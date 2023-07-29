Глава "Автоваза": проработаем создание праворульного автомобиля для стран Африки

Максим Соколов рассказал о расширении экспорта в страны Африки, о развитии сотрудничества со странами континента, а также о планах компании по началу продаж новых моделей автомобилей и усилиях по сдерживанию роста их стоимости

Африканский континент — достаточно перспективное направление для экспорта "Автоваза", уверен президент компании Максим Соколов. В интервью ТАСС на саммите Россия — Африка он рассказал о расширении экспорта в страны Африки, о возможности создания праворульного автомобиля, развитии сотрудничества со странами континента, а также о планах компании по началу продаж новых моделей автомобилей и усилиях по сдерживанию роста их стоимости.

— Максим Юрьевич, на одной из сессий саммита вы рассказали, что планируете возобновлять производство в Египте, а также рассматриваете логистическое производство с Fesco, очевидно, чтобы перевозить на континент автомобили. Можете подробнее рассказать о планах по производству автомобилей в Африке?

— Сейчас еще немного рано об этом говорить, потому что это зависит от скорости восстановления логистики и цепочек взаиморасчетов. Конечно, курс рубля в данном случае играет нам на руку, экспорт стал более выгоден. Но тем не менее надо понимать, что наш предыдущий акционер, Renault, не был заинтересован в развитии экспорта "Автоваза", имея собственный большой модельный ряд. И в связи с этим, конечно, эти контакты, эти проекты требуют восстановления. Мы сейчас активно занимаемся этими вопросами, привлекли профессионального оператора для увеличения скорости нашего продвижения. Но тем не менее в этом году говорить о масштабном экспорте продукции "Автоваза" еще рано.

— А какой прогноз экспорта в этом году?

— Сейчас уже говорим осторожно до 10 тыс. автомобилей, но это пока не страны Африканского континента — там еще идет переговорный процесс, в том числе по поводу дилеров. И опять же, взаиморасчеты являются одним из ключевых моментов, тормозящих развитие экспорта со странами Африканского континента и не только Африки. Но тем не менее дорогу осилит идущий. Мы совместно с Минпромторгом РФ при поддержке экспортного центра потихонечку развязываем эти клубки вопросов. И я надеюсь, что в следующем году экспорт продукции "Автоваза" вырастет уже многократно, в том числе и в страны Африки. Помимо Египта традиционно мы имеем наиболее продвинутые отношения с Алжиром, Марокко, Нигерией, Ганой, отчасти Эфиопией. И именно эти страны, наверное, будут передовыми в части наших экспортных потоков в следующем году. Но тем не менее мы не исключаем интереса и юга Африки. На встрече с послом Южно-Африканской Республики мы говорили о возможности нашей совместной консолидации усилий в части, может быть, даже продуктовой линейки с правым рулем для левостороннего движения, которое в большинстве стран Южной Африки, включая ЮАР.

— Если я правильно поняла, то вы планировали в идеале, чтобы Египет стал неким хабом, из которого потом можно будет наладить поставки по всей Африке?

— Конечно. Говоря о Египте, мы видим, что он может стать таким центром дальнейшей экспансии продукции "Автоваза" в страны Африканского континента и, естественно, какой-то логистической точкой концентрации продукции для дальнейшего продвижения.

— А сами египтяне, если вы с ними уже ведете переговоры, подтвердили свой интерес? Не боятся с нами сотрудничать?

— Нет. Египет традиционно входит в периметр дружественных стран РФ. И те отношения, которые у нас есть, в том числе с нашим партнером — компанией Al Amal, говорят о том, что они тоже нацелены на восстановление и дальнейшее развитие этого сотрудничества.

— И что касается Fesco, логистики, интересно уточнить. Вы сказали, что можете привлечь Fesco как оператора, но в то же время, если я правильно поняла, намекнули, что и от своего корпоративного флота логистического не отказались бы...

— Это буквально уже здесь, на форуме, обсуждали с председателем совета директоров компании Fesco Андреем Севериловым идею о том, что они готовы под наши экспортные проекты приобрести суда для организации прямого вывоза нашей продукции из портов, например, Санкт-Петербурга в страны Африканского континента. Но говорить о каких-то форматах взаимодействия еще очень и очень рано. В то же время мы у себя на "Автовазе" после приобретения финансового актива РН Банка будем создавать и лизинговую компанию, которая будет заниматься вопросами не только лизинга традиционной продукции "Автоваза" для бизнеса, но, возможно, и лизинга транспортных средств для транспортировки продукции "Автоваза".

