Хоккеист Бреннан Менелл: мне интересно сыграть за сборную России

Об уровне соперников в КХЛ и Александре Овечкине — в интервью ТАСС

Родившийся в США хоккеист Бреннан Менелл в апреле подписал новый контракт с московским "Динамо" сроком на три года, а 1 августа получил российский паспорт. В интервью ТАСС игрок рассказал о процедуре получения российского гражданства, намерении свободно говорить на русском языке, играть за сборную России, а также о предсезонной подготовке и целях "Динамо".

— Бреннан, вчера вы получили российский паспорт. Насколько сложной была процедура и не отвлекала ли она вас от предсезонной подготовки?

— Мне не пришлось проходить очень много бумажных процедур. Клуб помог мне очень сильно. Я должен был сделать ряд важных вещей, но это не было слишком утомительно. Я счастлив, что мне удалось получить гражданство за месяц до начала сезона.

— Собираетесь ли выучить русский язык?

— Когда я подписал новый контракт с "Динамо", я сразу начал заниматься с учителем онлайн. Сейчас у нас идет серьезная подготовка, и у меня почти нет времени на занятия русским языком. Но по ходу сезона и в выходные дни я сконцентрируюсь на изучении языка. Кое-что я знаю уже сейчас, но, конечно, я хочу знать больше и разговаривать свободно на русском языке. Сейчас я могу понимать многие хоккейные термины на русском и некоторые установки тренеров. Эти слова я слышу каждый день. Еще мне бы хотелось побольше погрузиться в российскую культуру.

— Вы пришли в КХЛ в 2020 году и провели хороший сезон в минском "Динамо", предлагали ли вам получить белорусский паспорт?

— Мне сказали, что для того, чтобы получить белорусский паспорт, я должен отыграть как минимум два года. Но я действительно провел хороший сезон в Минске и потом решил попробовать вернуться в Северную Америку. Когда я возвращался в КХЛ, я был уже свободным агентом и подписал контракт с московским "Динамо". Сейчас я подписал соглашение на три года. Мне очень нравится Москва и этот клуб, я проникся нашими болельщиками. Хочу поблагодарить сотрудников клуба и тренерский штаб, который в меня поверил. Я был счастлив подписать новый контракт. С российским паспортом я не буду считаться легионером, что поможет команде. Я верю во всю нашу систему и в то, что мы сможем выиграть Кубок Гагарина. С этого сезона в КХЛ ужесточили лимит на иностранных игроков с пяти до трех. Я очень хотел продолжать играть за "Динамо".

— Как родственники и друзья в США отреагировали на ваше решение?

— Они не думали, что у меня будет возможность получить российский паспорт. Но они знают, что я счастлив здесь. И они рады тому, что я счастлив, и поддерживают меня.

— Знаете ли вы, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поприветствовал ваше решение получить российское гражданство?

— Да? Это очень круто. Третьяк — настоящая легенда. Я очень счастлив, что он так сказал.

— Готовы выступать за сборную России?

— Мне интересно сыграть за сборную России. Сейчас команда не может выступать на чемпионатах мира. Если меня пригласят в сборную России на Кубок Первого канала или какие-то другие турниры, то я буду играть. Но для этого мне надо хорошо проявлять себя в "Динамо". В России очень много качественных хоккеистов, поэтому мне будет не так просто попасть в сборную. Но мне нравится эта страна, я открыт для выступлений за сборную.

— Боец смешанного стиля Джефф Монсон получил российский паспорт в 2018 году, а в мае текущего года отказался от гражданства США и сдал американский паспорт в консульство в Стамбуле. Можете ли вы сделать то же самое?

— Я хочу иметь оба паспорта. У меня семья по-прежнему живет в США. Я надеюсь, что скоро они тоже приедут сюда к началу сезона. Для меня будет удобнее иметь два паспорта.

— Как вы провели межсезонье, насколько хорошо удалось отдохнуть и восстановиться?

— Я был дома в США, проводил время с семьей и родственниками. В начале июля я вернулся в Москву. До этого в США я уже начал тренироваться по индивидуальной программе и готовиться к сезону. По программе тренеров "Динамо" я начал тренироваться, уже когда приехал в команду и на сборах.

— В России длинная предсезонная подготовка со сборами — это обычная практика, а в Северной Америке в основном готовятся по индивидуальной программе. Какой подход, на ваш взгляд, более эффективный?

— Обе системы имеют свои плюсы и минусы. Здесь на сборах мы очень много трудились, была тяжелая работа. Я думаю, что такая подготовка помогает лучше быть готовым к началу сезона. А начало чемпионата — это всегда важный отрезок. Когда ты полностью здоров, то такая система весьма эффективна. Когда ты чувствуешь какой-то дискомфорт, то лучше североамериканский подход. Ты можешь лучше восстановиться, потому что получаешь больше времени на отдых. Можно начать подготовку за одну-две недели до старта сезона и быстро подготовиться к началу чемпионата.

— В прошлом году вы присоединились к "Динамо" уже по ходу сезона, а сейчас с первого дня работаете с командой. Насколько полная подготовка к сезону поможет вам?

