И.о. главы Счетной палаты: наработки африканских коллег могут быть полезны и для нас

На сегодняшний день Счетная палата РФ является партнером высших органов аудита таких африканских стран, как Ангола, Египет, Марокко, Тунис и ЮАР, и планирует подписать на форуме Россия — Африка соглашения о сотрудничестве с рядом других государств этого континента.

О взаимодействии со счетными палатами других стран, международными организациями, российскими компаниями и государственными органами, а также о результатах проверок в интервью ТАСС на полях экономического и гуманитарного форума в рамках саммита Россия — Африка рассказала исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

— Галина Сергеевна, как вы оцениваете ситуацию в области государственного аудита в африканских странах?

— Африка — разнообразный регион, и в каждой стране сформированы собственная модель внешнего контроля, специфическая система взаимоотношений институтов госаудита с объектами контроля, высшими органами власти и обществом. Статус и полномочия контрольных органов африканских стран различаются, при этом у каждой есть свои сильные стороны, свой уникальный опыт.

Наработки африканских коллег могут быть полезны и для нас, к примеру, в области международных аудитов и воспитания аудиторов будущего. Счетная палата, со своей стороны, готова всемерно содействовать развитию потенциала ВОА Африки. Уверена, что в ходе нашего диалога будут складываться лучшие практики государственного аудита — именно в этом и состоит цель мероприятий Счетной палаты на форуме.

— Какие практические шаги Счетная палата намерена предпринять для укрепления сотрудничества с органами аудита африканских стран?

— Счетная палата уже давно развивает прямое взаимодействие с институтами госаудита стран Африканского континента. Мы активно совместно работаем на многосторонних площадках, в том числе в рамках ИНТОСАИ (Международной организации высших органов аудита), ВОА20 и ВОА БРИКС.

Также уделяем внимание продвижению двусторонних контактов. В прошлом году обмен опытом в таком формате коснулся вопросов аудита международных организаций — кстати, многие африканские коллеги очень активны на данном направлении. Уже в этом году в преддверии форума мы провели два семинара по обмену опытом в области противодействия коррупции, в которых приняли участие в общей сложности шесть высших органов аудита стран Африки.

Действуют соглашения о сотрудничестве с Анголой, Египтом, Марокко, Тунисом и ЮАР. После форума этот список пополнится еще несколькими соглашениями с другими ВОА.

У нас намечены большие планы по дальнейшей совместной работе. Мы готовы делиться своими наработками и обмениваться лучшими практиками. В ближайшие годы планируем провести целую серию очных и дистанционных семинаров и круглых столов с представителями различных африканских государств. Нам интересно обсудить широкий спектр тем — от методологии аудита и развития компетенций сотрудников ВОА до особенностей контрольной деятельности в отдельных предметных областях, например в сфере аудита целей устойчивого развития. В первую очередь будем обращать внимание на приоритетные на уровне межгосударственного сотрудничества темы.

Мы также пригласили африканских коллег активно пользоваться цифровыми инструментами, разработанными Счетной палатой для всего мирового аудиторского сообщества — Университетом ИНТОСАИ и Репозиторием знаний в области государственного аудита. Надеюсь, в перспективе им будет интересно и участвовать в разработке собственных образовательных ресурсов онлайн.

Важно отметить, что сотрудничество Российской Федерации с африканскими странами укрепляется, закладываются основы масштабных совместных проектов. ​​​​​​​На мой взгляд, в долгосрочной перспективе актуальными станут и совместные проверки Счетной палаты и африканских ВОА в части реализации данных проектов

— В июне вы встретились с главой высшего органа аудита Индии. С кем еще из зарубежных партнеров вы планируете встретиться в будущем?

