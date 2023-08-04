МИД РФ: Запад неприкрыто давит на Грузию по России

Директор четвертого департамента стран СНГ Денис Гончар — о продвижении мирных переговоров Азербайджана и Армении и перспективах нормализации отношений России и Грузии и давлении Запада в отношении стран СНГ

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о продвижении мирных переговоров Азербайджана и Армении, оценил перспективы нормализации диалога России и Грузии, а также отметил неприкрытое давление Запада в отношении стран СНГ.

— Судя по интенсивности дипломатических усилий, Россия уделяет повышенное внимание содействию нормализации отношений между Баку и Ереваном. 25 мая в Москве состоялась встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. 19 мая и 25 июля в российской столице прошли переговоры министров иностранных дел трех стран. Как вы видите перспективы продолжения этих контактов? Как продвигается работа по реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, в частности, по теме разблокирования экономических и транспортных связей в регионе Южного Кавказа?

— Думаю, ни у кого нет сомнений, что в силу своего географического положения, исторического прошлого, объема и характера связей Россия не может и не должна оставаться в стороне от решения проблем Закавказья. Наш кровный интерес всегда заключался и заключается в налаживании прочного мира и стабильности в регионе, что бы ни заявляли недруги России. На всех этапах мы принимали самое активное участие в урегулировании нагорнокарабахского конфликта. В ноябре 2020 года при содействии России и личном участии президента Владимира Путина были заложены основы нынешнего этапа примирения между Азербайджаном и Арменией, в 2020–2022 годах выработана дорожная карта армяно-азербайджанской нормализации на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Мы продолжаем энергичные посреднические усилия по всем трекам, включая разблокирование экономических и транспортных коммуникаций в регионе, запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, согласование мирного договора между Баку и Ереваном, развитие диалога по линии представителей общественности и экспертов. Не все движется так быстро, как хотелось бы, однако это и понятно с учетом массива проблем и противоречий, накопившихся за годы конфликта. При этом искусственно не форсируем работу и не стремимся проводить встречи ради самих встреч, чем нередко грешат наши западные коллеги.

Последние контакты на уровне министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 25 июля в Москве проходили на фоне крайне непростой ситуации в Нагорном Карабахе. Не раскрывая чувствительных деталей, могу сказать, что с нашей стороны были предложены компромиссные развязки по деэскалации напряженности, которые стороны взяли в "домашнюю проработку". Рассчитываем, что гуманитарные соображения, забота о простых людях перевесят политические разногласия между Баку и Ереваном

Что касается разблокирования экономических и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, то эти вопросы предметно обсуждаются по линии Трехсторонней рабочей группы (ТРГ) под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Последнее по времени заседание ТРГ прошло 2 июня в Москве. По его итогам сторонами констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, в частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх — Джульфа — Мегри — Горадиз. В ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 25 июля эта тема также затрагивалась, с нашей стороны было высказано пожелание о скорейшем переводе данной работы в проектную стадию.

При этом мы стремимся к тому, чтобы все договоренности на данном треке были паритетными. Ни у одной из сторон не должно складываться ощущение, что кто-то получил больше. Разблокирование транспортных коммуникаций, сначала железнодорожных, поможет раскрыть огромный экономический потенциал Южного Кавказа и даст мощный импульс всем остальным направлениям трехсторонней работы.

— В Армении и Азербайджане заявляют, что нацелены на скорейшее заключение мирного договора. Однако сроки подписания данного документа отодвигаются, согласование его положений явно пробуксовывает. Какие проблемы сдерживают установление долгожданного мира между этими странами? Как Москва помогает этому процессу?

— Подготовка армяно-азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Армении. Российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа, используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях: ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел. В апреле 2022 года был назначен и активно действует специальный представитель министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения Игорь Ховаев.

Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем. Важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха в рамках правового поля Азербайджана

Соответствующая логика определена сторонами после взаимного подтверждения действенности Алма-Атинской декларации 1991 года. Востребован также механизм международной поддержки реализации договора, который не ставил бы под вопрос суверенитет и политическую независимость Армении и Азербайджана.

