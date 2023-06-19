Оверчук: все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет

Вице-премьер РФ — о том, какие препятствия остаются для разблокировки транспортных коммуникаций между Баку и Ереваном

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о том, какие препятствия остаются для разблокировки транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, причинах интереса к ЕАЭС в условиях глобальной трансформации и о том, что нужно для становления бренда "Сделано в ЕАЭС".

— Ранее вы отмечали, что Россия констатирует существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией. Когда, по вашей оценке, все спорные вопросы могут быть окончательно урегулированы?

— Мы провели встречу в формате трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации.В результате был сформирован комплексный документ. Он декларирует, что разблокирование транспортных связей в регионе начнется с восстановления железной дороги, которая пойдет по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз, и, исходя из уважительного отношения к суверенитету сторон, определяет основные подходы к порядку пересечения границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. Ни одна из сторон не подвергает сомнению, что отдельные отрезки этой дороги будут находится в юрисдикции той страны, на чьей территории они будут находится. Таким образом,применительно к данной дороге в Азербайджане будет применяться азербайджанское законодательство, а в Армении - армянское. Казалось бы, это очевидные вещи, но с учетом отношений, сложившихся между двумя государствами и народами, все это необходимо оговаривать.

Во всей новейшей истории между Арменией и Азербайджаном не было никаких связей, шла война, которая была прекращена при непосредственном участии президента России Владимира Владимировича Путина. Однако до сих пор на границе между двумя странами происходят вооруженные столкновения и гибнут люди. Конечно, в такой обстановке моим коллегам работать очень нелегко, но они чувствуют свою историческую ответственность за то решение, которое нам доверили разработать лидеры наших государств, и продолжают работать над разблокированием транспортных коммуникаций.

В мире тяжело найти примеры, когда враждующие стороны садились за стол переговоров и начинали говорить о восстановлении транспортного сообщения почти сразу после прекращения боевых действий. В нашем случае все понимают, что альтернативы миру между Азербайджаном и Арменией нет, и лучший способ достигнуть мира — это открыть людям возможность мирно взаимодействовать, строить общую дорогу, по которой потом поедут люди и грузы, начнется нормальная жизнь, торговля, и постепенно старые обиды отойдут на второй план. В нашей трехсторонней рабочей группе вице-премьеров сложился уникальный формат отношений. Очень помогает, что мы выходцы из одной большой страны, учились по одинаковым учебникам, смотрели одни фильмы, понимаем один юмор и поэтому на человеческом уровне находим общий язык. Это та нематериальная ценность, которая создает надежду и помогает двигаться вперед. Думая о работе нашей группы, понимаешь, насколько важно для мира в нашем общем евразийском доме не потерять эту общность на всем постсоветском пространстве и передать это следующим поколениям.

Самая большая проблема — это доверие. Именно из-за этого переговоры движутся медленно. В конечном счете по дороге поедут обычные люди — азербайджанцы, армяне, граждане других стран. Как они будут при этом взаимодействовать друг с другом при переходе границы, насколько будет обеспечена их безопасность при перемещении по территории другого государства? Это на сегодняшний день основной вопрос, на который мы вместе хотим ответить так, чтобы быть уверенными, что с этими людьми ничего плохого на территории другой страны не случится. И конечно же, все мы находимся под влиянием того, что сейчас продолжает происходить на границе. Было бы гораздо легче находить решения, если бы стрельба прекратилась.

Поэтому стороны берут паузы, привлекают экспертов, подвергают любые предложения и решения очень тщательному и выверенному анализу для того, чтобы действительно все заработало так, как оно должно быть между странами, которые вступают, будем надеяться, в новый мирный этап отношений. Проект документа сформирован и почти полностью на нашем уровне согласован, хотя по главному вопросу: как будут взаимодействовать между собой обычные азербайджанцы и армяне при обычном пересечении границы, еще необходимо поработать. Конечно же, многое сегодня можно сделать, положившись на информационные технологии, и такие решения существуют, но эти, может быть, очевидные и успешно применяемые где-то в других частях света решения, когда их начинаешь анализировать, не совсем подходят к нашему случаю.