— Недавно посол РФ на Кубе Виктор Коронелли говорил, что Куба заинтересована в том числе в закупках продукции "Автоваза". Как идут переговоры, есть ли уже конкретные объемы запланированных поставок?

— Скажем так, мы готовы к этим переговорам. Но здесь ключевые вопросы, опять же, упираются в логистику и во взаиморасчеты.

— Вы в самом начале интервью сказали про курс доллара. Все мы привязаны так или иначе к курсу валюты, к ключевой ставке. Как эти факторы повлияют на стоимость автомобилей "Автоваза"? Ожидаем ли мы повышения стоимости автомобилей "Автоваза" до конца этого года?

— Чудес не бывает. Безусловно, макроэкономические факторы оказывают влияние на ценовую политику любого предприятия в нашей стране. Вырастут ли цены, говорить еще рано. И курс валюты, и ключевая ставка, конечно, оказывают влияние, но тем не менее мы делаем все для того, чтобы наши автомобили были максимально доступны. И сейчас, еще раз проработав наши производственные планы до конца года, мы сделали упор на производство самых бюджетных автомобилей, в первую очередь автомобилей Granta, Niva, увеличив объемы их выпуска. Мы также усилили выпуск их самых бюджетных модификаций, самых простых с точки зрения комплектации и наличия опций, чтобы они были наиболее доступны для наших покупателей.

Несмотря на то что идет определенное курсовое и инфляционное влияние на формирование цен нашей продукции, мы оставляем прогноз не только по объемам выпуска (400 тыс. автомобилей в год), но и при этом по максимальной планке цены для самых бюджетных моделей — до 700 тыс. рублей. Имею в виду Granta. При этом она уже будет оборудована новыми опциями, восстановленными, такими как, например, подушка безопасности. Но все равно останется ниже 700 тыс. рублей.

— Когда мы с вами встречались в прошлый раз, это было здесь же, в Петербурге, вы запустили производство на "Лада Санкт-Петербург". Тогда мы анонсировали начало продаж автомобилей до конца года. Появилась ли сейчас более точная дата, когда Lada X-Cross 5 может поступить в продажу?

— Мы подтверждаем эти прогнозы. Это будет четвертый квартал. И несмотря на большое количество вопросов, которые есть при запуске любой модели, любого нового производства, а тем более восстановление мощностей простаивавшего завода, мы все равно нацелены на то, что первая партия автомобилей производства "Лада Санкт-Петербург" будет реализована в этом году. У нас уже есть покупатели, и покупатели оптовые. Целые партии машин. Наверное, первые продажи будут именно здесь, в городе, где расположен этот завод. Что в принципе логично — мы не будем тратиться на дополнительную логистику, связанную с перевозками готовых автомобилей.

— Для физлиц стоимость так и останется анонсированной — около 2,5 млн рублей?

— Нет, здесь корреляция с курсом доллара и юаня, конечно, гораздо более жесткая. Поэтому здесь зависимость будет прямо пропорциональна.

— Что касается Lada Largus, выпуск обеих версий — и с ДВС, и электрической версии — планировалось наладить в этом году. Здесь сроки также остаются в силе?

— Не совсем так. Что касается выпуска Largus с двигателем внутреннего сгорания, мы действительно говорили о запуске осенью этого года. И я хочу подтвердить готовность к этому выпуску даже, может быть, немножко раньше, в августе мы начнем выпуск первой партии Largus из 635 автомобилей, включая машинокомплекты для опытной партии производства e-Largus в этом году в Ижевске.

