Глава "Автодора" Петушенко: дорогу по побережью севера Азовского моря восстановим к осени

О развитии сети платных дорог в России, восстановлении сети в новых регионах и о готовности инфраструктуры к развитию беспилотного грузового движения в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума рассказал председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

— На сессии про беспилотники в рамках форума вы сказали, что к концу 2024 года 2,3 тыс. км дорог в РФ будут готовы для запуска автономных грузовиков. Помимо М-11 "Нева", на которой уже стартовали перевозки беспилотниками, это какие трассы?

— Трасса М-11 от Санкт-Петербурга до Москвы готова, за исключением обхода Твери (чуть больше 60 км). Его мы сейчас строим и планируем закончить в октябре 2024 года. Общая протяженность М-11 — это почти 700 км. Добавляем участок ЦКАД в Московской области в более чем 100 км, с которого мы с М-11 заезжаем на новую трассу М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В прошлом году мы ввели 107 км М-12, отрезки в Московской и Владимирской областях. В сентябре этого года откроем движение по М-12 до нижегородского Арзамаза, в декабре — до Казани, это 811 км. Дорога будет оборудована АСУДД, которая, как и на М-11, позволит подключить к ней беспилотный транспорт.

Далее маршрут пройдет по существующей дороге М-7 "Волга", которая находится пока в ведении Федерального дорожного агентства. Наши коллеги ведут на ней строительство обхода Набережных Челнов в Республике Татарстан и обхода пяти населенных пунктов в Республике Башкирия. По ней доедем до Дюртюлей. От Дюртюлей до Ачита ведем строительство нового участка в 275 км. Мы его сделаем тоже в конце следующего года.

Тогда практически от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга маршрут по М-11 "Нева", М-12, 2,3 тыс. км, можно будет использовать для перевозок беспилотным автотранспортом

— То есть все эти участки будут пригодны для запуска беспилотников по ним?

— На участке М-7, который мы примем у Росавтодора, когда будет подписано соответствующее распоряжение правительства, могут потребоваться дооснащения. А все остальное будет готово.

— Трассу М-12 от Москвы до Казани планируется запустить в конце 2023 года, а до Екатеринбурга и далее когда построите?

— До Екатеринбурга — [план на] 2024 год. Далее до Тюмени наши коллеги из Росавтодора по поручению президента существующую трассу расширят до четырех полос в 2024 году. И до Тюмени она будет вся четырехполосная. Что касается Тюмени и дальше, это планы уже следующих пяти лет. Но это вопрос коллегам из Росавтодора.

— В связи с активным развитием сети платных дорог планируется ли увеличение стоимости проезда по ним в ближайшее время?

— Мы вернемся к этому разговору у себя [позже]. Все же тарифы, концессионные соглашения привязаны или к индексу потребительских цен, или к ключевой ставке. Мы работаем исключительно на окупаемость и покрытие обязательств на качественное содержание, ремонт и, самое главное, возврат привлеченного финансирования, что позволяет существенно ускорять развитие автодорожной инфраструктуры. Эти направления расходования закреплены законом. Все деньги идут исключительно в развитие инфраструктуры.

— На недавнем сочинском дорожном форуме активно обсуждался проект трассы Джубга — Сочи. Когда планируется завершить проектирование трассы и начать строительство?

— В программе деятельности госкомпании у нас прописан первый участок строительства, это обход Адлера. Финансирование на этот проект есть. В этом году мы приступим к проектированию. Рассчитываем, что строительство займет три года. Что касается всей трассы Джубга — Сочи, то трассировка определена. Предварительная стоимость, которую я сейчас не хотел бы называть, тоже есть. Сейчас стоит вопрос схемы финансирования проекта. В свое время предполагалось финансирование из Фонда национального благосостояния. Сейчас мы рассматриваем другие источники. Поскольку дорога будет платная, мы рассматриваем два источника — это федеральный бюджет и привлеченные инвестиции. Сегодня инвестиции достаточно дорогие. Мы сейчас рассматриваем пути, как компенсировать высокую ставку привлеченных ресурсов.

— То есть пока не планируется привлекать средства из ФНБ на строительство данного объекта?

— Пока не планируется.

— Если схема финансирования будет утверждена, когда движение по данной трассе может быть запущено?

— Как базовый сценарий, мы рассчитываем построить ее за пять лет. Когда будет принято решение, отсчитывайте пять лет, и мы поедем.

— А есть уже понимание, какой должна быть экономически обоснованная стоимость платы за проезд по этой трассе?

— Все трассы и в ведении госкомпаний, и у других участников строительства платных дорог индивидуальны. Где высокий трафик и чаще надо проводить ремонт, там цена выше. А где интенсивность меньше, то имеем возможность реже ремонтировать и, следовательно, стоимость ниже. При этом учитывается и уровень платежеспособности пользователя в регионе, где проходит дорога.

— На каком этапе сейчас находится проработка строительства трассы "Меридиан"? Технико-экономическое обоснование планировалось подготовить еще в прошлом году.

— Этот маршрут задумывался как альтернатива морским перевозкам из Китая в Европу. Но с того момента логистический коридор поменялся. Мы трассу "Меридиан", учитывая последние события, рассматриваем в увязке с проектом "Юго-западная хорда". Поэтому в планах у нас ее строительство есть, технико-экономическое обоснование готово. И на площадке правительства обсуждалось. И на стратегической сессии, которую проводил председатель правительства, "Юго-западная хорда" попала в список приоритетных проектов для реализации. По стоимости и срокам сказать сейчас не могу. В пятилетнем плане она есть, но когда мы начнем ее реализовывать, пока сказать сложно. Преждевременно. Вопрос финансирования открыт.

— Что касается совместных проектов строительства с дружественными России странами, то обсуждался проект с Туркменистаном. Госкомпания принимает в нем участие?

— Варианты обхода Каспийского моря в партнерстве с другими странами рассматриваются в первую очередь на площадке правительства Российской Федерации.

Есть интересные проекты в коридоре "Север — Юг" — доставка грузов через Иран из Персидского залива. Через Иран, через западно-восточный обход Каспия. Восточный — это как раз Туркменистан, Казахстан. Западный — это Азербайджан с выходом на Иран.

— В новых регионах сколько километров дорог планируется отремонтировать и построить в этом году?

— В 2022 году мы восстановили новых дорог 594 км и построили заново 16 мостов, в том числе в Мариуполе и Мелитополе. В этом году активно работаем, капитально отремонтируем 667 км федеральных и региональных дорог до 1 сентября, восстановим 20 мостов.

Один из главных проектов — это восстановление дороги по северному побережью Азовского моря в новых субъектах РФ, от Весело-Вознесенки до Джанкоя. И к 1 сентября мы всю трассу, 359 км, восстановим на 100% в двухполосном исполнении со всеми разметками и остановками

Дополнительно построим 45 км дорог.

Очень большой проект — восстановление улично-дорожной сети Мариуполя. До 1 сентября мы построим 42 км и еще 23 км до конца года.

У нас сейчас там работает порядка 3 тыс. человек, 18 асфальтобетонных заводов в круглосуточном режиме.

— Вы говорили, что "Автодор" планирует скоро получить транспондеры российского производства. Когда это будет?

— Как раз год назад на прошлом Петербургском экономическом форуме мы с коллегами из "Алмаз-Антея" договорились о сотрудничестве и заключили контракт на производство 70 тыс. транспондеров. В течение пары недель мы должны получить первые 16 тыс. транспондеров.