Во время Евразийского межправительственного советамы договорились с премьер-министром Республики Армения Николом Воваевичем Пашиняном принять меня для того, чтобы обсудить с ним эти развилки. Он очень детально прошел по всем остающимся после заседания трехсторонней группы вопросам. Многое удалось прояснить, и кое-что еще остается и требует дальнейшего обсуждения уже с азербайджанской стороной.

Вы спросили, когда произойдет разблокирование.Определенный ответ на этот вопрос пока никто не даст. Тогда, когда договоримся и когда под соответствующим документом будут поставлены подписи. Тогда можно будет говорить о том, чтобы приступать к восстановлению этой железной дороги, которая существовала в советское время и которой пользовались и армяне, и азербайджанцы.

Для Армении открытие этой железной дороги имеет ключевое значение с точки зрения разблокирования этой страны. Очень активно идет рост экономики Армении: в прошлом году — 12,6%. Это одни из самых высоких темпов роста экономики в мире, и все понимают, что причинами этого экономического чуда являются деловые качества армянских предпринимателей, помноженные набезбарьерный доступ к большой экономике России и других стран Евразийского экономического союза. Такое расширение экономики требует соответствующе развитыхтранспортных коммуникаций, обеспечивающих доступ Армении к мировым рынкам. При этом Армения смотрит на Россию как на свой основной рынок.

В прошлом году торговля между Россией и Арменией выросла более чем на 83%. В этом году в январе — апреле рост 96%. Армения — очень активно растущая экономика, развитие которой сдерживается бутылочным горлышком в виде Верхнего Ларса, единственным пограничным пунктом пропуска, обеспечивающим ее связь с Россией. Руководство Армении стремится как можно быстрее разблокироваться. Симметричная озабоченность есть и у руководства Азербайджана, который тоже стремиться как можно скорее получить прямое и удобное транспортное сообщение между западными районами своей страны и Нахичеванью. К тому же очевидно, что дальше железная дорога пойдет на Иран и Турцию, что сделает ее одним из важнейших транспортных маршрутов Евразии. Но, конечно же, никто не будет в угоду скорости подписания документа ставить на второе место безопасность людей и грузов, которые будут перемещаться по этой дороге. Вот это очень важный момент, который пока не дает ответить на вопрос, когда произойдет разблокирование.

— Отмечаете ли вы попытки со стороны Запада помешать процессу разблокирования транспортных коммуникаций?

— Мы знаем, и это видно из заявлений [председателя Евросовета] Шарля Мишеля, которые он публикует по итогам своих переговоров с президентом Азербайджанской Республики, с премьер-министром Республики Армения, что на этих встречах обсуждаются вопросы разблокирования транспортных коммуникаций. При этом отмечается прогресс, достигнутый сторонами в этом вопросе. Как вы понимаете, этот прогресс достигнут на трехсторонней площадке с участием России, хотя понятно, что европейцы об этом упоминать не будут.

Наши партнеры по переговорам согласны, что та площадка, которая создана в соответствии с заявлением руководителей России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года по 9 пункту, - это говорят и азербайджанцы, и армяне, - это место, где на сегодня достигнуто наибольшее продвижение. И здесь сегодня намечается результат. Это действительно так. Отход от формата трехсторонней рабочей группы вице-премьеров будет иметь всем очевидные негативные эффекты.

— Когда планируется следующая встреча рабочей группы на уровне вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана?

— Мы работаем уже почти два с половиной года, однако практики четкого графика встреч у нас не сложилось. При этом не следует думать, что наша работа идет от встречи к встрече, а между заседаниями мы занимаемся другими текущими делами. На самом деле это не так, эта работаведется почти каждый день. Редко бывает, чтобы мы не позвонили друг другу, не пообщались, не обсудили какие-то вопросы, связанные с разблокированием. Даже когда мы общаемся по нашим двусторонним повесткам, то все равно затрагиваем и эту тему. Нами сделаны сотни, наверное, телефонных звонков, обменов файлами, формулировками. Мы с коллегами над этим работаем постоянно.