— Международные связи Счетной палаты достаточно активны, их география всегда была широка. Уже на ближайшие месяцы у нас запланирован целый ряд очных и дистанционных встреч. В первую очередь мы очень плотно работаем с партнерами из стран Содружества Независимых Государств и Евразийского экономического союза. Так, в сентябре состоится очередная, уже 20-я, сессия Совета руководителей высших органов государственного аудита (финансового контроля) государств — участников СНГ. Счетная палата является секретариатом совета. По линии ЕАЭС идет несколько контрольных мероприятий, и осенью Счетная палата будет принимать в Москве руководителей ВОА стран союза на совместном заседании коллегий по итогам аудита по тематике ввозных таможенных пошлин.

Сегодня Счетная палата также делает акцент на продвижении диалога с традиционными и новыми партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Африканском континенте. Рассчитываем на контакты в ближайшем будущем с руководством ВОА ОАЭ и Ирана. Надеюсь, в 2024 году мы сможем очно встретиться с госаудиторами и из других стран Азии, Латинской Америки и, как я уже говорила, Африки.

— Как вы оцениваете работу России в Международной организации высших органов аудита (ИНТОСАИ)? С кем Россия больше всего сотрудничает в ней?

— В 2022 году мы успешно завершили наше председательство в ИНТОСАИ. Несмотря на целый ряд вызовов, включая пандемию COVID-19, считаю, что мы справились с большинством заявленных целей.

Сейчас среди наших международных приоритетов — развитие и продвижение наследия председательства Счетной палаты в организации. Прежде всего, это Московская декларация ИНТОСАИ. На наш взгляд, актуальность поднятых в ней вопросов, а это использование и аудит новых технологий, развитие стратегического подхода к государственному аудиту, подготовка аудиторов будущего и решение проблем инклюзивности, будет расти.

Одним из инструментов решения этих вопросов является продукт нашего председательства — Цифровой университет для сообщества ИНТОСАИ (Университет ИНТОСАИ). Это открытая и активно развивающаяся платформа. Сейчас на ней размещено150 онлайн-курсов на всех языках ИНТОСАИ. За два года работы число активных пользователей платформы выросло в пять с половиной раз — с 1 тыс. до более чем 5,5 тыс. пользователей.

Хотя в прошлом году мы передали полномочия председателя организации ВОА Бразилии, мы остаемся членом управляющего совета, а также политического и финансово-административного комитета этой организации. Состоим во всех рабочих группах ИНТОСАИ, в двух из которых являемся председателем. Это группа по аудиту государственных закупок и группа по аудиту Целей устойчивого развития. В перспективе планируем к запуску специальную группу ИНТОСАИ по аудиту систем здравоохранения и социальной поддержки.

Кроме того, помимо целевых комитетов и рабочих групп, "экосистема" ИНТОСАИ включает сеть региональных организаций высших органов аудита. Мы последовательно развиваем сотрудничество по линии Азиатской организации высших органов аудита — АЗОСАИ, недавно также получили статус наблюдателя при Арабской организации высших органов аудита — АРАБОСАИ. Также активно работаем с АФРОСАИ и Организацией высших органов аудита стран Латинской Америки и Карибского бассейна — ОЛАСЕФС.

— Каковы ваши ожидания от четвертой встречи глав высших органов аудита БРИКС в 2024 году?

— Повестка встречи глав ВОА стран БРИКС, запланированной на следующий год, пока только прорабатывается, и о деталях говорить рано. Однако хотела бы подчеркнуть, что диалог в области госаудита в формате БРИКС — одно из приоритетных направлений международного взаимодействия Счетной палаты. В прошлом году я приняла участие в третьем саммите ВОА БРИКС в Индии, где мы предметно обсудили вопросы вовлечения граждан в аудит.

Подчеркну, что сотрудничество институтов внешнего контроля БРИКС продолжается и между встречами глав. Регулярно проходят семинары по обмену опытом, и с момента предыдущего саммита на рабочем уровне уже удалось обсудить такие актуальные вопросы, как устойчивая городская мобильность и аудит в режиме реального времени. Главные задачи для следующего саммита — поддержать этот настрой на постоянное взаимодействие и придать импульс совместной выработке лучших аудиторских практик в формате БРИКС.

