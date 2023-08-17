Глава Роснедр: российским геологам есть что искать в Африке

Евгений Петров — о перспективах сотрудничества России и африканских стран в сфере геологоразведки

Российские геологи работали в африканских странах еще с советского периода и внесли значительный вклад в развитие минерально-сырьевой базы континента. О том, сохраняется ли сейчас потенциал Африки по поиску минерального сырья, чем интересны российским геологам африканские страны и какие современные технологии в геологоразведке может предложить Россия, рассказал в интервью ТАСС руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Петров.

— Евгений Игнатьевич, вы являетесь сопредседателем межправкомиссий с рядом африканских стран: Эфиопия, Мозамбик и Гана. Как вы оцениваете развитие сотрудничества России с ними?

— Сотрудничество с этими странами развивается по целому ряду направлений, уже в этом году у нас запланированы встречи в рамках межправкомиссий с этими тремя государствами.

С Эфиопией и Мозамбиком мы сотрудничаем со времен СССР — советские геологи здесь открыли и разведали крупные месторождения золота, полиметаллов, редких металлов. Сохранившиеся архивные материалы этих работ позволяют нам определять возможные направления дальнейшего развития минерально-сырьевой базы этих стран. С Ганой такого опыта сотрудничества в то время не было. Однако позднее наши компании начали активно осваивать и эту территорию с уникальными ресурсами, в том числе золотом и алмазами.

Сотрудничество с этими африканскими странами по сырью очень перспективно. Их территории по современным меркам остаются недостаточно изученными, поэтому разработка новых месторождений в этих странах должна привлечь российские компании.

Геологические службы Эфиопии и Мозамбика уже представили нам свои предложения по возможному участию российских геологов и горнопромышленников в изучении и освоении минеральных объектов. Наибольший интерес вызывают высокотехнологичные работы — геофизика, цифровизация, применение опыта отработки сложных россыпных и рудных объектов, подготовка специалистов современного уровня.

— Роснедра на площадке саммита Россия — Африка, который недавно прошел в Санкт-Петербурге, провели ряд встреч с африканскими партнерами. Были ли достигнуты какие-то договоренности по развитию сотрудничества в сфере недропользования?

— Я, как сопредседатель межправкомиссии с Эфиопией, хотел бы отметить прежде всего поступательное развитие отношений с этой африканской страной. Накануне саммита мы провели встречу с эфиопским председателем — министром инноваций и технологий Белете Молла. Обсудили выполнение достигнутых ранее договоренностей, наметили планы на будущее, договорились наращивать и диверсифицировать наш товарооборот. Для этого, в частности, договорились организовать первый российско-эфиопский бизнес-форум с участием ведомств, торговых палат, бизнеса и регионов обеих стран.

На самом саммите мы с Эфиопией достигли договоренностей, например, о развитии сотрудничества в области информационной безопасности, о создании российско-эфиопского центра биологических исследований. В числе перспективных направлений сотрудничества — энергетика, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, оптимизация финансово-банковского сотрудничества, налаживание прямых связей между финансовыми организациями обеих стран.

— А что насчет других стран?

— Еще одним приоритетом для нас является сотрудничество в области разведки и добычи полезных ископаемых с Мозамбиком. Мы подготовили меморандум о сотрудничестве Роснедр с Национальным институтом горного дела Мозамбика и программу нашего сотрудничества на ближайшие годы. Эти документы подпишем на предстоящем заседании межправкомиссии — такие договоренности есть с гендиректором института Элиасом Дауди, который тоже участвовал в саммите. Мы намерены сотрудничать с Мозамбиком по самым разным направлениям, таким как региональная геология, обмен опытом создания национальных кернохранилищ, цифровизация недропользования и сотрудничество по гармонизации национальных систем классификации запасов на основе классификации ООН.

С партнерами из Ганы готовим очередное заседание межправкомиссии этой осенью. На саммит приехало большое количество представителей бизнеса этой страны, что подтверждает их интерес к сотрудничеству с Россией. Среди них компании самых разных областей — аграрного сектора, торговли нефтепродуктами, инновационных технологий и цифровой экономики.

Гана, как известно, крупнейший производитель золота в Африке, но также развивает добычу нефти и других полезных ископаемых. Поэтому мы передали ганским партнерам наши конкретные предложения по сотрудничеству в области геологии и недропользования. Они основаны на проекте меморандума о сотрудничестве между нашими ведомствами, который готов к подписанию. На предстоящей межправкомисии мы намерены обсудить сотрудничество в области энергетики, мирного использования атомной энергии и финансовые вопросы.

— Если говорить в целом про Африку, то чем этот континент интересен для российских геологов? Каким потенциалом сейчас обладает Африка с точки зрения поиска полезных ископаемых?​​​​​​

— Африка всегда привлекала геологов, в том числе и российских. Как континент она сложена самыми древними породами планеты: во многих местах здесь на поверхности можно увидеть своими глазами то, что в других регионах скрыто под многокилометровыми толщами более молодых пород. При этом здесь сформировались гигантские скопления полезных ископаемых: золота, меди, кобальта, алмазов, урана. На шельфе континента, помимо крупнейших залежей углеводородов, обнаружены и разрабатываются алмазные россыпи Намибии, по побережью тянутся залежи тяжелых титановых песков.

Африка — мировой лидер по запасам, ресурсам и добыче целого ряда полезных ископаемых. Здесь находится 6% мировых запасов золота, 62% — платиноидов, 30% алмазов, 6% меди. Отмечу и кобальт, где мировым монополистом является Демократическая Республика Конго. Кроме того, в недрах Африки сконцентрировано более 85% мировых ресурсов хромовых руд, почти 60% фосфатных руд, 44% бокситов, более 40% графита и больше 20% марганцевых руд и урана. Значительны ресурсы углеводородов, титана, циркония, тантала, ниобия и других, в том числе стратегических для России, видов сырья.

