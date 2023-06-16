Глава Росреестра: искусственный интеллект поможет в регистрации жилья во всех субъектах РФ

Олег Скуфинский — о том, когда сервисы Росреестра будут полностью адаптированы к работе в новых регионах РФ и как искусственный интеллект "Ева" помогает в регистрации прав на недвижимость

Росреестр — одно из самых цифровых и динамично развивающихся ведомств в РФ. О том, когда его сервисы будут полностью адаптированы к работе в новых регионах РФ и как искусственный интеллект "Ева" помогает в регистрации прав на недвижимость, на Петербургском международном экономическом форуме в интервью ТАСС рассказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

— Олег, с начала 2023 года Росреестр запустил в новых субъектах РФ гражданский оборот недвижимости, а его территориальные органы начали принимать граждан. Какие задачи сейчас находятся в фокусе?

— В декабре 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях были созданы территориальные органы Росреестра и филиалы ППК "Роскадастр". К этому моменту мы уже подготовили и адаптировали все необходимые технологические решения, в том числе — для обеспечения доступа к государственным информационным системам. Сейчас продолжаем совершенствовать технологические процессы. Для этого утверждена дорожная карта, в ее основе — наш общероссийский план с корректировкой на специфику новых субъектов и особенности переходного периода.

С момента создания наших территориальных органов мы незамедлительно приступили к оказанию государственных услуг в сфере недвижимости в новых регионах. С первого дня открытия МФЦ в новых субъектах Российской Федерации Росреестром были созданы все необходимые условия для предоставления государственных услуг в сфере недвижимости через МФЦ.

Во второй половине этого года для жителей новых регионов будет доступен экстерриториальный прием документов в МФЦ. Пилоты планируем запустить в Москве и Московской области. Экстерриториальный принцип дает возможность обращаться за государственной регистрацией прав и постановкой на кадастровый учет независимо от места расположения объекта. То есть, например, подать документы на регистрацию недвижимости в ЛНР можно будет в Москве или Подмосковье.

— А какие у вас прогнозы по формированию реестра недвижимости в новых регионах страны?

— Мы комплексно подходим к вопросам проведения кадастровых работ для правообладателей и развитию инфраструктуры пространственных данных. В рамках этой работы в 2023 году будут созданы государственные цифровые топографические карты открытого пользования масштабом 1:25 000 и мельче на отдельные территории Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятия по созданию картографической обеспеченности и полного и точного реестра (недвижимости, земельных участков — прим. ТАСС) в новых регионах страны планируем завершить к 2030 году.

— Сколько регистрационных действий с недвижимостью уже совершено в новых субъектах РФ?

— В целом с начала года на территории новых субъектов РФ совершено более 35 тыс. учетно-регистрационных действий. Большая часть из них (около 70%) — заявления граждан о внесении ранее учтенных объектов недвижимости и регистрации ранее возникших прав.

— К какому году сервисы Росреестра будут полностью адаптированы к работе в новых субъектах РФ?

— Мероприятия, комплексные дорожные карты, подготовленные Росреестром, в полном объеме включены в программу социально-экономического развития новых субъектов России. С учетом этого мы рассчитываем адаптировать к работе большинство сервисов Росреестра к 2027 году, а завершить процесс к 2030 году. При этом часть сервисов электронного взаимодействия с нотариусами, МФЦ и кредитными организациями будет доступна уже в текущем году.

— Как в целом изменилась работа ведомства в связи с появлением новых субъектов РФ? Ведется ли обучение специалистов?

— Мы стремимся усилить кадровый потенциал Росреестра и ППК "Роскадастр", этот вопрос я контролирую лично. Для подготовки и переподготовки работников созданы специальные программы, привлечены наиболее опытные сотрудники от каждого структурного подразделения центрального аппарата и территориальных управлений ведомства. Многие из них неоднократно выезжали в новые регионы для наставничества, координации и помощи на местах.

Корпоративный университет ППК "Роскадастр" разработал специализированные программы обучения. Более 500 человек уже успешно его завершили и получили документ об образовании государственного образца. 120 сотрудников четырех новых управлений уже сдали экзамены на соответствие требованиям, предъявляемым к государственным регистраторам прав, и те из них, кто уже наделен соответствующими полномочиями, самостоятельно проводят правовую экспертизу, осуществляют учетно-регистрационные действия.

Осенью Российская правовая академия Минюста России проведет программу повышения квалификации "Актуальные вопросы кадастрового учета и государственной регистрации прав". Планируется, что обучение по ней пройдут более 200 государственных гражданских служащих Росреестра из новых регионов.

— Какие новые цифровые сервисы для граждан Росреестр планирует запустить в 2023 году? Какие из них будут интегрированы с "Госуслугами"?

— Мы уже вывели на Единый портал государственных и муниципальных услуг все социально значимые массовые услуги, но продолжаем вести постоянную работу по отладке, оптимизации пользовательских сценариев в интересах людей, профессионального и бизнес-сообщества, государства.