— Я думаю, то, что я приехал сюда с самого начала подготовки, безусловно, поможет мне. В прошлом году я приехал поздно, мне нужно было время, чтобы узнать и понять каждого игрока в команде. Плюс было необходимо побыстрее адаптироваться к новому городу. Сейчас мне намного проще, я уже полностью адаптировался. Я считаю, что приехал на сборы неплохо готовым. Думаю, что к началу сезона благодаря тренировкам с командой я наберу оптимальные кондиции. Мне говорили, что сборы будут очень серьезными и тяжелыми, я готовился к этому. Но я не предполагал, что будет настолько тяжело. Но думаю, что это поможет нам стать сильнее и набрать очень хорошие кондиции к старту сезона. Думаю, что по ходу сезона мы будем вознаграждены за эту работу.

— Что было самого необычного на сборах?

— Было много разнообразных интересных упражнений. Например, мы ходили в лес, бегали в гору. По сравнению с Северной Америкой мы выполняли больший объем физической и беговой работы. Там [в Северной Америке] больше времени уделяется тренировкам на льду. Собственно, поэтому я и начал тренироваться в США еще до приезда в команду, мне надо было быть готовым к физической нагрузке. С каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше.

— "Динамо" с 2013 года не может пройти дальше второго раунда плей-офф, в прошлом сезоне вы вылетели в первом раунде. Учитывая высокие ожидания от команды, осознаете особую важность предстоящего сезона для вас и тренерского штаба?

— Конечно. Итогами прошлого сезона мы были очень расстроены. Мы чувствовали, что должны были выступить намного лучше, но проиграли в первом раунде. Сейчас все знают, что мы должны сделать большой шаг вперед. К команде присоединились очень сильные новички, думаю, мы стали одной из сильнейших команд в лиге. Все игроки и тренерский штаб осознают важность этого сезона.

— В следующем сезоне со второго раунда будет перекрестный плей-офф, это значит, что во втором раунде "Динамо" не встретится с лучшими командами последних лет СКА и ЦСКА. Даст ли это преимущество команде?

— В КХЛ много сильных и равных команд, все могут решать малейшие нюансы. В прошлом сезоне они сработали против нас. ЦСКА и СКА всегда были топовыми командами, у них всегда очень хорошие игроки индивидуально. Иногда ты получаешь более легкую сетку в начале плей-офф, но в конце это совершенно неважно. На поздних стадиях в любом случае остаются все сильнейшие команды. Если ты хочешь выиграть Кубок Гагарина, то в любом случае придется обыгрывать все команды. Более простая сетка может помочь пройти один раунд, но наша цель — дойти до конца.

— В прошлом сезоне вы много играли в большинстве, сейчас в команде появился сильный атакующий защитник Игорь Ожиганов. Как будете делить игровое время в большинстве?

— Здесь все на усмотрение тренера. Я хорошо знаю Игоря, он на протяжении последних лет является одним из сильнейших атакующих защитников КХЛ. Он меня очень впечатлил на сборах. Я думаю, что он даст очень многое нашей команде. В этом сезоне у нас много индивидуально сильных игроков. Думаю, что у нас будет две очень хорошие бригады большинства. Поэтому для меня не имеет особого значения, буду я играть в первой бригаде большинства или во второй. Возможно, обе пятерки будут делить поровну игровое время в большинстве. Я считаю, что конкуренция всегда помогает прогрессировать. Я думаю, что приход такого защитника, как Ожиганов, пойдет на пользу моему развитию.

— За 44 матча прошлого сезона вы забросили две шайбы при 22 результативных передачах. Это неплохой показатель для защитника, но многие ждут от вас еще большего. Какова ваша личная задача в предстоящем сезоне в плане результативности?

— Я надеюсь, что буду больше забивать. В прошлом сезоне у меня были травмы. Я знаю, что это не оправдание, и надеюсь в этом сезоне показать лучшую эффективность.

— Вы родились в штате Миннесота и провели за местную команду пять матчей в Национальной хоккейной лиге. Удается ли сейчас посмотреть матчи команды?

— Иногда я смотрю игры, у меня есть несколько друзей, которые играют в НХЛ. Я слежу за их выступлениями. "Миннесота" — по-прежнему моя любимая команда, это команда моего родного штата. Я переживаю за них.

— Известно, что Миннесота — самый хоккейный штат в США. Насколько появление Кирилла Капризова еще выше подняло интерес к местной команде?

— Кирилл — суперзвезда в Миннесоте. Все болельщики, которых я знаю, восхищаются им и его игрой. Вероятно, это лучший игрок в истории "Миннесоты" и точно один из самых любимых хоккеистов для местных болельщиков. Здесь примерно та же история, что с Овечкиным, которого все обожают в Вашингтоне. Но Овечкин играет за "Вашингтон" уже очень давно, он более 15 лет является суперзвездой всей лиги и может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов. У Кирилла еще впереди много лет карьеры. Но уже сейчас все выглядит так, что со временем значение Кирилла для Миннесоты будет таким же, как и значение Овечкина для всего города Вашингтона.