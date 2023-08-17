Посол России в Турции: история с выселением российских детей из отеля может повториться

Посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью ТАСС рассказал, из-за чего российским детям в Анталье пришлось практически ночевать на тротуарах, прокомментировал задержки с вылетами рейсов, а также предоставил статистику по погибшим и пострадавшим россиянам в этом туристическом сезоне. ​​​​

— Всех потряс недавний случай с выселением из турецкого отеля российских детей, которым пришлось чуть ли не ночевать на тротуарах Антальи. Как обстоят дела сейчас? Закончилась ли эта история? Если да, то как?

— Да уж, история получилась громкой и очень некрасивой. Теперь она, казалось бы, позади. Все дети, включая даже тех, кто задержался здесь, вернулись домой — кто-то за счет родителей, которым пришлось дополнительно потратиться на билеты, кто-то за счет помощи туркомпаний, которым мы, естественно, признательны за благородный жест. Имею в виду, в частности, такие фирмы, как "Анекс Тур", "Корал Тревел" и "Пегас Туристик", взявшие на себя оплату некоторой части транспортных расходов.

Однако, к сожалению, вынужден признать: у меня нет полной уверенности в том, что подобного рода безобразия со спящими на асфальте детьми больше не повторятся. Очень боюсь "накаркать", но совсем не исключаю, что нас ждут новые истории подобного рода, поскольку те проблемы, которые выявились в этой истории с детьми, носят, как представляется, системный характер. Нам, считаю, еще очень повезло, что детей удалось отправить без серьезных осложнений, которые вполне могли бы быть. Например, в госпиталь пришлось сопроводить только одну девочку, ей удалось быстро оказать помощь. Таких случаев могло бы быть больше.

Главное, однако, не в этом. Главное в том, что все случившееся заставляет задать очень серьезные вопросы. Например, что такое "детский лагерь", о котором так часто говорили наши СМИ в контексте деятельности фирмы "Колибри"? Какими документами должно регулироваться функционирование подобного рода учреждений (юрлиц) для детского отдыха? Кто туда едет? Существуют ли установленные требования по медицинским показаниям и в целом по порядку организации пребывания детей? Кто такие эти "вожатые", которые должны нести ответственность за безопасность, здоровье и, в конце концов, жизнь детей? Какие требования предъявляются к ним, какое у них образование и какая "трудовая биография"? Кстати сказать, некоторые из так называемых "вожатых" при появлении трудностей пропали едва ли не первыми. Как только у фирмы обнаружились финансовые проблемы, ее руководство и сотрудники стали буквально прятаться и от родителей, и от наших консульских работников, вплоть до курьезных и даже анекдотичных ситуаций. Вот представьте: идет консул по коридору гостиницы, набирает номер "вожатого" и через дверь слышит, как у того в номере звонит телефон, а затем он говорит: "Нет, приезжать не надо, нас уже переселили, мы в другом отеле". Дверь открывается — и немая сцена, потому что никто никого не переселял в действительности. Потом, конечно, эти люди вообще перестали отвечать на звонки.

Вообще же, как показала проработка вопроса нашими сотрудниками, в традиционном понимании никаких "лагерей" для российских детей здесь, разумеется, нет. Это гостиница, обычно трехзвездочная, с номерами, в которые расселяют до четырех человек. По полученной "по следам" инцидента информации, в том числе от родителей, распорядок дня менялся постоянно, контроль за детьми был весьма условный, экскурсии проводились спонтанно и зачастую за дополнительные деньги.

Разумеется, немало вопросов хорошо бы задать родителям. Цитирую документ: "Я, такая-то такая-то, даю согласие на поездки и выезд моих несовершеннолетних детей самостоятельно без сопровождения взрослых либо в сопровождении представителя ООО "Колибри-тур МСК" в Турецкую Республику и Российскую Федерацию любым видом транспорта, а также на размещение в гостиницах, отелях, санаторно-курортных организациях и т.д. Согласна с тем, чтобы представители ООО "Колибри-тур МСК" приняли на себя ответственность за жизнь и здоровье моего несовершеннолетнего ребенка и принимали все необходимые решения о защите прав и законных интересов ребенка". Заверено нотариусом. И хочется спросить: уважаемые, а вы вообще знаете, куда и с кем отправляете детей, чем они будут заниматься на попечении юрлица, которое, как оказалось, даже в федеральном реестре туроператоров зарегистрировано не было. Вы понимаете, с какой "легкостью необыкновенной" эти люди относятся к взятым на себя обязательствам и, главное, к вашим детям? Вам не страшно за них?

