16 июня, 06:00
Интервью

Глава SR Space: в течение года мы перейдем от ракеты "Небо" к первому полету "Космоса"

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Олег Мансуров
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Российская компания SR Space и IT-холдинг Т1 подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о разработке суборбитальной ракеты-носителя и ее запуске за линию Кармана. Это будет первая российская частная ракета, которая достигнет космоса. Осуществить пуск планируется в конце года. О разработке ракеты "Небо", создании спутников и разработке беспилотников в интервью ТАСС на полях ПМЭФ-2023 рассказал гендиректор SR Space Олег Мансуров.

— Раньше компания SR Space больше жила за счет инвестиций, поменялась ли сейчас экономическая политика у компании? Вышла ли она на самоокупаемость?

— С прошлого года у нас изменилась экономическая политика, структура капитала в целом. Если мы до 2022 года были больше как венчурный проект, то есть жили только за счет инвестиций, то примерно четверть финансирования прошлого года составила выручка. И тенденция продолжает меняться. Я надеюсь, что в этом году больше половины финансирования будет продиктовано именно поступлениями от продаж наших сервисов и услуг или наших продуктов и в меньшей степени мы будем зависеть от инвесторов. 

Хотя возможен и другой сценарий. Если нас проинвестирует крупный стратегический партнер на долгосрочную перспективу, тогда, конечно, размер инвестиций будет в разы превышать выручку.

— Какое направление приносит наибольшую выручку?

— Сейчас у нас два направления, которые являются генераторами выручки и прибыли. Это направление по анализу обработки данных SR Data, в которой создано несколько продуктов для "умных" городов, аграрного сектора, экомониторинга. Кроме этого, активно приносит выручку новое направление, которое мы запустили полгода назад, — это различные беспилотники.

— Можете подробнее рассказать про беспилотники, какие беспилотники сейчас созданы?

— У нас сейчас ведется работа над несколькими типами беспилотников самолетной схемы. Один беспилотник используется для мониторинга или наблюдения на дальних расстояниях. И есть беспилотник, который подешевле, он используется для мониторинга нескольких километров в течение короткого периода времени. Основное, на чем мы сосредоточены, — это программное обеспечение (распознавание различных образов, например, посевов, сорняков, незаконных строений или свалок) и автопилот, чтобы фактически беспилотные авиационные системы могли работать без управления оператора. Это наши два конкурентных преимущества.

— Получается, у вас полностью собственная разработка — и беспилотник, и "начинка"?

— Мы сами разработали полностью конструкцию и программное обеспечение в наших беспилотниках. Есть элементы собственной разработки, но компонентная база в основном вся иностранная, то есть покупная. Да, мы ее перепрошиваем, перепрограммируем.

Читайте также
Вернуть с небес на землю. Как работают современные мобильные комплексы борьбы с БПЛА

— Скажите, ваши беспилотники чисто фотосъемкой занимаются или могут нести грузы?

— Нет, сейчас мы с грузами не работаем. Наша основная задача — это все-таки наблюдение и связь, потому что связь — это тоже критическая технология для такого рода аппаратов. Часто бывает, что связь теряется, отсутствует GPS или ГЛОНАСС. Беспилотники теряются, улетают куда-то не туда, разбиваются. Чтобы этого не было, важно выстроить связь и по системе управления, и по видеоканалу.

— Имеется в виду связь с самим беспилотником, а не организация связи для абонентов?

— Речь идет об управлении беспилотниками за счет прямого управления с пульта оператора или через ретрансляторы. В частности, мы готовимся сейчас к эксперименту, когда мы сможем управлять беспилотным летательным аппаратом с помощью сигналов из космоса.

— Возвращаясь к теме беспилотников, скажите, применяются ли ваши технологии в зоне спецоперации? Используются ли ваши беспилотники?

— На данный момент наши беспилотные авиационные системы там не применяются. Они носят больше гражданский характер. Для такого рода применения как раз необходимо развитие технологий связи, противодействия радиоэлектронной борьбе.

— Сейчас много заказов на беспилотники у вас?

— Да, у нас в этом направлении рост значительный. То есть фактически мы сейчас перешли к экспериментальной партии. Если в течение лета все будет успешно реализовано и продемонстрирует себя в массовом применении, то тогда мы перейдем к полноценному серийному производству, а это значит, речь будет идти о сотнях и о тысячах штук.

— В месяц или в год?

— В месяц.

— Разрабатываете ли вы какое-то средство, которое, может быть, помогает обнаруживать беспилотники?

— Да, такой запрос тоже есть. Он поступает от различных учреждений, потому что сейчас безопасность, связанная с беспилотными летательными аппаратами, волнует многих, в том числе простых обывателей. Поэтому работаем по направлению детекции. Сейчас у нас есть уже несколько разработок, которые тестируются. Скорее всего, в течение нескольких месяцев будет релиз гражданского коммерческого продукта, который сможет купить любой гражданин Российской Федерации.

— Речь идет о каких-то портативных устройствах или это какое-то большое устройство?

