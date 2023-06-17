Мезенцев: Москва и Минск не отойдут от стратегии союзничества

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии — об исторической правде, помощи Донбассу и совместных научных проектах с РФ

Россия и Белоруссия показывают все новые и новые рекорды в темпах интеграции и в росте взаимного товарооборота. Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о новых союзных программах и совместной помощи детям Донбасса, пострадавшим от конфликта.

— Дмитрий Федорович, каковы ваши впечатления от форума, как вы оцениваете уровень обсуждений на сессиях и уровень подготовки самого форума?

— Надо отметить, что в рамках базового круглого стола "Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси" докладчиками выступили первый вице-премьер правительства Беларуси Николай Снопков и заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. И в их докладах прозвучали оценки той практики, которая сложилась с ноября 2021 года — с момента принятия Высшим Государственным Советом решений о начале принципиально иной по глубине и масштабу работы по экономической интеграции. На сессии, в частности, было отмечено, что уже завершена работа над 10 союзными программами из 28 и что уже почти 80% мероприятий успешно завершены сторонами. Были очень реалистичные доклады и выступления. В тональности доверительного и профессионального диалога мы говорили о том, что необходимо сделать. Прозвучало несколько тезисов, подчеркивающих, что те результаты, на которые мы вышли сегодня, казались совершенно фантастическими 2-3 года назад — мы даже не думали, что на эти результаты можно выйти. Это очень важно.

Мы также говорили о том, что не только экономическая повестка сегодня является важнейшей для Беларуси и России. Мы испытываем беспрецедентное давление со стороны Запада: экономическое, финансовое, военно-политическое, информационное. И нам вместе удалось добиться удивительного результата — мы вышли на почти 50 млрд долларов внешнеторгового товарооборота. Прошлый год был очень тяжелый, потому что нужно было так настроить режим взаимодействия, чтобы минимизировать последствия санкционного давления. Но даже прошлый год дал прирост товарооборота. И даже если брать первый квартал этого года, то у нас по отношению к прошлому году рост более 20%. Это очень важно, ведь следствие роста товарооборота — гарантия поставок продукции на рынок Беларуси и на рынок России, заполненность портфеля производственных заказов, доходы людей, решение социальных вопросов для тысяч трудовых коллективов.

Но при этом мы с вами видим, что диалог, глубину и масштаб, которые определяют президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко, — это диалог очень доверительный, равноправный, содержательный и, конечно, в его рамках определяются вопросы и стратегического плана, без которых мы не можем говорить об упрощении союзничества. Мы сегодня много ближе, чем еще несколько лет назад.

— Что сейчас у вас в ближайших планах?

— Если говорить о форматах Cоюзного государства, то это начало работы по ряду новых программ Союзного государства, которые традиционно финансируется из союзного бюджета. Мы вынуждены, отвечая на принципиальное усложнение обстановки в восточном регионе, поддерживать программы в сфере обороны и пограничной безопасности.

Мы также видим сегодня необходимость более предметной и более настойчивой работы с потенциальными и действующими госзаказчиками с тем, чтобы принятое в прошлом году решение о принципиальном сокращении сроков работы над программами Союзного государства — с 3-4 лет, как было раньше, до не более одного года — было все более и более очевидным для сторон и быстрее реализовывалось.

Также важнейшим решением Совета министров Союзного государства мы считаем снятие каких бы то ни было ограничений на предмет реализации проектов. Раньше было только два направления, а сейчас у нас нет никаких ограничений. И один из ближайших для нас проектов — это проект в области охраны здоровья по созданию уникальной терапевтической противотуберкулезной вакцины, которая сможет помочь в тех случаях, когда традиционное лечение не дает результатов.

И мы, конечно, хотим, чтобы высокотехнологичные программы и проекты были для нас приоритетом, чтобы они органично вписывались в те совместные задачи по обеспечению конкурентоспособности и технологического суверенитета, который для Беларуси и России невероятно значим.

