно получать в России и Египте.

Еще сейчас планируется создание филиала опорных вузов Росатома. У Росатома есть система опорных вузов — главный МИФИ, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" и еще несколько вузов. Они сейчас уже согласовали примерную концепцию с Политехническим университетом в городе Борг-аль-Араб, это немного к западу от Александрии, как раз не очень далеко от Эд-Дабаа, где строится атомная электростанция, с тем чтобы на базе этого Политехнического университета создать филиал российских опорных вузов Росатома и готовить специалистов, которые в будущем будут работать на атомной электростанции.