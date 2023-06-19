Гендиректор "ВКонтакте": планируем запустить отдельное приложение для знакомств

Марина Краснова — о дальнейших планах по развитию сервисов социальной сети

В первом квартале 2023 года ежедневная аудитория социальной сети "ВКонтакте" в России выросла на 11% в сравнении с прошлым годом, до 52,3 млн человек. О дальнейших планах по развитию сервисов социальной сети, новых функций для разработчиков приложений в интервью ТАСС на ПМЭФ рассказала генеральный директор социальной сети Марина Краснова.

— Недавно VK запустила отдельное приложение "VK Видео". Какими первыми результатами по скачиваниям и просмотрам роликов через мобильное приложение можете поделиться?

— Каждый день контент на платформе "VK Видео" собирает больше 2 млрд просмотров, а ежедневная аудитория сервиса составляет десятки миллионов человек. Новое приложение расширяет кросс-платформенные возможности "VK Видео" и отвечает на запросы пользователей, которые предпочитают отдельные приложения для разных сценариев. Мы уже видим, что есть аудитория, которой нравится смотреть контент в отдельном приложении "VK Видео", скоро мы поделимся первыми результатами.

— Планирует ли VK запустить отдельное приложение для знакомств? Когда оно может быть запущено?

— Да, планируем. Оно станет дополнительной точкой входа в сервис. Пользователи смогут выбирать, как им удобнее заходить в "VK Знакомства": через отдельное приложение или внутри соцсети "ВКонтакте". В приложении будут работать все привычные функции. Так же как и внутри соцсети, в отдельном приложении пользователи не будут видеть друзей "ВКонтакте" в качестве потенциальных партнеров.

К запуску нового мобильного приложения мы расширили список интересов, которые можно указывать в своем профиле. Благодаря этому алгоритм более точно сможет рекомендовать анкеты, а это, в свою очередь, увеличит шанс на "мэтч".

— Недавно в "VK Видео" появились корейские и французские сериалы, насколько они популярны в рамках сервиса? С мейджорами из каких стран также ведутся переговоры по предоставлению контента?

— Отвечая на запросы пользователей, мы развиваем и поддерживаем разные направления. Благодаря этому у нашей аудитории появляется уникальная возможность окунуться в новую для них культуру через видеоконтент. Например, корейские сериалы активно набирают популярность и собирают десятки миллионов просмотров на платформе "VK Видео". Мы рады, что дали пользователям такую возможность, потому что видим, как тепло они приняли корейские сериалы. Продолжим инвестировать в профессиональный контент, включая и эксклюзивный контент собственного производства. Сейчас мы ведем переговоры о расширении библиотеки видеоконтента с мейджорами из десятка стран.

— У "ВКонтакте" в конце 2022 года было 2 млн активных авторских сообществ с заработком в 4 млрд рублей. Сколько сообществ авторы развивают на сегодняшний день, сколько авторы сумели заработать в этом году?

— В 2023 году количество активных авторских пабликов выросло на 10% по сравнению с прошлым годом, достигнув рекордного значения в 2,06 млн. Мы продолжаем активно развивать контентную платформу, инструменты монетизации и работаем над программами поддержки для авторов.

В феврале мы представили новый кабинет выплат, в котором владельцы сообществ могут получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации. В рамках поддержки самозанятых авторов мы до августа будем начислять повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход.

Благодаря инструменту монетизации VK Donut авторы за первые три месяца 2023 года заработали более 168 млн рублей — что 2,8 раза больше, чем в прошлом году. Количество сообществ, которые используют этот инструмент, выросло на 67% год к году, а число подписчиков, перечисляющих средства через VK Donut, увеличилось в 2,1 раза.

— Какие технологии на основе машинного обучения могут быть представлены в ближайшее время, какие вы разрабатываете?

