Президент Бурунди: называть Африку бедной — всеобщее заблуждение

Эварист Ндайишимийе — о восстановлении его государства и перспективах всего Африканского континента

Президент Бурунди Эварист Ндайишимийе в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману на полях саммита Россия — Африка поблагодарил Москву за поддержку, которая помогает восстановлению его государства, развеял стереотип о "бедной" Африке и рассказал, к какому году Бурунди может стать развитой страной.

— Уважаемый господин президент, очень рад видеть вас в Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит саммит Россия — Африка. Какое значение вы придаете этому мероприятию? Каковы ваши ожидания от саммита?

— Прежде всего, я хотел бы вас поблагодарить. Мы с божьей помощью прибыли в этот прекрасный город Санкт-Петербург, и я очень рад, что принимаю участие в саммите Россия — Африка, который для моих коллег и меня лично является очень важным.

Мы вступаем в новую эру. Перед нами стоят глобальные вызовы: изменение климата, болезни, пандемии и международный терроризм. Поэтому настало время изменить принципы нашей работы, мы должны развивать наше сотрудничество, работать всем миром.

Мир был прежде двуполярным, сейчас же мы движемся к многополярности. Поэтому мы рады, что сейчас устанавливается откровенный диалог между развитыми странами и развивающимися странами, и для меня честь участвовать в саммите Россия — Африка.

Бурунди сотрудничает с Россией на протяжении десятилетий. Я уверен, что мы и дальше будем развивать отношения и между нашими странами, и между Россией и Африканским континентом в целом. Этот саммит позволит нам найти комплексные решения. Поэтому я с нетерпением жду его результатов и надеюсь, что он принесет нам положительные итоги.

— У России и Бурунди богатая и плодотворная история двусторонних отношений. В прошлом году наши страны отметили 60-летие установления дипломатических отношений. Как вы оцениваете динамику развития отношений между нашими странами на текущем этапе? В каких сферах сотрудничества мы добились большого прогресса, а где еще предстоит работа?

— Добрые исторические отношения между Россией и Бурунди насчитывают более 60 лет. Они основаны на взаимоуважении и независимости каждой из сторон.

Россия сотрудничает с Бурунди еще со времен СССР. Я был еще молод в ту пору, но уже был свидетелем того, что это сотрудничество существует. Мне удалось даже выучить несколько русских слов (президент перешел на русский язык — прим. ТАСС): "Здравствуйте, как дела? Меня зовут Эварист".

Мы уже очень давно поддерживаем отношения с Россией в различных областях: в здравоохранении, образовании. Вы знаете, что у нас много студентов-врачей в России, а сейчас мы развиваем и другие области сотрудничества, в том числе и энергетику. В частности, мы уже подписали дорожную карту по атомной энергетике между Россией и правительством Бурунди, а также в области права, оборонной сферы и социального обеспечения. Таким образом, это поистине исторические отношения.

Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить российское правительство и народ за поддержку Бурунди в то время, когда мы столкнулись с несправедливыми санкциями Запада, но благодаря России Совбез ООН не смог ввести эти санкции. Бурунди постепенно восстанавливается благодаря взаимной поддержке вашей великой страны. Поэтому я очень доволен состоянием наших отношений.

— Насколько мне известно, между Россией и Бурунди уже подписана дорожная карта по развитию атомной энергетики. Готовится также меморандум по подготовке в России кадров для работы в этой отрасли в Бурунди. Какое значение придается в вашей стране атомной энергетике?

— Бурунди — страна с непростой судьбой, поэтому мы находимся только в начале пути социально-экономического развития. У страны есть большие возможности и природные ресурсы, есть много того, что можно было бы использовать, но без энергетики этого не достичь.

Мы сталкиваемся с проблемой дефицита энергии, и мы считаем, что в настоящее время у нас есть ресурсы, которые нам необходимы для получения атомной энергии. Именно эта энергия сможет решить основные проблемы нашей страны. Прежде всего атомная энергия понадобится для индустриализации, а также эксплуатации наших природных ресурсов, и мы очень рассчитываем на этот крупный совместный проект строительства атомной электростанции на благо бурундийского народа.

— Бурунди — активный участник мировых и региональных объединений — ООН, Африканского союза, Восточноафриканского сообщества (где вы сейчас занимаете пост председателя), Общего рынка Восточной и Южной Африки. Какие цели ставит перед собой ваша страна в этих организациях?

— С 2020 года Бурунди вышла на международную и региональную арену. В Африке наша миссия усилилась, Африканский союз также укрепил региональные механизмы для поиска решений развития. Недавно была создана Африканская континентальная зона свободной торговли.

Мы также ценим роль субрегиональных организаций в регионе.

Африку я никогда не назвал бы бедной, это всеобщее заблуждение. Напротив, это очень богатый континент.

Африка также должна вносить и свой вклад в развитие всего человечества. Региональные организации будут развиваться до тех пор, пока в них будут присутствовать африканские страны. Например, Восточноафриканское сообщество (ВАС) находится в процессе перехода к политической федерации.

Создание общих рынков и таможенных союзов — все это будет способствовать единению африканских народов. Это торговое сотрудничество направлено на расширение африканского рынка.

Я очень надеюсь, что наше видение станет реальностью в ближайшем будущем.