— На какой стадии находится проект? Можно ли говорить о каких-то сроках?

— Мы хотели бы в конце этого года подготовить совместную заявку, чтобы финансирование началось уже в рамках бюджета следующего года. Важно отметить, что равноправная заинтересованность проявляется Министерствами здравоохранения и Беларуси, и России. И те наработки, которые сделаны одним из ведущих российских научных центров, поддерживаются белорусскими коллегами, хотя, конечно, ученые спорят, определяют обоснованность подходов.

Импортозамещение, как президент Александр Лукашенко сказал, — это прежде всего импортонезависимость там, где это возможно

И президент Владимир Путин буквально на днях сказал о том, что мы не должны заместить всю производственную линейку. Но мы в ключевых отраслях экономики, в сфере безопасности должны гарантировать надежность наших производств и надежность системы управления по десяткам направлений. Это хорошо понимают и в Беларуси, и в России.

— В науке какие еще есть проекты? Какую именно научную сферу вы могли бы выделить как самую перспективную?

— Совсем недавно состоялось событие, которое мы считаем очень важным. Это совместное заседание президиума Национальной академии наук Беларуси, президиума ученого совета Курчатовского института, президиума Российской академии наук и Постоянного комитета Союзного государства. Это был очень содержательный шестичасовой разговор, причем он велся на фундаменте равноправия и взаимного уважения.

Разговор шел по темам микроэлектроники, ядерной физики, материаловедения, биотехнологий, генетики, космоса. И в гуманитарном поле, мы даже не ожидали, что разговор будет одним из самых содержательных. Мы сегодня куда ближе в позициях защищать историческую правду и о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, и по тем десяткам этапов совместной истории.

Отмечу, что мы открыли проект "Библиотека Союзного государства" по инициативе глав внешнеполитических ведомств двух государств Сергея Лаврова и Владимира Макея, который, к сожалению, ушел из жизни. Первая книга очень содержательная по представлению фактического материала. Она была посвящена ратному подвигу белорусских пехотных полков в войне 1812 года. Было важно показать многим скептикам, что уроженцы белорусской земли воевали под знаменами императорской армии с захватчиками в едином строю. Мы представили материалы о боевых действиях Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков. Мы работаем в архивах при очень активном содействии руководителя Федерального архивного агентства Андрея Артизова. Презентация второй книги пройдет 22 июня в помещении одного из батальонов гарнизона Брестской крепости — в одном из тех самых казематов, которые во время Великой Отечественной войны прошли через невероятные испытания.

И мы также хотим определить свою роль в огромной работе, которая будет вестись по инициативе президента Александра Лукашенко по созданию центра военно-патриотического воспитания на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Мы хотим содействовать тому, чтобы это был современный интерактивный центр, не такой классический музей, — что тоже очень важно, дорого и ценно, — а центр, куда молодые люди будут приходить и погружаться в атмосферу и боев Великой Отечественной войны, и той обстановки, в которой работал тыл. Чтобы у них была возможность ознакомиться, как воевали и чем жили партизанские отряды на территории Беларуси.

Очень важно, чтобы это был центр, где историческая правда и архивные материалы позволяли нам соотносить позиции прежде всего молодого гражданина с теми вызовами и испытаниями, которые современное комфортное время определяет для нас сегодня — с учетом вызовов и угроз, усложнения военно-политической обстановки и необходимости отвечать на то давление, которое мы испытываем, в том числе так жестко и справедливо, как отвечает сегодня Россия.

— Союзное государство активно помогает Донбассу. Какая гуманитарная помощь оказывается? Как устроена эта помощь? Какие дальнейшие планы?

