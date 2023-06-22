Глава Минтруда России: безработица в ближайшее время будет оставаться минимальной

Антон Котяков — о состоянии российского рынка труда и поддержке семей

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в интервью ТАСС дал прогноз по безработице и рассказал, почему не поддерживает введение в стране шестидневной рабочей недели, как Минтруд предлагает поддерживать рождаемость и почему не стоит официально называть декрет отпуском.

О новом статусе многодетных

— Антон Олегович, по горячим следам — на одной из сессий ПМЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила интересную инициативу. Она предложила сменить название листка нетрудоспособности для женщин по декрету, потому что считает несправедливым называть женщину, которая "занимается трудом, воспитанием ребенка", нетрудоспособной. Как считаете, можно поменять название?

— Эта инициатива тянет за собой очень много изменений базовых принципов социального страхования. Если мы назовем это "отпуск" или "отпуск по уходу за ребенком", то за этим сразу же стоит изменение принципа в расчете пособий. Если это листок нетрудоспособности, это 100% от заработка с определенной предельной базой, это вид страхования. Это так называемый декрет — 140 дней, из которых 70 дней приходятся на период до родов, 70 дней — на период после.

Есть страховой отпуск по уходу за ребенком — это 40% от заработной платы, выплачивается до полутора лет. Если мы говорим о простом производственном отпуске, то это уже затраты работодателя, то есть он должен будет за это платить. А если это не временная нетрудоспособность, не страховой отпуск и не производственный отпуск, а в прямом смысле работа, то кто тогда работодатель?

Конечно, не как чиновник, а как многодетный отец я в некотором смысле разделяю такой подход. Воспитание детей — это приятный, но тяжелый труд. Приятный, поскольку ты видишь, как развивается твой ребенок, видишь со временем результат своих усилий. Но как должностное лицо я прекрасно понимаю, что изменение терминологии повлечет за собой слишком существенное изменение в системе оплаты этих дней. Таких изменений мы не планируем, напротив, в соответствии с поручением президента мы планируем сохранять такие выплаты, даже если мама вышла на работу.

— Сейчас часто звучит, что старшего поколения, что, конечно, хорошо, становится больше, они живут дольше. Но демографические ямы дают нам провалы в молодом поколении. Вероятно, в контексте этой ситуации президент поручил разработать дополнительные меры для улучшения демографической ситуации. Есть ли уже конкретные предложения?

— Действительно, снижающееся количество молодых мужчин и женщин — это следствие низкой рождаемости в 90-е годы, поэтому тот фактор, на который мы можем влиять, — это интенсивность рождений.

В первую очередь, на федеральном уровне необходимо закрепить статус многодетной семьи. Сейчас подготовлен проект указа, где закреплено, что многодетной семьей будет являться семья, где трое и более детей до 18 лет либо, если ребенок продолжает обучение по очной форме, до 23 лет. Сейчас есть субъекты, где такой статус сохраняется за семьей, пока младший ребенок не достигнет 18-летнего возраста, а есть субъекты, где многодетной считается семья с детьми до 16 лет. Картина достаточно пестрая по стране, поэтому нужен единый стандарт. При этом за субъектами останется право смягчать критерии отнесения к многодетной семье, но ни в коем случае не ужесточать их.

На федеральном уровне есть различные меры поддержки, направленные на решение жилищных вопросов семьи: материнский капитал, льготная семейная ипотека. Но такие решения необходимо дополнять на уровне каждого региона с учетом его специфики. Субъектам Федерации даны поручения: на основе оценки демографического потенциала сформировать перечень таких мероприятий, которые будут направлены на решение тех проблем, с которыми сталкиваются семьи конкретно в этом регионе.

— Какие меры в итоге предлагают регионы?

— Мы на сегодняшний день видим большой потенциал в сфере совместной работы с Министерством здравоохранения. Это и сохранение репродуктивного здоровья, и профилактика вопросов прерывания беременности — адресная работа с семьями, где-то помощь социального работника, где-то содействие в трудоустройстве, где-то помощь в организации быта семьи, содействие с местами в яслях. Разные жизненные ситуации формируют нам разные треки выхода из этой ситуации. Здесь "одного лекарства от всех болезней" просто нет. Мы видим определенные перспективы для института многодетной семьи — динамика последних лет демонстрирует нам, что количество третьих рождений в стране растет.

О расширении маткапитала

— Вы упомянули, что одна из мер по поддержке семей — это материнский капитал, который с 2007 года в России работает. И регулярно поступают разные предложения: а давайте на проведение газа расширим его действие, а давайте на покупку автомобиля. Как вы относитесь к такому расширению программы? Видите ли целесообразность?

— Материнский капитал — это демографическая мера, и изначально направление средств предусматривало две цели: улучшение жилищных условий и образование детей. Мы очень аккуратно подходим к расширению направлений использования материнского капитала, обсуждаем, дискутируем. Последние изменения, которые были внесены [на рассмотрение в Госдуму], — возможность направления средств на реконструкцию блокированных домов, так называемых домов на две семьи. В данном случае мы четко понимаем, что это находится в общем треке — улучшение жилищных условий.

