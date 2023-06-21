Александр Бастрыкин: киевский режим по своей жестокости превосходит Третий рейх

Председатель Следственного комитета — о его работе в новых регионах России

В новых регионах России — Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях — уже созданы и работают подразделения Следственного комитета РФ. Об их комплектовании, особенностях работы, поставках нового оборудования, расследовании дел в отношении украинских неонацистов и о тяжелом наследстве в виде уголовных дел о преступлениях прошлых лет в интервью ТАСС рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

— Александр Иванович, вы уже говорили о функционировании подразделений вашего ведомства в новых регионах. Насколько они сейчас укомплектованы? Из чего вы исходили, когда принимали решение о том, сколько нужно следователей в каждый субъект?

— Наши подразделения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях укомплектованы почти на 100%. При определении штатной численности сотрудников в новых регионах мы учитывали необходимые факторы и проводили серьезный анализ. С одной стороны, нужно было исключить лишние траты бюджетных средств, с другой — не перегрузить следственные подразделения в ущерб качеству работы, чтобы не допустить увеличения сроков следствия, ведь в приоритете у нас остается защита прав потерпевших. И на текущий момент мы смогли обеспечить такой баланс.

— Кем сейчас укомплектованы эти подразделения? Как настроены люди, которые решили пойти на службу в новые регионы?

— Проходить службу в новых регионах изъявили желание сотрудники из территориальных следственных подразделений различных регионов, а также специализированных следственных органов, уже имеющие значительный опыт следственной и криминалистической работы, руководства подразделениями разного уровня. Много молодых людей, увидевших для себя возможность поучаствовать в формировании новых подразделений практически с нуля. Есть и женщины из нашей системы, которые тоже решили попробовать себя на этом направлении. Настрой у всех решительный, люди готовы преодолевать трудности для достижения общих целей и задач, стоящих перед нашим ведомством. Учитывая специфику службы в этих субъектах, мы постоянно продолжаем прорабатывать вопросы социальной поддержки сотрудников и их семей, а также постепенно улучшать материально-техническое обеспечение.

— Поговорим о следственной работе. Сколько уголовных дел на текущий момент расследуется сотрудниками этих подразделений? Какие это преступления?

— Следственными подразделениями организовано тесное и эффективное взаимодействие с другими правоохранительными органами Российской Федерации, действующими в новых регионах. Всего на данный момент следственными органами в четырех субъектах возбуждено 456 уголовных дел и принято к производству 725 дел, возбужденных другими правоохранительными органами до вхождения субъектов в состав России. Например, в ДНР и ЛНР мы приняли уголовные дела из органов прокуратуры и МВД.

Большая часть расследуемых дел — об особо тяжких преступлениях против личности — убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, изнасилования, а также преступления террористического и экстремистского характера.

В Запорожской области жительнице Мелитополя предъявлено обвинение в участии в деятельности экстремистской организации. С августа 2018 года подозреваемая, являясь участником запрещенного в РФ экстремистского сообщества, а также администратором группы в социальных сетях, публиковала материалы, содержащие информацию о популяризации украинского национализма, возбуждении ненависти и вражды в отношении граждан Российской Федерации и русскоязычного населения Украины. По ходатайству следствия обвиняемая арестована судом.

Помимо этого, расследуются и коррупционные составы. Недавно предъявлено обвинение в присвоении денежных средств бывшему исполняющему обязанности министра здравоохранения Херсонской области. В 2022–2023 годах обвиняемый похитил принадлежавшие министерству здравоохранения региона денежные средства в размере более 26,5 млн рублей, которые предназначались для выплаты заработной платы медикам. Фигуранту также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На текущий момент уже направлены в суды 147 уголовных дел в отношении 161 обвиняемого.

Для наиболее эффективной работы, в том числе выработки единых подходов к правоприменительной практике при расследовании уголовных дел, а также организации взаимодействия при раскрытии преступлений проведены рабочие совещания с представителями других правоохранительных и судебных органов.

— В каких подразделениях расследуется наибольшее количество дел?