— Может быть, известно, когда будет встреча для подведения итогов?

— Тут еще есть, над чем поработать.

— Вы уже затронули экономическое сотрудничество с Арменией. Действительно ли для Армении Россия остается важным торговым партнером, или мы видим, что премьер-министр, может быть, смотрит в сторону Запада больше сейчас?

— Никол Воваевич Пашинян очень глубоко, аргументированно и совершенно однозначно говорил, это прозвучало и в Кремле во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, и в Сочи на заседанииЕвразийского межправительственного совета, что Россия — это основной торговый партнер Армении и основная причина бурного экономического роста этой страны. Членство в ЕАЭС, а именно отсутствие таможни, безбарьерная среда, свободное перемещение капиталов, рабочей силы, доступ к крупному рынку ЕАЭС - все это дает колоссальное преимущество Армении и является причиной того экономического скачка, который сегодня переживает эта очень близкая для нас страна. Нас радуют экономические успехи нашего союзника, которые являются живым примером и доказательством верности интеграционного курса, предложенного руководством России нашим соседям. Даже не хочется думать о возможных последствиях разрыва Армении и России, они слишком очевидны.

— Хотели бы перейти к вопросу зон свободной торговли с ЕАЭС, сейчас много стран работают над процессом. Ранее посол Индонезии в России заявил, что в июле будет встреча в России по этому вопросу, о создании зоны свободной торговли. Возможно, будет подписано соглашение о создании. Планируется ли действительно в июле такая встреча?

— Здесь, во-первых, нужно понимать, что в силу наличия общих рынков, единого таможенного пространства, все переговоры о зонах свободной торговли с какими-либостранами ведутся не Российской Федерацией, а Евразийской экономической комиссией. Там есть специальный министр коллегии, который ведет эти переговоры. И он в ходе этих переговоров старается балансировать точки зрения всех пяти стран. Поэтому у него очень тяжелая работа, но ему это удается. И, конечно же, как и принято в ЕАЭС, все решается на основе консенсуса пяти стран: с кем вести переговоры, какие товарные группы включать, насколько глубоко должна эта зона свободной торговли проникать на рынки соответствующих стран. Все это предмет переговоров, очень сложных переговоров. И, как правило, такие переговоры занимают по несколько лет. С Индонезией комиссия только приступает к переговорам, и сколько они продлятся, сказать сложно. Это вопрос, который находится в их зоне внимания и компетенции. Конечно, хочется, чтобы это произошло скорее.

Что важно: сейчас, действительно, ЕАЭС очень близко подошел к тому, чтобы заключить такое соглашение с Ираном. И этот вопрос докладывался в том числе на Евразийском межправительственном совете и получил поддержку глав правительств. Поэтому здесь мы идем вперед. Очень рассчитываем, что до конца года такое соглашение может быть подписано. И у ЕАЭС, как говорится, в трубе находится еще ряд соглашений, по которым тоже переговоры идут. И с Египтом, и с Индией, и с Индонезией, и с ОАЭ. Все это дружественные нам страны, растущие рынки, в их сторону, собственно, и перемещается экономический центр нового многополярного мира. Поэтому процесс идет. Даже в двустороннем формате переговоры о зонах свободной торговли очень непростые и на них уходят годы. Переговорщикам необходимо учитывать очень много различных интересов. В нашем же случае тут задействованы интересы всех пяти государств -членов ЕАЭС, их бизнеса и потребителей. Все это должноучитываться нашими переговорщиками. Это сложный процесс.

— Помимо Ирана, какие страны еще близки к созданию зоны свободной торговли?

— Пока только Иран. Но Иран — это одна из крупных стран региона.

— Есть информация в ряде источников о том, что ведется работа по созданию единой валюты ЕАЭС. Действительно ли этот вопрос в повестке дня сейчас?

