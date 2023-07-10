10 июля, 07:00
Интервью

Татьяна Веденеева: горжусь быть тетей Таней из "Спокойной ночи, малыши!"

Александр Щербак/ ТАСС
Татьяна Веденеева
© Александр Щербак/ ТАСС

Заслуженная артистка РФ Татьяна Веденеева — о прямых эфирах, вере в судьбу и своих жизненных правилах

Сегодня заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Веденеева отмечает свой юбилей. В интервью ТАСС накануне дня рождения она рассказала, что не любит большие банкеты, поэтому юбилей отпразднует в кругу близких друзей. Актриса также поделилась, кем хотела стать в детстве, каким видит телевидение в будущем, и рассказала, что гордится быть "той самой тетей Таней" из "Спокойной ночи, малыши!".

— Смотря на вас, невозможно не спросить, как удается так роскошно выглядеть? Какие секреты?

Да какой там секрет! Я сегодня ехала в театр и красилась в машине. Я красила губы в машине и ресницы в том числе.

— Придерживаетесь каких-то правил здорового образа жизни, питания?

Все нормальные женщины так делают. Нет никаких секретов, понимаете? Все нормальные женщины прекрасно понимают, что не надо есть жареную картошку на ночь, хотя я иногда могу так сделать, потому что работаю по 15 часов в день. Если не по 15, то по 12 точно. Когда приезжаю жутко голодная, я не могу лечь спать. Но если работаешь, если нацелен на результат, то организм тебе помогает. Здесь нет секрета. Секрет в генетике и в том, что ты хочешь, потому что все зависит от твоего мозга.

Моя внешность и моя работа —  неразделимые понятия. Это невозможно. Если бы я сидела дома на печке, я бы не думала об этом, была бы счастлива и ела бы блины каждый день. Но у меня другая работа, я не ем блины каждый день.

— Как вы относитесь к вмешательствам во внешность? Одобряете или нет?

Все на свете: и женщины, и мужчины, и даже птички, и всякие хорьки — хотят выглядеть хорошо. И поэтому это надо делать.

— Значит, положительно?

Это все равно, что можно тогда не ходить к зубному врачу и жить с гнилыми зубами. Это нормально, как вы считаете? Любое вмешательство, которое как-то поможет вам лучше выглядеть и, соответственно, лучше себя чувствовать, иметь больше энергии, желания жить, что-то делать — это позитивно. Другое дело, когда девушки делают себе утиные губы  это отвратительно выглядит, но если им так нравится, то это тоже их личное дело. Мы же не об этом говорим, правда? Если у человека, например, лысина в 30 лет, почему бы ему не пересадить волосы? Что здесь такого ужасного, постыдного или плохого? Точно так же, как и женщине, почему бы ей не сделать уколы красоты, если ей не нравятся морщины на лбу.

Делать операции — это другое дело. Во-первых, очень тяжело и опасно. Я, например, не могу себе позволить, потому что у меня все пониженное в организме: давление, сердцебиение, температура тела. Это сказывается на моем, видимо, обмене веществ, на моем метаболизме. Я боюсь делать серьезные какие-то операции. Если бы я не боялась, давно бы сделала. Делала только маленькую блефаропластику, но это ерунда.

— Вы работаете по 12-15 часов в день. Остается ли у вас свободное время?

— Очень мало. Когда оно бывает, ничего не делаю. Это самое любимое занятие. Полистать что-нибудь, что там народ пишет, что обсуждают, не снимать халат пару дней. Ни о чем не думать, никуда не спешить. Это прям кайф. Выпить пару бокалов вина.

—  В Москве, наверное, многим ни на что не хватает времени. Вы родились в Волгограде, ездите ли в родной город?

— Нет. Очень редко бываю. Просто у меня нет уже там родственников почти. Есть одна родственница, мы с ней переписываемся, а так, чтобы просто поехать, не к кому. Возьмите разные города, республики — все очень гордятся своими артистами, спортсменами, учеными, вообще любыми людьми, которые чего-то достигли в своей жизни. Мне Волгоград ни разу не предложил к нему приехать, например, с гастролями. Поэтому они меня не считают своей, и меня туда не тянет.

— В детстве вы посещали театральный кружок. Общеизвестный факт, что ваши родители не разделяли ваше увлечение. Какое они видели будущее для вас?

