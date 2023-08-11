Гендиректор "Гранд сервис экспресс" Ганов: можем начать перевозки в Центральную Азию

Основной железнодорожный перевозчик в Крым, компания "Гранд сервис экспресс", продолжает развивать перевозки между материковой частью России и полуостровом. Об особенностях перевозок через Крымский мост, обновлении парка, расширении маршрутов и новой ливрее поездов в интервью ТАСС на День железнодорожника рассказал гендиректор компании Александр Ганов.

— Компания совсем недавно презентовала флагманский поезд "Гранд экспресс", который выполняет рейсы между Москвой и Питером, в новой ливрее. Произошли ли какие-то изменения внутри поезда?

— Новая ливрея — это только внешняя история, внутри каждого из классов обслуживания, купе, СВ и люкс с подкатегориями, также произошли изменения. Мы постарались сделать так, чтобы все изменения подчеркивали и обеспечивали то удобство и качество поездки, которое пассажиры ожидают от отеля на колесах. Соответственно, это касается цвета, посадочных мест, обивки, шторок и всего, что связано с санузлами.

Все материалы в вагонах невоспламеняющиеся, ручки для откидных сидений напечатаны на 3D-принтере, а над созданием рисунка коврового покрытия трудились настоящие художники.

Дизайнеры очень долго работали над проектом и собирали обратную связь от пассажиров. Некоторое время пилотные вагоны курсировали в наших составах. Мы сделали корректировки, которые связаны с замечаниями пассажиров. Надеемся, тот результат, который виден сегодня, им понравится.

— Планируете ли увеличить количество поездов между Москвой и Санкт-Петербургом?

— У нас был опыт, мы делали несколько пилотных рейсов "Гранд экспресса" дневных. Знаете, пассажиры ориентируются все-таки на ночные поездки. Здесь оптимальное расписание, когда пассажир может выспаться в пути.

— Что касается "Таврии", составы также сменят свою ливрею? Когда?

— Да, сейчас мы заказываем и получаем новые вагоны. В этом году их будет 130, большую часть из них мы уже получили от производителя, они все в новой ливрее. Она чем-то похожа по раскраске на "Гранд экспресс", то есть у нас будет единый стиль, но цвета разные. В "Таврии" будет бирюзовый как основной флагманский.

Вы могли видеть новые вагоны в фирменных сине-бирюзовых оттенках и надпись "Таврия" в недавно запущенном поезде 160/159 Москва — Симферополь.

На данный момент из 549 собственных вагонов 149 в новой ливрее (87 новых, 62 после капитального ремонта).

— На сколько планируете увеличить парк вагонов в 2024 году? Какая доля нового парка на сегодня?

— В течение ближайших двух лет мы планируем увеличить парк на 200 вагонов. Также, когда необходим ремонт вагонов, мы обновляем и ливрею для них, внутри, соответственно, оформление тоже будет унифицировано.

— Самый быстрый поезд в Крым следует 27 часов. Планируется ли ускорить курсирование составов? Рассматриваете ли возможность приобретения "Ласточек"?

— "Ласточки" на большие расстояния не очень комфортный поезд, поэтому мы все же здесь ориентированы на традиционные вагоны, в которых поездки удобнее.

Что касается ускорения, на сегодня 27-часовой поезд практически на пределе и по обороту, и по времени в пути, поэтому дальше большого сокращения в пути не будет. Наша задача — подтянуть остальные поезда, которые идут дольше

В этом основной фокус нашей работы. Кроме того, приоритет нашей компании — это качество, а не время в пути, которое во многом зависит больше от инфраструктуры.

— Есть ли планы запустить новые туристические поезда в Крым? В чем будет их особенность?

— У нас есть договоренность с сенаторами из Крыма. Они попросили нас сделать тематический поезд, мы сейчас над этим работаем. Пока приоткрывать тайну не буду, но к следующему туристическому сезону такой проект совместно с ними мы сделаем.

— На сегодня активно развиваются новые способы оплаты для пассажиров. Какие системы планируете ввести в дальнейшем? Планируется ли ввести оплату через SberPay и по QR-коду?

— Это зависит больше от наших финансовых партнеров. У нас внедрена удобная быстрая система оплаты на сайте. Система оплаты через QR-код также уже доступна. Мы договорились и внедрили уже для юридических лиц возможность, когда наши корпоративные клиенты могут оплачивать для сотрудников билеты на сайте без договоров.

— На днях Минтранс РФ сообщил о создании единого биометрического цифрового проездного в России до 2030 года. Рассматриваете ли возможность в дальнейшем подключиться к такой системе?

— Все, что удобно людям, мы, конечно, поддерживаем. Если появится единая система, которая позволит еще быстрее платить, мы подключимся мгновенно. Однако основная проблема в бесконтактной оплате, с которой мы столкнулись, — это возврат средств. Функция получения средств за возврат билета должна быть такая же комфортная, как и в случае покупки.

— На Госуслугах сейчас начали отображаться железнодорожные билеты. Проездные вашей компании также отражаются в личном кабинете?

— Конечно, мы тоже первым делом проверили. Все работает. Есть некоторые вещи, связанные с отображением информации, но это больше не содержательная часть, а вопрос красоты.

— В связи с текущей ситуацией вокруг Крымского моста какие меры для повышения безопасности принимаются компанией?

— Безопасность перевозок является приоритетом компании и всех, кто связан с железной дорогой. Безусловно, есть координационный штаб на уровне Крымской железной дороги, крымских властей. Мы уже отработали все механизмы взаимодействия. Периодически, к сожалению, наши поезда останавливаются дольше, чем должны в соответствии с графиком, для прохождения проверочных мероприятий. Мы к этому готовы.

Кроме того, в поездах, помимо поездной бригады (проводников, поездного механика, начальника поезда), есть сотрудники подразделения транспортной безопасности, в каждом составе есть сотрудники, которые отвечают за эту работу. ​​​​​​​Также во всех наших поездах на всех критичных участках есть сопровождение полиции. Все меры безопасности максимально усилены

— Ранее ГСЭ сообщали, что планируют запустить международный маршрут. Как движется работа в этом направлении? Когда планируете запустить такие поезда?

— Наша заявка прошла все необходимые согласования на межгосударственном совете. Это непростой и длительный процесс, но мы его завершили. Решением очередного заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ мы получили статус международного перевозчика. Теперь наша задача с коллегами — доработать систему резервирования "Экспресс" и согласовать маршруты наших поездов. Основным направлением рассматриваем Центральную Азию.