Но в целом, если говорить о бесперебойном продолжении выпуска Largus после начала восстановления, то здесь перспективы пока еще не совсем прояснились. Дело в том, что Largus, хотя и является достаточно высоко локализованным автомобилем, более 1 000 различных компонентов для его производства поступают из-за рубежа. И многие глобальные поставщики без обоснованной юридической причины, как хотя бы наличие компонента в том или ином пакете санкций, отказываются от поставок и взаимодействия с российскими поставщиками и производителями компонентов. Мы сейчас решаем эти проблемы по поставкам и субкомпонентам, и сырья, и материалов, но это процесс непростой. Да, у нас есть определенный запас, накопленный на первую партию. Но что делать с Largus дальше, это покажет развитие ситуации. И мы сейчас выносим на решение нашего совета директоров различные варианты, связанные с этим. Возможно и то, что мы релоцируем его производство. Но пока говорить определенно об этом немножко преждевременно, дождемся решения совета директоров.

— По e-Largus по запчастям абсолютно такая же проблема, да? Там нет расхождений в этом плане?

— Конечно, да. Но, с другой стороны, мы в любом случае нацелены на перезапуск проекта Largus, потому что видим его востребованность на нашем рынке, видим его конкурентные преимущества, его позитивное реноме, которое он завоевал за эти годы на нашем рынке. И это вопрос времени, усилий и бюджета, который не только мы, но и наши поставщики должны будут направить на то, чтобы в полном объеме локализовать всю компонентную базу, достигнув по этому продукту технологического суверенитета.

— Если наши зарубежные поставщики отказываются от сотрудничества по Largus, соответственно, скорее всего, такая же проблема есть и по другим моделям? Недавно как раз РОАД говорила, что "Автоваз" начал поставлять некомплектные автомобили, где нет кнопки ГЛОНАСС.

— Я бы попросил быть точным в терминах. Поставлять некомплектные автомобили — это не про нас. Нашим клиентам мы поставляем полностью готовые автомобили. Мы не нарушаем ритм производства, когда наши поставщики, субпоставщики по тем или иным причинам не способны обеспечить полного набора компонентной базы для производства. Мы готовы производить, например, Vesta на предельных скоростях производительности первой линии, а именно 40 автомобилей в час. Но тем не менее, к сожалению, не все поставщики могут выдержать темп этих поставок, своевременно локализовав ту или иную компонентную базу, а также сырье и материалы, необходимые для этого.

Но, чтобы выполнить производственные показатели по объему продукции, мы производим автомобили и на складах своих дилеров формируем определенный запас без некоторых деталей, который потом, когда поступают в полном объеме комплектующие, устанавливаем на эти автомобили. Иногда после этого надо пройти по новой все процедуры проверки авто, иногда нет. Хочу обратить внимание, что мы никогда не поставляем нашим клиентам, покупателям, которых мы очень ценим, некомплектные автомобили. Они поставляются в полностью комплектном виде.

— Началась ли уже установка кнопок ГЛОНАСС в рамках отзывной кампании?

— Мы выполняем требования законодательства и технического регламента о безопасности транспортных средств, который позволил нам на определенном этапе в прошлом году выпустить автомобили без кнопки ЭРА-ГЛОНАСС. Никаких проблем с комплектацией наших автомобилей ЭРА-ГЛОНАСС сейчас нет. Более того, сейчас произведено достаточное количество этих кнопок ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы мы установили их и на те автомобили, которые в прошлом году и в начале этого выпускали без этой системы.

— Максим Юрьевич, какой сейчас у "Автоваза" финансовый прогноз на этот год?

— Безусловно, уже есть первые результаты, за полугодие, но они пока не аудированы. Скажем так, результаты существенно лучше, чем те, которые прогнозировались в базовом бюджете. Мы даже заработали небольшую чистую прибыль по МСФО. Но во многом это было достигнуто за счет наших не только производственных, но и финансовых шагов, связанных и с приобретением завода в Санкт-Петербурге, и с приобретением РН Банка. Хотя, конечно, это отразилось и на нашем свободном денежном потоке, но тем не менее в целом улучшило финпоказатели "Автоваза" по первому полугодию. И здесь, конечно, определяющей будет вторая половина этого года. Ситуация с производством и реализацией Vesta.

— На что направите чистую прибыль?

— На нашу инвестиционную программу. Она на этот год запланирована в объеме несколько десятков миллиардов. В нее входит продолжение развития продуктов, подготовка к производству Iskra, кроссовера на базе Vesta, Lada Aura и ряда других наших новых проектов, в том числе нового двигателя для Niva.