Из ряда западных столиц периодически раздаются заявления о том, что Баку и Ереван смогут подписать мирный договор чуть ли не в "ближайшие недели и месяцы". Мы же исходим из того, что сроки подписания должны определять сами стороны. Задача ответственных посредников — не форсировать переговорный процесс в угоду конъюнктурным соображениям, а способствовать выходу на прочные долговременные договоренности. Они должны опираться на сложившиеся реалии "на земле", прежде всего на российско-армяно-азербайджанские заявления на высшем уровне и действующие на их основе механизмы.

Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений.

— Российская сторона ранее критиковала организаторов Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье за срыв переговорного процесса в Женеве. Как вы сейчас оцениваете работу этого формата?

— По итогам состоявшегося 11–12 июля заседания Женевских дискуссий можно констатировать, что работа этого переговорного формата постепенно возвращается в привычное русло. Достигнута договоренность о проведении следующего раунда в декабре 2023 года, анонсированы даты предраундовых поездок сопредседателей от ЕС, ОБСЕ и ООН в Москву и другие столицы. Отсутствие регулярного диалога не отвечает ничьим интересам. Рассчитываем, что периодичность встреч, а также устраивающая все стороны повестка переговоров будут сохранены и в будущем.

В ходе июльского заседания все согласились с необходимостью избегать напряженности в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, способной оказывать дестабилизирующее влияние на ситуацию в регионе. Вместе с абхазскими и югоосетинскими партнерами российская сторона продолжает продвигать главный приоритет Дискуссий — обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии через заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Тбилиси с Сухумом и Цхинвалом, а также запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской границ с их последующей демаркацией. Убеждены, что без достижения этих целей рассчитывать на построение устойчивого мира и безопасности в Закавказье невозможно.

— Несмотря на отсутствие дипломатических отношений, между Россией и Грузией расширяется товарооборот. Возобновилось прямое воздушное сообщение, увеличивается частота рейсов, их география. Растет поток российских туристов в эту страну. Как бы вы могли прокомментировать реакцию Запада на такую динамику?

— Рассматриваем попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами. Видим, что страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают.

Что касается наших подходов, то руководство России принимало решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении "безвиза" для граждан этой страны, исходя из необходимости облегчения контактов между грузинским и российским народами, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси. Будем руководствоваться этими соображениями и впредь.

— Как известно, автомобильное и железнодорожное сообщение между Россией и Арменией через Абхазию, Южную Осетию и Грузию заблокировано. Каковы, на ваш взгляд, перспективы решения этого вопроса?

— Проблематика транзитного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, Южную Осетию и Грузию периодически обсуждается нами в контактах с Ереваном с учетом его объективной заинтересованности в открытии дополнительных транспортных коридоров, которые соединили бы наши страны наряду с Военно-Грузинской дорогой. Убеждены, что это способствовало бы раскрытию транспортно-логистического и транзитного потенциала региона и работало бы на интересы всех стран Южного Кавказа. Считаем, что решение этого вопроса вполне достижимо, если все заинтересованные стороны будут руководствоваться прагматическими интересами и учитывать существующие в регионе реалии.

— Каковы ваши оценки состояния и перспектив российско-армянских отношений, какие позитивные и, наоборот, негативные моменты вы могли бы выделить?

— Армения остается одним из ближайших союзников России и ключевым партнером в Закавказье. Локомотивом взаимодействия Москвы и Еревана неизменно выступает доверительный диалог наших лидеров, а также интенсивные контакты глав правительств, министерств и ведомств, связи по парламентской линии.

Несмотря на глобальную турбулентность, в торгово-экономической сфере у нас достаточно позитива — кооперация уверенно развивается как в двусторонних форматах, так и в рамках ЕАЭС.

В прошлом году взаимный товарооборот побил все рекорды, выйдя на отметку $5 млрд. Наблюдаем положительную динамику и в этом году: за январь — май торговля выросла на 86% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив $2,3 млрд. При этом рекордно — в 3,3 раза — вырос экспорт Армении в Россию, что позволяет говорить о приоритетности российского рынка для армянских производителей.