— За те почти 3,5 года, что я являюсь членом Совета Евразийской экономической комиссии, такой вопрос ни разу в повестку не попадал. В реальности же происходит следующее: на евразийском пространстве идет рост использования национальных валют. И действительно, по товарам трансграничные взаиморасчеты в национальных валютах в марте вышли на уровень 90%. Более трех четвертей этих взаиморасчетов осуществляется в российском рубле. Это тоже понятно, потому что Россия в Северной Евразии — это самая крупная экономика, и, естественно, используется валюта самой сильной экономики. Поэтому такова ситуация на сегодняшний день.

— Ранее вы заявляли, что идет работа над договором об общем рынка газа в ЕАЭС. Могли бы рассказать, как сейчас обстоит, есть ли подвижки в процессе?

— Переговоры продолжаются. Какую позицию мы довели до коллег по созданию общего рынка газа? Решения о формировании общего рынка газа принимались в совершенно иных экономических условиях. Это был 2011 год. Очевидно, в то время могли еще быть радужныенадежды на то, что невидимая рука рынка сама сможет сбалансировать спрос и предложение. Однако структура газового рынка имеет свои особенности, и правила классического рынка тут не всегда работают. В прошлом году мы все видели на примере спотовых рынков Европы, как цена скакала выше $3000 за 1000 кубов. Представьте себе, в какой ситуации могли бы оказаться экономики наших друзей по ЕАЭС, если бы мы пошли по такому же пути. Хотя Россия и является продавцом газа, но сверхвысокие цены выбивают почву из-под ног потребителей, и нам это тоже не надо. Мы за стабильные,прогнозируемые, долгосрочные отношения, учитывающие интересы продавцов и покупателей. И конечно же, это навело нас на определенные мысли. Очевидно, что долгосрочные газовые контракты, которые лежат в основе нашего газового рынка, предоставляют гораздо большую прогнозируемость и выгодны как потребителям, так и поставщикам. Переговоры идут, есть нюансы, но и у партнеров есть, пожалуй, понимание, что российская позиция имеет под собой серьезную основу.

— Вы говорили ранее, что возрастает интерес у многих стран к ЕАЭС. Есть ли сейчас конкретные государства, которые уже изъявили желание присоединиться к союзу?

— Интерес действительно возрастает, мы это видим. Почему это происходит? Современный мир находится под комплексным воздействием целого ряда факторов, это и деглобализация, сопровождающаяся фрагментацией глобальных энергетических и валютных рынков и формированием новых макрорегионов. Это и климатическая повестка, в рамках которой ошибочные оценки и решения Запада уже привели мир на грань энергетического и продовольственного кризиса. При этом не надо отбрасывать в сторону тот факт, что температура на планете действительно повышается, и проблема обеспеченности людей и посевов пресной водой обостряется. Особенно уязвима Центральная Азия. Это и четвертая промышленная революция, а переход на новые технологии, как мы знаем из истории человечества, приводит к конфликту производственных сил и производственных отношений. Наверное, чтобы всем нам было еще интереснее, не скучно,все эти процессы происходят одновременно.

Это то, над чем сегодня думают во многих странах мира. Полагаю, что страны постсоветского пространства не являются исключением, они тоже стремятся осмысливать свое место в этом нарождающемся мире и думают о том, как им сохранить социальную стабильность у себя дома, откуда брать энергию, воду, как обеспечивать продовольственную безопасность, кому и на каких условиях продавать результаты своего труда, как решать демографические проблемы, с кем быть и как при этом не потерять свою идентичность и суверенитет.

На фоне всех глобальных процессов, происходящих в современном мире, мы видим, что ЕАЭС объективнообеспечивает образующим его государствам вполне осязаемые материальные преимущества. Это связано и с продовольственной безопасностью: мы сегодня себя обеспечиваем по основным видам сельскохозяйственной продукции. И мы договорились с другими государствами - членами ЕАЭС об утверждении баланса спроса и предложения на основные виды сельскохозяйственной продукции. Это очень важно, это придает всем уверенность. Потому что дальнейшее наличие такой уверенности обуславливает социальную стабильность в обществе, если есть продовольствие. И, конечно, вода.