Мама, как большинство мам, хотела, чтобы я пошла в медицинский. Отца любой институт устраивал. В Волгограде их, кстати, много. И я думала, что, если у меня ничего не получится, я пойду в педагогический институт в Волгограде, буду учительницей младших классов.

— То есть вы хотели в детстве стать учительницей?

Нет, я хотела быть астрономом по большому счету, но у меня не было золотой медали. На астронома нужно было только в университет ехать. Я просто побоялась без золотой медали. Думала, что меня не возьмут. Тогда был выбор: либо артистка, либо учительница. Поскольку я уже решила поехать в Москву, и мне прислали условия приема, как ни странно, то есть судьба позаботилась об этом. Если бы мне не прислали ответ, я бы не поехала. Пошла бы в педагогический. Но именно мне прислали ответ из тысяч девочек, которые пытались поступать в театральные институты в том году, и я поехала.

— Вы это с судьбой связываете, значит, верите в судьбу?

Да, я верю абсолютно. Уверена, что слово "судьба" люди не придумали и когда говорят, что на роду что-то написано, оно, действительно, написано.

— Вы ранее говорили, что с девяти лет были уверены, что станете звездой.

Вот это подтверждение того, что на роду что-то написано. Когда я приехала в Москву, у меня не было никого, ни одного родственника, никаких друзей. Только мамина знакомая, которая меня не видела, мама сама ее не видела лет 10. Она просто написала ей письмо, в каком я буду платье, и она меня встретила, приютила на несколько дней и показала, где находится театральный институт. Вот и все.

— Родители вас останавливали, когда вы приняли это решение?

— Нет, родители, к счастью, у меня были людьми современными, они считали, что, если у ребенка есть определенная цель, пусть это и делает. Воспитание у меня было строгое. Отец бы никогда в жизни не понял, если бы я пошла на танцы. Но всегда приветствовал и поддерживал мои стремления к достойным целям. Потому в юности на танцах ни разу не была.

— Отец считал, что это неприлично?

— Ну да, ему казалось, что туда только неправильные ходят. Конечно, я так не думала...

— Хотелось?

Хотелось, да, но против отца я идти не могла. А то, что касалось учебы или каких-то дальнейших планов на жизнь, родители это всегда все понимали и считали, что надо давать человеку совершить свой выбор, чтобы он потом никогда в жизни не сожалел о том, что не попробовал.

— А вы какая мама? Понимающая?

Да, я точно так же себя вела.

— Не рекомендовали сыну, мол, тебе надо стать тем-то?

— Мои рекомендации не всегда принимались. Не принимались, значит, нет.

— Не настаивали?

А как? Как можно заставить человека? Нет, можно, конечно, ему объяснить, как-то расписать...

— Хитрыми методами.

— Да, он меня слушал, но все равно он делал свой выбор.

— А каким был ваш путь после окончания ГИТИСа?

— Я должна была работать в театре Маяковского. Я туда поступала, меня приняли, но по тем временам нужна была не просто прописка, а прописка в определенном месте жительства. У меня этого не было. А у театра не было возможности предоставить всем жилье. У них в штате были народные и заслуженные артисты, которые тоже ждали. По такой банальной по теперешним временам причине не состоялась моя карьера в театре. Тогда я пошла на телевидение, где мне сразу дали жилплощадь и прописали туда.

— И это судьба?

Да.

— Каким было телевидение тогда, и какое оно сегодня?

Телевидение, во-первых, сейчас — гигантская машина. Я даже не знаю, сколько сейчас каналов существует. Бесчисленное множество. Помню, когда я была в командировке в Канаде, и меня попросили дать интервью для развлекательного канала, который шел в прямом эфире. Мне сказали, что он какой-то №124. В то время как у нас было три или четыре канала. Я поехала. Помню, там было такое здание с огромными окнами до пола, и через окна было видно, как там люди танцевали, веселились. И все это снималось и шло в прямом эфире, такая радостная атмосфера. И именно в этой атмосфере я давала интервью. Меня тогда это потрясло.

Однажды,журналисты спросили, как я представляю будущее телевидения. Помня все это, я предположила, что на нашем будущем телевидении все каналы будут существовать раздельно. На меня журналистка посмотрела с безумным удивлением и подумала, нужно ли это говорить, это какая-то крамола, такого быть не может. У нас центральное телевидение. Как это — все отдельно? Как это возможно? Но это случилось в начале 90-х, а это интервью я давала в 89-м, по-моему. И сейчас невообразимое количество каналов, каждый имеет свою специфику.