— Вы знаете, было знаково, что решением Высшего Госсовета Союзного государства и Совета министров Союзного государства в ушедшем году были выделены средства союзного бюджета на оказание гуманитарной помощи учащимся учреждений образования Донецкой и Луганской народных республик. Мы сами трижды были в Донецке, а в декабре ушедшего года — в Донецке и Луганске. Мы передали ребятам автобусы, которые собрали на Горьковском автозаводе. Мы передали компьютеры, оборудование для интерактивного обучения — не только в Донецк, но и в районы. Приходится констатировать, что обновление компьютерного парка для учреждений образования не производилось почти 20 лет. И мы для себя определили, что это не может быть разовой акцией, что это работа, которая должна быть продолжена и проводиться в постоянном режиме.

Было важно поддержать и инициативу паралимпийца Алексея Талая, фонд которого предложил пригласить ребят на оздоровление, на отдых в Минскую область. И в общей сложности в этом и прошлом году побывало на оздоровлении 2,1 тыс. ребятишек. Так сложились их судьбы, что у части этих ребят нет родителей. И вот те претензии, которые мы слышим, не имеют под собой никаких оснований, потому что все те педагоги, которые сопровождают ребят, имеют доверенности и нотариально заверенные документы на право сопровождения ребят туда и обратно. Ни один ребенок не остался на территории Республики Беларусь. И родители, и опекуны, и педагогические работники самым внимательным образом отнеслись к той задаче, которая была поставлена, — поддержать ребят, дать возможность им передохнуть, отойти от этих переживаний. Представьте, в каком стандарте жизни жили эти ребята, если они в первые дни пребывания на минской земле стояли в очереди в душ и бассейн.

Поэтому те люди, которые сейчас заняты бесконечным поиском, чем бы укорить белорусов и россиян, наверное, в глубине души понимают, что претензии абсолютно безосновательные. Если кто-то может без теплоты и душевного порыва отнестись к ребятам, которые приезжают в Беларусь на отдых и возвращаются обратно в ЛНР и ДНР, — у таких людей нет души и сердца. Политические спекуляции несовместимы с помощью ребятам, которые пережили ужасы обстрелов их родных домов, поселков и городов, где они проживают. В этом году мы продолжаем гуманитарную помощь. Учреждения образования Луганской Народной Республики запросили несколько тракторов для агроколледжей. Для Донецка и Луганска мы также готовим большую партию в несколько сотен компьютеров, интерактивных досок, лингафонных кабинетов.

Еще раз подчеркиваю, эта работа не может быть разовой. Дело ведь не только в том, что мы привезли материальные ценности. Мы имеем право поддержать и педагогов, и ребят в такой сложный период их жизни, и не просто потому, что нам это поручили. Нам это важно и самим тоже. И очень хочется, чтобы те люди, которые готовы спекулировать на этой теме, осознали, что если ребята в какой-то момент получат больше поддержки и внимания и добра в свой адрес, то это самое главное, ради чего ведется такая работа, для чего оказывается такая помощь.

— Юбилейный десятый Форум регионов состоится уже буквально в этом месяце. Как идет подготовка, насколько он будет масштабным и какое значение имеет?

— Подготовкой активно занимается Совет Федерации под непосредственным руководством его руководителя. Мы знаем, сколько Валентина Ивановна Матвиенко этому уделяет внимания. То же касается и Совета Республики, для Натальи Ивановны Кочановой это тоже абсолютный приоритет.

И очень важно подчеркнуть, что благодаря позиции верхних палат парламентов межрегиональные взаимодействия дают результаты, на которые может быть еще 5-7 лет назад не приходилось рассчитывать. Вот это горизонтальное взаимодействие между областями, субъектами федерации, городами-побратимами, бизнесом, учреждениями образования и культуры, отношения людей очень важны и это то, что нас еще более объединяет.

Убежден в том, что будет очень содержательный разговор в Уфе. Убежден в том, что будет подписан очень весомый, многомиллиардный пакет соглашений, но что так же важно — что мы поддерживаем все те принципы, которые в системе отношений с Беларусью определяют национальные лидеры.