— Вы говорите, что надо сделать упор на многодетность. Может быть, есть предложение, обсуждение расширить маткапитал с двоих детей до трех?

— Давайте посмотрим перечень действующих программ. На первого ребенка — материнский капитал, на второго ребенка — прибавка к материнскому капиталу, на третьего ребенка списание по ипотеке 450 тыс. рублей. То есть это не только материнский капитал на одного ребенка. Как минимум мы охватываем троих детей. А если мы посмотрим на весь спектр мер государственной поддержки, то это в том числе еще и льготы многодетным семьям.

Сейчас закон о материнском капитале продлен до 31 декабря 2026 года, и при проработке вопроса его продления мы будем вести дискуссию о всех возможных направлениях развития этого инструмента.

— Сейчас оператором федеральных мер социальной поддержки выступает Социальный фонд России (создан в результате объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) — прим. ТАСС). С момента начала его работы прошло уже полгода — как вы оцениваете результаты объединения ПФР и ФСС? Все ли вовремя? Все ли идет по плану?

— Главным мерилом эффективности этого объединения было то, что дополнительные возможности у граждан появились, а сам переход удалось сделать бесшовным, то есть никаких сбоев при назначении, перечислении социальных выплат не произошло. Многие граждане даже не заметили того, что изменился их контрагент со стороны государства: они как получали пенсию, пособия такого-то числа, так и продолжили получать выплаты именно в эти даты. Одновременно фонд развернул свою деятельность и на территории новых регионов, там клиентские службы были созданы даже несколько раньше, до Нового года.

Благодаря созданию Соцфонда у граждан появилась возможность обращаться в единое окно по всему спектру федеральных мер социальной поддержки. На мой взгляд, это значимый результат. Поэтому прошедшие почти шесть месяцев пока мне не дают оснований как-то критически относиться к объединению. Считаю, что это правильное решение, которое было четко, грамотно реализовано.

— Будет ли фонд участвовать в создании реестра нуждающихся граждан? Вице-премьер России Татьяна Голикова объявила, что до конца этого года он будет создаваться, а с 2024 года начнет работать. Кто будет оператором реестра? Для чего он создается и как будет работать в целом?

— Реестр — один из аналитических инструментов, который мы создаем внутри Социального фонда. Федеральная налоговая служба сейчас завершает свою работу по созданию единого реестра населения. Имея этот информационный ресурс, совместно с коллегами мы получаем возможность вести мониторинг влияния принимаемых мер на доходы граждан. Благодаря использованию больших данных мы сможем моделировать ситуацию введения, например, новых мер поддержки и оценивать их влияние.

Наша национальная цель — до конца 2030 года снизить уровень бедности до 6,5%. Это очень амбициозная задача. Как раз реестр нуждающихся семей — это один из инструментов, который позволит нам этого достигнуть эффективно. Мы будем видеть текущую ситуацию и вырабатывать дополнительные решения.

О работе в новых регионах

— В новых регионах сейчас как раз идет интеграция российского социального законодательства. Как проходит этот процесс? Понятно, что предусмотрен переходный период, но на данном этапе возникают ли сложности?

— Переходный период делится на несколько этапов. Первый — до 1 января 2024 года, второй этап — с 1 января 2024 года до 1 января 2026 года, и отдельно урегулирован переходный период по пенсионному возрасту — он продлится до 1 января 2033 года.

Когда начали работу с новыми субъектами в 2022 году, было понятно, что одномоментно мы не сможем все меры социальной поддержки включить ровно в том виде, в котором они действуют на территории остальных регионов. Поэтому сначала был принят ряд региональных мер поддержки. С 1 января 2023 года по 1 января 2024 года последовательно разворачиваются все федеральные меры государственной поддержки, которые есть в России. Например, с 1 января этого года мы запустили единое пособие, материнский капитал. С 1 марта начали прием заявлений на получение гражданами российской пенсии. Уже сейчас оформлено более 280 тыс. граждан по заявлениям на российские пенсии, 363 тыс. решений подготовлено.

Что касается пенсий, сейчас при назначении мы сталкиваемся с тем, что у некоторых людей иногда не хватает документов. Они были — по разным причинам — утрачены. Для таких случаев сформировали на уровне субъектов Российской Федерации межведомственные комиссии, которые рассматривают конкретную жизненную ситуацию. Благодаря этому сейчас уже порядка 1,5 тыс. человек смогли подтвердить те или иные жизненные обстоятельства, которые повлияли на их уровень пенсионного обеспечения и позволили назначить российскую пенсию. Такие комиссии будут действовать бессрочно.

С 1 января 2024 года в новых регионах будет запущен социальный контракт.