— Если говорить о том, в каком из новых регионов совершено со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины) больше всего преступлений, то, конечно, в Донецкой Народной Республике, которая подвергается массированным обстрелам, начиная с 2014 года там гибли мирные люди, в том числе старики, женщины, дети. Надо отметить, что уголовные дела о преступлениях украинской военщины в основном расследуют следователи Главного следственного управления и военные следователи.

В части, касающейся расследования уголовных дел о преступлениях общеуголовной направленности, основная нагрузка ложится на территориальные подразделения Следственного комитета, которыми расследуется уже более 1,1 тыс. дел.

Также территориальными следственными органами активно ведется работа по осмотру стихийных захоронений совместно с экспертами Судебно-экспертного центра и бюро судебно-медицинской экспертизы. Только за последнюю неделю в ЛНР осмотрено 101 такое захоронение, извлечены тела 171 погибшего, личности 132 человек на данный момент установлены. При этом сотрудник следственного управления по Луганской Народной Республике включен в состав межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии, идентификации и увековечению памяти.

— Хватает ли криминалистической техники для работы на местах происшествий? Насколько эффективно выстроена работа криминалистов?

— Управления обеспечены самой современной криминалистической техникой. В ближайшее время в отдельные подразделения планируем дополнительные поставки беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа, дальномеров, следственных портфелей, унифицированных криминалистических чемоданов и другой техники. Все это будет способствовать более эффективной работе при проведении следственных действий — в частности, осмотров мест происшествий, поиска и фиксации предметов, имеющих значение для расследования.

Надо сказать, что в четырех новых субъектах России мы также получили тяжелое "наследство" в виде большого массива уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Расследование таких дел было в свое время приостановлено по причине неустановления лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых.

Следователи и криминалисты Следственного комитета незамедлительно приступили к работе. И здесь мы использовали "крымский опыт": была проведена ревизия соответствующих материалов, и многие дела во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных органов удалось быстро раскрыть и довести до суда.

В Луганске на днях был оглашен приговор украинскому военнослужащему Юрию Закопцу, совершившему в 2021 году похищение представителя Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Потерпевшего незаконно удерживали 140 дней. Закопец приговорен к восьми годам лишения свободы.

— Сообщалось, что в новых регионах будет создан филиал Судебно-экспертного центра. Сформировался ли он?

— Донецкий филиал Судебно-экспертного центра уже начал работу. На данный момент идет его укомплектование, в основном на службу в филиал идут эксперты из других регионов, имеющие опыт работы. После решения ряда организационных и материально-технических вопросов сотрудники филиала приступят к проведению фоноскопических, лингвистических, судебно-экономических, строительно-технических и других видов экспертиз.

— Вы всегда уделяли большое внимание работе с обращениями граждан. Сложно ли было наладить ее в этих условиях?

— Мои требования относительно работы по обращениям граждан всем известны, и они касаются в том числе новых регионов. Новыми подразделениями организованы каналы связи с населением, открываются горячие линии, телефоны доверия, налаживается функционирование интернет-приемных. Важно не допускать формального подхода и волокиты при решении проблем граждан, рассмотрении обращений и заявлений. Чуткое и внимательное отношение к людям, попавшим в трудную ситуацию или ставшим жертвами преступлений, должно быть всегда нормой.

Сейчас мы видим, что о функционировании нашего ведомства люди уже достаточно осведомлены. Организуются личные приемы граждан на местах, и люди обращаются с различными проблемами. В Херсонской области сотрудники помогли вынужденному переселенцу добиться положенных компенсаций и жилищного сертификата. В Запорожье пенсионерке оказана помощь в получении необходимых документов. В ЛНР местные жители обратились в связи с намерением администрации Краснодона ликвидировать троллейбусный транспорт. В рамках организованной проверки чиновникам и руководству транспортного предприятия разъяснены особенности федеральных программ поддержки муниципального транспорта и социально значимых объектов инфраструктуры. В итоге принятые меры позволили сохранить троллейбусный парк.

По уголовному делу о невыплате заработной платы работникам ГУП Донецкой Народной Республики "Вода Донбасса" в размере 641 млн рублей на первоначальном этапе расследования во взаимодействии с правительством республики приняты исчерпывающие меры по полному погашению образовавшейся задолженности сотрудникам указанного предприятия. Из регионального бюджета выделено финансирование на ее погашение. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме. Расследование продолжается.

