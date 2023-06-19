Глава депстроя Москвы: новые мосты станут выразительной частью столичной архитектуры

Рафик Загрутдинов - о сроках строительства в столице железнодорожных путепроводов, велопешеходных и автомобильных мостов, а также об особенностях их возведения и облике новых искусственных сооружений

Москва не снижает темпов своего развития, одним из элементов которого является создание удобных и эффективных транспортных связей. О сроках строительства в столице железнодорожных путепроводов, велопешеходных и автомобильных мостов, а также об особенностях их возведения и облике новых искусственных сооружений в интервью ТАСС рассказал глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Рафик Равилович, каков эффект от появления в Москве новых мостов, тоннелей, путепроводов?

— Они значительно разгружают дороги, крупные магистрали, а также обеспечивают межрайонные связи в городе. Новые мосты, тоннели и путепроводы появляются в городе при его комплексной застройке, развитии транспортной инфраструктуры и жилых кварталов, мест приложения труда и так далее. Например, важно предусмотреть связки при железнодорожном строительстве, чтобы районы не были отрезаны друг от друга. Поэтому параллельно ведется работа по возведению путепроводов, тоннелей, автомобильных и пешеходных мостов, которые обеспечивают связанность районов. В некоторых районах были железнодорожные переезды, и с увеличением частоты движения поездов - в том числе после запуска Московских центральных диаметров – строительство новых транспортных сооружений стало объективной необходимостью.

— Какие новые железнодорожные путепроводы и метромосты будут построены в городе в ближайшие годы?

— В рамках адресной инвестиционной программы, которая охватывает период до 2026 года, мы планируем ввести в эксплуатацию 17 путепроводов, по трем из них движение будет запущено в этом году. Это путепровод в районе станции Текстильщики, где работы практически завершены; Дмитровский путепровод на севере столицы, где заканчиваем реконструкцию; а также путепровод через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит проектируемый проезд №2236 с улицей Хачатуряна и обеспечит поперечную связь между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Кроме того, возводим Ликовский метромост для Калининско-Солнцевской линии столичной подземки, который позволит протянуть линию до аэропорта Внуково. Его длина - 460 м, объект расположен на перегоне между станциями "Пыхтино" и "Внуково". Эту стройку планируем завершить также в этом году.

На следующий год у нас намечен запуск путепровода, который свяжет Инженерную улицу и улицу 800-летия Москвы. Еще один крупный проект реализуется в районе 24-25 км Ленинградского шоссе. Здесь строится путепровод, для него готовы шесть опор из семи и сделана надвижка над железнодорожными путями, а также многоуровневая развязка. После завершения строительства мы планируем демонтировать старый путепровод, находящийся в неудовлетворительном состоянии. По итогу автомобилисты получат более комфортную и безопасную транспортную доступность аэропорта Шереметьево, а в перспективе появится возможность для прокладки высокоскоростной магистрали.

Это не единственный проект, который мы завершим в 2024 году. Так, появится искусственное сооружение под железнодорожными путями между улицами Двинцева и Складочная.

Год спустя – в 2025-м – откроем путепровод для соединения улиц Добролюбова и Складочная. Одновременно совместно с коллегами из ОАО "РЖД" завершим проект строительства четырех путепроводов на участке между улицами Валаамская и Академика Королева. Еще одно сооружение через железнодорожные пути соединит Костромскую улицу и Юрловский проезд.

В 2026 году будут реализованы путепроводы между улицами Менжинского и Дудинка и улицей Малыгина и Малыгинским проездом, а также тоннель через Октябрьское направление МЖД и реку Сходня, соединяющий Проектируемый проезд № 684 и Алабушевской улицей в районе Силино и через пути МЦД-2 на Золоторожском Валу.

В планах на 2026-2027 годы построить еще два таких объекта через Октябрьскую железную дорогу в районе платформы Малино и через пути Курского направления МЖД для соединения улиц 2-я Мелитопольская и Веневская. К проектированию приступим в ближайшее время.

— Продолжая транспортную тему: какие автомобильные мосты в работе у департамента строительства?

