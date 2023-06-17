Глава Перми: программа празднования 300-летия – комплекс задач, которые мы должны решать

Дмитрий Махонин — о развитии в регионе фиджитал-спорта и самоиронии пермяков

Глава Пермского края Дмитрий Махонин для рубрики "Три вопроса о главном" рассказал о развитии в регионе фиджитал-спорта, о наследии, которое останется после празднования 300-летия, а также отметил самоиронию пермяков.

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— Вы подписали соглашение о развитии в регионе фиджитал-спорта. Как вы в целом оцениваете вовлеченность пермяков в занятия спортом?

— Занятия спортом для нас являются приоритетом. Конечно же, мы должны достигнуть уровня 70% к 2030 году пермяков, которые систематически занимаются спортом в рамках реализации национального проекта "Спорт – норма жизни". А что касается фиджитал-спорта, то, конечно, как и для многих россиян, это новое направление. Но я думаю, что оно быстро наберет популярность.

На полях ПМЭФ мы подписали соглашение с федерацией. Это соглашение будет направление на то, чтобы в рамках международного форума "Россия – спортивная держава" провести соревнование по фиджитал-спорту. Кроме того, в рамках совместных мероприятий с Министерством спорта РФ мы софинансируем строительство фиджитал-площадки, на которой можно будет заниматься и баскетболом, и силовыми видами спорта в тренажерном зале. Посмотрим и будем развивать это новое направление. Поскольку это спорт для молодых людей, я думаю, им будет увлекательно, интересно заниматься, а мы должны создавать инфраструктуру.

— В рамках празднования 300-летия Перми запланирована обширная программа, в том числе инфраструктурная. Какое наследие она должна оставить?

— Для нас, на самом деле, 300-летие – это комплекс задач, которые мы должны решать. Если мы говорим об инфраструктуре, то в качестве наследия останутся отремонтированные улицы, фасады домов, спортивные объекты, культурные объекты, объекты в области образования. Понятно, что для нас часть проектов стартует, и мы приурочиваем начало стройки именно к 300-летию – это большой Дворец спорта на 10,5 тысячи мест; это проектирование и последующее строительство кампуса для студентов.

Но и для нас не менее важным будет являться наследие, "Пермь-300" - это гордость, которую, как мне кажется, все пермяки должны испытывать за родную землю. Это, как я говорил, борьба с комплексом аутсайдера. У нас его совершенно не должно быть. Поскольку мы – регион, который уверенно смотрит в будущее, как и вся наша страна. Пермь – это город для молодых и очень хочется, чтобы молодые пермяки гордились, еще раз повторюсь, своей землей и связывали именно свою дальнейшую семью с Пермским краем.

Мы просто всегда очень скромно говорим о своих успехах и пермяки иногда говорят, да у нас там все плохо, все не получается, а вот в других регионах... А когда они увидели, что о Перми и о Пермском крае говорят во всей стране и говорят с восхищением, наверное, это немного поменяет сознание. Самое главное - это молодые люди, которые стремятся ездить в какие-то столичные города учиться. Мы хотим им показать, что в Перми жить модно, комфортно, и что история успеха в Перми и в Пермском крае куда проще, чем в столичных городах. Не потому, что в Перми делать ничего не надо, а потому что люди могут получить хорошее образование и, самое главное, высокооплачиваемую работу на лучших предприятиях страны.

— Раз мы начали про идентичность, сериал "Реальные пацаны" прославил Пермь. Как вы относитесь к этому бренду и как с ним быть – сделать это изюминкой, фишкой, или избавляться?

— Чем отличаются еще пермяки, так это самоиронией. Поэтому "Реальные пацаны" - это собирательный образ. Хотя я считаю, что так называемые "реальные пацаны" есть везде в нашей стране, и это самоирония. Но по факту, конечно же, мы куда больше гордимся нашим балетом, нашим Краеведческим музеем, нашим музеем современного искусства. Мы гордимся достижением наших спортсменов. Мы гордимся нашими трудовыми коллективами, трудовыми династиями. В Перми очень много творческих людей. Самореализация в виде этого сериала является еще одним проявлением. Я уже сказал о том, что, главное, наверное, смотреть на себя со стороны и преодолевать, может быть, какие-то наши не самые лучшие качества в жизни, становиться лучше, добрее и культурнее.