— А сейчас можете сказать, каким будет телевидение через 10-20 лет, вообще будет ли оно?

Думаю, что оно будет частично возвращаться к истокам. Истоки телевидения существовали в интерактиве, в прямых эфирах, конечно, тогда не было такого интерактива, как сейчас. Были мешки писем. Помню, я начинала вести утреннюю программу в прямом эфире, а потом она ушла из прямого эфира, и мы работали уже в записи. Сейчас стараются возвращаться, потому что это самое интересное, потому что иначе это просто кино, показанное по телевизору.

— То есть вы "за" прямые эфиры?

Я "за". Почему люди уходят в интернет? Во-первых, потому что там огромное количество всего, что ты можешь найти на свой вкус. Не все хотят смотреть то, что им показывают. Они ищут то, что им нравится. А нажимая кнопку пульта, ты не всегда найдешь то, что хочешь, поэтому многие уходят в интернет. Интернет уже обогнал, по-моему, по количеству рекламодателей телевизионные каналы, это как раз говорит о том, что это востребовано у зрителей. Там информация, которая "с пылу с жару". Она может быть не всегда верная, она может быть какая-то фейковая, это все понятно, да, но на телевидении тоже не всегда тебе рассказывают то, что есть на самом деле.

— А вы что-нибудь смотрите по телевидению?

— Конечно. Я хочу быть в курсе событий всегда.

— Сейчас многие говорят: "У меня телевизора дома вообще нет".

Это модно просто. Я смотрю, но, поскольку очень много работаю, не могу часами сидеть у телевизора и смотреть какие-то там сериалы. Когда была пандемия, я пыталась нагнать. Посмотрела безумное количество сериалов наконец-то. Чаще всего смотрю какие-то информационные программы, связанные с культурой, с наукой.

— Сами в прямых эфирах любили работать?

Да. Я перфекционистка: стараюсь все сделать либо на отлично, либо не браться совсем. Когда передо мной стоят какие-то преграды и их необходимо преодолеть, я собираю все свои силы и стараюсь сделать это самым лучшим образом.

— Бывало так, что не случалось?

Крайне редко. Чаще бывает не по моей вине, а по разным причинам. Бывает такое, когда это от тебя не зависит, а зависит от каких-то разных обстоятельств, но я это к чему говорю: прямой эфир — лакомство, которое тебе показывают. Я начинала работать в прямом эфире. Я это люблю, умею быстро реагировать. Даже если я не знаю какую-то тему или что ответить оппоненту, я выкручусь. Поэтому для меня не страшен прямой эфир никогда. Он дает такой драйв, ощущение присутствия, ощущение общения с другим человеком. Таким, мне кажется, будущее телевидения должно быть.

— Все в прямом эфире?

Да. Желательно еще интерактив. Сегодня, скажем, я хочу что-то узнать про культуру или про животных и включаю именно это, а если есть еще и интерактив, то могу вклиниться, что-то рассказать или написать. Техника развивается, и мы не знаем, что будет через 30 лет. Возможно, через 30 лет ученые откроют пространство, в котором люди будут общаться с помощью телепатии.

— Верите и в такое?

Верю. А что-то подобное мы называем предчувствием. Предчувствие того, что произойдет или уже существует.

— У вас такие ситуации в жизни были?

Это бывает у всех, особенно у женщин. Любая женщина вам скажет, особенно после рождения ребенка, когда все чувства обострены. Отправила ребенка четырехлетнего к бабушке, а у него зуб заболел, и мама это чувствует сразу. Или люди влюбленные  они точно также друг друга чувствуют.

— Вернемся в реальность. Сейчас какие-то предложения поступают вам по работе на телевидении?

— Бесконечно приглашают куда-нибудь прийти, о чем-нибудь поговорить, это да, а не работать в роли ведущей. У нас же телевидение сейчас продюсерское. Многие упираются в возраст, например. По-моему, это неправильно, потому что несовременно. Мир очень изменился, люди стали дольше жить, качество жизни совершенно другое, энергия. Мы же не с печки слезли. Когда у современного взрослого человека есть опыт  это большой плюс. Конечно, это не исключает присутствие молодых, талантливых, хорошо образованных людей, которых я с удовольствием вижу не только на развлекательных, но и на серьезных бизнес-каналах.