Сейчас на портале "Госуслуги" доступны уже 18 видов выписок из ЕГРН (Единого государственного реестра недвижимости — прим. ТАСС). С 1 марта мы начали выдавать сведения из ЕГРН правообладателям о принадлежащей им недвижимости в режиме онлайн. С конца 2022 года услуги в учетно-регистрационной сфере также доступны на ЕПГУ. Несколько дней назад на "Госуслугах" выведена возможность внесения сведений о некоммерческих организациях в государственный реестр саморегулируемых организаций операторов электронных площадок, что, по предварительным оценкам, позволит практически на 50% сократить срок оказания услуги. Сейчас на "Госуслугах" доступны 9 из 13 услуг в сфере саморегулируемых организаций. В 2023 году планируется завершить вывод на портал всех видов заявлений в учетно-регистрационной сфере.

— Росреестр — один из первых органов исполнительной власти, который стал использовать сервисы с применением искусственного интеллекта. Планируете масштабировать это направление?

— Могу привести в пример наш сервис "Цифровой помощник регистратора "Ева", который мы запустили в промышленную эксплуатацию в Новгородской области, он уже показал первые результаты. Сервис помогает в оказании самой востребованной из наших услуг — регистрации прав на основании договоров купли-продажи квартир, в том числе с ипотекой. "Ева" проводит предварительную проверку пакета документов за недоступные человеку 15 секунд, предзаполняет электронные формы заявлений и дает моментальную обратную связь заявителю, если в документах что-то не так. Всегда лучше заранее устранить все недочеты, чем получить отказ в оказании услуги через несколько дней. Для наших государственных регистраторов "Ева" формирует "второе мнение" и позволяет предотвратить ошибки, обусловленные человеческим фактором. Итоговое решение принимает ответственный сотрудник, но мы создаем все условия для минимизации рутинных операций. В результате внедрения сервиса сокращается количество отрицательных результатов и фактически появляется первый инструмент, автоматизирующий проведение правовой экспертизы.

Сейчас мы масштабируем сервис еще в восьми регионах — республиках Карелия и Татарстан, а также в Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Тверской и Ярославской областях. В первом квартале 2024 года планируем внедрить цифровой помощник во всех регионах страны.

— Сейчас право собственности на недвижимость подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, но у россиян, особенно пожилых людей, есть запрос на возврат бумажных свидетельств о собственности. Допускаете ли вы возврат бумажных свидетельств о собственности на недвижимость?

— Ранее мы уже прорабатывали этот вопрос. Бумажные свидетельства для многих привычны. Теоретически их можно было бы вернуть как документ, подтверждающий право собственности, который выдавался бы по результатам государственной регистрации прав. Но, во-первых, с юридической точки зрения свидетельства, которые были отменены в 2016 году, и современные выписки из ЕГРН имеют одинаковую силу и содержат актуальную информацию на момент выдачи. Соответственно, именно с правовой точки зрения возврат свидетельств не имеет смысла, в любом случае наличие зарегистрированного права подтверждается именно записью из ЕГРН. Во-вторых, современная выписка содержит гораздо больше сведений, чем ранее отмененные свидетельства. В этой связи такое решение скорее не будет иметь ощутимого результата для рынка недвижимости.

Что касается старых бумажных документов, то документы о правах, выданные до появления современной регистрационной системы (31 января 1998 года), остаются юридически действительными и подтверждают наличие ранее возникших прав.

— В мае в силу вступил закон о штрафах за незаконное распространение сведений из ЕГРН. Оказалась ли мера действенной? Как в целом идет борьба с сайтами-двойниками Росреестра?

— К 2023 году мы достигли рекордного показателя и сократили теневой рынок перепродажи сведений из ЕГРН на 99%, прекращена деятельность 379 сайтов-двойников, в поисковых системах больше нет их контекстной рекламы. Эту работу мы провели еще до вступления закона об административной ответственности в силу. При этом для защиты интересов граждан мы не ограничиваемся выявлением только сайтов-двойников. Совместно с владельцами маркетплейсов "Авито" и "Яндекс.Услуги" удалены все объявления о продаже выписок из ЕГРН. По результатам совместной работы команда "Авито" усилила модерацию своих объявлений.

Хочу отметить, что введение санкций за нелегальный оборот сведений, содержащихся в ЕГРН, выступает превентивной мерой по сдерживанию нарушителей. Росреестр будет составлять протоколы об административных правонарушениях, а суды общей юрисдикции — рассматривать дела о привлечении к ответственности. В настоящее время Росреестром для этих целей проводится работа по разработке и принятию нормативных правовых актов.

Пользуясь случаем, напомню, что в своих же интересах заявители должны заказывать выписки только через официальные каналы, такие как портал "Госуслуги" или МФЦ.