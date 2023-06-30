Вениамин Кондратьев: инвесторы видят новые точки роста в промышленном секторе Кубани

Губернатор Краснодарского края в интервью ТАСС рассказал о том, как новые соглашения отразятся на экономическом развитии региона в ближайшие годы, какие крупные проекты по импортозамещению будет реализованы и на какие отрасли направлен интерес инвесторов

Итоги Петербургского экономического форума подтвердили, что Краснодарский край остается одним из наиболее привлекательных для инвесторов российских регионов. О том, как новые соглашения отразятся на экономическом развитии региона в ближайшие годы, какие крупные проекты по импортозамещению будет реализованы и на какие отрасли сегодня прежде всего направлен интерес инвесторов в интервью ТАСС рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

– Вениамин Иванович, традиционно Краснодарский край привлекает инвесторов наличием большого рекреационного потенциала. Как заключенные на ПМЭФ соглашения отразятся на качестве туристической инфраструктуры – это особенно важно сегодня, когда все больше российских туристов выбирают именно внутренние направления?

– Мы видим устойчивую тенденцию для роста внутреннего туризма. Конкуренция растет, что заставляет наших предпринимателей предлагать более высокое качество отдыха, развиваться. И большая доля заключенных на ПМЭФ соглашений - в санаторно-курортной отрасли.

Сегодня на наших курортах строится 39 отелей. Еще четыре года назад об этом и думать не могли. Вот уже несколько лет у нас действует запрет на строительство жилых домов в 500-метровой зоне от побережья Черного моря. И как показывает практика, это позволяет привлекать новых инвесторов для возведения отелей.

На площадке ПМЭФ подписали ряд соглашений о строительстве новых гостиниц и реконструкции уже существующих санаториев. Так, в Анапе собираются строить курортный комплекс под международным брендом. Здесь появится четырехзвездочный отель на 1,2 тыс. мест, общая стоимость проекта – 3 млрд рублей. Соглашение об этом мы подписали с инвестором из Италии Еудженио Преатони и представителем компании "Лучи" Саркисом Гогоряном. Да, структура инвестиций, безусловно, поменялась. Но радует, что отдельные европейские компании по-прежнему инвестиционно активны у нас в регионе. Уверен, такое сотрудничество откроет горизонты мирового гостиничного отдыха, к которому мы активно стремимся.

– В этом сезоне спрос на отдых на Кубани особенно высок в связи с логистическими сложностями в Крыму. На этом фоне многие эксперты говорят о повышении цен в отелях. Так ли это? Доступен ли отдых на Кубани большинству россиян?

– Что касается цен на отдых – разнообразие сегмента позволяет выбрать отель на любой кошелек. Сегодня в крае для наших гостей открыто более 10 тыс. средств размещения, 277 из них отели с высшей категорией 4-5 звезд. Влиять на ценовую политику мы можем, только создавая здоровую конкуренцию в системе турбизнеса. Наша задача – обеспечить условия для бизнеса, строить отели и комплексно развивать наши курорты.

– В последние годы векторы в создании точек роста в экономике края стали более дифференцированными. Какие отрасли стали более инвестиционно привлекательными? Каковы успехи края по итогам ПМЭФ в данных отраслях?

– Экономика нашего края продолжает сохранять положительный тренд во всех основных отраслях. Но если говорить о новых точках роста, то регион усилил свои позиции в промышленности. Это подтверждают и результаты работы на ПМЭФ – промышленный сектор Кубани в 12 раз увеличил объем заключенных соглашений по сравнению с итогами прошлого года. У нас есть договоренности о реализации пяти проектов общей стоимостью порядка 75 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году было лишь одно соглашение на 6 млрд рублей.

В результате, в Анапе и Краснодаре планируют построить три промышленных парка, в Армавире – литейно-прессовой завод. В краевой столице будет реализована вторая очередь Южного завода тяжелого станкостроения - в рамках проекта на площадке строящегося в Краснодаре промпарка "ВБ Кубань" создадут девять цехов и склад. Это позволит запустить производство полного цикла новой серии станков.

