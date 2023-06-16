Дмитрий Чернышенко: Россия начала избавляться от технологической зависимости

Дмитрий Чернышенко — о стратегии развития отрасли связи, образе России в видеоиграх и госуслугах в новых регионах страны

За 2022 год Россия поставила перед собой амбициозные задачи по выстраиванию технологического суверенитета. Об успехах в разработке стратегии отрасли связи до 2035 года, тестировании российских планшетов и развитии госуслуг в новых регионах РФ в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ-2023 рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

— Дмитрий Николаевич, добрый день, рады видеть вас на площадке ТАСС в рамках ПМЭФ-2023. Сегодня активно обсуждается стратегия развития отрасли связи до 2035 года. Подскажите, в какой она стадии разработки, какие меры поддержки туда войдут?

— Эта стратегия будет представлена перед тем, как будет доложена президенту, на стратегической сессии в следующий вторник председателю правительства, где, мы надеемся, он ее согласует, либо даст нам корректирующие замечания. Крайне важно понимать, что эта стратегия написана, по сути дела, самой отраслью. Отрасль получает, конечно, беспрецедентные меры поддержки, и у нас сейчас одна из главных задач – достижение технологического суверенитета во всех направлениях, для того, чтобы у нас были свои базовые станции, свои телефонные аппараты, свое оборудование для хранения и передачи информации.

В области строительства спутников уровень импортозамещения у нас крайне высокий. В других отраслях, конечно, предстоит еще очень много делать. Основное препятствие – это, конечно, компонентная база. И это зависимость технологическая, в которую мы впадали многие годы. Сейчас как раз мы от нее избавляемся, выполняя поручение Президента РФ Владимира Путина по достижению технологического суверенитета.

— На ЦИПРе вы как раз тестировали российский планшет KVADRA_T, и даже устроили краш-тест. Расскажите, какие впечатления от планшета? И может ли этот планшет и в принципе российские планшеты составить конкуренцию западным разработкам?

— О конкуренции пока говорить рано. Нам нужно обеспечить сейчас базовые наши потребности. Прежде всего для специальной категории пользователей - госслужащих, врачей и учителей. Там, где мы должны быть уверены, что в оборудовании нет скрытых возможностей и оно абсолютно надежно.

Конечно, этот краш-тест я бы не устраивал, если бы я не был уверен в этой продукции. Потому что мы уже до этого ее посмотрели, протестировали в более суровых ситуациях. У нас, могу сказать, что аппарат правительства сейчас тестирует и эту продукцию, и продукцию схожую. И, самое важное, эта платформа позволяет использовать различные операционные системы, в том числе и операционную систему “Аврора”, которая является специализированной, созданной для государственных органов исполнительной власти, которая обеспечивает беспрецедентный уровень защиты, конфиденциальности данных.

Конечно, пока еще пользовательский интерфейс, может быть, не такой удобный, как у привычных пользователей Android или iOS, но уже вполне подходящий для того, чтобы выполнять набор базовых функций и обеспечивать работу госорганов. Особенно в случае, когда устройства, не такие, как у вас, а производства компании Apple в какой-то момент могут превратиться в кирпичи, и никто не сможет дальше ими воспользоваться. Поэтому, конечно, мы сейчас делаем все, чтобы и в этом направлении суверенитет у нас был обеспечен.

— Еще одна важная тема – это видеоигры. Вы не раз критиковали образы "плохих русских" в западных видеоиграх. Что нужно сделать, чтобы россияне не подпадали под эту идеологию?

— Здесь не нужно далеко ходить. Не буду популяризировать конкретные бренды игр. Совсем недавно в одной из этих тактических игр была открыта так называемая секретная комната, куда по подписке при подтверждении определенных политических склонностей была возможность участвовать в имитации противодействия СВО на территории России с использованием западного вооружения.

Мы все знаем о том, что некоторые игровые платформы искажают историческую действительность. Они, по сути дела, пропагандируют и создают неправильный образ России. Используя длительность контакта пребывания игрока в игровой среде, можно довести до неподготовленной аудитории идеологию и ту пропаганду, которую продвигает недружественный Запад. И эта пропаганда более мощная и эффективная с точки зрения воздействия, чем традиционные каналы коммуникации, такие как соцсети, фильмы или какие-то другие способы.

Поэтому крайне важно наличие своего игрового ядра. Этим занимается центр компетенции разработчиков, который был создан именно для разработки собственных компьютерных игр. Его возглавляет российская компания VK, как раз она создает один из движков, который позволит нашим разработчикам компьютерных игр использовать российское ПО.

Также есть несколько институтов развития, которые позволяют поддерживать эти инициативы. Есть РФРИТ и ФРИИ, есть те, которые дают гранты, те, которые поддерживают, акселерируют стартапы. Есть институты развития интернета, те, которые финансируют создание контента уже на этих существующих платформах. Поэтому государство со своей стороны условия создает для того, чтобы бизнес мог делать правильные платформы и с правильным достоверным содержанием.

— Также сегодня большая поддержка оказывается новым регионам РФ. Вы ездили туда недавно, поручили составить список наиболее востребованных госуслуг, какие из них наиболее востребованы, какие будут развиваться далее?

— Нужно понимать, что в условиях, в которых оказались наши новые территории, необходимо крайне оперативно выполнить поручение президента по доведению всех уровней жизни социальной сферы и экономики до среднероссийских стандартов. В России достаточно на высоком уровне по мировым стандартам находится цифровизация. Не случайно и международные агентства, и Всемирный банк нас достаточно высоко оценивают с точки зрения цифровой зрелости. И в новых территориях цифровые сервисы – это способ прежде всего получить тот набор услуг, которыми пользуются активно граждане уже всей России.

Прежде всего наиболее востребованы услуги, которые доступны через портал госуслуг, связанные с мерами социальной поддержки - с возможностью записи в школы, вызова врача и так далее. Для этого, конечно, нужна устойчивая связь, мобильный интернет и фиксированный интернет. Этим занимаются специализированные компании, которые восстанавливают разрушенную инфраструктуру, для того, чтобы были подключены прежде всего социальные объекты в первую очередь, школы, университеты, ФАПы к интернету. И, конечно, домохозяйства.