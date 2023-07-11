Посол России в Ливии: оружие с Украины может расползтись по Африке

Посол России в Ливии Айдар Аганин рассказал в эксклюзивном интервью ТАСС о возобновлении дипломатического присутствия РФ в этой стране, перспективах сотрудничества в нефтяной сфере, поставках зерна, а также о позиции Ливии по украинскому вопросу.

— Айдар Рашидович, 26 июня вы вручили верительные грамоты главе Президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи. Какие первоочередные задачи стоят перед вами на этом ответственном посту?

— Задачи в целом большие. В годы острого внутриливийского конфликта Россия почти полностью сфокусировалась на вопросах политического урегулирования в этой стране. Время было такое. Вы помните, например, организацию одновременного приезда в Москву глав Правительства национального согласия Сарраджа и Высшего государственного совета Мишри, командующего Ливийской национальной армией Хафтара и спикера Палаты представителей Салеха. Россия помимо этого постоянно настаивала, что поиск решения ливийского вопроса на международных площадках должен быть с обязательным участием самих ливийцев. Роль внешних акторов — помогать, а не навязывать. Это наша принципиальная позиция.

Перед посольством же стоят еще и вопросы двусторонних отношений по многим направлениям — экономика, культура, образование, медицина, информация, гуманитарные связи и др. Необходимо сверять часы по злободневным глобальным проблемам: региональная безопасность, борьба с терроризмом, торговлей людьми, оружием и наркотиками, трансграничная преступность, климат. Так что будем заниматься активизацией и расширением наших с Ливией связей по всем этим направлениям и темам

​​​​​​​— В 2013 году сотрудники посольства РФ в Триполи и члены их семей после вооруженного нападения на посольство России были эвакуированы в Москву. Затем посольство России в Ливии стало базироваться в Тунисе. И недавно в СМИ появилась информация, что российское посольство временно работает из гостиницы в Триполи. Действительно ли это так? Готово ли для эксплуатации здание посольства? Гарантирует ли ливийская сторона безопасное пребывание российских дипломатов на территории страны?

— Да, действительно, в октябре 2013 года некоторое количество разгоряченных вооруженных людей пытались проникнуть в посольство, что, в принципе, вполне можно квалифицировать как нападение. С учетом общей ситуации в Ливии, где подобного рода инциденты в то время не были редкостью, было принято решение не подвергать опасности сотрудников посольства и эвакуировать их в соседний Тунис. В дальнейшем стало понятно, что безопаснее работать из хорошо охраняемой пятизвездочной гостиницы, однако с началом гражданской войны в Ливии даже этот вариант перестал быть надежным. В настоящий момент российское посольство начинает размещаться в тех же помещениях гостиницы, которое оно покинуло девять лет назад. Разумеется, это временный вариант. Но как быстро удастся подыскать устраивающее нас здание, пока сказать сложно. Что касается ливийской стороны, то ее соответствующие структуры, в первую очередь так называемое Управление дипломатической безопасности при МИД Ливии, с первых дней находятся с нами в контакте, оказывают всяческое содействие, и мы исходим из того, что эта практика продолжится и в будущем.

— Вот уже более 10 лет некогда процветающая Ливия охвачена нестабильностью и гуманитарным кризисом, вызванными разрушением ливийской государственности странами НАТО в 2011 году. Какая сейчас ситуация в Ливии, в частности в столице страны? Можно ли по обстановке на местах сказать, что кризис идет на спад? Что необходимо сделать мировому сообществу, чтобы задачи ливийского урегулирования были решены в скором времени и процесс не растягивался на десятилетия?

— После смены власти в 2011 году произошло еще немало событий. Можно даже говорить об исчезновении государства и его институтов, а при таком хаосе всегда появляется немало любителей "рыбной ловли в мутной воде". Разного рода экстремисты, террористы, вооруженные бандиты. В 2014 году фактически началась гражданская война — реальное вооруженное противостояние различных ливийских "лагерей", которое привело к немалым жертвам и разрушениям. Но и это уже позади. С 2020 года после прекращения боевых действий в стране идет мирное развитие, улучшения налицо, их много. Для иллюстрации можно назвать возобновление авиасообщения между востоком и западом страны, открытие большинства сухопутных дорог. То есть жизнь налаживается. Все это, конечно же, надо подкрепить соответствующим политическим урегулированием, чтобы в Ливии были "один центр власти, одна винтовка, один бюджет". И это, несомненно, задача самих ливийцев. Никто не сделает это за них, хотя мировому сообществу не следовало бы стоять в стороне. Да оно и не стоит. Осенью 2022 года был назначен постоянный спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии, пусть уже далеко и не первый, которым стал представитель Сенегала Абдулай Батили. Насколько мы видим, он прилагает довольно активные усилия для продвижения вперед ливийского политпроцесса. Какие-то позитивные моменты уже обозначились. Хочется пожелать ему успехов в этом непростом деле.

— Каковы перспективы российско-ливийского взаимодействия? Какие направления двустороннего сотрудничества сейчас реально было бы развивать?

— Как я уже сказал, страна прямо на глазах приходит в себя, многие сферы жизни, которые еще недавно были как бы под спудом вооруженного противостояния, сегодня вновь востребованы простыми ливийцами.