В целом реализация проектов в промышленности, по которым подписаны соглашения на ПМЭФ, позволит создать в регионе 13,5 тыс. новых рабочих мест, а также запустить промпроизводства полного цикла.

– Кубань – традиционный лидер в сфере АПК. Какие новые крупные проекты планируют реализовать в этой сфере? Какие новые направления могут появиться в кубанском АПК?

– На форуме заключили соглашение о строительстве, подчеркну, первого в России завода по производству лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров. Он станет одним из главных резидентов первого краевого государственного промпарка в Армавире. Согласно проекту, до 2027 года там планируют построить производственный комплекс по глубокой переработке кукурузного зерна в три очереди. Завод будет полного цикла – от приемки и хранения сырья до упаковки и отгрузки готового товара. Инвестор, компания "Рустарк" - крупнейшая по глубокой переработке зерна, развитие этого направления сегодня остается одним из главных приоритетов в АПК.

Еще один завод по производству продуктов глубокой переработки зерна планируют построить в Краснормейском районе. Предусмотрено строительство предприятия по производству муки, крахмала и комбикормов. Кроме того, новый завод будет заниматься глубокой переработкой пшеницы и производством глютена, нативного и модифицированных крахмалов.

Сегодня мы стараемся активно поддерживать наши компании, создавать им все условия для дальнейшего роста, чтобы уже завтра преумножить результат. Результат этого – новые производства. Так, в Сочи начнут выращивать и перерабатывать черноморскую форель в промышленных масштабах от малька до товарной рыбы, которой сегодня не хватает по всей стране. Ежегодно мы принимаем миллионы отдыхающих, которые хотят пробовать местную качественную и вкусную кухню. Благодаря проекту, мы сможем полностью обеспечивать внутреннюю потребность, выходить на всероссийский рынок.

– В условиях действующих авиационных ограничений для края приобретает большое значение автомобильная, железнодорожная логистика. Какие новые проекты в этой области будут реализованы на территории региона?

– У региона высокий экспортный потенциал, для его развития важно создавать транспортную инфраструктуру. На ПМЭФ подписано соглашение с компанией "Деметра-Холдинг", которая планирует к 2027 году построить к зерновому терминалу в порту "Тамань" железнодорожную инфраструктуру с пропускной способностью до 14 млн тонн зерна и другой продукции АПК. Это позволит нарастить мощность перевалки зернового терминального комплекса, а также разгрузит местные автодороги, особенно в районе Крымского моста.

– Как сегодня выглядят направления внешнеэкономической деятельности региона? Какие новые направления экспорта рассматриваются сейчас, с какими странами может начаться сотрудничество уже в этом году?

– Мы открыты к диалогу и готовы рассматривать любые инициативы. Сегодня для нас в приоритете дружественные страны Евразийского экономического союза, СНГ, Азии и Ближнего Востока. Например, мы активно развиваем внешнеэкономические отношения с Республикой Беларусь. На днях приняли участие в Х форуме регионов России и Беларуси. Наши партнерские отношения позволяют развивать экономику и противостоять внешнему давлению.

– Краснодарский край уже не первый год занимает достаточно высокие позиции в России в рейтинге инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив – в 2023 году регион на пятом месте. Как планируется и далее поддерживать благоприятный инвестиционный климат?

– Бизнес активно вкладывает в нашу экономику свои средства, цифры говорят сами за себя. Сегодня в Краснодарском крае одновременно реализуют 483 инвестпроекта стоимостью свыше 100 млн, наш инвестиционный портфель - порядка 2,6 трлн рублей. Это абсолютный рекорд для нашего региона и перспектива создания более 80 тыс. новых рабочих мест. Это налоги, развитие и показатель того, что компании видят свое будущее именно у нас.