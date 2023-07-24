Директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ: отечественные гаджеты догонят лидеров рынка

Николай Козак — о российских ПО и гаджетах, цифровой революции в стройотрасли и ИИ-технологиях

Управляющий директор по IT и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак в интервью ТАСС рассказал о том, как идет цифровизация строительной отрасли в России, почему дома нужно сначала строить в "цифре", а только потом в офлайне и какие отечественные программные продукты и компьютерная техника обеспечат российский информационный суверенитет.

— Николай Дмитриевич, если финансы — это кровь экономики, то как называть информационные технологии (IT)?

— Если деньги — кровь экономики, то IT — ее кислород. Сейчас ни один бизнес-процесс не может быть эффективен и конкурентен, если он не реализован на базе IT-решений. Финансовая сфера и стройка — самое наглядное тому подтверждение. В финансах доля "цифры" достаточно высокая, и мы конкурентны по многим решениям даже на мировом уровне, а вот строительная сфера в силу своей традиционной инерции ощутимо от финтеха отстает. Задача ДОМ.РФ, который объединяет в себе и финансовый институт, и строительный сектор, — помочь устранить сложившуюся диспропорцию. Мы проводим эту работу, понимая, какой огромный эффект для экономики страны она даст.

— Как вы ее строите? Работа диджитал всегда выглядит как будто незаметной, правда, ровно до тех пор, пока что-то не сломается.

— Организация процесса в экосистемах такого размера, как ДОМ.РФ, требует, с одной стороны, инженерной точности, а с другой, с учетом темпов изменений в IT, — предельной скорости. Поэтому порой чувствуешь себя хирургом, который одновременно и операцию делает, и стометровку бежит. Мы пошли по пути создания экосистемы продуктов на основе нашей IT-платформы, созданной с учетом всех российских требований в части импортонезависимости. К примеру, только на прошедших конференциях "Цифровая индустрия промышленной России" и на Питерском международном экономическом форуме мы подписали целый пакет меморандумов и соглашений о сотрудничестве с отечественными производителями ПО и оборудования. В 2022–2023 годах мы совместно тестировали продукты, разрабатывали, внедряли их и, наконец, документально закрепили нашу совместную работу не только "в железе", но и на бумаге. Например, 12 июля у нас состоялась большая стратегическая сессия с участием ведущих вендоров и IT-компаний России по технологической независимости: честный разговор о практике применения отечественных решений в реальных "боевых" условиях бизнеса.

Объясню, почему мы уделяем этому столько внимания. ДОМ.РФ — институт развития в жилищной сфере. Наши клиенты — это и граждане, и бизнес, и государство. Таким образом, работа IT напрямую влияет на одну из крупнейших отраслей экономики страны. Логично, что мы столько внимания уделяем безопасности, отказоустойчивости и настройке решений, которые сейчас предлагают российские компании для нашей отрасли.

— Каковы принципиальные отличия российского ПО для строительной и банковской сферы от зарубежного?

— У некоторых зарубежных компаний-разработчиков было больше времени и финансов для развития своих решений. Но сейчас отечественные вендоры получили уникальную возможность сделать свои продукты максимально адаптированными и удобными для российской строительной отрасли. Для банковского контроля строительства нет единой сложившейся мировой практики, соответственно, программное обеспечение для таких задач также отсутствует. В этом направлении мы можем не просто догонять иностранных конкурентов, а найти принципиально новые IT-решения. Сейчас ведется совместная работа крупнейших банков над стандартом предоставления данных для проектного финансирования застройщиков с применением технологий информационного моделирования. Если же говорить о ПО для ТИМ, то в первую очередь можно выделить отечественные решения для проектирования Renga и NanoCAD. В части среды общих данных и управления проектами отмечу собственную разработку ДОМ.РФ — онлайн-платформу "Цифровой контроль строительства" (ЦКС) на базе Единой информационной системы жилищного строительства. Она уже успешно применяется в 85 субъектах России.

Сложно оценить количество импортозамещенных программных продуктов, понятно, что в ключевых отраслях экономики эта цифра должна стремиться к 100%. Со своей стороны, ДОМ.РФ ведет собственный реестр отечественного ПО для сферы строительства, который позволяет организациям подобрать подходящий им аналог зарубежного ПО. Большую работу по импортозамещению зарубежного ПО проводит правительство РФ совместно с ключевыми заказчиками из различных отраслей и крупными IT-компаниями в рамках индустриальных центров компетенций. Здесь наша IT-компания "Цифровые технологии" принимает участие в качестве разработчика отечественного ПО для стройки "Цифровой контроль строительства".

— Недавно банк ДОМ.РФ объявил, что переводит свои банкоматы на российское ПО. Сколько банкоматов планируете на него перевести?

— Замена ПО будет произведена на всех 115 банковских устройствах самообслуживания во всех 32 регионах присутствия банка ДОМ.РФ. Тесты продолжались два с половиной месяца на трех устройствах самообслуживания, которые располагались в офисах ДОМ.РФ и были доступны только для сотрудников. В течение этого периода были выявлены некоторые технические недочеты в работе ПО, внесены необходимые корректировки, и теперь выводим в общую эксплуатацию на всю банкоматную сеть ДОМ.РФ.

Все мы понимаем, что ПО для банкоматов относится к элементам критической инфраструктуры. Выдача наличных по первому требованию клиентов должна быть бесперебойной. Очевидно, что доверия западным IT-продуктам больше нет и не будет.

— Тем более когда есть хорошо зарекомендовавшие себя российские аналоги. Какие из отечественных разработок вы бы могли назвать?

— Из успешного и перспективного российского ПО отмечу прежде всего офисные пакеты ("Р-7 офис" и "МойОфис"). Они очень активно развиваются, вендоры внимательно прислушиваются к обратной связи со стороны заказчиков, работают в коллаборации с нами. Идут по пути "если вам надо — мы сделаем, только финансируйте". Понятный бизнес-подход. Неплохие системы контроля печати от поставщиков "Принтум" и "ПринтХ". Ожидаем, что пилоты завершатся успешно и мы до конца года перейдем на отечественное ПО и в этом сегменте.

Серверные операционные системы ("АльтЛинукс", "РедОС" и "АстраЛинукс") показали себя хорошо не только в тестовом контуре, но и успешно используются в продуктиве. Также наш контактный центр успешно переходит на российское ПО от "Наумен", проблем не выявлено, решение хорошо ложится на нашу инфраструктуру.

Отдельно стоит отметить решения по IP-телефонии ("Элтекс", РТУ). Мы развернули в тестовом контуре сейчас РТУ, это заняло не так много времени, и предполагаем достаточно спокойный отказ от текущих иностранных решений.

— А что по российским гаджетам — ноутбукам и планшетам?

​​​​​​​— В рамках плановой замены и потребностей в третьем квартале 2023 года ожидаем завершение конкурсных процедур и поставку более 1,4 тыс. новых отечественных ноутбуков. Планируем провести на днях правление с планшетами F+ tech T1100, для чего взяли у вендора шесть устройств, на текущий момент ведется их настройка.

Регулярно лично тестирую технику, которая выпускается у нас в России. Например, мы смотрели российские ноутбуки ICL RAY. Один из основных недостатков за полтора года эксплуатации — хрупкий корпус. В некоторых случаях появлялась рябь экрана, возникали проблемы в матрице или шлейфе, были отказы периферийного оборудования — мыши и клавиатуры. Причина оказалась в USB портах.

Также проблемой стало отсутствие резервного источника питания BIOS — батарейки CMOS. Она отвечает за сохранение настроек параметров времени, даты и ключей безопасности.

В начале года взяли в эксплуатацию ноутбуки Aquarius CMP NS483. Они совмещают функции ноутбука и планшета и отличаются высокой производительностью при относительно небольших габаритах. Впечатлило качество сборки, хорошо работает сенсорный экран. Из потребительских минусов — тяжелые.

Сейчас проходит тестирование ноутбуков "Гравитон", Kvadra, "Рикор", Depo — все они с хорошими техническими показателями. Из выявленных замечаний — хлипкость корпуса, низкая эргономика клавиатуры, нагрев.

Но с электроникой очень хорошо работает теория малых шагов: если в постоянном режиме проводить доработку продукта, то и отечественные планшеты и ноутбуки постепенно начнут догонять лидеров рынка — китайцев, корейцев и американцев. Внушает оптимизм сам факт запуска такого производства у нас в стране. Ничего мгновенно не происходит, дадим коллегам время на рост. Уверен, там будут хорошие результаты.

— На одной из конференций в этом году вы заявили, что в строительной сфере еще до конца не закончилась одна промышленная революция, а уже на подходе следующая. Что вы имели в виду?

— Технологии информационного моделирования. С 1 июля 2023 года ТИМ стали обязательным требованием для работы на строительном рынке страны. Говоря простым языком, ТИМ — это создание цифровых двойников зданий: проектирование, строительство и эксплуатация здания сначала выполняются в "цифре", а уже после этого — в натуральном виде. Причем сейчас у нас задача создать цифровые двойники зданий, потом — районов, затем — городов.

Гигантская работа, которую последовательно выполняет ДОМ.РФ совместно с Минстроем, Минцифрой и бизнес-сообществом. За последний месяц в ТИМ работают уже 18% застройщиков. Ранее это было 16%. Прирост за второй квартал вполне ощутимый: на платформу ЦКС добавилось более 560 проектов и 170 заказчиков. В итоге мы видим, что в целом по стране строится порядка 100 млн кв. м жилья и уже в 41% из них применяются или пилотируются ТИМ. Кстати, только 10% площадей из них приходится на топ-3 российских застройщиков — ГК ПИК, "Самолет" и ЛСР. То есть цифровые модели контроля проектирования и строительства осваивают девелоперы разного уровня.

Разумеется, систему осваивают поэтапно: 68% застройщиков используют ее для проектирования объектов, 29% — применяют в строительстве. А вот этапы предпроектных работ и эксплуатации зданий делают лишь пробные шаги — 2% и 1% застройщиков соответственно. Лидерами являются девелоперы Центрального (856 строящихся объектов с применением ТИМ), Северо-Западного (501 объект) и Уральского (более 300 объектов) федеральных округов. Всего при строительстве жилых зданий ТИМ применяются сейчас в 40 субъектах РФ. В целом динамика положительная, но основная работа еще впереди.

— Какая роль в части внедрения, развития технологий информационного моделирования у ДОМ.РФ?

— По сути, мы создали целую экосистему для работы застройщиков в новых условиях. Тут четыре блока. Первое — начинаем всегда с людей. Огромный кадровый дефицит в отрасли. Работает наша Цифровая академия ДОМ.РФ совместно с ведущим строительным вузом России МГСУ по обучению ТИМ. Второе — работа техкомитета 505 по выработке ТИМ-методологии, норм и правил. Третье — программные продукты, которые мы создавали вместе с Минцифрой и Минстроем и готовы отдавать региональным застройщикам.

И четвертая задача — информирование рынка, координация работы. Порой в строительной компании даже не знают, с чего начать при работе с ТИМ. Ответ есть: начинайте с ДОМ.РФ. К слову, заместитель министра строительства и ЖКХ Константин Михайлик уже заявил, что переноса по срокам внедрения ТИМ больше не будет. (Обязательное применение ТИМ для застройщиков переносилось один раз — с 1 января 2023 года на 1 июля 2024 года — прим. авт.) Тут государство последовательно выполняет свою роль: отстающая, неэффективная, работающая по старинке строительная отрасль стране не нужна, поэтому и заставляют компании уходить в "цифру".

— Вернемся к теме кадрового голода в отрасли. Сколько специалистов отрасли прошло обучение ТИМ в Цифровой академии ДОМ.РФ? Сколько вообще таких специалистов нужно строительной отрасли?

— За два года деятельности Цифровой академии мы обучили более 10 тыс. специалистов. При этом дефицит кадров в отрасли оценивают примерно в 100 тыс. специалистов.

На курсах ДОМ.РФ мы рассказываем об основах ТИМ, их применении на каждом этапе жизненного цикла строительства, даем возможность построить свою первую модель здания. Этого достаточно, чтобы начать работать с ТИМ. Следующий шаг — это обретение практических навыков по работе с определенным ПО, выбранным организацией. Но ТИМ — это не единственное наше направление. Например, у нас есть курс по ESG, который Цифровая академия ДОМ.РФ реализует совместно с Высшей школой экономики.

— Что за следующая революция грядет на рынке?

— Данные. Нейросети. Искусственный интеллект. По нашей оценке, эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта только в строительной сфере может достигнуть в ближайшие годы 2,3–2,7 трлн рублей. Мы в ДОМ.РФ создаем целое подразделение по работе с ИИ-технологиями, комплектуем команду, расширяем штат. Здесь у нас тот же инженерный подход, как и со всем в цифровой вертикали ДОМ.РФ: сначала мы провели "пилоты" и протестировали, как на практике это работает. Мы использовали ИИ в работе контактного центра, реализовали предикативную аналитику по возможным проблемным стройкам, точечно внедрили там, где требуется большой объем переработки информации руками. Оценили итоги пилотов и увидели их высокую эффективность. Начали расширять сферу применения, добирать штат специалистов по ИИ. Промышленная революция в стройке уже происходит, и мы в самом ее центре.

Параллельно с этим начинаем обучать своих сотрудников работе с ИИ-инструментами. Обучение будем вести в партнерстве со Сбером, об этом договорились на прошедшем ПМЭФ Виталий Леонтьевич (генеральный директор ДОМ.РФ — В.Л. Мутко — прим. авт.) с Германом Грефом (председатель правления Сбербанка — прим. авт.). Сейчас разрабатываем совместную программу по искусственному интеллекту, где понятным языком расскажем не IT-специалистам, что такое ИИ, как появилась технология и какие возможности ее применения существуют. Отдельно разберем ChatGPT, MidJourney, DALL-E и другие нейросети.

У нас в компании больше 8 тыс. сотрудников. Вряд ли сможем обучить всех, но по основным направлениям, связанным с цифровизацией компании, будет максимальное количество людей. Для наших сотрудников планируем запустить курс в августе, а чуть позже появится и расширенная версия для всех желающих.

Внутренний курс будет коротким, но емким: в формате лонгрида, с видеолекциями и тестами. Коммерческая обучающая программа по нейросетям от ДОМ.РФ будет проводиться с глубоким погружением в тему машинного обучения и практической частью на языке программирования Python. Мы работаем совместно с нашими коллегами из Сбера — курс будет размещен на их учебном маркетплейсе Edutoria.

— Как изменится строительный рынок, на ваш взгляд, на рубеже 10–​​​​​​​15 лет?

— В том виде, в котором мы привыкли его знать, его уже не будет. Скорость изменений, происходящих сейчас, — колоссальная. И одна из самых массовых специальностей, которая будет распространена не только в строительной сфере, а в целом по всей экономике, — это будут IT-кадры с огромным спектром специализаций. Мы увидим очень мощные подразделения по работе с нейросетями, другого уровня отделы кибербезопасности. Беспилотные технологии, системы интеграции управления и облачные технологии. Виртуальная и дополненная реальности — это не про компьютерные игры, а про повышение эффективности строительных работ с экономическим потенциалом в десятки миллиардов рублей. Дистанционные системы мониторинга, применение строительных роботов, 3-D печать в строительстве, массовое использование производственных переносных устройств, лазерное сканирование с последующим сшиванием облаков точек в специализированном ПО, аэрофотограмметрия, машинное обучение и искусственный интеллект. Конечно, основа останется прежней: кирпичи, стекло и бетон никто не отменял. Но скорость и экономическая эффективность строительства очень серьезно вырастут. Наша задача не только понимать, как развивается отрасль, но и самим создавать трек цифровизации финансового и строительного секторов. В целом мы так и работаем: на сегодня наша цифровая матрица отражает всю IT-сферу России.