— Как произошло, что вы стали ведущей именно детской передачи "Спокойной ночи, малыши!"? Хотели именно этого?

— Был прекрасный ведущий — дядя Володя Ухин, который надолго уехал в командировку, а передача же каждый день в эфире. Нужна была срочная замена, вот меня и взяли. Я была тогда юная, только пришедшая на телевидение. Это желание работать с маленькими детьми, оно у меня тоже, видите, на роду было написано, учителем же тоже хотела быть для маленьких детей. И вот эти маленькие дети, которые сейчас выросли, им по 35-40 лет, это мои зрители все. Где ни окажусь, мне говорят: "Ой, тетя Таня, здравствуйте".

— Образ тети Тани вас по жизни не преследует, не давит?

Сначала мне было дико и даже немножко как-то страшно. Я думала, боже мой, я так постарела, такие взрослые дяди мне говорят "тетя Таня", а сейчас, наоборот, я этим горжусь. Мне кажется, это прям бренд. Мне не нравится, когда меня по имени-отчеству называют, потому что я современный человек, и привыкла, что я — Татьяна Веденеева. Когда меня начинают по имени-отчеству называть, я сразу думаю, к кому же обращаются, я — Татьяна Веденеева, обращайтесь ко мне так.

—  Было ли у вас желание стать ведущей какой-то более серьезной передачи, чем "Спокойной ночи, малыши!"?

Желаний у меня много. Но у меня есть природный очень большой недостаток  я человек очень скромный.

— Это недостаток?

Я считаю, что да. За кого-то попросить я могу, а когда за себя, я не могу. Скромность мне мешает, стеснительность. Несколько раз в жизни у меня были катастрофические потери, потому что я эту ошибку совершала, я просто стеснялась. И в личной жизни в том числе, не только в социуме. Мозгами понимаю, что это неправильно, что так нельзя, что большинство людей ведут себя по-другому. Наверное, вот такая родилась.

— Вы также были ведущей музыкально-развлекательной телепрограммы "Голубой огонек". Это шоу тогда и сейчас, идея сохранилась?

— Тогда это было большое ток-шоу с развлекательным эффектом, скажем так. Приглашались люди знатные — от доярок до космонавтов, они о чем-то рассказывали, с ними беседовали. Потом пели песни, или какой-нибудь хор выступал, или танцевальный коллектив, а сейчас это, скорее, просто шоу-программа с юмористическим текстом. Это совершенно разные программы, не имеют ничего общего.

— Когда к вам пришел громкий успех, стали сталкиваться с завистью коллег?

Сталкиваются все. Во всех коллективах, точно говорю. Это существует всегда и везде. У меня первый муж был старше меня на 14 лет. 

Когда я говорила ему, что мне кажется, что мне в моем коллективе завидуют, он даже какое-то стихотворение мне вырезал из газеты, я его долго носила в кошельке. Там было написано: "Если тебе кто-то завидует — это значит, что ты чего-то стоишь"

Никогда не надо переживать по этому поводу и тем более не зацикливаться на этом. Но самое главное  нельзя самому завидовать другим.

— А вы никогда никому не завидовали?

Я из себя это выжгла каленым железом. Потому что, завидуя, человек начинает нервничать, переживать, ночью не спать. Я поняла, что это плохо для меня. Саморазрушение абсолютное. Я себе это запретила. 

Если не удалось мне, а удалось кому-то другому — судьба

— Много ли друзей у Татьяны Веденеевой?

Нет, не очень. У меня очень много знакомых, приятелей огромное количество. В телефоне три с чем-то тысячи номеров. У меня есть близкая подруга, с которой мы познакомились на экзаменах в театральный институт, по 16 лет нам было тогда. Есть друзья такие, которые железно не подведут, но это около десяти человек, даже меньше.

— Юбилей как отметите? Как раз этих десятерых друзей позовете?

Я улечу. Дело в том, что я вообще к своему дню рождения отношусь очень так прохладно, потому что я родилась летом. Всегда летом никого нет рядом: в школе все разъезжаются на каникулы, в институте то же самое. Я настолько привыкла, что рядом друзей нет, что для меня дня рождения как бы не существует.

— Все-таки юбилей в этом году.