— Их восемь. С инженерной точки зрения все они очень интересные. В этом году планируем ввести в эксплуатацию мост через затон Новинки. Его длина составляет 615 м, довольно-таки протяженный. Это важная связка для территории ЗИЛ, которая активно застраивается, и этот мост к моменту ввода жилья в эксплуатацию будет высоко востребован. Благодаря ему появится альтернативный маршрут от Симоновской набережной до Южнопортового района, минуя Третье транспортное кольцо, за счет чего снизится транспортная нагрузка на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова.

Красивый мост появится в рамках Московского скоростного диаметра через Москву реку от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Его длина - 335 м. Здесь применялась интересная технология навесного монтажа 200-тонными кранами. Они находились прямо на строящемся пролете и возводили следующие секции. После запуска движения мост свяжет два округа столицы – Южный и Юго-Восточный, улучшит транспортную доступность районов Москворечье-Сабурово, Печатники, Люблино, и увеличит пропускную способность улиц Люблинская, Донецкая и Каспийская, Каширского шоссе.

Также перед нами стоит задача для соединения северного участка МСД с трассой М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань" построить за МКАД мост через реку Пехорку длиной 360 м. Причем под ним проходит еще одна эстакада - часть Зенинского шоссе, по которой не прекращалось движение транспорта. Объект в высокой степени готовности, строительство планируем завершить к осени.

В рамках строительства южного участка Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе" в 2023 году планируем построить 109-метровый мост через реку Битца. Сейчас ведется устройство опор мостового сооружения и монтаж балок пролетного строения. У нас МСД доходит до МКАД, и важно соединить магистраль с Симферопольским и Варшавским шоссе и автодорогой "Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе". Крутая дорога будет, без единого светофора от Варшавского шоссе до Боровского шоссе.

Еще два моста в планах до конца 2025 года. Первый – в створе улицы Мясищева протяженностью 250 м. К его строительству приступили буквально в марте. На объекте ведутся работы по армированию и бетонированию опор мостового сооружения. Жителям будут обеспечены новые автомобильные маршруты, а также современные и комфортные пешеходные пути движения в районе станций метро Большой кольцевой линии "Мневники" и "Терехово". Второй мост через Москва-реку в этот срок появится в створе Берегового проезда, ближе к Сити. Его длина - 315 м, строить также начали в марте. Помимо прочего мост создаст дополнительный выезд с территории строящегося Национального космического центра Хруничева в сторону северо-запада Москвы.

А на 2026 год наметили выполнить строительство еще двух автомобильных мостов, по которым сейчас ведем проектирование. Первая красивая конструкция с "парусами" в районе Новозаводской улицы. Мы уже подготовили его макет, провели испытания на ветровую нагрузку в лаборатории и намерены приступить к строительству в следующем году. Важно инженерно выверено все сделать, без нарушения технологий. Второй мост - через реку Раменка в районе Мичуринского проспекта и Мосфильмовской улицы, где строится порядка 1 млн кв. м жилья. Запроектирован объект длиной 420 м - это большая транспортная развязка, которая обеспечит комфорт в передвижении жителей в том числе к социальным объектам. К стройке планируем приступить в третьем квартале текущего года.

— Новые развязки на МКАД представляют собой не только часть магистрали, но и многоуровневые искусственные сооружения. Какие работы осталось выполнить в рамках модернизации "клеверов"?

— Поставлена задача ввести в этом году развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе, с Липецкой улицей и с улицей Верхние поля. Остались не решенными до конца вопросы с шоссе Энтузиастов – на участке в восточной части города ведутся локальные мероприятия по расширению МКАД. Так, завершим основные работы на кольцевой автодороге - обновим 22 развязки. В результате этой модернизации пропускная способность на большинстве участков МКАД буквально удвоилась: мы сделали разгонные полосы, увеличили емкость дороги за счет направленных съездов, повысили ее пропускную способность и облегчили движение без снижения скорости.

— Где уже есть или будет самая многоуровневая развязка в Москве?

— Пожалуй, уникальная и наиболее технически сложная многоуровневая развязка сейчас возводится на участке МСД в районе завода полиметаллов на пересечении с Каширским шоссе. Особенность и значимость ее заключается в том, что после завершения работ движение транспорта на этом узле будет осуществляться на пяти уровнях: МЦД-2, Каспийская улица, Каширское шоссе, МСД основного хода и самый верхний уровень – левоповоротный съезд с Каширского шоссе на МСД в направлении улицы Шоссейная.

