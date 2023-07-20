Екатерина Лагно: ведущие российские и китайские шахматистки примерно равны по уровню

О любимых видах спорта и пользе игры в шахматы с мужчинами — в интервью ТАСС

Трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно в интервью ТАСС к Международному дню шахмат рассказала о победе в Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), турнире претенденток, об участии в мужских турнирах и планах на будущее.

​​​​​​​— Здравствуйте, Екатерина. Поздравляю вас с Международным днем шахмат!

— Спасибо! Пользуясь случаем, я также хотела бы поздравить любителей шахмат по всему миру.

— Недавно вы выиграли общий зачет Гран-при FIDE, хотел задать об этом несколько вопросов. Какие у вас остались впечатления от серии?

— Я задачу выполнила, отобралась на турнир претендентов, поэтому у меня остались хорошие впечатления.

— Перед последним этапом у вас был достаточно солидный запас очков в общем зачете. Был ли у вас настрой именно выиграть последний этап или думали только об отборе на турнир претенденток?

— В таком сильном турнире можно настраиваться на победу, но результат может быть любым. Соперницы очень сильные, и хочется сыграть как можно лучше, но для меня самым главным было попасть на турнир претенденток, поэтому о победе я не думала.

— Насколько вы довольны своей игрой именно на последнем этапе (Лагно заняла пятое место — прим. ТАСС)?

— К сожалению, вторая половина турнира совершенно не задалась, не знаю почему. Но начало было хорошим, и этого хватило для того, чтобы решить главную задачу.

— Многие считают, что вашими главными конкурентами по серии были Александра Горячкина и Александра Костенюк. Следили ли вы за их игрой на турнире?

— Конечно, когда играешь турнир, ты следишь за дебютами своих соперников, за их результатами, но какими-то подсчетами я стараюсь не заниматься, особенно в самом начале турниров, потому что это лишние мысли, которые отвлекают.

— Как в целом оцените уровень соперниц в серии?

— Гран-при такой турнир, где играют сильнейшие шахматистки. Безусловно, уровень очень высокий, но если вспоминать последний этап, то игра у тех, кто боролся за выход на турнир претенденток, несколько не задалась, возможно, давила ответственность. А так, я выиграла первый этап, Александра Костенюк — второй, Александра Горячкина — третий, так что думаю, что мы нормально играли.

— Удивила ли вас победа бывшей российской шахматистки Динары Вагнер (ныне спортсменка представляет Германию — прим. ТАСС) на последнем этапе Гран-при?

— Если смотреть на рейтинг, то, наверное, удивила. С другой стороны, она молодая шахматистка, и то, что у нее случился прогресс, абсолютно нормально. Хочется пожелать ей удачи.

— Ожидаете ли вы, что в будущем она будет бороться за самые высокие места на других крупных турнирах?

— Если она продолжит так играть, думаю, да.

— Вернемся к началу Гран-при. Вы начали его с победы, потом стали занимать чуть более низкие места. Как считаете, с чем это связано?

— Все время не может все гладко и ровно идти. По качеству игры второй этап, мне кажется, не сильно отличался от первого, но очков я там набрала гораздо меньше. Не могу сказать, что я расстраивалась результатом и качеством своей игры.

— На этапе в Индии случился инцидент, после которого снялись две шахматистки (представительницу Германии Элизабет Петц и Жансаю Абдумалик из Казахстана не устроил уровень организации соревнований — прим. ТАСС). Как-то на вас это отразилось?

— Наверное, отразилось. Там случилась неприятная история, мы с таким столкнулись впервые. Не у всех получился одинаковый турнир, кто-то сыграл больше партий черными, чем белыми. Конечно, в сильных турнирах хочется больше играть белыми. Неровный был график партий. Надеюсь, что такое больше не повторится.

— Между этапами Гран-при прошел турнир претенденток. Каково было участвовать в одном отборочном цикле, не завершив другой?

— Мы уже привыкли, что ввиду независящих от нас причин турниры растягиваются и переносятся. В наших силах только продолжать играть и бороться.

— Как вы отнеслись к тому, что турнир прошел в формате матчей на выбывание?

