Сергей Кравцов: учебник по географии с новыми регионами РФ подготовят в следующем году

Глава Минпросвещения — о возвращении серебряных медалей за хорошую учебу и об изменениях формата ЕГЭ

Президент РФ Владимир Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника, который влечет за собой ряд изменений в школьном образовании. В частности, разрабатывается проект закона "О наставничестве" и соответствующий профессиональный стандарт. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, как идет эта работа, а также анонсировал новый учебник географии и трудовое воспитание в школе.

— Сергей Сергеевич, подходит к концу основной период ЕГЭ в России. Есть ли уже первые результаты?

— Мы недавно получили средние баллы по трем предметам: литература, химия и география. Средний балл по литературе увеличился с 60,7 до 63,9. То есть на три балла выше результат, чем в прошлом году. Также увеличилось количество стобалльников по этому предмету. В прошлом году их было 1 072, в этом — 1 896. Мы видим и увеличение интереса к литературе, и что те меры по популяризации литературного чтения, которые мы реализовали, дают эффект. Напомню, что у нас в ЕГЭ по литературе есть тестовая часть с выбором ответа и практическая — сочинение, это изложение своих мыслей, творческие задания. По химии средний балл увеличился с 54,2 до 56,2 баллов, увеличилось в два раза количество стобалльников по географии.

— Изменения в ЕГЭ на будущий год вносятся не позднее 1 сентября. Планируются ли они на следующий год? Очень много в последнее время как раз об этом говорили.

— Важно, чтобы экзамен был объективен. ЕГЭ очень высокотехнологичен. Я нигде не видел, чтобы ребята получали результат в течение 7-10 дней, особенно по массовым предметам, таким как русский язык и математика. Здесь требуется отдельное обсуждение. Сейчас мы подведем итоги экзамена, и, если будут какие-то изменения, мы объявим о них до 1 сентября. Но сразу хочу успокоить выпускников следующего года, каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет. Здесь тоже для нас важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ, а если какие-то изменения, они заранее объявлялись.

— Возвращаясь к ЕГЭ по географии. Рособрнадзор сообщал, что в материалах к экзамену ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области уже были в составе России. Проведена ли такая работа для учебников, атласов школьников?

— Да, эта работа небыстрая, но она ведется. Мы сегодня подготовили федеральную рабочую программу по географии. Напомню, что география входит в число шести предметов, по которым будут работать школы со следующего учебного года в рамках единой федеральной программы обучения. И в том числе раздел про новые регионы в картах, в программе отражен. Также мы готовим новый учебник по географии, карты, где будут показаны новые регионы.

— Когда он ориентировочно может быть готов?

— Процесс создания учебника длительный. Мы ориентируемся на тот опыт, который есть. Ориентировочно в течение следующего учебного года мы представим новый учебник по географии.

— Недавно вы сообщили, что прорабатываете вопрос возвращения трудового воспитания в школы. Как это будет реализовано?

— Сейчас рассматривается в Государственной Думе законопроект о возвращении трудового воспитания. Об этом и депутаты говорили в рамках парламентского часа, и родители об этом говорят. Это, конечно, важно со школьной скамьи прививать, в том числе, любовь к труду, к общественно полезному труду. Я помню сам, когда в школе учился, ничего зазорного в этом не было, мне помогает это и в жизни сейчас.

Когда мы относились к системе образования как к услуге, то, конечно, эти вопросы отходили на второй план, сегодня мы видим, что они актуальны. И с принятием этого закона мы планируем, в том числе, вернуть труд в систему образования. Я был в одной из лучших школ мира в Шанхае, она такая обеспеченная с точки зрения технологий, но там есть классы и со станками, и швейные машинки и так далее.

У директора школы спросил: "А зачем здесь такие технологии?". Он говорит: "Как же? Школьник не может после школы помочь по хозяйству, что-то сделать своими руками?"

Период детства — это, прежде всего, развитие моторики. И никакие инновационные технологии не заменят ручного труда.

— Этот год особенный для педагогов — Год педагога и наставника. Планируются ли какие-то меры поддержки наставников? Вы также анонсировали ранее закон о наставничестве, предлагали закрепить эту должность нормативно. Как сейчас идет эта работа?

— Сейчас идет работа над профессиональным стандартом наставника. То, что мы делаем сейчас, наши инициативы и усилия, станут основой развития института наставничества в России на долгое время. Это и профессиональный стандарт "Наставник", и правотворческие инициативы, включая разработку проекта федерального закона "О наставничестве", а также создание Ассоциации наставников. Кроме того, очень важно, чтобы существовали специальные программы поощрения наставнической деятельности. При этом необходимо учитывать, что наставником может выступить не только профессионал, но и студент, школьник и начинающий специалист. И тут мы говорим о необходимости системы мотивации. Она может включать абсолютно разные формы поощрений и быть многоуровневой. По итогам стратегической сессии, проведенной "Государственным университетом просвещения", являющимся ключевым разработчиком правотворческих инициатив, есть предложения по созданию системы образовательных льгот. Например, начисление дополнительных баллов при поступлении в вузы или расширение возможности для выдвижения действующих наставников на государственные награды, как, например, на присвоение знака отличия "За наставничество".

В целом у нас идет большая работа и по повышению престижа профессии учителя, потому что профессия учителя — главная на Земле, от учителя очень много зависит

У нас сейчас проходит акция "Спасибо учителю", когда можно поздравить, сказать слова благодарности своему учителю. Важно не забывать своих учителей, помнить. Это для учителя очень важно. Также мы готовим закон о повышении статуса профессии педагога, а сейчас мы готовимся к большой учительской неделе, которая состоится в октябре. Мы будем делать все для того, чтобы статус, престиж, профессию учителя и дальше повышать.

— Также вы анонсировали возвращение серебряных медалей в школу. По каким правилам их будут выдавать? Сейчас золотые медали еще дают за 100 баллов ЕГЭ. Будут ли серебряные давать за хорошие результаты ЕГЭ?

— Мы как раз сейчас с экспертами тоже обсуждаем назначение серебряных медалей. Это очень важно, потому что золотая медаль — это круглый отличник. Ситуации разные есть, допустим, по одному или по двум предметам есть четверки, но ребенок очень старался. Хочется и поощрить, и отметить. Серебряная медаль — это возможность и хорошая мотивация для ребят, которые стараются учиться. На мой взгляд, это будет дополнительным стимулом. И сегодня мы прорабатываем возможности дополнительные и баллы к ЕГЭ за серебряные медали. К сентябрю мы эту работу завершим.