— Счетная палата активно развивает аудит железнодорожного​​​ транспорта. Какие достижения в этой сфере ведомство может предложить другим странам?

— Основным объектом аудита в сфере железнодорожного транспорта является ОАО "РЖД" — собственник железнодорожной инфраструктуры. Наряду с регулярным мониторингом реализации инвестиционной программы ОАО "РЖД" Счетная палата проводит контрольные мероприятия в отношении отдельных инфраструктурных проектов на железной дороге. По нашей просьбе компания подключила Счетную палату к автоматизированной системе правовой информации на железнодорожном транспорте. Это позволяет нам еще на подготовительном этапе провести анализ хода производства работ, степени технической готовности отдельных объектов, параметров кассового исполнения, а также определить цели аудита и сформулировать гипотезы. Кроме того, это позволяет, с одной стороны, повысить качество контрольных процедур на основном этапе аудита, с другой — не перегружать специалистов ОАО "РЖД" вопросами в ходе проверки.

Что касается достижений, то о них говорят результаты реализации наших рекомендаций по итогам проверок. Так, по предложению Счетной палаты ОАО "РЖД" нормативно урегулировало вопрос взаимоотношений с потенциальными грузоотправителями, а также исключило практики осуществления капитальных вложений до прохождения госэкспертизы проектно-сметной документации и принятия обязательств по договорам на строительство объектов, превышающим сметную стоимость.

Кроме того, по нашей рекомендации проценты от размещения компанией средств Фонда национального благосостояния в кредитных организациях были направлены на реализацию проекта модернизации Восточного полигона

— Федеральное казначейство говорит о возможности взаимного признания проверок Счетной палаты и казначейства. Каковы перспективы в этой сфере и какие шаги стороны предпринимают для этого?

— Взаимодействие Счетной палаты и Федерального казначейства строится на принципах доверия и единого пространства. Именно для этого в 2019 году мы создали совместную рабочую группу, одна из главных задач которой — обеспечить доверительные отношения между нашими ведомствами, организовать обмен информацией и выстроить эффективную систему государственного финансового контроля.

За четыре года нашего сотрудничества в формате рабочей группы были достигнуты значимые результаты. И что особенно важно, мы стали согласовывать наши планы, чтобы не ходить друг за другом на объекты, а также начали обмениваться информацией о результатах проверок. И это качественно изменило нашу деятельность!

Также мы стремимся вырабатывать единые подходы к методологии проверки, формировать схожие требования к качеству проведения контрольных мероприятий и оформления документации по их результатам.

При этом важно понимать, что у наших ведомств все-таки разные статусы, цели и задачи в финансово-бюджетной системе Российской Федерации. Счетная палата является высшим органом внешнего госаудита, а Федеральное казначейство — орган внутреннего финансового контроля. Поэтому мы не ставим целью добиться полного единообразия в работе. Наша основная задача — максимально сблизить и синхронизировать наши подходы для повышения качества управления государственными ресурсами. Несмотря на уже достигнутые результаты, у нас с казначейством большая повестка, которую мы планируем и дальше совместно реализовывать.

— Каковы ваши ожидания по объему выявленных нарушений в этом году?

— О показателях за год сейчас говорить преждевременно, итоги будем подводить в начале следующего года в нашем ежегодном отчете о работе. При этом отмечу, что уже в первом полугодии общий объем выявленных нами нарушений и недостатков составил порядка 1,5 трлн рублей. Наибольшая их доля приходится на нарушения требований к бюджетному учету, и часть устраняется еще в ходе проверок. Но и такие нарушения требуют серьезного внимания. Счетная палата нацелена на то, чтобы нарушений становилось меньше. Для этого мы делаем акцент на выявлении системных нарушений и их причин, предупреждая тем самым их повторение в будущем.