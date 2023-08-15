Ректор Академии ПСБ: быстро растущей отрасли ОПК нужны квалифицированные кадры

Алексей Нечаев — о кадрах в сфере ОПК, мерах для пополнения кадрового резерва и привлечении молодых специалистов

Никогда прежде в истории современной России предприятиям ОПК не приходилось так сильно и в такие короткие сроки наращивать объемы производства самой разной продукции. Подобный режим, связанный с переходом на работу в две-три смены, не мог не вызвать существенный рост спроса на квалифицированные кадры со стороны предприятий ОПК. О том, как решается вопрос кадрового дефицита отрасли, в интервью ТАСС рассказал ректор Академии ПСБ Алексей Нечаев.

— Какие вызовы сейчас стоят в области обеспечения российских предприятий ОПК профессиональными кадрами? С какими сложностями сталкиваются заводы?

— Сейчас российские предприятия ОПК работают максимально интенсивно. В конце июля вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, что к настоящему времени выпуск многих видов изделий оборонно-промышленного комплекса уже превысил показатели всего 2022 года. По некоторым статьям в годовом исчислении рост составил 5 000%. Подобный режим, связанный с переходом на работу в две-три смены, не мог не вызвать существенный рост спроса на квалифицированные кадры со стороны предприятий ОПК.

Кроме того, по оценке Банка России, сейчас вся промышленность показывает рекордную загрузку мощностей — 81%. Это связано с процессами модернизации производства и переходом на удовлетворение внутреннего спроса в рамках программ импортозамещения. Такая ситуация создает дополнительное давление на рынок труда.

— Как в целом обстоят дела с кадрами в сфере ОПК? Какие меры принимаются для пополнения кадрового резерва ОПК?

— По данным Министерства промышленности и торговли, предприятия ОПК прямо сейчас готовы трудоустроить по меньшей мере 16 тыс. рабочих, технических специалистов и инженеров, необходимых для обеспечения поставок наиболее востребованных видов продукции.

В июле Академия ПСБ провела Кадровый национальный конгресс, на котором обсуждались текущие вызовы в области кадрового обеспечения ОПК. Руководители производств, представители ведущих вузов, кадровых и социальных платформ отметили общий рост количества предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также отставание системы образования от кадровых потребностей этих предприятий.

Сократить этот разрыв между потребностями и возможностями сейчас помогает целый ряд крупных образовательных проектов, таких, например, как Академия ПСБ, "Профессионалитет", "Федеральный кадровый центр ОПК", и прочих.

— Как в текущих условиях привлекать молодых специалистов?

— Те возможности, которые сейчас готовы предложить работодатели, заметно отличаются от ожиданий молодых специалистов. Так, опросы показали, что если "хорошую заработную плату" готовы предложить 52% предприятий, то среди соискателей рассчитывают на нее 81% участников исследования. Кроме того, 55% из них настроены на получение "интересной работы", в то время как всего 47% работодателей отметили важность этого аспекта.

Эти и многие другие расхождения между пожеланиями молодых специалистов и ценностным предложением работодателей приходится уменьшать, сглаживать, причем инициатива должна исходить именно от предприятий ОПК. Чтобы получить кадры на высококонкурентном сейчас рынке труда, им необходимо идти навстречу интересам и чаяниям специалистов востребованных направлений.

В ходе июльского конгресса Академии ПСБ Алексей Первенцев, заместитель генерального директора, руководитель кадрового агентства АНО "Россия — страна возможностей", уже формулировал похожий тезис, а также отметил важность популяризации сферы ОПК среди молодежи и сохранения и развития трудовых династий. С этим сложно не согласиться. В этом же направлении будет работать и создаваемая нами сейчас Ассоциация кадрового развития ОПК.

— В чем будет заключаться миссия ассоциации и какие задачи она будет решать?