— Мировое сообщество сегодня продолжает бороться с пандемией коронавируса. Как обстоит сейчас эпидемическая ситуация в Бурунди? Какие принимаются меры по профилактике и контролю над заболеванием?

— Бурунди показала пример успешной борьбы с коронавирусом. Наша стратегия состояла прежде всего в превентивных мерах, через самодисциплину наших граждан. Правительство, в частности, внедрило массовое тестирование населения, многие добровольно прошли вакцинацию.

Так что сегодня коронавирус считается таким же заболеванием, как и многие другие. Нам удалось найти стратегию борьбы с коронавирусом, поэтому он нам не страшен. При этом мы должны не терять бдительность и придерживаться профилактических мер. Стоит отметить, что лечение, добровольное вакцинирование и тестирование были бесплатными, и мы также должны поблагодарить российское правительство, которое поддержало нас в этой борьбе.

— На посту президента вы находитесь три года. Что из намеченного вам уже удалось реализовать? Какие важнейшие задачи вы ставите перед собой на будущее?

— Страны могут развиваться лишь в условиях мира, безопасности и единства народа.

Поэтому наша главная задача — обеспечить национальное примирение, национальное единство, и это стало реальностью в нашей стране. Если вы окажетесь в Бурунди, вы увидите единый народ, у которого есть надежда на будущее.

На мой взгляд, нам необходимо способствовать социально-экономическому развитию. Мы смогли обеспечить продовольственную безопасность, сегодня более 90% населения страны обеспечены продовольствием. При этом развитие сельского хозяйства и животноводства не требует капитальных затрат водных ресурсов. Но у нас есть определенный дефицит удобрений.

В стране строится необходимая транспортная инфраструктура, в частности железная дорога из Дар-эс-Салама (Танзания) в Бужумбуру.

По нашим прогнозам, Бурунди могла бы стать страной с развивающейся экономикой к 2040 году и развитой страной к 2060 году, в том числе за счет привлечения инвестиций.

— Ваша супруга Анжелин Ндайишимийе совсем недавно получила премию ООН в области народонаселения. Как вы познакомились с супругой? Как вы оцениваете ее благотворительную деятельность?

— Первым делом я хотел бы еще раз ее поздравить, она действительно активная женщина.

Здесь многое зависит от воли и решимости. Когда-то мы думали, что она еще очень молода и неопытна, но она удивила нас множеством своих инициатив, направленных на благополучие и благосостояние бурундийского народа. Она вносит большой вклад в развитие общества с помощью своего фонда, который она развивает с 2020 года и который очень хорошо развивается. Нам досталась нетронутая страна, и мы знаем, куда путь держать.

Мы работаем сообща, и она вносит большой вклад, поэтому видны плоды нашей работы. Она просила божьей помощи для сохранения мира и безопасности, а также силы продвигаться вперед к благополучию наших граждан. Мы должны двигаться вперед и будем неуклонно идти по пути мирного развития.

— Уважаемый господин президент, сегодня к Африке приковано внимание всего мира. И нынешний саммит — лучшее тому подтверждение. Я хотел бы спросить у вас как у опытного политика, каким вы видите будущее Африки?

— Будущее континента будет зависеть от стратегии развития. Страна должна обеспечивать благосостояние своих граждан. У нас есть незадействованные природные ресурсы. В рамках Африканского союза была утверждена повестка дня на период до 2063 года.

Каждая страна полна решимости добиться положительных результатов. Тот факт, что африканские страны собираются вместе, поможет укрепить диалог между странами и установить консенсус, в центре которого будет взаимовыгодное партнерство, уважение суверенитета каждой страны.

— Бурунди — страна с невероятно красивой природой. Знаменитые саванны, озеро Танганьика, богатейший животный и растительный мир. Какие меры принимаются в Бурунди для развития туристической отрасли? Какие места вы бы рекомендовали посетить туристам, открывающим для себя Бурунди?

— Бурунди — чудесная страна, привлекающая туристов. Честно говоря, я никогда не видел недовольных гостей нашего края. Ее пейзажи, культурное разнообразие, озеро Танганьика (самое глубокое в мире после озера Байкал — прим. ТАСС) с зимующими птицами, бурундийские барабаны — все это привлекает людей со всего мира. Озеро Танганьика — своего рода будущий Лазурный Берег Африки.

Когда вы приедете в Бурунди, вы познакомитесь с очень гостеприимным населением, не забывая о том, что это край с очень привлекательными ценами.

— Должность главы государства, безусловно, предполагает очень плотный рабочий график. Удается ли вам находить свободное время? Как вы предпочитаете его проводить?

— Соглашусь с вами, что я часто занят, но мы должны много работать, догонять, нам многое что предстоит сделать.

Посвящаю время семье и детям, ищу мудрость и знания в книгах, слежу за событиями в мире, нахожу время и для развлечений, не забывая про друзей.

Я вырос в сельской местности, где мы немало занимались спортом. Поделюсь с вами, я с большим удовольствием играю на барабане, как и многие другие мои соотечественники.

— Господин президент, по традиции мы завершаем наше интервью вопросом: что такое власть и какова она на вкус?

— Это непростой и в то же время легкий вопрос. Власть, на мой взгляд, это возможность защищать сограждан и способствовать благосостоянию народа.

Лидер, не имеющий такого видения, не справится с управлением, так как власть — это институт, цель которого защита и благосостояние, счастье граждан.