То же самое по энергетике. Мы с вами уже говорили: цены, которые имеют наши ближайшие партнеры по ЕАЭС, это не секрет, действительно в разы ниже, чем те цены, которые сегодня есть на других рынках, то есть европейских. Поэтому это тоже преимущество. И все это происходит в пределах единого таможенного пространства, безбарьерной среды. ЕАЭС - это большой рынок с объемом почти 190 млн человек.

Конечно же, другие страны тоже смотрят на то, чтобы иметь безбарьерный доступ к этому рынку, очень многие об этом говорят, они хотят этого. Мы считаем, что, если вы хотите иметь такой доступ, то становитесь членами ЕАЭС. Мы будем рады вас видеть. Поэтому они смотрят, они наблюдают. Есть и более дальние страны, которые тоже очень внимательно смотрят на ЕАЭС. И здесь есть различные интеграционные контуры. Те же самые зоны свободной торговли — это тоже форма интеграции. Поэтому здесь много вариантов может быть. Есть ряд государств, присоединение которых к ЕАЭС будет выгодно как для них самих, так и для Союза с учетом стратегических целей нашего развития.

Они сами должны взвесить для себя все за и против, что они приобретут, что потеряют, и исходя из своих национальных интересов прийти к соответствующим решениям. Здесь многое является счетным, но много и политики. Это всегда решение государства, которое рассматривает такой вариант для себя.

— Возможно, вы могли бы назвать, какие именно государства уже изъявили желание?

— Таких официально оформленных заявок сейчас нет. Но, очень важно, посмотрите и на майские мероприятия ЕАЭС на уровне глав правительств, Высший Евразийский экономический совет, и Евразийский межправительственный совет, который проходил в начале июня в Сочи. Кстати, это впервые, когда на этих мероприятиях одновременно присутствовало такое количество национальных лидеров и глав правительств, государства которых не входят в ЕАЭС. Думаю, что это можно рассматривать как индикатор интереса этих государств к тому, что страны нашей пятерки достигли в рамках формата ЕАЭС. Мы это приветствуем и всегда вместе в Евразийской экономической комиссии и с другими государствами - партнерами по ЕАЭС готовы им помочь во всем этом лучше разобраться. Чем больше стран будет объединено ЕАЭС, тем устойчивее их экономики и люди будут реагировать на вызовы современного мира.

— Как вы относитесь к идее создать бренд "Сделано в ЕАЭС"? Когда мы можем увидеть товары, маркированные таким брендом?

— Ведется очень большая работа для того, чтобы создавать продукцию именно "Сделано в ЕАЭС". И в прошлом году, в июле, мы приняли на совете Евразийской экономической комиссии решение: давайте попробуем,создадим такой высокотехнологичный совместный продукт. Белоруссия предложила. Давайте попробуем сделать евразийский электробус. На прошлой неделе в Сочи этот электробус уже стоял на площадке. Физически он уже есть. Воплотили. Поэтому, об этом говорил и премьер-министр Белоруссии Роман Александрович Головченко, между решением и делом у нас проходит очень короткий промежуток времени. Действительно, это продукт, который сделан всеми странами, в создании которого приняли участие все страны.

Поэтому наступит день, когда у нас будет бренд "Сделано в ЕАЭС" именно для таких продуктов. Для этого уже принято очень важное решение, и президенты в мае внесли соответствующие поправки в большой договор о Союзе. Это связано с тем, чтобы оказывать финансовую поддержку проектам промышленной кооперации, в которых задействованы три и более стран ЕАЭС. Так что сейчас слово за нашими предпринимателями и новаторами.

С 2024 года ЕАЭС начнет финансово поддерживатьреализацию таких совместных проектов. В первую очередь, конечно, в высокотехнологичных отраслях, которые обеспечат товаропроизводителей наших пяти стран лучшими конкурентными возможностями, в том числе на внешних рынках, и в первую очередь на рынках глобального Юга, куда мы сегодня пробиваем наши транспортно-логистические коридоры. Все это взаимосвязано. И важно, что все страны ЕАЭС это поддерживают. Это очень четко звучит в выступлениях и глав государств, и глав правительств государств — членовЕАЭС.

— Спасибо вам большое.

Беседовала Карина Горшкова