— У нас не было уже выбора, поэтому я никак к этому не отношусь.

— Какой формат подходит больше, на ваш взгляд?

— Не знаю. Не могу сказать, что я против нокаута. Изначально планировалось играть по круговой системе, и когда формат изменили, многим показалось это неправильным. Ничего с этим поделать было нельзя, но я готова играть в любом формате.

— В финале турнира претенденток играли две китаянки (Лей Тинцзе и Тань Чжунъи — прим. ТАСС) за право сыграть с другой представительницей Китая (Цзюй Вэньцзюнь). Можно ли считать, что китайские шахматистки сейчас сильнейшие в мире?

— Когда играла Хоу Ифань, было такое ощущение, что и показывали результаты. Сейчас так сложились обстоятельства, они, конечно, сильные шахматистки, но я не считаю, что можно говорить о какой-то доминации.

— Сравните уровень китаянок с российскими шахматистками.

— В целом, я думаю, если речь идет о первых номерах рейтинга, то мы примерно равны. Если вспомнить матчи за женскую мировую шахматную корону — я проиграла свой матч на тай-брейке, и Александра Горячкина тоже. То есть у них не было какого-то подавляющего преимущества, матчи досрочно не завершались.

— Еще и у мужчин чемпионом мира стал китаец (Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего — прим. ТАСС). Можно ли тоже это считать стечением обстоятельств?

— Да, учитывая то, как складывался матч. Это стечение обстоятельств, удача, судьба, может, все вышеперечисленное. Именно этого не хватило Яну.

— Между этапами Гран-при вы дважды приняли участие в турнире "Шахматные звезды", где играли сильные гроссмейстеры-мужчины. Поделитесь впечатлениями от этих турниров.

— Я в настолько сильных турнирах играю нечасто, это для меня бесценный опыт. Я играла как могла и во второй раз заняла шестое место в общем зачете, что для меня является большим успехом. Я профессионал, я должна играть в таких турнирах.

— С кем из мужчин было играть сложнее всего?

— С точки зрения результата — с Сергеем Карякиным.

— Александра Горячкина довольно часто играет в классических турнирах с мужчинами. Не собираетесь ли последовать ее примеру?

— У меня на самом деле не так много времени, мне нужно играть в женских турнирах. У меня четверо детей, и я периодически должна быть дома.

— Как вы считаете, помогает ли игра с мужчинами на женских турнирах?

— Да, это очень хорошая тренировка. Александра с ними играет довольно успешно, отбиралась в суперфинал чемпионата России. Если есть возможность и уровень — это очень полезно.

— Изучаете ли вы мужские партии при подготовке к турнирам или больше на женские ориентируетесь?

— Я больше ориентируюсь на мужские партии.

— Ваш муж, Александр Грищук, является одним из сильнейших гроссмейстеров мира. Вы обращаетесь к нему за советами по шахматам или проводите тренировки?

— Глобальных тренировок у нас нет, но я, конечно, за советами к нему обращаюсь. Он, когда может, мне помогает.

— Участвует ли он в подготовке к большим турнирам?

— Конечно, он интересуется, но не злоупотребляет.

— Часто ли вы с ним обсуждаете шахматы?

— Безусловно, ведь это наша профессия. Но у нас с ним столько дел, что это не первая тема для обсуждений.

— Однажды он посоветовал не приводить детей в шахматы, мотивируя тем, что есть более интересные виды спорта. Согласны ли вы с его мнением?

— Я, наоборот, хотела привести детей в шахматы. У нашего младшего сына довольно неплохие способности, но Александр настолько не хочет этого, что я перестала проявлять инициативу в этом вопросе и пока наши дети не занимаются шахматами.

— Я знаю, что Александр любит баскетбол и болеет за ЦСКА. Какие виды нравятся вам?

— Я очень люблю фигурное катание. Всегда болела за Евгению Медведеву, теперь за Камилу Валиеву. Иногда я смотрю какие-то командные виды, но, как вы понимаете, могу болеть только за одну команду.

— Последний вопрос. Какие у вас планы, где собираетесь сыграть?

— Ближайшим моим турниром станет Кубок мира в Баку.

— Спасибо за беседу. Успехов вам!