— Рассматриваете ли строительство автомобильных тоннелей или дорог не на окраине, а в центре города?

— В центре уже много метротоннелей, которые выполняют задачу по транспортировке людей под землей эффективнее, чем наземный транспорт. Там много исторических и туристических зон, территорий историко-культурного наследия. Центр - он больше для общественного транспорта, пешеходных и веломаршрутов. Но при необходимости техническая возможность строительства тоннелей есть.

— Какие новые пешеходные связи через водные преграды появятся в городе в ближайшие три года?

— На этот срок у нас в работе семь пешеходных мостов через водные преграды, на трех из них уже ведутся строительно-монтажные работы. Это красивые объекты, которые не только свяжут районы, но и станут местами притяжения. Новые мосты будут выразительной частью столичной архитектуры, интересными элементами благоустройства. Это не просто "перекинуть балку через речку": возводятся настоящие архитектурные украшения города.

Так, красивый мост через реку Яуза, общая длина переходов которого с учетом пандусов составляет порядка 300 м, появится в шаговой доступности от новых кампусов МГТУ им. Баумана. Он не только свяжет два берега и районы, но и станет зоной отдыха - на нем расположится амфитеатр, в городе появится новая смотровая площадка над водой. Срок завершения работ по контракту намечен на 2025 год, но мы планируем закончить строительство с опережением графика. Мост со схожими функциями построим в районе Нагатинского затона, он также соединит жилые кварталы и будет прогулочной зоной. Пешеходная связь будет представлена изящной конструкцией с вантовыми элементами, его длина составит 220 м. Эту стройку завершим в четвертом квартале следующего года.

Также появится мост на водоотводном канале имени Москвы, у Крымской набережной и стрелки Золотого острова, где стоит памятник Петру. В этом районе очень красивая и востребованная территория для отдыха москвичей и гостей столицы, но при этом плотная застройка с большим количество инженерных сооружений, которые в том числе проходят через реку. Поэтому перед нами встала задача смонтировать мост без нарушения целостности и с минимальными перекладками инженерной инфраструктуры. Сначала планировали его собрать и провести надвижку, но позднее решено было провести сборку на отдельной площадке на барже. Мостовое полотно будет доставлено на Водоотводной канал на судне, после чего посредством домкратов его будут разворачивать и устанавливать. Данный метод монтажа займет около недели. Совсем скоро в этом месте у москвичей и гостей столицы появится альтернативный пешеходный маршрут от парка "Музеон" к ГЭС-2, причем непрерывный, так скажем, бесшовный.

Еще два моста длиной 115 м и 150 м находятся в проектировании. Они будут возведены в рамках благоустройства набережной Марка Шагала и затона Новинки. Срок их реализации – 2026 год. Также сейчас только приступаем проектированию двух пешеходных мостов на территории Мнемниковской поймы, которые обеспечат выходы к парку "Фили" и на Островную улицу. Длина первого составит 400 м, протяженность второго - 500 м. Оба объекта станут частью новых прогулочных маршрутов жителей районов Хорошево-Мневники, Крылатское и Филевский парк.

Потребность столицы в мостах определяют новые кварталы. По контрактам все эти мосты вводятся в разные годы, но мэром поставлена задача работать с опережением сроков. И московские строители набрали достаточно опыта, чтобы строить хорошо, качественно, но при этом быстро. Будем стараться, если не случится форс-мажора или не столкнемся с геологическими особенностями, ввести эти объекты в эксплуатацию раньше намеченных сроков.

— А сколько человек задействовано в строительстве искусственных сооружений в Москве?

— Всего на стройплощадках в столице работают около 60 тыс. человек, четверть из них - около 15 тыс. - возводят мосты, путепроводы, эстакады, развязки и дороги. Например, Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным поставлена задача Московский скоростной диаметр завершить в максимально сжатые сроки. Используем новейшие технологии и 470 единиц техники. Счет буквально идет на сутки - график выстроен очень жестко, ведем ежечасный мониторинг, задействованы тысячи рабочих и инженерно-технических работников. Все должно быть очень четко, в том числе, доставка материалов, монтаж конструкций. Можно сказать, стройка века - емкая, нужная и высокотехнологичная. Сейчас дорога каждая минута. На МСД много пересечений с железными дорогами, и около 60% новой магистрали - это искусственные сооружения.