Александр Богомаз: в Брянской области приняты меры поддержки жителей приграничных районов

Губернатор Брянской области — об экономике региона и поддержке местных жителей

Брянская область была первым регионом, столкнувшимся с серьезным давлением со стороны украинских диверсионных групп, а сегодня регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Губернатор Александр Богомаз в интервью ТАСС на полях ПМЭФ рассказал, как экономика региона и его жители справляются со сложнейшими вызовами.

– Александр Васильевич, как защищаете территорию, чтобы не повторился сценарий проникновения диверсантов? Или это невозможно?

– Если вы имеете в виду, когда у нас обстреляли поселок Климово в апреле прошлого года, там было более 100 разрушенных домов, 2 дома сгорели полностью. На сегодня, если мы говорим о приграничье, где у нас находятся 66 населенных пунктов, мы испытываем ежедневные обстрелы со стороны Украины, но, тем не менее, наше Министерство обороны, Погрануправление, Росгвардия занимаются охраной и обеспечением безопасности жителей. А власти Брянской области занимаются теми работами, которые необходимы по инженерному укреплению и устройству границы с территорией Украины. Они сегодня все выполнены.

– В Белгородской области проводится эвакуация части жителей из приграничья из-за обстрелов со стороны Украины. Готова ли Брянская область организовать эвакуацию в случае необходимости?

– После той ситуации, которая случилась в Белгороде, мы думаем, как эвакуировать жителей. В приграничье проживают порядка 13 тыс. человек. Если придется эвакуировать, у нас созданы пункты временного размещения. Местные власти, курирующие замы губернатора знают, куда, в какой пункт они должны эвакуировать людей. То, что касается детей, а у нас в этих населенных пунктах проживает почти 1,5 тыс. детей до 17 лет, то принято решение разместить их до сентября в домах отдыха Брянской области.

– Насколько защищен город Брянск от обстрелов?

– Средства ПВО, которые закрывают границу, закрывают и город Брянск, они стоят на дежурстве, за последний год они были усилены, увеличено количество техники и людей.

- Ранее Вы говорили, что будет построено семнадцать блокпостов. Готовы ли они?

- 19. Сдали их еще 14 марта. Кстати, построены они за счет наших спонсоров, за счет наших предприятий.

- Не так давно Рамзан Кадыров сообщил, что "Ахмат-Запад" займется предотвращением диверсионных вылазок на приграничных территориях. Будут ли они работать в Брянской области?

- У нас пока таких предложений не было. Сегодня три организации занимаются безопасностью и охраной государственной границы. Министерство обороны, Погрануправление и Росгвардия.

– Как вы относитесь к созданию отрядов территориальной обороны? Насколько они эффективны?

– Для создания территориальной обороны должны быть законные основания, чтобы мы могли людей собрать, обмундировать, обучить, вооружить. Сейчас таких оснований нет, если мы будем делать это за счет областного бюджета, то это будет превышение полномочий. Должен быть федеральный закон, который даст нам право создавать такие отряды. Мы проговариваем с Погрануправлением варианты, и, наверное, будем предлагать людям, чтобы они прошли обучение на их базе.

– А на данный момент какая-то помощь со стороны жителей организована?

– Да, но мы говорим не о теробороне как таковой, а о той помощи, которую должны оказывать приграничные области войскам, пограничникам. Мы не называем людей, привлеченных к этому, отрядами территориальной обороны, мы называем их помощниками, они есть в каждом населенном пункте, находятся на постоянном контакте с близлежащими погранзаставами. Кстати, когда было проникновение украинских диверсантов в селах Сушаны и Любечане, первую информацию об этом мы получили именно от жителей. Они известили, где, кто находится и потом в течение дня они вели корректировку данных: сколько диверсантов зашло, где они находятся, что делают, где заминировано. А в Погарском районе, где диверсанты пытались зайти в Запесочье, люди сообщили пограничникам, что видят движение со стороны Украины. Военные нанесли превентивный удар, диверсанты понесли потери и ушли на свою территорию.

– Помощники как-то экипированы?

– Таких помощников мы не одеваем в форму, потому что это сразу сделает их мишенью для того же снайпера, в них первых выстрелят диверсанты в случае вторжения. К организации такой работы мы относимся ответственно, слушаем советы, рекомендации наших силовиков.

– Как в регионе обстоят дела с привлечением добровольцев на службу по контракту?

– Мы сегодня активно ведем работу по призыву на контракт и входим в пятерку областей Центрального федерального округа по количеству заключенных контрактов. Выплачиваем из областного бюджета 200 тыс. рублей контрактникам, ввели все меры поддержки, которые возможны. Помимо этого, если человек погибает, мы платим 2 млн рублей из областного бюджета. Плюс к этому мать, отец, жена - каждый член семьи погибшего - получают ежемесячно выплату из областного бюджета, равную средней заработной плате в регионе, по прошлому году эта сумма равняется 39 тыс. рублей.

- Бюджет области несет серьезные бюджетные потери. Как справляетесь? Удается ли балансировать между выплатами, связанными с СВО, и финансированием других направлений?

- Что касается дополнительных выплат, связанных СВО, то по прошлому году они составили более 889 млн рублей. В этом году они будут более 930 млн рублей. К этому нужно добавить выплаты по утрате имущества. В прошлом году это было более 97 млн рублей, нынче мы уже выплатили 50 млн рублей, и еще порядка 40 млн рублей находится на экспертизах.

Что касается бюджета. В прошлом году за счет собственных доходов удалось получить прибавку - почти 20%. В этом году по итогам пяти месяцев мы уже имеем 3,2 млрд рублей плюсом к прошлому году, то есть мы видим, что экономика работает. Это говорит о том, что меры поддержки, принятые недавно, как и то, что мы сделали для развития экономики Брянской области за последние девять лет, было правильным. Как результат, прошлый год, каким бы он ни был сложным, мы закончили хорошо, рост сельского хозяйства – более 10%, промышленности – почти 20%.

Еще одним свидетельством развития экономики является запрос предприятий на дополнительные объемы газа. Нам не хватает мощностей действующих газораспределительных станций. Строятся новые производства, которым необходима дополнительная энергия, это хороший показатель, того, что область развивается. Да, сложно, тяжело, но надеемся всегда на лучшее.

- Федеральный бюджет помогает с финансированием восстановления поврежденных домов?

- Пока все выплачиваем из областного бюджета.

- Президент РФ Владимир Путин недавно говорил о том, что оборонно-промышленный комплекс ощущает кадровый голод. Есть ли у предприятий ОПК, расположенных в Брянской области, такая проблема?

- Мы наблюдаем дефицит кадров во всех отраслях региональной экономики. В Брянской области количество вакансий в 2,5 раза превышает число безработных, зарегистрированных на бирже труда. Кадровые проблемы есть и у предприятий военно-промышленного комплекса, в регионе их не один десяток. Потребность – около 800 специалистов.

Существует несколько решений, первое - ярмарка вакансий, например, на последнем таком мероприятии удалось трудоустроить 60 человек. Второе - размер заработной платы должен превышать размер средней зарплаты по региону. Третье решение - переобучение, сейчас 174 человека получают новые профессии. В условиях роста экономика нам предстоит закрывать кадровые потребности во всех отраслях.