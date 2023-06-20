Гендиректор Whoosh: мы запустили пилотный проект в Латинской Америке

Дмитрий Чуйко — о латиноамериканском "пилоте" компании, круглогодичной школе вождения и работе приложения во время сбоев сервисов с навигацией в столице

Объем российского рынка аренды электросамокатов в 2022 году составил 13,3 млрд рублей, увеличившись на 64% к прошлому году, а к 2025-му может вырасти до 39,6 млрд рублей. Генеральный директор российского кикшерингового сервиса Whoosh Дмитрий Чуйко в интервью ТАСС в рамках ПМЭФ 2023 года рассказал о пилотном проекте в странах Латинской Америки, запуске круглогодичной школы вождения и работе приложения в период сбоев сервисов с навигацией в Москве.

— В марте вступили в силу правила дорожного движения для электросамокатов. Как они влияют на число нарушений в сервисе?

— В том году, если не ошибаюсь, по статистике ГИБДД, 70% приходилось на частные самокаты и только 30% приходилось на кикшеринг.

Понятно, что с точки зрения частных самокатов, наверное, пока ситуация не сильно изменилась — появились знаки дорожного движения, но пока не появились механизмы контроля с точки зрения ГИБДД. Сложно говорить, как изменилась общая аварийность, потому что у нас нет пока статистики ГИБДД, которая выпускает ее раз в полгода. Но мы можем говорить про нашу внутреннюю статистику. В ней мы фиксируем любые инциденты, которые произошли с пользователем, даже небольшие падения. Если в прошлом году на 10 тыс. поездок было примерно 0,9 инцидентов, то в этом году этот показатель снизился, стал 0,8. Я могу чуть ошибаться, но я помню, что снижение точно есть и оно есть на 1 пункт.

Много это или мало — судить сложно. Поездок стало значительно больше по сравнению с прошлым годом, а доля аварий при этом снижается. И наверное, это хороший тренд.

Мы продолжаем делать многое для того, чтобы просто образовывать людей. Мы в этом году запустили более масштабную программу по школам вождения, когда мы обучаем людей офлайн, проводим в каких-то локациях школы на несколько дней. Также у нас есть и постоянно действующие школы — в ближайшее время запустим такую в Сочи, на весь сезон.

— Каким образом сегодня еще можно повлиять на пользователей, чтобы снизить число аварий и среди владельцев частных электросамокатов?

— Нам достаточно сложно повлиять на рынок частных самокатов. Мы, безусловно, находимся в контакте с Минпромторгом и в контакте с ребятами, которые разрабатывали ГОСТ для самокатов. И было несколько инициатив, одна из них — все ввозимые в Россию самокаты должны оснащаться трекером, и этот трекер должен быть подключен к некой специальной системе, которая будет выполнять аналогичный функционал, похожий на тот, что есть на шеринговых самокатах — когда мы контролируем, где едет самокат, с какой скоростью едет и так далее.

Но, мне кажется, если эта инициатива и реализуема, то на это потребуется достаточно длительное время. Потому что ты сможешь оснастить только вновь ввезенные в страну самокаты.

На мой взгляд, наиболее простым путем сейчас является все-таки обучение. Нужно больше социальной рекламы того, как правильно себя вести на самокате, больше информационных сообщений для пользователей.

— В вашем новом интернет-магазине тоже есть самокаты для частных пользователей. Насколько проект оказался успешен?

— Мы только запустили этот проект. У нас есть несколько экспериментальных направлений, где мы пытаемся изучить, а есть ли в этой нише что-то, что может быть интересно нашей аудитории и помогать нам с точки зрения увеличения выручки. И магазин — одна из таких инициатив. Мы будем внимательно следить за тем, как эта история будет развиваться. Идея была в том, что мы получали достаточно много запросов от людей с вопросом: "А подскажите, какой самокат лучше купить? Вы в этом разбираетесь. А в какой одежде ездить?" И мы отвечаем на эти запросы, рекомендуя удобные для поездки товары. В частности, мы предлагаем детские самокаты — они нужны для того, чтобы взрослый смог передвигаться вместе с ребенком, но не везти его перед собой на одном самокате, тем самым подвергая риску.

— Также у вас в аренду можно брать электровелосипеды. Насколько этот транспорт популярен, какая у вас доля по аренде велосипедов?

— Пока у нас довольно небольшое количество велосипедов относительно самокатов. Если самокатов у нас больше 120 тыс., то велосипедов около 4 тыс. Они работают сейчас в Подмосковье и в Санкт-Петербурге, вы можете их здесь видеть. Первые результаты показывают, что сервис достаточно востребован. В ближайшее время планируем запустить электровелосипеды и в центре Москвы.Также планируем протестировать и сделать небольшой проект в Казахстане, рассматриваем запуск еще в нескольких городах России.

— Недавно Whoosh представил самокат с модулем компьютерного зрения. Сколько сегодня таких самокатов в парке?

— Пока несколько сотен. Нам нужно отпилотировать технологию более широко. Она прошла тесты в наших лабораториях, но нужно понять, что мы действительно правильно собираем данные IoT для того, чтобы ее масштабировать дальше. Это обычный процесс лесенкой. Ты делаешь один, потом десять, потом несколько сотен и дальше переходишь в тысячи или десятки тысяч устройств.