При этом сейчас меры поддержки действуют с определенными исключениями и особенностями — например, для оформления единого пособия не требуется переводить документы с украинского на русский язык, а ряд сведений берем не из государственных информационных систем, а из бумажных справок. От этих особенностей мы должны избавиться к 1 января 2026 года. Конечно, во многом решение этой задачи сопряжено с информатизацией, с тем, насколько продвинется наполнение государственных информационных систем необходимыми данными к 1 января 2026 года. Надеемся, что совместными усилиями мы этого добьемся.

— Так или иначе с темой новых регионов связан фонд по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей "Защитники Отечества", который начал работу по всей России с 1 июня. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду контролировать работу фонда и расходы его бюджета. Расскажите, как вы сейчас взаимодействуете с фондом?

— Весь социальный блок правительства глубоко интегрирован в деятельность фонда. Минтруд принимал самое активное участие в его создании. Учредитель фонда — правительство РФ, но финансирование и контроль в оперативном режиме осуществляет Минтруд. 1,3 млрд рублей, которые сейчас выделены из резервного фонда правительства, пойдут непосредственно через министерство в фонд "Защитники Отечества".

Для контроля за работой фонда создан наблюдательный совет, который объединил руководителей и специалистов различных направлений. В него включены и ветераны боевых действий, в том числе — действующие участники СВО.

Понятно, что ветераны только-только начинают возвращаться из зоны специальной военной операции. Видим, например, что в отдельных случаях возникают сложности при оформлении статуса инвалида военной травмы. В чем именно сложность? Инвалидность устанавливает медико-социальная экспертиза (МСЭ), а военно-врачебная комиссия (ВВК) устанавливает причинно-следственную связь. То есть ВВК говорит о том, что травма была получена в ходе военных действий при выполнении боевых задач. Исходя из этого, медико-социальная экспертиза проставляет в документах причину наступления инвалидности — "инвалидность по военной травме". А от этого зависит тот набор мер поддержки, на которые ветеран может претендовать.

Для проведения ВВК в некоторых случаях требуется детальное изучение обстоятельств произошедшего. Работаем сейчас с Министерством обороны, чтобы синхронизировать деятельность ВВК и МСЭ.

О рабочей неделе

— В прошлом году с российского рынка ушло много иностранных компаний, но в итоге у нас рекордно низкие показатели безработицы. Каким образом после такого давления удалось этого достичь? И удастся ли, по вашим оценкам, удержать этот результат, что самое главное?

— Это произошло по одной простой причине — мы видим серьезный рост запроса в производственной сфере: обрабатывающая промышленность, тяжелая промышленность. На сегодняшний день запрос на квалифицированные кадры устойчив в горизонте на несколько лет вперед. Поэтому безработица в ближайшее время будет оставаться минимальной.

— Как так вышло? По логике, когда многие компании уходят с рынка, многие наверняка и теряют работу.

— Давайте объективно посмотрим на ситуацию — в 2022 году уже наметился дефицит специалистов, обладающих рабочими профессиями. По рабочим профессиям уже достаточно активно росли заработные платы. Именно по ним формировался дополнительный спрос со стороны предприятий. Именно по ним мы и видели необходимость корректировки — наращивание целевого приема. В 2022 году уже были откорректированы цифры целевого приема на технические специальности, на сферу IT.

Когда из страны выехали иностранные специалисты и ушли иностранные предприятия, это сформировало определенное окно возможностей для наших ребят и для наших предприятий. Здесь началась борьба за квалифицированные кадры. У нас действительно сегодня рынок соискателя. То есть квалифицированные специалисты имеют возможность выбирать между разными работодателями. И на первый план уже выходит не только заработная плата, но и набор социальных гарантий и других благ, которые работодатель несет своему работнику.

Планируемые темпы роста экономики ставят две важные задачи. Первая — максимально задействовать наш кадровый потенциал. Вторая — наращивать производительность труда.

— На это тоже уход иностранных компаний повлиял?

— Не только. За счет изменения технологического процесса. Мы же сейчас видим, что у нас в некоторых магазинах появляется возможность без кассира оплатить покупки. Рост производительности? Да. Мы видим, что в торговле распространяется доставка. С одной стороны, сокращается количество персонала, задействованного в торговле, при этом растет смежная сфера — курьерская доставка. То есть происходит переток между отраслями.

— Последнее время часто звучали предложения ввести в России четырехдневную рабочую неделю, но теперь к вам обратились с предложением, наоборот, сделать рабочую неделю шестидневной. Есть ли целесообразность в этой инициативе, на ваш взгляд?

— Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника. Теперь мы слышим вопросы о введении шестидневки. Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Но по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой.

Сегодня возможности регулирования особенностей трудовых отношений с точки зрения законодательства предоставлены. И в большей степени нужно делать акцент на регулировании этих отношений с точки зрения персонального диалога работодателя и работника. Если же речь идет о работе за пределами стандартных 40 часов, то переработки надо оплачивать.