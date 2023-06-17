Глава "Газпром газомоторное топливо": у РФ огромный потенциал развития газовых заправок

Денис Корниенко — о перспективах перехода автомобилей на газ

Генеральный директор "Газпром газомоторное топливо" Денис Корниенко рассказал ТАСС для рубрики "Три вопроса о главном" о развитии рынка газомоторного топлива в России и выгоде от перевода автомобилей на газ в качестве топлива.

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— Число автомобилей на компримированном природном газе (КПГ) в мире выросло c 2000 г. в 20 раз. Однако Россия по этому показателю лишь на 13 месте. Какие основные проблемы вы видите в развитии этого направления?

— Смотрите, изначально основная проблема была в заправочной сети. Практически не было заправок. На всю страну — меньше 300 заправок. Конечно, для нашей большой страны это крайне мало. "Газпром", понимая, что главным фактором является отсутствие сети и что нужно ее развивать, взял на себя эту роль. В 2012 году была образована компания "Газпром газомоторное топливо", ее возглавил Зубков Виктор Алексеевич, председатель совета директоров "Газпрома". Основной задачей стало развитие сети как толчок для развития рынка. На сегодняшний день опорная сеть в нашей стране создана — порядка 1 000 заправок.

Поэтому на сегодня основной фактор — это техника. Надо более активно производить технику в газовом исполнении и в первую очередь на наших российских заводах. Из-за геополитической ситуации упал объем производства новой заводской техники в стране. В том числе упал объем производства газомоторной техники. Его необходимо не просто наращивать, а увеличивать в разы. На сегодняшний день существует резерв по заправочным мощностям — мы можем заправить в три раза больше автомобилей.​ В нашей стране порядка 300 тыс. автомобилей на газе, на природном газе — метане. Могли бы заправлять больше полумиллиона, представляете? У нас огромный потенциал с той заправочной сетью, которая есть. Безусловно, мы еще будем расширять заправочную сеть и закрывать те белые пятна, которые на сегодняшний день есть. Но главное — выстроить систему производства техники на газомоторном топливе. И понимая, что техники нужно много, мы в том числе стимулируем ввоз техники газомоторной. В первый день Петербургского международного экономического форума мы подписали соглашение с российским автодилером "БН-Моторс". Договорились о поставке на территорию России и производстве автомобилей на метане на базе китайской платформы в Брянске. Подписали соглашения с "Группой ГАЗ" и МАЗ "Москвич".

— "Газпром газомоторное топливо" является главным оператором газовых заправок в России. Что уже сделано и какие планы на ближайшую перспективу?

— Опять же, если говорить о ранних этапах развития рынка, то газомоторное топливо начинало развиваться в городах в основном в сегменте пассажирского транспорта, жилищно-коммунального транспорта. Но в дальнейшем с развитием технологий очень активно стал применяться газ как топливо для магистральных перевозок. Начинали мы с перевода газодизельных автомобилей, это были фуры. Фуры потребляют много топлива и для них экономия — очень важный фактор. Поэтому на сегодня у нас в стране много газодизельных грузовиков. Активно сейчас появляются газовые грузовики, чисто газовые. Почему? Потому что развита заправочная сеть, которая позволяет уже только на газе проехать из одного пункта в другой. Например, из Санкт-Петербурга, из Москвы к Черноморскому побережью. На сегодняшний день произошла переориентация транспортных потоков и мы активно развиваем Сибирь, южное направление, в том числе на трассе М4 "Дон". Буквально недавно мы открыли целый коридор с заправочными станциями на М4. Действующая сеть компании на федеральных трассах уже насчитывает 61 объект. Мы будем продолжать эту работу.

— Есть вероятность, что целевые показатели программы "Чистая энергетика" Минэнерго по КПГ к 2030 г. не будут достигнуты, видите ли пути увеличения потребления КПГ?

— Во-первых, надо стимулировать производство, как я уже говорил, заводских газовых моделей. Отечественный автопром, абсолютно в этом уверен, он способен производить и должен производить то количество техники, которое необходимо для рынка. Потому что на сегодняшний день есть субсидии, есть меры поддержки. Министерство сельского хозяйства в этом году выделило субсидии именно для сельхозпроизводителей, которые будут использовать газомоторную технику. К сожалению, мы видим, что потребитель готов покупать машины, а их на всех желающих не хватает. Поэтому однозначно надо развивать производство газовой техники. Но и что немаловажно, и что эффективно в части газомоторки, в отличие от других альтернативных видов топлива — это возможность перевода существующего автопарка на газ. Действительно, наверное, единственное альтернативное топливо, когда ты не просто купить можешь автомобиль, заменить свой автомобиль на газовый, а ты можешь взять свой автомобиль и перевести его на газ. Раньше это стоило для потребителей немалых денег — для легкового автомобиля порядка 100 тыс. рублей, машин типа "ГАЗель" — 160 тыс., а грузового или магистрального транспорта — более 600 тысяч. Не все сразу готовы такие деньги заплатить.

"Газпром газомоторное топливо", понимая эту проблематику, разработал серьезный социальный проект "Народное топливо", цель которого снизить входной барьер по переводу транспорта на газ. Фактически мы берем затраты по переводу на себя. У нас есть разные механизмы, разные программы, в том числе через рекламу. Мы обклеиваем газовые автомобили, которые уже в движении рекламируют газовое топливо. В обмен на рекламу мы полностью берем затраты на переоборудование. Это один из вариантов. Но их на самом деле несколько. Это и значительные скидки на топливо. Причем сейчас мы трансформировали программу. Это не просто скидка, а это фиксация цены на топливо на долгосрочный период. А что такое цена на сегодня на газомоторку? Это 21,5 руб.! Это почти в три раза эффективнее, нежели бензин или дизель. А мы еще скидку зафиксируем. Поэтому новый проект "Народное топливо" призван снизить все барьеры по переходу на газ для тех, кто колеблется, не может решиться. Мы говорим: "Приходите к нам, мы вас переведем на метан, и вы уже сразу начнете экономить на топливе".