Никита Мазепин: мне срочно нужно за руль

Об участии в ралли "Шелковый путь" и "Формуле-1" — в интервью ТАСС

Бывший участник чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", основатель фонда "Мы выступаем как один" Никита Мазепин в интервью ТАСС рассказал о спортивных планах и оценил шансы на допуск российских атлетов к Олимпийским играм.

— Рад приветствовать вас на стенде ТАСС. Не так давно вы объявили, что написали открытое письмо главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху. Хотел узнать: получили ли какой-то ответ и вообще какая ситуация на данный момент?

— Добрый день! Рад вас видеть на просторах в Питере. Экономический форум реально классный, и из года в год он удивляет нас своим масштабом. Погода нас тоже радует. Возвращаясь к вашему вопросу — все верно, мы в фонде (благотворительный фонд Никиты Мазепина "Мы выступаем как один" — прим. ТАСС) написали письмо. Ответ мы получили. Не совсем тот, который мы хотели, но нас уведомили, что письмо было получено и передано получателю. Что касается наших дальнейших действий, я считаю, что нужно дождаться все-таки получения ответа и это уже хороший шаг. Будем ждать.

— Как вообще развивается работа фонда, его деятельность, какие перспективы вы видите?

— Фонд официально был запущен в прошлом году как раз таки на форуме. Прошло 12 месяцев, и за эти 12 месяцев мы набрали почти 80 подопечных. Работали с ними по четырем программам, самой востребованной из которых оказалась, конечно же, образование, потому что это инвестиции в себя. Все спортсмены понимают, что времени им не хватало на обучение во время своих профессиональных занятий. Сейчас пришла такая возможность.

— Как вы думаете, какие шансы у российских спортсменов выступить на Олимпиаде и кто из атлетов сможет выступить?

— Знаете, до Парижа до сих пор остается какое-то количество времени (церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июня 2024 года — прим. ТАСС). И я очень, конечно же, надеюсь, что олимпийцы и паралимпийцы все-таки доедут. Я знаю не понаслышке, что они работают в большом количестве, тренируются, не сдаются, живут с правильным питанием, держат себя в правильном весе. Я бы очень хотел, чтобы они были вознаграждены хотя бы просто возможностью показать себя. А если их допустят, то себя они точно покажут.

— Вы держите себя в форме спортивной. Готовы ли вы сесть за руль гоночного болида, если вдруг появится такая возможность сейчас?

— Не попробуешь, не узнаешь. А попробую я абсолютно точно. Вопрос лишь в том, что "Формула-1" — это уникальный, удивительный вид спорта и тренироваться на машинах "Формулы-1" ты не можешь. Соответственно, любое время без машины считается простоем гоночным. К сожалению, счет пошел уже на второй год. Мне срочно, конечно же, нужно за руль.

— В связи с этим как идет ваша тяжба судебная с бывшей командой (команда "Формулы-1" "Хаас" — прим. ТАСС)? Есть ли какие-то новости?

— Это не напрямую связано, потому что все-таки команд в "Формуле-1" на сегодняшний день десять. С одной у меня на сегодняшний день есть трудности с их неправомерными действиями. Но это не мешает вести возможные переговоры с остальными девятью. Главный вопрос упирается именно в санкции. Как вы знаете, мои коллеги-юристы проделали огромную работу — первый прецедент победы в Европейском суде за 22 года (2 марта Европейский суд юстиций разрешил Никите Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках и тренировках — прим. ТАСС). Это звучит очень серьезно, это очень большое достижение. Конечно же, оно обнадеживает и радует, потому что доказывает, что у людей, которые замешаны в принятии решений, есть логика и они честно смотрят на свои вещи.

© Андрей Карташов/ ТАСС

— За "Формулой-1" следите сейчас?

— Я всегда за этим следил. Но я стараюсь проводить выходные достаточно активно, как в моих социальных сетях можно увидеть, я тренируюсь на багги, на квадроциклах, выступаю, многие разные виды спорта осваиваю на выходных, потому что это мое свободное время. Не всегда мое расписание складывается и попадает на гонки. Но в большинстве случаев если я не посмотрел гонку, то я хотя бы знаю о ее результатах из соцсетей или интернета.

— В том году вы участвовали в ралли "Шелковый путь", причем довольно успешно. Есть ли в этом году возможность участия?

— Участие возможно. Честно, интереса пока что на это нет, потому что все-таки мы живем в парадигме, что у нас 24 часа, 7 дней в неделю и это время можно потратить по-разному. Я то, чего хотел достичь в "Шелковом пути", уже достиг. Сейчас речь идет, возможно, только о "Дакаре" когда-нибудь.

— В "Дакаре" тоже ведь много разных классов. Класс грузовиков вас интересует или, может быть, байки?

— Знаете, так просто "пришел и выступил где-то" не работает. Я вот перед тем, как выступить на багги, большое количество работы провел на тестах, именно на этой машине. Поэтому все зависит от опять же возможности. Если "Камаз-мастер" будет рад посодействовать в моей подготовке — я с удовольствием об этом подумаю.

— Недавно пришла новость, что, возможно, МОК определился со статусом российских атлетов на Олимпиаде. Если они смогут выступать, то, возможно, как сборная беженцев. Как вам видится вообще это развитие событий?

— Как вы знаете, мы, надеюсь, с вами по-разному, но все хотели и год назад, и когда эта ситуация произошла, чтобы спортсмены вернулись и имели возможность выступать. Я с 2018 года, если не ошибаюсь, выступал на чемпионатах мира без российского флага. И уже какие-то проблемы имел, потому что мне, конечно же, хотелось представлять свою страну, страну, в которой я вырос. Как спортсмен хотел показывать результат за нее. Что касается сегодняшнего дня, главная цель — это выставить наших спортсменов там, где мы должны пытаться стать лучшими. И какое-то движение — это уже хорошо. Что именно для нас это решение означает, оно совсем свежее, его нужно проанализировать и подумать.