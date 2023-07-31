Попова: РФ помогает странам Африки наращивать собственный потенциал в борьбе с эпидемиями

Главный санитарный врач России — о биологической безопасности, эпидемиях и обстановке в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на площадке второго саммита Россия — Африка в эксклюзивном интервью ТАСС рассказала о сотрудничестве со странами Африки в сфере биологической безопасности, инфекционной заболеваемости в России, обстановке в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС и других актуальных темах.

— Анна Юрьевна, в последнее время мы много говорим о сотрудничестве с африканскими странами в сфере биологической безопасности, борьбы с инфекциями. Расскажите, пожалуйста, насколько мы продвинулись в этом направлении.

— Мы ведем системную работу в части партнерства с африканскими странами. На протяжении многих лет сотрудничаем с коллегами из Африки в области борьбы с инфекционными болезнями. Россия является надежным партнером для африканских стран в этой сфере. Преимущества сотрудничества с нами для африканских коллег очевидны — в отличие от западного, наш подход нацелен на наращивание собственного потенциала стран Африки в борьбе с эпидемиями для обеспечения биологического суверенитета.

У Роспотребнадзора выстроено многолетнее плотное сотрудничество с коллегами из Гвинейской Республики, Мадагаскара, Демократической Республики Конго, ЮАР, Республики Уганда, Республики Бурунди и других. За годы нашего сотрудничества мы неоднократно помогали нашим партнерам бороться со вспышками особо опасных болезней, включая лихорадку Эбола и чуму.

— Саммит Россия — Африка подходит к завершению, Роспотребнадзор много времени провел на переговорах. Довольны ли вы итогами?

— Итоги, безусловно, значительны. Шаги, которые были и будут сделаны, обсуждались на уровне президентов стран. Прозвучали слова большой заинтересованности к выстраиванию партнерских отношений с африканскими странами в части противодействия инфекционным заболеваниям, которые наносят непоправимый ущерб Африканскому континенту.

— Планируется ли увеличение числа наших совместных центров изучения инфекций в африканских странах?

— Это один из элементов программы по партнерству с Африкой, которая была подписана и обозначена президентом Российской Федерации на пленарном заседании. В рамках саммита по итогам переговоров подписаны документы о создании совместного центра в городе Бужумбуре, в Республике Бурунди по изучению и профилактике инфекционных болезней.

— Раз уж мы затронули международный контекст, расскажите, пожалуйста, как Роспотребнадзор действует на международных площадках.

— Роспотребнадзор продолжает оказывать методическую и практическую помощь в борьбе с инфекциями более чем 60 странам мира, в том числе странам СНГ, Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки, Европы. Мы ведем активное сотрудничество с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и реализации совместных проектов по вопросам профилактики и борьбы с инфекциями.

— Как выглядит работа на пространстве СНГ?

— Уже более 10 лет в странах СНГ Роспотребнадзор реализует меры по формированию единой системы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Сейчас при поддержке правительства Российской Федерации нами осуществляется пять совместных проектов, направленных на внедрение Международных медико-санитарных правил ВОЗ, противодействие устойчивости к противомикробным препаратам, на борьбу с чумой, ВИЧ и другими инфекционными заболеваниями, а также изучение популяционного иммунитета к актуальным инфекциям, включая COVID-19 и корь.

— Роспотребнадзор помогает дружественным странам кадрами и оборудованием. Можно ли уже оценить эту помощь?

— За последние годы Роспотребнадзором поставлено более 2 тыс. единиц оборудования в десятки лабораторий, проведено обучение более 5 тыс. специалистов и более 20 совместных экспедиций по обследованию природных очагов опасных инфекций, передано несколько миллионов доз вакцин от кори, гепатита, COVID-19 и свыше 10 млн тестов для диагностики инфекций.

Мы также продолжаем передачу разработанных нами российских мобильных лабораторий, предназначенных для борьбы с инфекциями. Это лаборатории на базе автомобилей ГАЗ и "Камаз". Уже передано 20 мобильных лабораторий во Вьетнам, Монголию, Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Таджикистан, Гвинею, ДРК, Узбекистан и другие страны.

— Как строится взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения?

— Что касается ВОЗ, то специалисты Роспотребнадзора принимают активное участие в работе по внесению изменений в Международные медико-санитарные правила (ММСП). Наша цель — не допустить попытки Запада изменить ММСП положениями, которые посягают на суверенитет стран. Кроме того, Роспотребнадзор активно продвигает инициативы Российской Федерации в Межправительственном переговорном органе по разработке и согласованию проекта конвенции ВОЗ, соглашения или другого международного инструмента ВОЗ по предотвращению пандемий, обеспечению готовности к ним и принятию мер реагирования.

— Анна Юрьевна, с международным взаимодействием разобрались, и я бы предложила вернуться к внутренней обстановке. В последнее время в регионах возникают вспышки различных инфекций, но случаи единичные. Расскажите о недавней вспышке холеры в Тамбовской области.

— В Тамбовской области заканчиваются карантинные мероприятия. Мы продолжаем исследования в одной из групп, учитываем и оцениваем риски. Но, в общем-то, ситуация абсолютно стабильная. Мы поэтапно снимаем все ограничения, которые были введены для того, чтобы не допустить распространения заболевания.

— Не допустили?

— Мы не допустили распространения болезни. И здесь хочу отметить, что очень четко сработала система эпидемического надзора, органы власти Тамбовской области и все службы. Мы вовремя выявили это заболевание, вовремя диагностировали, изолировали больных, провели весь комплекс мероприятий, и на сегодняшний день в Тамбовской области никаких рисков распространения этого инфекционного заболевания.

— Что касается коронавируса, который постепенно от нас уходит, — какие риски вы могли бы назвать? Как будет развиваться история с ковидом в дальнейшем?

— Мы предполагаем, что осенью, как это бывает каждый год, мы увидим подъем заболеваемости ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекцией.

— Роспотребнадзор принял необходимые меры для снижения рисков осложнения эпидемической ситуации после ситуации на Каховской ГЭС? Расскажите, какова ситуация сейчас и каковы прогнозы.

— Роспотребнадзор продолжает комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий в Херсонской области и на прилегающих территориях. Против инфекционных заболеваний привито свыше 14 тыс. человек. Продолжается оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной и контролируемой.

Ведется регулярный мониторинг качества и безопасности питьевой и морской воды. Продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.