— Нет, речь идет как раз о портативном носимом устройстве. Детекция происходит примерно в 500 м от человека. Возможно также определение направления прилета или подлета беспилотного летательного аппарата.

— Силовые ведомства интересуются разработкой?

— Да.

— Так как ваши беспилотники самолетного типа, требуется ли какая-то взлетно-посадочная полоса или катапультное устройство?

— Если мы говорим, к примеру, о дроне-наблюдателе "Стерх", то он подразумевает два типа взлета: с небольшой взлетной полосы, которой может служить обычная дорога, или с катапульты.

— Какие-то специальные мини-аэродромы для дронов строить не нужно?

— Нет, мы работаем в сегменте совсем небольших дронов с размахом крыла до 2 м.

— Могут ли ваши беспилотники летать роем?

— На данный момент это невозможно, но мы в этом направлении работаем. И здесь как раз один из основных вопросов — это система взаимодействия, та же связь. Для этого нам как раз необходимы космические аппараты, которые обеспечат такое взаимодействие и управление роями беспилотников.

— Речь идет о группировке SR NET?

— Фактически это одна из задач, которая ставится перед SR NET.

— Как сейчас продвигаются работы в этом направлении? Готов ли уже первый спутник? В какой стадии он находится?

— Сейчас проводятся лабораторные эксперименты наземные. Следующий этап — это эксперименты в атмосфере, то есть с использованием беспилотников и стратостатов. И далее готовится бортовое оборудование для космического эксперимента. Сейчас мы работаем над полезной нагрузкой для космического аппарата.

— Когда он будет запущен?

— Мы планируем запустить аппарат и осуществить демонстрацию технологий в ближайшие два года.

— На ПМЭФ вы впервые представили метановый двигатель. Скажите, пожалуйста, планируется ли его применять в многоразовой ракете? Если да, то на сколько полетов он рассчитан?

— Если говорить о наших тактических задачах, пока речь о многоразовости не идет. Но в целом такого рода технологии и такого рода двигатели позволяют их использовать многократно. Они не требуют больших усилий при обслуживании или при повторном использовании. В этом плане метан намного лучше, чем керосин: после использования метанового двигателя не нужно его разбирать, чистить. Это скорее следующий этап развития после уже реализации доставки на орбиту малых космических аппаратов.

Читайте также
Наука
Спецпроект
Экспресс до МКС. Как Россия перешла на короткие схемы полётов

— Вы планируете запустить ракету "Небо" в космос. Скажите, в какой стадии сейчас находится эта ракета? Изготовлен ли уже летный образец?

— Мы работаем в этом направлении. У нас есть крупный технологический партнер, который нам помогает с расчетами, математическим моделированием, с вычислительными мощностями. Проект находится в стадии создания финальной рабочей конструкторской документации. Мы этот проект фактически начали в начале года. Был предварительно проведен аванпроект, эскизное проектирование. Сейчас мы выходим на производство и сборку. Надеюсь, что кооперация нас не подведет и мы сможем все это завершить осенью. Тогда будем готовы уже к пуску.

— С какого космодрома в этот раз планируете?

— Мы рассматриваем несколько вариантов: Капустин Яр, или космодром Ясный, или космодром Восточный.

— Если говорить про космодром Восточный, перешло ли общение с Роскосмосом в практическую плоскость по созданию там инфраструктуры под ваши пуски?

— Нет, на данный момент такое общение не ведется. И оно, наверное, преждевременно, так как все требования к наземной инфраструктуре будут понятны уже после первых полетов наших геофизических ракет.

— Скажите, будет ли какая-то полезная нагрузка у ракеты в этом году?

— У нас готовится эксперимент. Он связан с управлением беспилотными летательными аппаратами из космоса. Полезной нагрузкой как раз будут передатчики и ретрансляторы, которые будут размещены под обтекателем запускаемой ракеты. Через них можно будет осуществлять управление нашими беспилотниками. То есть фактически мы хотим не просто делать беспилотники, а предлагать комплексную услугу, связанную и с их производством, и управлением, и передачей связи.

— В этот раз будет только сигнал передаваться или вы уже будете сразу управлять беспилотником?

— Фактически те сигналы или те данные, которые будут передаваться, — это команды управления. То есть фактически это будет заданный сценарий полета. И беспилотник должен его получить и выполнить его.

— То есть беспилотник уже в этот раз будет управляться из космоса?

— Да, эксперимент подразумевает не только запуск самой ракеты, но и параллельный запуск беспилотного летательного аппарата.

— Именно технологиями, которые будут расположены в этой ракете, правильно?

— Да. То есть это общий комплекс. И суть этого пуска не только в тестировании отдельных элементов ракеты, но и взаимодействия с беспилотным летательным аппаратом и с наземным комплексом управления.

— Какой беспилотник будете поднимать?

— Это беспилотник "Стерх". Это наш беспилотник-наблюдатель. Как раз он способен летать до 100 минут на расстояние до 15 км. Полезная нагрузка у него порядка 4 кг.

