Ректор СтГАУ: рывок в науке и образовании невозможен без тесной связи с бизнесом

Владимир Ситников в интервью ТАСС рассказал о том, как один из ведущих профильных вузов России трансформирует образовательные процессы под условия "нового времени"

Система высшего образования России готовится к масштабным трансформациям, которые происходят на фоне изменений в экономике. Агропромышленный комплекс в числе первых столкнулся с влиянием санкций, необходимостью импортозамещения, создания собственных селекционно-генетических технологий и усиленной подготовке отраслевых кадров. Ректор Ставропольского государственного аграрного университета Владимир Ситников в интервью ТАСС рассказал о том, как один из ведущих профильных вузов России трансформирует образовательные процессы под условия "нового времени".

— Особое внимание федерального центра сегодня приковано к высшим учебным заведениям как центрам подготовки отраслевых кадров, от которых будут зависеть прорывные решения в стратегических для государства направлениях, в том числе генетике и селекции. С какими вызовами сегодня приходится сталкиваться вузу при обучении будущих специалистов для агропромышленного комплекса?

— Мы живем в эпоху перемен и изменений в геополитике, экономике и научно-технологической сфере. В этих условиях перед системой высшего образования сформировались совершенно новые вызовы, с которыми региональные вузы не сталкивались никогда за свою историю. Именно поэтому в своем послании Федеральному собранию президент обозначил, что современному образованию необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий.

Сегодня приоритеты в науке и образовании сосредоточены на создании технологий и подготовке кадров, критически значимых для повседневной жизни.

В последние годы высокотехнологичным локомотивом современной экономики становится именно сельское хозяйство: сельхозпредприятия все больше инвестируют в современные технологии. Например, за последние пять лет динамика инновационной активности предприятий АПК выросла вдвое. Система высшего образования, конечно, реагирует на эти тенденции: набор на программы высшего образования только в области сельскохозяйственных наук вырос на 3,5 тыс. человек по всей стране. И здесь необходимо совершенно другое качество образования, отвечающее запросам современного бизнеса.

— Есть ли у вуза понимание, как ответить на эти вызовы?

— Наш контингент обучающихся можно условно разделить на две основные группы: студентов-высокобалльников, заточенных под науку и исследования, и студентов со средними баллами, которые, помимо учебы, развиваются еще и в спортивной, общественной или культурно-массовой жизни. И наша задача — соответствовать запросам каждой из этих категории.

Если говорить о высокобалльниках, то для соответствия их запросам мы внедряем индивидуальные траектории развития — усиленно работаем над тем, чтобы предоставить прямой доступ к ведущим научным центрам нашей страны: как в образовании, так и в науке.

Для доступа к лучшим образовательным модулям больше не нужно уезжать в столицу.

Сегодня мы готовим к запуску совместные программы обучения и зеркальные лаборатории с МГИМО МИД России, Институтом биоорганической химии РАН, Московским физико-техническим институтом и рядом других топовых научных учреждений. Уже запущена зеркальная лаборатория с Высшей школой экономики, в которой мы совместно работаем над улучшением качества жизни на селе.

Для студентов со средними проходными баллами — на которых держится экономика региона и всей страны — мы усиливаем работу в части практико-ориентированности и технологичности. Инструменты для этого нам совершенно понятны. Здесь мы делаем ставку на прогрессивный бизнес и планируем запуск совместных базовых кафедр непосредственно на базе наших индустриальных партнеров. Первые пять таких учебных площадок будут открыты в крупнейших агрохолдингах страны. Кроме того, уже в текущем году начнется реализация совместной магистерской программы по агрономии с Агропромышленным холдингом "ЭКО-культура".

— Как вы отслеживаете интерес абитуриентов к аграрному образованию в Ставропольском крае?

— Сельское хозяйство — одна из ключевых отраслей в структуре валового регионального продукта края. И нам особенно важно восполнять кадровую потребность для эффективного развития АПК и ряда смежных отраслей. Мы готовим не только аграриев, ветврачей и технологов — вуз так же обеспечивает подготовку экономистов, экологов, финансистов, менеджеров, энергетиков, информационщиков, специалистов по туризму и сервису.