Но геологическая изученность территории Африки все еще низкая, потенциал невыявленных запасов значителен. Однако реализация этого потенциала требует высокотехнологичных подходов, современных технологий и значительных капиталовложений.

— Некоторые российские компании, в том числе занимающиеся геологоразведкой, уже работают в африканских странах. Планируется ли расширять взаимодействие в этой отрасли?

— Советские и российское геологи уже внесли заметную роль в открытие и изучение африканских месторождений. Это были и открытия бокситовых месторождений в Гвинее, золоторудных — в Мали, алмазов в Анголе, кобальта в Марокко, редких металлов в Мозамбике.

Сейчас наиболее значимыми примерами присутствия компаний из России в горнодобывающей отрасли Африки является работа "Алросы" по добыче алмазов в Анголе, добыча бокситов "Русалом" в Гвинее. Российские компании также задействованы в добыче марганца в ЮАР (ГК "Ренова"), добыче золота в Гвинее (Nordgold), геологоразведке урана в Намибии (Росатом).

И мы планируем дальнейшее расширение взаимодействия в этой отрасли, в том числе в рамках деятельности межправкомиссий.

— Какие технологические решения в области геологоразведки может сейчас предложить Россия африканским странам?

— Россия исторически занимает одно из ведущих мест в мире по масштабам работ и применяемым технологиям в геологоразведке. И сегодня мы готовы предложить африканским странам свои технологии и долгосрочные проекты по ряду направлений. Например, по цифровому геологическому картированию, дистанционным исследованиям, комплексным аэросъемкам, созданию информационных баз геологической информации. Кроме того, мы можем предложить наши технологии переработки и обогащения дефицитных стратегических видов минерального сырья и беспилотные геофизические технологии.

— Вернемся немного к российской внутренней повестке. Сейчас многие отрасли российской экономики, в том числе и ТЭК, поворачиваются на восток. Будет ли свой разворот на восток у геологоразведки?

— Дальний Восток очень важен для нас: здесь сосредоточено более 80% запасов алмазов, 46% золота, 39% меди, 66% серебра. Мы не первый год усиливаем геологоразведку в этом регионе: по твердым полезным ископаемым в последние годы направляем на нее от 40 до 55% от общего финансирования геологоразведки из бюджета.

Большая часть объектов геологоразведки по программе "Геология: возрождение легенды" также сосредоточена на Дальнем Востоке. В 2024 году планируется запустить целый ряд новых объектов в ДФО с выделением дополнительного финансирования по территории Якутии. Основной упор будет сделан на ликвидные и дефицитные виды сырья, такие как золото, уран, вольфрам, титан, редкоземельные металлы.

В ближайшие годы мы ждем реализации целого ряда крупных горнорудных проектов на Дальнем Востоке. Например, освоение медно-порфировых месторождений Песчанка с запасами меди 6,4 млн т, Малмыжского — 8,3 млн т, золоторудного месторождения Кючус с запасами 175,3 т и некоторых других. Реализация этих проектов связана с укреплением сырьевой обеспеченности будущих производств. Кроме того, именно на Дальнем Востоке наиболее востребован "заявительный" принцип лицензирования участков недр. Амурская и Магаданская области являются лидерами в стране по количеству таких лицензий, и подавляющая часть их выдана на россыпное золото.

Мы видим, что, несмотря на все сложности, объемы геологоразведки на Дальнем Востоке растут с каждым годом, появляются новые открытия.

— В России очень активно идет дискуссия о том, что нам необходимо акцентировать внимание на разведке и добыче дефицитных металлов. Какая работа в этом направлении уже сделана Роснедрами? И готовы ли компании заниматься поиском и разработкой таких месторождений, учитывая, что в некоторых случаях это пока не является экономически рентабельным?

— В прошлом году правительство утвердило новый перечень стратегических видов минерального сырья, расширив его с 29 до 55 наименований. Кроме того, мы переориентировали бюджетное финансирование геологоразведки в пользу дефицитного стратегического сырья.

В 2023 году перечень федеральных работ по геологоразведке включает 11 объектов, 8 из которых — это объекты с дефицитными видами сырья. И затраты на эти работы составляют 77% от средств, заложенных на новые объекты, тогда как раньше на них тратилось лишь 5%. Лицензирование участков недр также переориентировано на дефицитные виды. В 2023 году провели аукционы на месторождения лития в Мурманской области — Колмозерское и Полмостундровское. Эти объекты уже к 2030 году закроют потребности России в литии.

Всего в план по лицензированию включены 32 месторождения дефицитных видов сырья. В ближайшее время запланированы аукционы на редкоземельные металлы, ниобий, титан, литий. И перечни участков недр сформированы с учетом заявок заинтересованных инвесторов. Таким образом, уже сейчас есть компании, заинтересованные в разработке месторождений дефицитного сырья.

Мы актуализируем и стратегию развития минерально-сырьевой базы: ее приоритетами станут в том числе переориентация геологоразведки за деньги государства на дефицитное сырье, его ускоренное лицензирование, стимулирование разведки и добычи.

Кроме того, Роснедра разрабатывают комплекс рентабельных технологий переработки минерального сырья, в первую очередь дефицитных видов. Мы до 2024 года планируем сформировать комплекс, который позволит решать все необходимые исследовательские задачи по разработке и испытаниям технологий обогащения и переработки минерального сырья на лабораторном уровне. В 2025–2027 годах создадим технический комплекс для проведения более масштабных пилотных испытаний по обогащению и первичному переделу руд различных месторождений.