Поэтому перспективы нашего с Ливией взаимодействия хорошие, точек соприкосновения можно найти много. Если отметить те сферы, с которых лучше всего начинать, то это образование, медицина, торговля, прежде всего поставки в Ливию столь востребованных там зерновых культур и растительных масел. И это только верхняя часть списка

— В СМИ сообщалось, что Минобороны Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии и украинская сторона изучают возможность возобновления сотрудничества в военно-технической сфере. Как Россия относится к этому? Означает ли такое намерение о взаимодействии, что Ливия в кризисе вокруг Украины занимает позицию Киева? Заинтересована ли Ливия в сотрудничестве с Россией в области военно-технического сотрудничества?

— Мне кажется, что с учетом известных событий украинской стороне не до международного сотрудничества в военно-технической сфере, если только речь не об интересе в поставках ей вооружений советского образца, которые в свое время приобретались бывшей Джамахирией. Однако я про такое пока не слышал, хотя зондажа темы Киевом или его западными кураторами исключать бы не стал. Что касается подходов Ливии к ситуации вокруг Украины, то премьер-министр Правительства национального единства Абдель Дбейба лично мне говорил, что его страна не занимает чьей-либо стороны, а выступает за скорейшее прекращение военных действий и урегулирование разногласий переговорным путем. Ливия не одинока в своем подобном видении вопроса, эта точка зрения в целом, наверное, имеет право на существование. Ведь многие порой попросту не имеют точной информации о первопричинах проблемы, как знаем о них мы. Отсюда этот "пацифизм без нюансов". Главное же, на мой взгляд, что "украинский вопрос" не делается в Триполи препятствием для развития наших полноформатных отношений, в том числе и в сфере ВТС.

— Насколько велик риск того, что Ливия станет транзитным коридором для контрабанды оружия с Украины в Западную Африку и страны Сахеля южнее Сахары, и попадания его в руки террористических группировок?

— Тема расползания оружия с Украины действительно сегодня стала весьма злободневной. Оно уже всплывает в целом ряде регионов мира и, конечно же, имеет все шансы попасть в руки разного рода экстремистских и террористических группировок. При желании транзитным коридором может стать любая страна, в которой недостаточен контроль государства над внутренней ситуацией. Так что подобные риски совсем уж исключать нельзя, и в период уже упоминавшейся мною анархии и хаоса в Ливии, думаю, поток шел. Почти же некому было поставить заслон на таком пути. Однако сейчас я бы все же сделал ударение на том, что в последние несколько лет ливийские силовики и компетентные органы заметно окрепли и демонстрируют немалую решимость пресекать трансграничную криминальную деятельность. Примечательно, что, судя по новостям, наибольшей проблемой является сегодня не оружие, а мигранты, контрабанда наркотиков и энергоносителей. И как говорил Глеб Жеглов (в советском сериале "Место встречи изменить нельзя" — прим. ТАСС), "правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать". Кстати, Россия очень могла бы помочь ливийским друзьям в оттачивании этого умения. Скажем, по линии МВД, Следственного комитета и прокуратуры.

— Как обстоят дела с продовольственной безопасностью в Ливии? Какая в целом ситуация с поставками зерновых из России в Ливию, намерена ли Москва увеличить поставки? Удается ли сторонам решить проблемы с логистикой?

— Насколько удалось убедиться воочию, проблемы с продовольственной безопасностью явно нет. Магазины полны товара. Что касается поставок зерновых из России, то сложности существуют, как я понимаю, не только на ливийском направлении, но и в целом по Африке. Здесь трудности и с доставкой, и со страхованием судов, и с оплатой. Но проблемы решаются. Речь ведь о бизнесе, а он всегда рано или поздно найдет пути к достижению цели. Главное — не мешать, а когда нужно — поддержать.

— Ранее новостной портал "Аль-Васат" информировал, что Правительство национального единства Ливии объявило об отмене форс-мажора на нефте- и газодобывающих объектах в стране. По его данным, кабмин ПНЕ призвал мировые нефтегазовые компании, заключившие контракт с ливийской Национальной нефтяной корпорацией (National Oil Corporation, NOC), возобновить работы по разведке месторождений, расположенных на территории страны. Каковы перспективы энергетического сотрудничества России и Ливии?

— Считаю, что перспективы очень неплохие. К тому же российская компания "ПАО "Татнефть" вела работы по разведке месторождений в Ливии и в существующих условиях. Не в полную силу, конечно, а насколько позволяли обстоятельства. Благодаря этому в апреле этого года Национальная нефтяная корпорация объявила об обнаружении нового нефтяного месторождения на блоке недалеко от города Гадамес. В Ливии уже давно такого не происходило. Так что российские компании работают и будут работать в рамках своих контрактов. Конечно, какие-то изыскания сейчас пока проводить невозможно. Стабилизация обстановки произошла не во всех уголках страны и не на все сто. Но надеемся, что уже в ближайшем будущем все это изменится к лучшему.

— В этом году в Санкт-Петербурге пройдет второй саммит Россия — Африка. Примут ли власти Ливии в нем участие и на каком уровне?

— Приглашение принять участие в разных мероприятиях и форматах в рамках второго саммита Россия — Африка получил не один десяток представителей Ливии, включая членов Президентского совета и правительства. Нам говорят, что все они готовы приехать.