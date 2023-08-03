Посол Китая в России о действиях НАТО в Азии: нельзя пускать волка в овчарню

Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в специальном интервью ТАСС предостерег страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от поддержки экспансии НАТО, назвал расширение Североатлантического альянса в Европе главной причиной обострения украинского кризиса и указал, что действия НАТО идут вразрез с Уставом ООН.

— Как бы вы могли охарактеризовать место НАТО в существующем миропорядке?

— Будучи пережитком холодной войны, НАТО должна была прекратить свое существование с окончанием холодной войны, но она продолжает процветать, подпитываясь постоянным развязыванием войн и провоцируя конфликты. Вот уже более 30 лет НАТО повсюду разжигает огонь, разрушая стабильность и занимаясь сепаратизмом, как это было в Косове, Ливии и Афганистане. Пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса. Факты доказали, что куда бы НАТО ни протянула свои дьявольские лапы, там будут гибнуть люди и не будет мира.

— НАТО в последнее время активно пытается распространить свое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион. Как в Пекине относятся к такой политике альянса?

— В последние годы НАТО протягивала свои руки все дальше и дальше, пытаясь вмешаться в дела Азиатско-Тихоокеанского региона. НАТО два года подряд приглашала Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию принять участие в саммите альянса и подписала "индивидуальную программу партнерства" с четырьмя странами. В 2024 году НАТО также планирует открыть первый офис связи в Японии. Ее стремление продвинуться на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, вызывает большую настороженность и решительное возражение стран региона. Бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг написал статью, в которой говорит, что расширение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, сродни чуме, эта фраза выражает общее беспокойство стран.

— Проводя такую политику, НАТО ссылается на право на коллективную самооборону. Насколько это оправданно, на ваш взгляд?

— Следует отметить, что расширение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, серьезно нарушает Устав Организации Объединенных Наций и совершенно не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права, так как, во-первых, это выходит за рамки концепции коллективной самообороны, допустимой Уставом ООН. НАТО называет себя объединением коллективной обороны, реализующим право на коллективную самооборону, но продолжает трансграничную экспансию, намереваясь спровоцировать военное противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Угрозы силой против НАТО в регионе и в помине нет, не говоря уже о вооруженном нападении. У НАТО нет каких-либо законных оснований ссылаться на право на коллективную самооборону.

Во-вторых, это нарушение положений Устава ООН о региональных соглашениях. В Уставе четко указано, что Совет Безопасности является главным органом, ответственным за поддержание международного мира и безопасности, и что региональные соглашения или органы должны ограничиваться поддержанием мира и безопасности в регионе, а соответствующие действия должны получить разрешения со стороны Совета Безопасности. Расширение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион разрушает самостоятельно установленные рамки своего географического охвата, вмешивается в сферу полномочий Совета Безопасности и нарушает ограничения Устава ООН в отношении региональных соглашений.

В-третьих, НАТО отклонилась от целей Устава ООН, заключающихся в развитии дружественных отношений между нациями и укреплении всеобщего мира. Несмотря на общий мир и стабильность в АТР, НАТО настаивает на проведении военных учений и развертывании так называемых "операций по обеспечению свободы судоходства" в регионе, нагнетая напряженность и создавая конфронтацию между лагерями. Запутав Европу, НАТО хочет разрушить мир и спокойствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. То, что делает НАТО, вовсе не способствует делу дружбы человечества и мира.

— При этом в альянсе рассматривают Россию и Китай как угрозу странам НАТО. Как бы вы прокомментировали такое позиционирование?

— НАТО уже давно превратилась в геополитический инструмент США, ее расширение на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, призвано служить гегемонии США и связано с реализацией Индо-Тихоокеанской стратегии США. США уже сколотили в АТР военный блок AUKUS и создали "четырехсторонний механизм" в составе США, Японии, Индии и Австралии и другие "мелкие группировки". Теперь они хотят ввести в АТР военную организацию НАТО в целях интеграции системы европейских и азиатских альянсов для разделения расходов и давления, чтобы США могли подавлять и сдерживать Китай и Россию и поддерживать глобальную гегемонию. После всесторонней эскалации украинского кризиса США манипулировали НАТО, чтобы та раздула так называемую китайско-российскую угрозу и создала предлог для продвижения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион.

— К каким последствиям может привести экспансия НАТО в АТР?

— В нынешнюю эпоху страны взаимозависимы и интегрированы в сообщество единой судьбы. Открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество являются единственно правильным выбором. Менталитет холодной войны и конфронтация между лагерями давно идут вразрез с требованиями современности. Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, лишь усилит региональную напряженность, расширит дефицит доверия, усилит гонку вооружений, отравит атмосферу регионального сотрудничества, спровоцирует конфронтацию между лагерями и даже новую холодную войну. Расширение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион не встречает поддержки и сталкивается с сопротивлением со стороны международного сообщества, даже среди членов НАТО слышны голоса оппозиции. Не так давно президент Франции Эмманюэль Макрон публично выступил против создания НАТО офиса связи в Японии, подчеркнув, что "устав альянса четко ограничивает географический охват Северной Атлантикой, и Японии там явно нет".

— Какова будет политика стран Азиатско-Тихоокеанского региона в складывающихся условиях?

— Азиатско-Тихоокеанский регион — это территория сотрудничества и развития, а не шахматная доска для геополитических игр. Азиатско-Тихоокеанский регион сохранил долгосрочное процветание и стабильность и создал всемирно известное "Азиатско-Тихоокеанское чудо" благодаря взаимному уважению, открытому сотрудничеству, взаимной выгоде и совместному выигрышу между странами региона, а также надлежащему решению разногласий. Перед лицом все более сложной международной обстановки все страны Азиатско-Тихоокеанского региона дорожат с трудом достигнутыми условиями для мирного развития. Они осознают истинную цель и пагубные последствия расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион. Они всегда поддерживали стратегическую трезвость и сознательно поддерживали мир и стабильность в регионе. Страны и жители региона никогда не согласятся с планами НАТО и других внешних сил "запустить руки" в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Азиатско-Тихоокеанский регион является площадкой для мирного диалога, здесь не приветствуются "азиатско-тихоокеанская версия НАТО" и "натоизация АТР". Мы настаиваем на том, чтобы НАТО соответствовала веяниям времени, прислушивалась к справедливым призывам стран Азиатско-Тихоокеанского региона к миру и развитию, исправила свое ошибочное восприятие, отказалась от менталитета холодной войны и воздержалась от продвижения в Азиатско-Тихоокеанский регион. Мы также советуем Японии и другим странам в полной мере усвоить уроки истории: не стоит, не считаясь с мнением других стран, единолично подрывать общую обстановку мира и стабильности в регионе, не надо становиться проводником расширения НАТО на восток. Как говорится, "пусти волка в овчарню, он всех овечек зубами переберет".

— Будет ли политика НАТО, с другой стороны, способствовать укреплению партнерства между Пекином и Москвой?

— Китай является строителем мира во всем мире, участником глобального развития и защитником международного порядка. Китай готов укреплять стратегическое взаимодействие со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, воплощать в жизнь подлинный мультилатерализм, придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности и играть конструктивную роль в достижении долгосрочной стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Давайте возьмемся за руки и построим сообщество с единой судьбой Азиатско-Тихоокеанского региона.