— Наша команда прикладных исследований искусственного интеллекта ведет работу над несколькими ключевыми решениями на базе ML. Это и различные эксперименты с генеративными моделями — помимо запущенных персональных обложек, алгоритмы будут помогать пользователям создавать контент или даже общаться. Работаем над функциями суммаризации — анализа больших объемов информации и предоставления кратких тезисов на основе, например, лонгридов или длинных видео. ML-инструменты могут появляться в редакторах фото и видео — мы уже умеем автоматически улучшать качество загружаемых на платформу роликов с помощью собственной технологии NeuroHD. Благодаря NeuroHD пользователи могут смотреть в высоком разрешении и любительский контент, и профессиональные ролики, которые были созданы и загружены на платформу до массового распространения камер высокой четкости. Технология автоматически повышает разрешение роликов, восстанавливает детали и убирает появившиеся после сжатия шумы и дефекты на видео. Всё это происходит благодаря нашим уникальным нейросетям.

— Ожидается ли замедление роста аудитории в этом году, какие прогнозы по росту аудитории на 2023 год?

— Мы не видим предпосылок к тому, чтобы рост замедлялся. В мае месячная аудитория "ВКонтакте" в России составила рекордные 84 млн, что больше на 11,5%, чем годом ранее. Также в мае мы установили рекорд ежедневной аудитории в России — 54,2 млн пользователей.

— В 2022 году сообщалось, что "ВКонтакте" обладает достаточным количеством оборудования и серверов за счет старых запасов на ближайшие пару лет. Как решается вопрос с оборудованием сегодня, у каких компаний его закупаете?

— Мы всегда закупаем наши мощности на год, а то и на больше вперед. Это нужно для того, чтобы даже при кратной нагрузке на все наши сервисы мы бы могли справиться с ней. Важно, что мы не только закупаем новое оборудование, но и активно развиваем технологии, отвечающие за хранение и обработку данных. Недавно мы улучшили сжатие фотографий без потери качества. Благодаря этому они теперь занимают в два раза меньше места на серверах. Мы продолжаем улучшать инфраструктуру "ВКонтакте" в соответствии с нашими планами, чтобы пользователи могли максимально комфортно пользоваться всеми сервисами в любое время — будь то Новый год или другой праздник, когда нагрузка на соцсеть может вырасти в 10 и больше раз.

— Ранее вы сообщали, что в 2023 году число зарегистрированных кошельков NFT во "ВКонтакте" вырастет до 1 млн. Сохраняется ли этот прогноз, сколько кошельков сегодня?

— Да, мы планируем достичь 1 млн подключенных ко ВКонтакте криптокошельков в этом году, в том числе за счет запуска собственного NFT-маркетплейса. Для этого работаем над упрощением NFT-механик: запустим возможность минтинга токенов (создания уникального токена с его регистрацией на блокчейн-платформе - прим. ТАСС) прямо "ВКонтакте" и представим собственный облегченный криптокошелек, чтобы пользователям не нужно было разбираться со сторонними приложениями и сложными механиками. Мы расширяем возможности "ВКонтакте", связанные с технологией NFT, начав с самых базовых механик для постепенного вовлечения пользователей. В приложении VK NFT уже более 3,7 млн активных пользователей, в апреле MAU приложения превысил 900 тыс. пользователей, а также сотни тыс. подключенных криптокошельков.

— Сколько пользователей сегодня у платформы VK Mini Apps, какой у нее рост год к году?

— Средняя месячная активная аудитория платформы в январе — марте 2023 года увеличилась на 4% — до 43,3 млн человек, а рекламная монетизация мини-приложений выросла почти в 2,5 раза.

Мобильные игры, которые работают на платформе VK Mini Apps, тоже показывают уверенный рост. Их количество увеличилось в 2 раза год к году, а выручка от внутриигровых покупок на мобильных устройствах — на 75%.

В ближайшее время мы планируем дать разработчикам возможность переносить их приложения из VK Mini Apps в сторы мобильных приложений. Это значительно сократит стоимость разработки мобильных клиентов. Бизнесу и геймдевам не нужно будет нанимать мобильных разработчиков, заточенных на Android или iOS. Достаточно создать одно приложение на платформе VK Mini Apps, которое будет работать везде. Это одно из важнейших событий в истории VK Mini Apps и мобильной разработки в рунете. Мы продолжим активно инвестировать в развитие платформы, чтобы дать разработчикам и пользователям больше возможностей.

Беседовала Виктория Рябикова