— В каких новых странах планируете запустить пилотные проекты?

— Сегодня мы находимся в Казахстане и Белоруссии. Но основным рынком по-прежнему остается Россия. Два месяца назад мы вместе с партнерами запустили пилотный проект в Латинской Америке. Сервис уже работает в Чили и в Бразилии, будем дальше смотреть, как будет развиваться. Мы исследовали достаточно много рынков. И нам показалось, что рынок Латинской Америки имеет свои перспективы — это выгодный регион с точки зрения конкуренции, экономики на этом рынке. Плюс это круглогодичный рынок.

— Также вы в том году проводили IPO, планируете ли SPO проводить в этом году?

— Мы рассматриваем различные варианты работы на рынке капитала. Сказать, что мы прямо сейчас рассматриваем SPO, — нет, мы на данный момент не рассматриваем дополнительную эмиссию. Но ничего не исключает, что мы вернемся к этому вопросу в какой-то перспективе.

— Насколько планируется увеличить парк самокатов в 2023 году, в ближайшие пару лет? Есть какие-то масштабные планы?

— Мы видим, что рынок достаточно большой. Мы в этом году поставили дополнительно 40 тыс. самокатов. Планируем в этом году еще некоторое увеличение. Я думаю, по результатам этого года будем уже принимать конкретное решение о следующем, сколько самокатов будем закупать. Безусловно, будет увеличение, насколько масштабным оно будет, наверное, решим ближе к осени.

— Также вы хотели запустить центры по обслуживанию самокатов, чтобы их можно было ремонтировать. Они уже запущены?

— Центр по восстановлению самокатов мы строим в Москве. Он находится на этапе строительства и оснащения. Он уже выпускает первые самокаты. Пока не все технологии там внедрены, которые мы планировали внедрить. Я думаю, как только мы выйдем на нужные объемы и дозавершим оснащение, мы, безусловно, выпустим об этом отдельную новость. Но в этом направлении мы идем, от этого проекта ни в коем случае не отказываемся. Он является для нас одним из приоритетных, потому что позволяет продлить срок жизни самоката существенно, с трех до пяти лет, для нас это крайне существенное значение.

— В мае были проблемы с работой навигационных сервисов в Москве. Как обеспечивается работа навигационных систем, чтобы самокаты с технической точки зрения продолжали работать без сбоев?

— Сейчас действительно ситуация с тем, как мы получаем GPS-сигнал на самокатах, крайне сложная, особенно в центре Москвы. Это доставляет достаточно много неудобств. Многие технологические решения из тех, которые могут помочь в этой связи, мы уже реализовали. И сейчас вы можете видеть, что в Москве ситуация лучше, но не всегда хороша. И еще много чего можно сделать. Есть несколько идей и проектов, которые мы будем внедрять, но они требуют значительно большего времени.

В целом, когда у тебя нет GPS, тебе нужно откуда-то понять локацию. А локацию пользователя можно понять либо с пользовательского телефона, что мы уже делаем — снимаем локацию с пользовательского телефона, если у пользователя есть геолокация, что тоже не всегда можно получить; либо снимать геолокацию с конкретных мест, когда, допустим, самокат приехал в определенную точку, эта точка понимает, что туда приехал самокат, и тогда ты понимаешь, что самокат находится именно там. Такой способ. Есть специальные маячки, проект этих маячков мы рассматриваем. Парковки оснащены маячками, и, соответственно, самокат, приезжая на парковку, через маячок понимает, где он находится. И соответственно, мы понимаем, где находится самокат, и пользователь тоже понимает его местонахождение.

Также мы активно развиваем историю геопозиционирования с использованием Wi-Fi и GSM-сетей. Мы сейчас изучаем, и я надеюсь, что получится запустить. Плюс у нас ребята активно готовят к запуску уже в поле инерциальную систему позиционирования. Это система, которая позволяет, не используя никаких привязок, только данные с датчиков самоката — скорость вращения колеса, направление движения и так далее, — определять, куда самокат перемещается. И наша основная задача — все эти системы, GPS, GSM, NFC, инерциальную — все это свести в кучу и выдавать максимально точные координаты для самокатов.

— На сколько, по вашим прогнозам, может увеличиться пользовательская база сервиса в этом году?

— В начале года наша база составляла 12 млн пользователей. Я думаю, что ее рост в этом году превысит цифры прошлого года точно.

— Самокаты, электровелосипеды, свой интернет-магазин. Создается ощущение, что компания развивает собственную экосистему. Так ли это? Какие еще аспекты она будет в себя включать?

— Я бы так не сказал. Потому что сегодня экосистемой называют все подряд. Я бы выразился по-другому: мы стараемся развивать транспортный сервис, это наш основной вектор развития. То есть услуги, которые позволяют пользователю перемещаться в городе из точки А в точку В с использованием либо самокатов, либо велосипедов. Не исключено, что мы еще что-то предложим для того, чтобы перемещать пользователей здесь. И понятно, что вокруг этого есть еще некоторые вещи, на которые есть потребность у наших пользователей. И мы пытаемся эту потребность закрывать.