В перспективе ожидаем продолжение роста товарооборота, особенно в свете того, что в середине июня была значительно расширена пропускная способность МАПП "Верхний Ларс". В конце июля запущены регулярные морские контейнерные перевозки между Батуми и Новороссийском с грузоподъемностью парома около 12 тыс. т. Почти половина всех иностранных капиталовложений в республиканскую экономику — из России. Крупнейшими налогоплательщиками в первом полугодии стали экономоператоры с российским участием —– Зангезурский медно-молибденовый комбинат и "Газпром Армения".

Республика Армения — одна из главных бенефициаров от участия в ЕАЭС. За 2022 года объем армянского экспорта в страны союза вырос на $1,6 млрд — почти в 3 раза по сравнению с 2021 годом, при этом показатель роста экспорта во взаимной торговле с членами ЕАЭС выше темпа увеличения поставок продукции из Армении в третьи страны.

Неизменно важное место во взаимодействии наших стран и народов занимает гуманитарная тематика. Продолжаем работать с партнерами над реализацией договоренностей наших лидеров о строительстве в республике четырех русских школ с преподаванием по федеральным госстандартам. Учитывая устойчивый спрос на российское образование в Армении, убеждены, что этот проект поспособствует укреплению общего образовательного и языкового пространства между нашими странами.

Запускаются новые форматы сотрудничества: в апреле в Ереване прошел первый Российско-армянский образовательный форум в сфере культуры, в июне там же — первый Российско-армянский научно-образовательный форум.

На ежегодную основу переведены Дни российской культуры в Армении. В 2023 году мероприятия стартовали в июне. Широкий позитивный отклик на просторах нашей родины получают Дни Армении в регионах России, которые с начала года уже состоялись в Ярославле, Сочи и Екатеринбурге. Армянские театры приняли участие в международных фестивалях в Москве и Воронеже. В сентябре Ереванский русский драматический театр примет участие в Тихоокеанском театральном фестивале во Владивостоке.

Появилось много предложений по установлению побратимских отношений между российскими и армянскими городами и регионами. На ближайшей повестке — очередной, десятый по счету, Межрегиональный форум, который запланирован на осень в Армении.

Ведем активную подготовку к полноформатному открытию российского генконсульства в городе Капан Сюникской области. Эту инициативу утвердили наши лидеры в ходе встречи в Москве 25 мая. Уже в сентябре в регион заедут российские дипломаты, которые займутся решением оперативных вопросов непосредственно "на земле".

Между Москвой и Ереваном налажена плотная внешнеполитическая координация в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ, а также на различных международных площадках, в первую очередь в ООН.

Если же говорить о каких-то негативных моментах в отношениях с Ереваном, то они обусловлены в первую очередь непрекращающимися попытками стран Запада навредить российско-армянскому партнерству. В ход идут любые, в том числе абсолютно грязные, методы: санкционный шантаж, недобросовестная конкуренция, аморфные посулы и обещания, в которых, как гласит армянская пословица, "больше дыма, чем шашлыка". Чем оборачивается западная "дружба", все могли неоднократно убедиться на примерах в различных частях мира, в том числе и на постсоветском пространстве. Рассчитываем на мудрость наших армянских друзей. Со своей стороны настроены, как и прежде, решать все проблемные моменты в союзническом ключе, в рамках прямого и откровенного диалога.

— Расскажите о том, как развиваются российско-азербайджанские отношения, какие вопросы в политическом диалоге, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном сотрудничестве сейчас наиболее актуальны. Есть ли темы, по которым имеются расхождения между Москвой и Баку?

— Отмечаем поступательное развитие двусторонних связей с Азербайджаном по ключевым направлениям. В прошлом году с подписанием президентами России и Азербайджана Декларации о союзническом взаимодействии отношения между нашими странами вышли на новый уровень. Уже сейчас мы видим практическую отдачу от союзничества. Активизировались политические контакты — в этом году Россию посетили президент Азербайджана и премьер-министр, трижды — председатель Милли Меджлиса.

