Андрей Григорьев-Аполлонов: музыка 90-х для меня в тренде всегда

Солист группы "Иванушки International" — о секретах долгой жизни на сцене

Проект "Иванушки International" появился в 1995 году. В тот период музыканты бесплатно выступали в московских школах и, вероятно, не могли представить, что "Тополиный пух" и "Снегири" будут народными хитами, а они сами — легендами сцены, что группа переживет смену нескольких вокалистов, но продолжит собирать залы на протяжении уже почти 30 лет. 16 июля коллектив выступал в Парке Горького на VK Fest: накануне Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал в интервью ТАСС об отношении к новым музыкантам и старым песням, о съемках в комедии "Тур с Иванушками" и планах на ближайшее будущее. ​​​​​​​

— Что помогает "Иванушкам" так долго держаться вместе и продолжать свое дело?

— Музыка нас связала. Главное для артиста, любого музыканта — это, конечно, песня, которую полюбит вся страна. Что с нами и произошло. Поэтому мы теперь уже почти 30 лет отдаем долг нашим гражданам, делая концерты, выступая. Смех и радость мы приносим людям!

— На VK Fest вы были одними из немногих участников, кто знаком зрителям уже десятки лет. Как вы себя чувствуете, когда делите сцену с более молодыми и менее опытными артистами?

— Я всегда радуюсь за других музыкантов, за другие группы, которые добиваются успеха, — это не так уж и просто, как вы понимаете. Я очень рад, что мы выступаем на фестивале как раз в окружении молодых музыкантов, и сам VK Fest тоже для молодежи. Мы очень довольны, хорошо относимся ко всем талантливым ребятам, которые, кстати, выросли на наших песнях тоже.

— В 2022 году вместе с Хабибом вы выпустили песню "Тучи круче". Ждать ли других коллабораций?

— В ближайшее время дуэтов с молодыми исполнителями не предвидится.

— Многие знаменитости сегодня перекочевали в YouTube — делают собственные шоу или приходят к другим блогерам, появляются в пранках, викторинах и так далее. Почему "Иванушки" все вместе не участвуют в подобном и лишь иногда становятся гостями по отдельности?



— Мы снимаемся в больших проектах больших каналов, потому что на YouTube-шоу реально нет времени. Приезжаешь с гастролей, у тебя есть один-два дня, и опять куда-то улетаешь. И вот эти два дня хочется отдохнуть, провести время с друзьями… это во-первых. А во-вторых, за эти почти 30 лет — я уже сбился со счету, сколько нашей группе, — были тысячи программ по всем городам, в каждую студию мы приезжали, приходили для интервью и так далее. И просто уже не очень интересно, по большому счету. Так что ходим по отдельности — и то, когда сильно просят. Ну и, разумеется, у меня есть свой канал и в Telegram, и на YouTube, так же как и у других ребят. Поэтому приходите к нам, смотрите наши наблюдения о гастролях.

— Как вы думаете, почему 90-е годы и музыка в духе 90-х сегодня снова в тренде?

— Так получилось, что музыка 90-х для меня в тренде всегда. Потому что мы тоже рождены в 90-х — я имею в виду группу, коллектив. И ни на секунду не прекращали свою творческую деятельность, то есть плавно перетекаем, красиво, из десятилетия в десятилетие.

— Что вы ощущаете, когда аудитория просит спеть главные хиты — например, "Тополиный пух" или "Тучи"? Бывает ли у вас ностальгия по временам, когда эти треки только "выстрелили"?

— Когда "Иванушки" выступают на частных концертах, нас как раз всегда просят петь именно "Тучи", "Тополиный пух", "Колечко", "Золотые облака". И мы с удовольствием их исполняем — знаете, как в первый раз поем. То есть у меня ощущения от концерта десятого в нашей карьере и от последнего, который был, такие же кайфовые, драйвовые. И песня как новая: мы ее проживаем каждый раз заново, когда исполняем на сцене.

— Группу "Иванушки" можно назвать романтичной. Думали ли вы о том, чтобы сменить стиль на более дерзкий?

— У нас в жизни — такой дерзкий образ жизни. (Смеется.) А на концертах — да, романтика. Для девушек есть "Дискотека Авария", для танцев есть "Руки вверх!". У нас своя ниша, и никто пока в ней не оставался так надолго, как "Иванушки".

— В 2024 году планируется выход роуд-муви-комедии "Тур с Иванушками" . Кому пришла идея о создании фильма? Какое участие вы принимаете в проекте?

— Нам в продюсерский центр поступило предложение, чтобы "Иванушки" снялись камео, то есть сыграли самих себя в художественном фильме. Мы будем там совсем немного, буквально пара съемочных дней. Вся ответственность ложится на сценариста, режиссера и актеров, которые будут играть не "Иванушек", а, соответственно, других персонажей. Так что ждем съемок и премьеры.

— Весной прогремел сериал про еще одну культовую группу 90-х — "Король и шут". После премьеры число упоминаний "КиШа" и прослушиваний их треков выросло в разы. Как вы думаете, что вам может принести выход "Тура с Иванушками"?

— Я очень надеюсь, что фильм будет успешным. Конечно же, уже разговоры: в каждом интервью у нас спрашивают про этот проект. С нетерпением жду премьеры, чтобы потом насладиться лаврами успеха в очередной раз.

—​​​​​​​ Какие планы на будущее? Ждать ли новых треков и альбомов?



— Совсем недавно мы записали новую песню, которая называется "Золото волос", мы выбрали ее на международном конкурсе русской песни "АвторА!". Слушайте на всех музыкальных платформах. И у нас планируются два больших концерта в ближайшее время — 30 июля в Москве на площадке "Дизайн-завод" и 24 августа в Сочи в ледовом дворце "Айсберг". На VK Fest у нас была сокращенная программа, на этих двух концертах будет больше всеми любимых хитов. И сейчас продюсеры работают над нашим туром по России, по большим городам, поэтому ждите нас у себя в гостях.