С учетом новых задач в текущем году мы перезапустили не только профориентационную работу, но и сам подготовительный этап к профориентации — у нас была сформирована группа аналитиков, которые плотно работают с данными различных профильных министерств, Росстата и сами проводят исследования во всех округах Ставропольского края.

По результатам анализа мы определили, что 40% выпускников школ поступают на программы высшего образования в местные вузы, 20% идут учиться на программы среднего профессионального образования, ещё 40% выезжают за пределы нашего региона. И выезжают в основном высокобалльники — именно поэтому мы работаем над созданием условий для их развития внутри региона.

Мы полностью развернули университет "лицом" к бизнесу.

С этого года мы работаем в тесной связке с нашими индустриальными партнерами, начиная от ранней профориентации школьников, заканчивая переподготовкой руководителей предприятий. Мы понимаем, что без бизнеса невозможно сделать рывок ни в образовании, ни в науке.

— Как сегодня выстроена профориентационная работа в вузе?

— Работа по подготовке хорошего профессионала из немотивированного абитуриента заранее обречена. Поэтому мы видим свою роль и в том, чтобы участвовать в формировании интереса к сельскому хозяйству на глубоком уровне, начиная еще со школьной скамьи. Для этого в нашем Центре опережающей профессиональной подготовки — визитной карточке университета — была проведена колоссальная работа.

Сейчас на базе ЦОПП наши будущие абитуриенты могут познакомиться с самыми разными профессиями, практически "примерить" их на себя. С конца 2020 года через Центр прошли уже 4,5 тыс. школьников. В этом году мы активно зашли в городские и муниципальные округа, в каждом из которых уже провели мощнейшие встречи по 500–600 человек в формате "ученик – родитель – школа – работодатель и университет".

И сегодня приходим к единому выводу, что нам нужно менять систему, принципы, подходы к подготовке наших кадров. В основе этих принципов должна лежать ответственность не только университета, но и администрации школы, главы поселения, глав местных сельхозпредприятий.

Руководитель предприятия должен понимать, что будущего специалиста нужно искать не на 4–5 курсе университета, а в 8–9 классе школы.

Поэтому сегодня мы говорим о том, что у школы, университета и работодателя общая "триединая задача", для решения которой нам всем нужно к целевому договору.

— Сельскохозяйственное производство в Ставропольском крае по многим направлениям последние годы показывает стабильный рост. Значит ли это, что все основные проблемы в отрасли решены?

— Наши садоводы, питомниководы и животноводы за последние 10 лет провели колоссальную работу. Только по яблокам удалось почти в пять раз увеличить объемы валового сбора. Производство скота и птицы по стране выросло в 1,6 раза, в Ставропольском крае — в два раза. Но вместе с тем у нас до сих пор не решена главная проблема — наличие безвирусного посадочного материала плодово-ягодных культур и наличие собственного племенного ядра по сельскохозяйственным животным.

Мы понимаем, что генетика и селекция являются главным ключом к решению множества проблем и в растениеводстве, и в животноводстве. Отсюда — беспрецедентное внимание к этому направлению со стороны федерального центра и регионального правительства. Поддержка и векторы, заданные министром Дмитрием Николаевичем Патрушевым и губернатором Владимиром Владимировичем Владимировым, позволили нам сделать ставку в науке на два ключевых проекта, над которыми мы уже работаем. Это генетика и селекция плодово-ягодных культур и крупного рогатого скота молочного направления.

Эти амбициозные проекты невозможно реализовать без сотрудничества с ведущими научными центрами нашей страны. В научной и инновационной работе мы ориентируемся на Курчатовский институт как оператора Национальной базы генетической информации, Институт биоорганической химии РАН, МФТИ и компанию "Иннопрактика", выразивших готовность к совместной научной работе. Поэтому сегодня у нас есть четкое понимание нашей собственной траектории развития и полная уверенность в ее конечном результате.