Растет взаимный товарооборот. По итогам прошлого года он превысил $4 млрд. В этом году фиксируется рост 33,3%. 7 июля в Москве результативно прошло заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. В планах провести до конца этого года в России двусторонний Межрегиональный форум. Ускоренными темпами реализуются крупные международные проекты, в первую очередь — западная железнодорожная ветка МТК Север — Юг, благодаря которой Россия получит через Азербайджан выход на иранские порты.

В культурно-гуманитарном измерении этот год проходит под знаком 100-летия со дня рождения выдающего государственного деятеля СССР и Азербайджана Гейдара Алиева. Как отметил Владимир Путин, юбилей в России отмечен широко с учетом особого отношения к фигуре Гейдара Алиева в нашей стране — помимо выставок в Госдуме и Совете Федерации прошел показ документальных фильмов на телевидении. Много мероприятий состоялось в регионах, в частности в Астрахани, Дагестане.

В свете традиционно высокого спроса общественности наших стран на культурно-гуманитарные мероприятия настроены продолжать практику проведения гастролей ведущих театров, перекрестных музейных выставок и организации музыкальных концертов.

Хорошие перспективы имеются в сфере образования и науки. В Азербайджане более 300 школ с обучением на русском языке, в Баку действуют филиалы МГУ им. М.В. Ломоносова и Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, реализуются программы двойных дипломов между МГИМО и Университетом АДА. Готовы оказывать необходимое содействие в подготовке профессиональных кадров, повышении квалификации учителей-русистов, составлении новых учебников, развитии межвузовского сотрудничества.

Что касается проблемных моментов, то все они во взаимоуважительном и конструктивном ключе обсуждаются нами с азербайджанскими партнерами. Их вынесение на публику не всегда идет на пользу делу. К слову, именно в информационной сфере мы видим резервы для углубления взаимодействия с тем, чтобы освещение касающихся России тем в Азербайджане и наоборот носило более объективный и сбалансированный характер.

Новый союзнический уровень отношений также позволяет нам предельно откровенно говорить с Баку по чувствительным общерегиональным вопросам — о том, как мы видим процесс нормализации отношений с Ереваном, о роли Запада и Турции на Южном Кавказе и так далее.

— 26 августа в Абхазии и Южной Осетии будут отмечать 15-летие признания независимости республик. Планируется ли участие российских делегаций в праздничных мероприятиях? С каким багажом Сухум и Цхинвал подходят к этой юбилейной дате?

— Хотел бы сказать, что вместе с абхазскими и югоосетинскими друзьями мы серьезно готовимся к этой знаменательной дате. Россия примет участие в мероприятиях на достойном уровне. Планируется поездка в Сухум и Цхинвал высокопоставленных российских делегаций, в составе которых будут представители законодательной, исполнительной и региональных властей.

С момента обретения независимости Абхазия и Южная Осетия прошли большой путь становления государственности, укрепления безопасности и развития экономики. Россия оказывала и продолжает оказывать этому всемерное содействие. Достигнуты весомые результаты. Так, за эти годы более чем в два раза увеличился ВВП республик. В 2022 году он составил более 45 млрд рублей в Абхазии и около 7 млрд рублей — в Южной Осетии. Стабильно растет товарооборот, расширяются гуманитарные и туристические контакты.

Важную роль играет реализация инвестиционных программ содействия социально-экономическому развитию республик при российском участии. Это способствует модернизации инфраструктуры, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджеты, реальному улучшению качества жизни людей.

В тесной координации с нами республики работают над расширением международных связей. И хотя этому процессу пытаются мешать, здравый смысл все же берет верх. Суверенитет Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру, признан рядом государств, с другими идут контакты по линии гражданских обществ и деловых кругов. Из недавних примеров такого заинтересованного взаимодействия можно привести участие абхазских и югоосетинских должностных лиц в праздничных мероприятиях в Никарагуа в июле по случаю очередной годовщины Сандинистской революции. Знаем, что в Сухуме и Цхинвале, в свою очередь, ждут гостей из дальнего зарубежья 26 августа.

Россия нацелена на выстраивание долгосрочных союзнических отношений с братскими народами Абхазии и Южной Осетии, с которыми нас связывают давние исторические узы. Эта позиция не подвержена конъюнктуре.