— Основная задача ассоциации — выработка отраслевых решений в сфере кадровой политики в ОПК. Высокая потребность в специалистах приводит к тому, что предприятия конкурируют друг с другом за одних и тех же кандидатов. Кроме того, многие работодатели изолированно занимаются развитием собственных образовательных инициатив, когда уже существуют разработанные и апробированные решения в этой области. Это ведет, по сути, лишь к дублированию расходов.

Ассоциация кадрового развития ОПК должна объединить предприятия отрасли, органы государственной власти и поставщиков решений в области человеческого капитала для эффективного совместного экспертного анализа бизнес-кейсов и внедрения лучших отраслевых кадровых практик. Это позволит не только в краткосрочной перспективе улучшить качество и повысить количество так нужных ОПК специалистов, но и в конечном счете обеспечить кадровый суверенитет страны.

— С какими образовательными программами работает академия, есть ли обмен опытом с дружественными странами или учреждениями?

— Академия ПСБ — молодая организация, и сейчас мы активно наращиваем портфель собственных образовательных программ. Естественно, учитывая специфику нашего учредителя, программы по ГОЗ были первыми в линейке ключевых для нас. Это позволило нам стать организацией, проводившей тестирование сотрудников всех предприятий ОПК по поручению Дениса Мантурова в начале этого года.

Мы также развиваем классические направления профессионального образования по мягким навыкам, лидерству, проектному управлению, управлению процессами. Сотрудничаем с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), с которым проводим целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ, с Международным сетевым институтом и прочими профильными организациями. Можно смело говорить, что Академия ПСБ обладает всем необходимым ресурсом для реализации образовательных программ любой сложности под запрос наших клиентов.

Академия активно наращивает партнерскую сеть для расширения спектра образовательных программ и возможностей их реализации. Так, мы имеем официальные соглашения о сотрудничестве с рядом ведущих вузов, в частности с МГИМО. На предстоящем форуме "Армия-2023" мы планируем заключить соглашение с нашими коллегами и друзьями из ФГУП "ВНИИ "Центр", что позволит нам представить еще больше образовательных продуктов для предприятий ОПК.

Помимо коммерческих программ, Академия ПСБ занимается и социальными проектами. Первым стал Курс малого бизнеса (КМБ), уже зарекомендовавший себя как эффективная программа обучения военнослужащих и их семей основам ведения бизнеса и предпринимательской деятельности. Мы гордимся, что обучили людей из 64 регионов страны. Многие из них основали собственное дело, что позволило нам запустить активное сообщество выпускников. Сейчас Академия ПСБ создает систему адаптации и переподготовки ветеранов, в том числе по поручению правительства по итогам прошлого форума "Армия-2022", а также занимается вопросами психологической поддержки семей участников СВО.

— Какие дальнейшие планы по развитию академии?

— Мы ставим перед собой множество амбициозных целей и задач. Академия ПСБ стремится стать надежным партнером в обучении и кадровом развитии оборонно-промышленного комплекса для обеспечения кадрового суверенитета нашей страны. Все, естественно, в целях национальной безопасности.

Перекладывая это на практику, мы планируем дальше развивать нашу образовательную инфраструктуру, наращивать портфель программ и практик, которые будут полезны как предприятиям ОПК, так и в целом национально ориентированному бизнесу. Сегодня Академия ПСБ надеется консолидировать все образовательные решения нашего учредителя, поскольку до этого момента мы были образовательным учреждением для внешнего рынка. Теперь мы значительно расширим наши ресурсы и получим функции корпоративного университета в классическом смысле.

Говоря про рынок ОПК, мы заинтересованы в максимально активном развитии наших программ для руководителей высшего и среднего звена. Одно из интересующих нас направлений — обучение военпредов, у нас много идей о том, как развивать его в партнерстве с ведущими вузами страны. Академия ПСБ могла бы внести значимый вклад в повышение уровня знаний военпредов. Безусловно, система переподготовки ветеранов, о которой я уже говорил ранее, является действительно масштабным проектом, в рамках которого Академия ПСБ будет наращивать компетенции в различных релевантных направлениях, охватывающих как образование, так и кадровые практики.