— Получается, все может вновь повториться?

— Поймите, наши консульские работники — а их сейчас всего четверо на все побережье (Анталья, Аланья, Кемер, Бодрум и многие другие курорты) — совершенно не в состоянии контролировать качество оказания туристических услуг нашим гражданам. Да и не входит это в их обязанности. А ситуация сейчас непростая, пик туристического сезона. То и дело "искрит", вот сейчас возникают проблемы с доставкой туристов воздушным путем. Более того, развиваются неоднозначные процессы в международной экономике и финансах, поэтому совершенно нельзя исключать возникновения ситуации, когда та или иная турфирма опять окажется не в состоянии выполнять свои финансовые обязательства, как это случилось с "Колибри".

Очень хочется, чтобы к возникновению таких ситуаций и оказанию содействия нашим людям, в них попавшим, были готовы те, кто должен это делать, — прежде всего, профильные подразделения Министерства экономического развития, "Турпомощь" и другие специализированные организации. Это чтобы потом не пришлось работать Следственному комитету и Генпрокуратуре.

— Вы затронули проблему авиаперевозок. Какая ситуация сейчас с задержками рейсов?

— К сожалению, задержки с вылетами рейсов как российских, так и турецких авиакомпаний стали достаточно частым явлением. Надо отметить, что в большинстве случаев они составляли от одного до трех часов и не представляли особых проблем для пассажиров. Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной, когда из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1200 пассажиров, планировавших вернуться домой. Надо отдать должное представителям перевозчика, основная часть российских граждан была размещена в отелях и обеспечена питанием. Тем не менее нашим гражданам пришлось более двух суток ожидать отправки на родину.

Генконсульство в рамках своей компетенции держало вопрос на контроле, информируя как обращавшихся за помощью соотечественников, так и российские инстанции о складывающейся ситуации. В настоящее время, по имеющейся информации, благодаря усилиям Росавиации и взаимодействию с другими авиакомпаниями ситуация постепенно нормализуется. На родину уже вернулась часть пассажиров. Другие россияне будут поэтапно доставлены в Россию за счет дополнительных бортов.

Генконсульство продолжает следить за ситуацией и при обращении российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации, рекомендует следовать указаниям представителей авиакомпании.

— Как бушевавшие в Турции лесные пожары отразились на отдыхе россиян?

— Действительно, с середины июля в курортной зоне Антальи и Муглы фиксировались различные по своей масштабности очаги возгорания лесных массивов. Наиболее сложная ситуация сложилась в районе Кемера, где бушевавший в течение трех суток пожар удалось потушить благодаря самоотверженности местных пожарных и экипажей двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС из состава МЧС России. Основной задачей специалистов МЧС России была защита от огня отелей и других объектов инфраструктуры на побережье Турции.

Что касается наших туристов, то эта ситуация их, к счастью, практически не затронула. Все места активного отдыха были вне досягаемости от основных очагов возгорания.

— Что с обеспечением безопасности на отдыхе российских туристов?

— Вопрос безопасности отдыха наших сограждан остается главным приоритетом в работе посольства и генконсульств. Продолжаем взаимодействие в этих вопросах с местными властями. На регулярной основе проводятся координационные совещания с их представителями, обеспечивающими полный спектр мер по вопросам безопасности как временно пребывающих в регионе туристов, так и постоянно проживающих россиян.

Наши рекомендации россиянам остаются прежними — следовать букве закона, не нарушать паспортно-визовый режим и правила пребывания в стране, с уважением относиться к традициям и обычаям жителей Турции.

— Есть ли статистика, сколько пострадало, погибло россиян в этом туристическом сезоне?

— К сожалению, не снижается число дорожно-транспортных происшествий. Только за последние полтора месяца зафиксировано более десятка ДТП с участием автотранспорта, перевозившего российских туристов. Погибли шесть человек, более двух десятков получили ранения.

Всего за текущий год в Анталье, например, зарегистрировано 80 смертельных случаев. Среди основных причин — хронические заболевания, неосторожность на воде, экстремальные виды спорта и т.п.

Участились случаи утраты паспортов. Число граждан, которым пришлось оформлять свидетельство на возвращение, уже перевалило за две сотни.

Из плюсов — генконсульства на местах переживают рост обращений для регистрации рождения. Только в Анталье за семь месяцев выдано 332 свидетельства о рождении.