— Как обстоят дела с обучением и воспитанием молодежи и подготовкой кадров для этих управлений?

— Наряду с организацией следственной работы устанавливаются прочные связи с учебными заведениями. Уже заключено соглашение о сотрудничестве Московской академии Следственного комитета и Луганской академии Министерства внутренних дел.

В рамках договора предусмотрено сотрудничество в подготовке и повышении квалификации следователей, в подготовке учебно-методических материалов, в проведении научных исследований в сфере уголовного права, процесса и криминалистики.

На базе Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Героя Советского Союза Берегового сформирован кадетский класс Следственного комитета России. Здесь будут воспитываться истинные патриоты России, достойные граждане своей Родины и будущие следователи Следственного комитета.

— Следственный комитет продолжает расследование преступлений киевского режима. Как вы могли бы охарактеризовать эти деяния и лиц, причастных к их совершению?

— Очевидно, что украинские неонацисты копируют идеологию Третьего рейха, а по своей жестокости они даже превосходят своих предшественников. Когда я был в Мариуполе после его освобождения от украинских вооруженных формирований, лично убедился в этом. Вид города меня шокировал. Даже Ленинград после блокады представлял собой не столь ужасающее зрелище.

Поэтому Следственный комитет расследует не только преступления украинских националистов в отношении мирных граждан, но и продолжает устанавливать материальный ущерб Донбассу.

В ходе допросов украинские боевики откровенно говорят, что в момент совершения преступлений судьбы и жизни мирных граждан их не беспокоили. Они выполняли приказы командования и без колебаний и жалости расстреливали мирных жителей. Все это, конечно же, поражает.

— Как продвигается расследование дела о теракте на Каховской ГЭС? Что уже удалось установить следователям?

— Следователи и криминалисты провели ряд осмотров мест происшествия. Задокументированы имеющиеся разрушения. В настоящее время продолжается установление ущерба от подтопления населенных пунктов, наступившего вследствие разрушения плотины, а также фиксация этих тяжких последствий. Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению.

— Чем в новых субъектах занимаются военные следственные органы?

— Представители военного следствия уже более года работают в зоне СВО (специальной военной операции). Первые военные следственные отделы Следственного комитета Российской Федерации были развернуты на территориях ДНР и ЛНР 10 марта 2022 года. На текущий момент военные следователи продолжают выезжать на осмотры мест происшествий, прежде всего связанные с преступлениями киевского режима против мирного населения. Это обстрелы жилых домов, объектов гражданской инфраструктуры: школ и детских садов, образовательных и медицинских учреждений. Значительную помощь при осмотре таких мест происшествий оказывают сотрудники Главного управления криминалистики и Судебно-экспертного центра СК России.

Нами были назначены экспертизы осколков, изъятых при осмотрах мест обстрелов. Их результаты показывают, что в нарушение норм международного права вооруженные формирования Украины ведут огонь по населенным пунктам из различных реактивных систем залпового огня как советского, так и западного производства, артиллерии крупных калибров, а также минометов.

— Кого удалось привлечь к уголовной ответственности по результатам этой работы?

— Фиксируя следы противоправных действий украинских вооруженных формирований, следственные органы СК России собрали значительный массив данных, вошедших в материалы уголовных дел. После освобождения Мариуполя и других населенных пунктов многие украинские националисты сдались. В ходе дальнейшей работы мы начали устанавливать их причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, в том числе убийствам мирного населения. Направлено в суды 90 уголовных дел. На основании собранных доказательств суды в ДНР и ЛНР вынесли приговоры уже более чем 30 фигурантам, приговорив их к длительным срокам лишения свободы, а некоторых — и к пожизненному.

До вхождения новых субъектов в состав РФ и образования территориальных следственных органов можно было пересчитать по пальцам тех, кто понес наказание за преступления против мирного населения. Сейчас же, как видите, мы добиваемся реализации принципа неотвратимости наказания и обязательно будем продолжать эту работу.