— Первый спутник SR NET будет запущен попутной нагрузкой на "Союзе" или на вашей ракете?

— Первый демонстратор точно будет запущен на "Союзе", потому что наша ракета-носитель космического назначения будет готова позже, чем космический аппарат. Но если будут какие-то задержки с "Союзом", тогда, возможно, полетим уже на своей ракете. Но это пока маловероятно.

— Первый спутник вашего производства, который будет запущен, — это спутник связи или спутник дистанционного зондирования Земли?

— Первый спутник — это спутник дистанционного зондирования Земли. Речь идет о кубсате 16U с мультиспектральной камерой, разрешением порядка 2 м. Это во многом отработка технологий. После чего мы планируем перейти к субметровому разрешению, потому что именно на снимки с разрешением меньше метра на пиксель есть большой спрос у нас в стране.

— Когда планируете запустить спутник ДЗЗ?

— Будем надеяться, что следующим летом он уже полетит.

— Как развивается направление SR Data? В прошлом году вы планировали убирать облака с фотографий. Удается вам это делать или нет?

Читайте также
Первенец космической "Сферы". В чем уникальность нового российского спутника "Скиф-Д"

— Да, этот сервис есть, это часть сервиса по продаже и предоставлению снимков. То есть фактически за этот год с предыдущего ПМЭФ SR Data была выделена в отдельную компанию. Она стала резидентом ИНТЦ "Сириус", создала свою платформу по предоставлению и продаже космических снимков с разных космических аппаратов и спутниковых группировок, в основном иностранных. Кроме этого, было создано несколько сервисов. Это сервис для "умного" города: определение незаконных построек и мониторинг инфраструктуры. Второй сервис — это экомониторинг, то есть определение незаконной вырубки леса, незаконных свалок, последствий стихийных бедствий и так далее. И третий сервис предназначен для сельского хозяйства.

— Пожары в лесах помогаете отслеживать?

— Мы хотели бы это делать, но для этого нужны инфракрасные зондировщики. На данный момент у нас такие снимки в ограниченном количестве. Один из следующих сервисов — это как раз сервис по предотвращению или по фиксации возникновения лесных пожаров. В целом если говорить про планы развития SR Data, то это увеличение количества сервисов на той геоинформационной платформе, которая у них есть. Второе направление роста SR Data — это создание своей сети станций приема данных напрямую с космических аппаратов. В рамках этого проекта планируется размещение пяти таких антенн в разных частях Российской Федерации.

— А где?

— Предполагается, что это будет Сочи ("Сириус"), Мурманск, Республика Алтай, еще одна точка в районе Тикси на севере Якутии и в районе Владивостока, скорее всего, на острове Русский.

— В Сочи когда планируете открыть?

— Они будут открываться параллельно. Зависит от контракта.

— Если рассматривать SR Data, у вас в основном заказчики частные или государственные?

— В основном это частные компании: агрохолдинги, банки. Но вот что касается городов, мы сейчас плотно работаем с несколькими городами, в том числе с правительством Москвы. Надеюсь, здесь мы выйдем на полноценное внедрение этого сервиса.

— Скажите, применяете ли вы 3D-печать при создании беспилотников, ракет, может быть, спутников?

— На данный момент да, мы применяем 3D-печать. Причем это чаще всего для двух типов изделий: внутренние компоненты беспилотных летательных аппаратов и камера сгорания и сопло для нашего двигателя. Если в первом случае речь идет о различного рода полимерах, то во втором случае речь идет о металлических сплавах.

— В какой стадии сейчас находится проект ракеты "Космос"?

— Фактически мы ставим перед собой амбициозную задачу и малый срок перейти в течение года от "Неба" к первому полету "Космоса". Потому что фактически "Космос" — это увеличенный вариант "Неба", работающий на тех же принципах, на такого же рода двигателе. И в этом смысле "Небо" является демонстратором технологий.

— Вы обсуждали уже с другими частными компаниями взаимодействие, чтобы они, например, запускали свои спутники на вашей ракете, когда она будет готова?

— Да, мы обсуждали с несколькими компаниями. Интерес есть. Но какая-то конкретика появится после первого успешного пуска. Скорее всего, первый орбитальный пуск нашей ракеты будет с нашей же полезной нагрузкой. То есть мы будем рисковать.

— Чтобы показать, что вы не боитесь?

— Да. Если вы верите в свою ракету, то вам нужно рисковать своими же космическими аппаратами.

— У вас сейчас есть уже филиал в Сочи, в Рязани. Планируете ли еще где-то открывать филиалы?

— Нашими филиалами в том числе будут те станции приема, та наземная инфраструктура, о которой я ранее сказал, которая необходима для приема данных с космических аппаратов. Кроме этого, мы рассматриваем и Астраханскую область, если мы там будем полноценно развиваться или запускаться. Но каких-то конкретных и скорых планов размещения в новых регионах у нас нет.

— А если говорить про Астраханскую область, то там какое направление?

— Там как раз все, что связано с пусковой инфраструктурой по ракетному направлению. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация