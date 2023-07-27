Глава Тамбовской области: у нас амбициозные планы по экспорту продукции АПК в Африку

Тамбовская область представила на саммите Россия — Африка проекты агропромышленного комплекса. Глава региона Максим Егоров в интервью ТАСС рассказал о существующих и перспективных направлениях сотрудничества со странами Африканского континента.

— Максим Борисович, какие задачи планирует решить на саммите Тамбовская область? Будут ли подписаны новые контракты?

— Во-первых, отмечу, что Тамбовская область успешно выполняет поручение президента по обеспечению продовольственной безопасности страны. Мы достигли такого уровня производства, что уже активно развиваем экспорт и намерены увеличить объем поставок в страны Африки. Для этого нам нужны новые логистические коридоры. Поэтому прорабатываем вопросы оптимизации и координации транспортных потоков, модернизации автотранспортной и железнодорожной инфраструктуры, эффективного территориального размещения складских площадей, внедрения цифровых технологий.

— Какие африканские страны являются наиболее перспективными партнерами Тамбовской области? В каких сферах регион заинтересован развивать сотрудничество? Какие проекты можете предложить?

— На сегодняшний день наши предприятия агропромышленного комплекса сотрудничают с рядом стран Центральной, Западной и Восточной Африки. В основном это экспорт сельскохозяйственной продукции: свинины, мяса птицы, сахара, пшеницы, кукурузы. Более перспективным направлением для дальнейшего развития сотрудничества считаем север Африканского материка: Египет, Марокко, Тунис, Алжир...

— Какие у Тамбовской области планы по развитию гуманитарного сотрудничества с африканскими странами? Как развивается взаимодействие в культурном, образовательном и научном направлениях?

— С африканскими странами мы сотрудничаем по широкому спектру гуманитарных направлений и общественной дипломатии. Так, уже договорились с посольством Алжира о проведении осенью Недели алжирского кино в Тамбовской области. Будем расширять взаимодействие и в научно-образовательной сфере. Уже достаточно много студентов из африканских стран учатся в университетах нашего региона, и мы планируем увеличивать их количество. В состав тамбовской делегации на саммит вошли ректоры и проректоры наших ведущих вузов. Они будут обсуждать вопросы научного сотрудничества в сфере АПК, в том числе на базе Федерального научного центра имени Мичурина и Мичуринского государственного аграрного университета.

— Какие меры поддержки экспортеров сегодня действуют в регионе и какие планируется ввести?

— В регионе активно работает Центр поддержки экспорта, где проводится консультирование, информирование о мерах поддержки, услугах, планируемых бизнес-миссиях, тенденциях ВЭД. Организуются мероприятия федерального и регионального уровня по вопросам международного сотрудничества.

Наиболее востребованным инструментом у компаний является участие в международных выставках-ярмарках, бизнес-миссиях. Поэтому в состав региональных делегаций на мероприятия международного уровня обязательно включаются представители бизнес-сообщества. Например, в марте 2023 года состоялась бизнес-миссия делегации области в Республику Иран, а в мае наши компании принимали участие в переговорах на площадке KazanForum. Сейчас представители бизнеса работают на форуме Россия — Африка.

— Расскажите о дальнейших планах по развитию внешнеэкономической деятельности.

— Во втором полугодии запланированы бизнес-миссии в Белоруссию, Алжир и Таджикистан, участие в международных выставках в Саудовской Аравии и Турции.

Нужно отметить, что в течение 2022 года произошла полная перезагрузка внешнеэкономической деятельности региона. Увеличился товарооборот с Республикой Беларусь, достигнув почти 20% в структуре общего внешнеторгового оборота. Среди основных торговых партнеров можно также отметить Китай, Казахстан, Иран и Турцию

В структуре экспорта агропромышленного комплекса региона ведущими позициями являются злаки, мясная продукция и продукция масложировой отрасли.

Лидерами закупок тамбовской продукции за период январь — июнь 2023 года являются Турция, Латвия, Беларусь, Узбекистан, Казахстан. В этом году отмечается прирост экспорта в Беларусь, Саудовскую Аравию, Турцию. Среди новых направлений — Никарагуа, Иордания, Южная Осетия, Афганистан.

— В регионе большой зерновой потенциал. Какие планы по созданию новых перерабатывающих предприятий?

— Тамбовская область занимает лидирующие позиции в России по производству муки из зерновых культур. В 2022 году произведено 470 тыс. тонн муки, что соответствует третьей позиции в РФ. Экспорт муки в 2022 году по сравнению с 2021 годом вырос в два раза. Тамбовская мука стала поставляться на новые рынки: Афганистан, Ирак, Никарагуа. Страны Африки также являются привлекательными для экспорта пшеничной муки.

Основными производителями пшеничной и ржаной муки являются АО "Деметра" и ООО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов". К концу этого года комбинат планирует ввести в строй новую мельницу производительностью 650 тонн пшеницы в сутки, что позволит ему стать крупнейшим мукомольным заводом России.

Таким образом, Тамбовская область готова накормить не только жителей региона и всей страны, но и потребителей африканских стран. Планы у нас на самом деле амбициозные!