Мне все равно, если честно. Просто я уеду. Понимаю, что там будет рядом со мной некоторое количество людей, они это знают, они это ждут. Десятое число у них обведено кружочком. Мы пойдем куда-нибудь там в хороший ресторан, поужинаем, пообщаемся, повеселимся, но не более. Какие-то банкеты устраивать — не мое, никогда в жизни этого не делала. Я благодарна родителям, что они меня назвали Татьяной.

— В честь Татьяны Лариной?

Да. Вообще имя очень интересное, можно на разные лады его произносить. И много уменьшительно-ласкательных вариантов. К тому же есть Татьянин день  это самый вообще прекрасный праздник, который есть в моей жизни, потому что это, на мой взгляд, действительно событие.

— То есть Татьянин день отмечаете?

Я просыпаюсь утром, и мне просто миллион сообщений, звонков поступает. Стараюсь всем ответить "спасибо" как минимум.

— Вернемся к театру, вы сейчас в каких спектаклях задействованы, расскажите, пожалуйста?

— Задействована сейчас в спектаклях "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное", "На трубе" — очень интересный иммерсивный спектакль. Он сразу получил приз лучший спектакль года. Занят весь театр. Еще мы приступаем к репетициям спектакля "Тетка Чарлея". Это как тот самый фильм "Здравствуйте, я ваша тетя!", где я играла юную Элли Делей. Теперь я выросла в глазах режиссеров и буду играть в постановке миллионершу из Бразилии, где "много диких обезьян".

— Сами считаете, что именно этот фильм вам принес широкую известность как актрисе?

Как ни странно, да. Хотя у меня до этого было: "Много шума из ничего", снимал прекрасный режиссер Самсон Самсонов, был сериал "Сибирь".  Я там играла девушку, которая за своим парнем в Сибирь поехала, как за декабристами. Был "Сержант милиции", и был фильм, где я играла с Василием Лановым, — "Здравствуйте, доктор!". А в "Здравствуйте, я ваша тетя!" у меня была самая маленькая роль.

— Но, как оказалось, очень точное попадание.

— Самая маленькая, практически без текста, но очень запомнилась зрителям.

— Сейчас есть предложения по съемкам в кино?

Я не хожу на кастинги. 

Это, опять же, та же самая причина, что я никогда себя никому не предлагаю

— Вам это перестало быть интересно, не хочется?

Думаю, что это будет просто напрасной тратой сил. Как телевидение стало продюсерским, так и кино. Они теперь все ориентируются на кастинг. Раньше, когда снимали кино, режиссеры знали всех артистов по их ролям. Они ходили в театры, смотрели актеров, знали, какой актер, что может сыграть. В театре актеры, как правило, экспериментируют. Они могут сегодня играть такую роль, а завтра  другую. И они все время разные. Сейчас ходят режиссеры, конечно, в театры, но знаете как? "Ой, а вы слышали вот этот нашумевший спектакль, надо туда срочно пойти" — вот так ходят. В театрах огромное количество актеров талантливейших. Посмотрите на сериалы, снимаются одни и те же. Буду я бегать на эти кастинги, и что? Я буду только тратить свое время  и все зря. Недавно я снялась, правда, в одном фильме, но там просто я знакома была с продюсером.

— Летом 2022 года режиссер Дмитрий Астрахан сменил на посту художественного руководителя театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза. Вы поддерживаете изменения в театре с приходом нового худрука?

— В театре действительно очень много изменений, меняется репертуар, появляются новые возможности у актеров сыграть даже классику, например, открываем сезон премьерой "Красавец мужчина" к юбилею Островского.

— Вы там заняты?

— Нет, я не занята.

— Есть роли, которые мечтаете сыграть?

Мне сегодня (беседа велась 27 июня — прим. ТАСС) наш худрук задал такой же вопрос, я задумалась...

— Есть ли правила в вашей жизни, от которых не отступаете?

— Самое главное правило — не изменять себе. Я верю в судьбу и в то, что человек не просто так появляется на этой земле. Моя главная позиция по жизни, которой я никогда не буду изменять, — не давать своей душе очерниться, опуститься куда-то, совершать какие-то недостойные поступки и так далее. Вот это, мне кажется, самое главное, я к этому стремлюсь.

Беседовала Полина Богомолова 

Теги:
Веденеева, Татьяна Вениаминовна
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